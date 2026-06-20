Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le Paraguay
Matías Galarza a marqué à la 2e minute pour le Paraguay face à la Turquie, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Julio Enciso, il a donné un avantage immédiat à la sélection paraguayenne dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, alors que le score était encore de 0-0.
Cette ouverture du score place le Paraguay devant très tôt dans le match. La Turquie se retrouve menée après seulement deux minutes, tandis que les Paraguayens disposent désormais d’une marge au tableau d’affichage. À ce stade, l’impact est clair et strictement lié au score, avec un Paraguay en position favorable et une Turquie contrainte de réagir pour revenir dans la partie.
Le match se dispute au Levi’s Stadium, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre concerne le Groupe D, où chaque évolution du score compte dans la dynamique immédiate des équipes. Le but de Matías Galarza, validé dès la 2e minute, constitue donc le premier fait marquant confirmé de ce Turquie Paraguay.
- 2'⚽But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
- 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
- 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
- 46'↑↓Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
- 7'⚽But - Damian Bobadilla1-0États-Unis
- 10'Carton jaune - Juan CaceresParaguay, 10e
- 31'⚽But - Folarin Balogun2-0États-Unis · Passe : Christian Pulisic
- 45'↑↓Remplacement - Damian Bobadilla (remplace Maurício Magalhães Prado)Paraguay, 45e
- 45'↑↓Remplacement - Christian Pulisic (remplace Sebastian Berhalter)États-Unis, 45e
- 50'⚽But - Folarin Balogun3-0États-Unis · Passe : Malik Tillman
- 52'VARVAR - Tim ReamÉtats-Unis, 52e
- 53'Carton jaune - Miguel AlmirónParaguay, 53e
- 59'Carton jaune - Tyler AdamsÉtats-Unis, 59e
- 62'↑↓Remplacement - Antonio Sanabria (remplace Alex Arce)Paraguay, 62e
- 72'↑↓Remplacement - Sergiño Dest (remplace Timothy Weah)États-Unis, 72e
- 72'↑↓Remplacement - Folarin Balogun (remplace Ricardo Pepi)États-Unis, 72e
- 73'⚽But - Maurício Magalhães Prado3-1Paraguay · Passe : Julio Enciso
- 79'Carton jaune - Diego GomezParaguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Miguel Almirón (remplace Ramon Sosa)Paraguay, 79e
- 79'↑↓Remplacement - Juan Caceres (remplace GÉtats-Unistavo Velázquez)Paraguay, 79e
- 80'↑↓Remplacement - Diego Gomez (remplace Alejandro Romero Gamarra)Paraguay, 80e
- 82'↑↓Remplacement - Malik Tillman (remplace Giovanni Reyna)États-Unis, 82e
- 88'Carton jaune - Alex ArceParaguay, 88e
- 93'Carton jaune - Junior AlonsoParaguay, 93e
- 98'⚽But - Giovanni Reyna4-1États-Unis · Passe : Alex Freeman
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 5 Antonee Robinson Défenseur
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 2 Sergiño Dest Milieu
- 8 Weston McKennie Milieu
- 10 Christian Pulišić Milieu
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 14 Sebastian Berhalter
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 9 Ricardo Pepi
- 19 Haji Wright
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 8 Diego Gómez Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 16 Damián Bobadilla Milieu
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 9 Antonio Sanabria Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 11 Mauricio
- 18 Alex Arce
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 5 Fabián Balbuena
- 26 Alexandro Maidana
- 2 Gustavo Velázquez
- 13 José Canale
- 20 Braian Ojeda
- 17 Alejandro Romero
- 24 Gustavo Caballero
- 23 Matías Galarza
- 21 Gabriel Ávalos
- 25 Isidro Pitta
- 7 Ramón Sosa
- Tirs cadres : États-Unis 5 / Paraguay 1
- Tirs : États-Unis 15 / Paraguay 9
- Possession : États-Unis 64% / Paraguay 36%
- Corners : États-Unis 3 / Paraguay 1
- Fautes : États-Unis 13 / Paraguay 17
- Cartons jaunes : États-Unis 1 / Paraguay 5
- Cartons rouges : États-Unis 0 / Paraguay 0
- F. Balogun (États-Unis) : note 9.1, 2 but(s)
- C. Pulišić (États-Unis) : note 7.7, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Tillman (États-Unis) : note 7.49, 1 passe(s) decisive(s)
- Maurício (Paraguay) : note 6.47, 1 but(s)
- J. Enciso (Paraguay) : note 6.89, 1 passe(s) decisive(s)
- T. Ream (États-Unis) : note 7.3
- O. Gill (Paraguay) : note 5.68, 3 arret(s)
- C. Richards (États-Unis) : note 7.1
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/11/2025 États-Unis 2-1 Paraguay (Friendlies)
- 28/03/2018 États-Unis 1-0 Paraguay (Friendlies)
- 12/06/2016 États-Unis 1-0 Paraguay (Copa America)
- 27'⚽But - N. Irankunda1-0Australie · Passe : P. Okon-Engstler
- 46'↑↓Remplacement - B. Yilmaz (remplace K. Yildiz)Turquie, 46e
- 61'↑↓Remplacement - N. Irankunda (remplace N. Velupillay)Australie, 61e
- 62'↑↓Remplacement - O. Kokcu (remplace Y. Akgun)Turquie, 62e
- 74'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace T. Yengi)Australie, 74e
- 74'↑↓Remplacement - J. Italiano (remplace J. Geria)Australie, 74e
- 75'⚽But - C. Metcalfe2-0Australie
- 81'↑↓Remplacement - I. Yuksek (remplace S. Ozcan)Turquie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - Z. Celik (remplace M. Muldur)Turquie, 81e
- 84'↑↓Remplacement - J. Bos (remplace A. Behich)Australie, 84e
- 84'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)Australie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace D. Gul)Turquie, 85e
- 86'Carton jaune - Y. AkgunTurquie, 86e
- 18 Patrick Beach Gardien
- 4 Jacob Italiano Défenseur
- 3 Alessandro Circati Défenseur
- 19 Harry Souttar Défenseur
- 21 Cameron Burgess Défenseur
- 5 Jordan Bos Défenseur
- 8 Connor Metcalfe Milieu
- 13 Aiden O'Neill Milieu
- 24 Paul Okon-Engstler Milieu
- 17 Nestory Irankunda Milieu
- 9 Mohamed Touré Attaquant
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 6 Jason Geria
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 7 Mathew Leckie
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 20 Cristian Volpato
- 23 Nishan Velupillay
- 26 Tete Yengi
- 23 Uğurcan Çakır Gardien
- 2 Zeki Çelik Défenseur
- 3 Merih Demiral Défenseur
- 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
- 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
- 16 İsmail Yüksek Milieu
- 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
- 8 Arda Güler Milieu
- 6 Orkun Kökçü Milieu
- 21 Barış Alper Yılmaz Milieu
- 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
- 1 Mert Günok
- 12 Altay Bayındır
- 4 Çağlar Söyüncü
- 13 Eren Elmalı
- 15 Ozan Kabak
- 18 Mert Müldür
- 25 Samet Akaydın
- 22 Kaan Ayhan
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 19 Yunus Akgün
- 24 Oğuz Aydın
- 26 Can Uzun
- 9 Deniz Gül
- 11 Kenan Yıldız
- Tirs cadres : Australie 4 / Turquie 6
- Tirs : Australie 9 / Turquie 25
- Possession : Australie 31% / Turquie 69%
- Corners : Australie 4 / Turquie 6
- Fautes : Australie 8 / Turquie 3
- Passes : Australie 250 / Turquie 581
- Precision des passes : Australie 77% / Turquie 90%
- xG : Australie 0.81 / Turquie 1.14
- Patrick Beach (Australie) : note 7.9, 6 arret(s)
- Connor Metcalfe (Australie) : note 7.9, 1 but(s)
- Nestory Irankunda (Australie) : note 7.5, 1 but(s)
- Paul Okon-Engstler (Australie) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- İsmail Yüksek (Turquie) : note 7.5
- Harry Souttar (Australie) : note 7.3
- Uğurcan Çakır (Turquie) : note 6.3, 2 arret(s)
- Alessandro Circati (Australie) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 11'⚽But - C. Burgess1-0États-Unis
- 16'Carton jaune - J. BosAÉtats-Unistralie, 16e
- 32'Carton jaune - A. CircatiAÉtats-Unistralie, 32e
- 43'⚽But - A. Freeman2-0États-Unis
- 46'↑↓Remplacement - C. Burgess (remplace J. Geria)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - N. Velupillay (remplace C. Metcalfe)AÉtats-Unistralie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Toure (remplace N. Irankunda)AÉtats-Unistralie, 46e
- 56'Carton jaune - A. RobinsonÉtats-Unis, 56e
- 61'↑↓Remplacement - M. Leckie (remplace C. Volpato)AÉtats-Unistralie, 61e
- 74'↑↓Remplacement - R. Pepi (remplace S. Berhalter)États-Unis, 74e
- 78'↑↓Remplacement - P. Okon-Engstler (remplace J. Irvine)AÉtats-Unistralie, 78e
- 80'↑↓Remplacement - S. Dest (remplace J. Scally)États-Unis, 80e
- 80'↑↓Remplacement - A. Robinson (remplace A. TrÉtats-Unisty)États-Unis, 80e
- 88'Carton jaune - H. SouttarAÉtats-Unistralie, 88e
- 89'Carton jaune - F. BalogunÉtats-Unis, 89e
- 89'Carton jaune - J. ItalianoAÉtats-Unistralie, 89e
- 90+3'Carton jaune - C. RichardsÉtats-Unis, 90+3e
- 90+6'↑↓Remplacement - F. Balogun (remplace H. Wright)États-Unis, 90+6e
- 90+6'↑↓Remplacement - W. McKennie (remplace G. Reyna)États-Unis, 90+6e
- 24 Matthew Freese Gardien
- 16 Alexander Freeman Défenseur
- 3 Chris Richards Défenseur
- 13 Tim Ream Défenseur
- 2 Sergiño Dest Milieu
- 8 Weston McKennie Milieu
- 4 Tyler Adams Milieu
- 17 Malik Tillman Milieu
- 5 Antonee Robinson Milieu
- 20 Folarin Balogun Attaquant
- 9 Ricardo Pepi Attaquant
- 1 Matt Turner
- 25 Chris Brady
- 6 Auston Trusty
- 12 Miles Robinson
- 22 Mark McKenzie
- 23 Joe Scally
- 18 Maximilian Arfsten
- 7 Giovanni Reyna
- 14 Sebastian Berhalter
- 15 Cristian Roldán
- 11 Brenden Aaronson
- 21 Tim Weah
- 26 Alex Zendejas
- 19 Haji Wright
- 18 Patrick Beach Gardien
- 4 Jacob Italiano Défenseur
- 3 Alessandro Circati Défenseur
- 19 Harry Souttar Défenseur
- 21 Cameron Burgess Défenseur
- 5 Jordan Bos Défenseur
- 7 Mathew Leckie Milieu
- 13 Aiden O'Neill Milieu
- 24 Paul Okon-Engstler Milieu
- 23 Nishan Velupillay Milieu
- 9 Mohamed Touré Attaquant
- 6 Jason Geria
- 8 Connor Metcalfe
- 17 Nestory Irankunda
- 20 Cristian Volpato
- 1 Mathew Ryan
- 12 Paul Izzo
- 2 Miloš Degenek
- 16 Aziz Behich
- 25 Lucas Herrington
- 15 Kai Trewin
- 14 Cameron Devlin
- 22 Jackson Irvine
- 10 Ajdin Hrustić
- 11 Awer Mabil
- 26 Tete Yengi
- Tirs cadres : États-Unis 2 / Australie 2
- Tirs : États-Unis 10 / Australie 5
- Possession : États-Unis 62% / Australie 38%
- Corners : États-Unis 7 / Australie 4
- Fautes : États-Unis 12 / Australie 16
- Cartons jaunes : États-Unis 3 / Australie 4
- Passes : États-Unis 516 / Australie 301
- Precision des passes : États-Unis 86% / Australie 73%
- xG : États-Unis 1.30 / Australie 0.44
- Alexander Freeman (États-Unis) : note 8.2, 1 but(s)
- Alessandro Circati (Australie) : note 7.5, 1 carton(s) jaune(s)
- Matthew Freese (États-Unis) : note 6.6, 2 arret(s)
- Antonee Robinson (États-Unis) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Chris Richards (États-Unis) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Malik Tillman (États-Unis) : note 7.3
- Tim Ream (États-Unis) : note 6.9
- Sergiño Dest (États-Unis) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 15/10/2025 États-Unis 2-1 Australie (Friendlies)
- 2'⚽But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
- 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
- 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
- 46'↑↓Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
- 23 Uğurcan Çakır Gardien
- 18 Mert Müldür Défenseur
- 3 Merih Demiral Défenseur
- 14 Abdülkerim Bardakcı Défenseur
- 20 Ferdi Kadıoğlu Défenseur
- 16 İsmail Yüksek Milieu
- 10 Hakan Çalhanoğlu Milieu
- 19 Yunus Akgün Milieu
- 8 Arda Güler Milieu
- 11 Kenan Yıldız Milieu
- 7 Kerem Aktürkoğlu Attaquant
- 12 Altay Bayındır
- 1 Mert Günok
- 13 Eren Elmalı
- 22 Kaan Ayhan
- 15 Ozan Kabak
- 25 Samet Akaydın
- 2 Zeki Çelik
- 4 Çağlar Söyüncü
- 21 Barış Alper Yılmaz
- 26 Can Uzun
- 6 Orkun Kökçü
- 24 Oğuz Aydın
- 5 Salih Özcan
- 17 İrfan Can Kahveci
- 9 Deniz Gül
- 12 Orlando Gill Gardien
- 4 Juan Cáceres Défenseur
- 15 Gustavo Gómez Défenseur
- 3 Omar Alderete Défenseur
- 6 Junior Alonso Défenseur
- 10 Miguel Almirón Milieu
- 14 Andrés Cubas Milieu
- 8 Diego Gómez Milieu
- 23 Matías Galarza Milieu
- 25 Isidro Pitta Attaquant
- 19 Julio Enciso Attaquant
- 22 Gastón Olveira
- 1 Roberto Fernández
- 2 Gustavo Velázquez
- 5 Fabián Balbuena
- 13 José Canale
- 26 Alexandro Maidana
- 11 Mauricio
- 16 Damián Bobadilla
- 20 Braian Ojeda
- 24 Gustavo Caballero
- 17 Alejandro Romero
- 7 Ramón Sosa
- 9 Antonio Sanabria
- 18 Alex Arce
- 21 Gabriel Ávalos
- Tirs cadres : Turquie 2 / Paraguay 2
- Tirs : Turquie 13 / Paraguay 4
- Possession : Turquie 78% / Paraguay 22%
- Corners : Turquie 5 / Paraguay 0
- Fautes : Turquie 4 / Paraguay 11
- Cartons jaunes : Turquie 0 / Paraguay 1
- Cartons rouges : Turquie 0 / Paraguay 1
- Passes : Turquie 380 / Paraguay 110
- Precision des passes : Turquie 88% / Paraguay 62%
- xG : Turquie 0.55 / Paraguay 0.11
- Matías Galarza (Paraguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Julio Enciso (Paraguay) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Juan Cáceres (Paraguay) : note 7.9
- Orlando Gill (Paraguay) : note 6.7, 2 arret(s)
- Miguel Almirón (Paraguay) : note 6, 1 carton(s) rouge(s)
- Abdülkerim Bardakcı (Turquie) : note 7
- Gustavo Gómez (Paraguay) : note 7
- Junior Alonso (Paraguay) : note 7
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|États-Unis
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|5
|6
|Australie
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Turquie
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|Paraguay
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
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