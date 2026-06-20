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Turquie 0-1 Paraguay : Galarza lance le Paraguay

Matías Galarza a marqué à la 2e minute pour le Paraguay face à la Turquie, ouvrant le score et portant le tableau d’affichage à 0-1. Servi par Julio Enciso, il a donné un avantage immédiat à la sélection paraguayenne dans cette rencontre de Coupe du monde 2026, alors que le score était encore de 0-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Turquie VS Paraguay, le 20/06/2026 04:00, stade Levi's Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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Cette ouverture du score place le Paraguay devant très tôt dans le match. La Turquie se retrouve menée après seulement deux minutes, tandis que les Paraguayens disposent désormais d’une marge au tableau d’affichage. À ce stade, l’impact est clair et strictement lié au score, avec un Paraguay en position favorable et une Turquie contrainte de réagir pour revenir dans la partie.

Le match se dispute au Levi’s Stadium, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre concerne le Groupe D, où chaque évolution du score compte dans la dynamique immédiate des équipes. Le but de Matías Galarza, validé dès la 2e minute, constitue donc le premier fait marquant confirmé de ce Turquie Paraguay.

Turquie
2e periode 53' Levi's Stadium
Paraguay
20/06/2026 04:00 Groupe D
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - M. Galarza0-1Paraguay · Passe : J. Enciso
  2. 4'Carton jaune - M. GalarzaParaguay, 4e
  3. 45+3'Carton rouge - M. Almiron0-1Paraguay
  4. 46'Remplacement - I. Pitta (remplace D. Bobadilla)Paraguay, 46e
  5. 46'Remplacement - K. Akturkoglu (remplace B. Yilmaz)Turquie, 46e
Calendrier Groupe D
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Groupe D
États-Unis
Termine SoFi Stadium
Paraguay
Resume final
Groupe D
Australie
Termine BC Place
Turquie
Resume final
Groupe D
États-Unis
Termine Lumen Field
Australie
Avant-matchCompositions
Groupe D
Turquie
2e periode 53' Levi's Stadium
Paraguay
Résumé à la pause
Groupe D
Turquie
A venir SoFi Stadium
États-Unis
Groupe D
Paraguay
A venir Levi's Stadium
Australie
Groupe D
EquipeJGNPBPBCDiffPts
États-Unis22006156
Australie21012203
Turquie100102-20
Paraguay100114-30
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