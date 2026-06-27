World Cup 2026: Spain lead Uruguay at half-time (1-0)
Spain lead Uruguay 1-0 at half-time in their 2026 World Cup Group H match at Estadio Akron thanks to Alex Baena's 42nd-minute goal.
Spain lead Uruguay 1-0 at half-time in their 2026 World Cup Group H match at Estadio Akron. The goal came from Alex Baena in the 42nd minute, set up by Marcos Llorente. The breakthrough came in a context where both teams had entered the match with balanced records — Uruguay with two draws and Spain with one win and one draw from the opening matchdays.
The first half saw Luis de la Fuente’s side dominate possession, with 72% of the ball compared with 28% for the Uruguayans coached by Marcelo Bielsa. Spain also controlled the play with 86 passes, 78 of them accurate, compared with a total of 35 completed passes for Uruguay. That superiority was reflected in the only goal of the half.
Spain’s goal came after an attacking move led by Marcos Llorente, who provided the assist for Alex Baena. They were the main architects of the first half, illustrating an efficiently coordinated midfield game led by Rodri and Pedri, who also started. For Uruguay, key figures such as Fernando Muslera in goal, Rodrigo Bentancur and Federico Valverde in midfield, and Darwin Núñez in attack were unable to break through the Spanish defence.
There was also a change in the first half, with Manuel Ugarte coming on in place of Nicolás de la Cruz for Uruguay in the 45th minute, suggesting a possible tactical adjustment in an attempt to turn the tide.
No other notable statistics, such as shots on target or fouls, stood out at half-time, with both remaining at zero or very low. Spain, however, remain in a favourable position to manage the second half with a lead on the scoreboard and clear control of the tempo.
- 42'⚽But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
- 45'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
- Tirs cadres : Uruguay 0 / Spain 1
- Tirs : Uruguay 3 / Spain 3
- Possession : Uruguay 26% / Spain 74%
- Corners : Uruguay 0 / Spain 5
- Fautes : Uruguay 3 / Spain 7
- Passes : Uruguay 125 / Spain 350
- Precision des passes : Uruguay 70% / Spain 89%
- xG : Uruguay 0.10 / Spain 0.33
- 16'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 16e
- 61'↑↓Remplacement - J. Cabral (remplace W. Semedo)Cap-Vert, 61e
- 61'↑↓Remplacement - D. Livramento (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 61e
- 61'↑↓Remplacement - L. Duarte (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 61e
- 71'↑↓Remplacement - F. Ruiz (remplace M. Merino)Espagne, 71e
- 71'↑↓Remplacement - Gavi (remplace Lamine Yamal)Espagne, 71e
- 76'↑↓Remplacement - S. Lopes Cabral (remplace Joao Paulo)Cap-Vert, 76e
- 79'↑↓Remplacement - J. Monteiro (remplace T. Arcanjo)Cap-Vert, 79e
- 81'↑↓Remplacement - F. Torres (remplace D. Olmo)Espagne, 81e
- 87'↑↓Remplacement - Rodri (remplace N. Williams)Espagne, 87e
- 90+3'Carton jaune - PedriEspagne, 90+3e
- 23 Unai Simón Goalkeeper
- 5 Marcos Llorente Defender
- 22 Pau Cubarsí Defender
- 14 Aymeric Laporte Defender
- 24 Marc Cucurella Defender
- 8 Fabián Ruiz Midfielder
- 16 Rodri Midfielder
- 20 Pedri Midfielder
- 7 Ferran Torres Forward
- 21 Mikel Oyarzabal Forward
- 9 Pablo Gavi Forward
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 12 Pedro Porro
- 3 Alejandro Grimaldo
- 6 Mikel Merino
- 15 Alex Baena
- 18 Martín Zubimendi
- 10 Dani Olmo
- 17 Nico Williams
- 19 Lamine Yamal
- 11 Yéremy Pino
- 25 Victor Muñoz
- 26 Borja Iglesias
- 1 Vozinha Goalkeeper
- 22 Steven Moreira Defender
- 4 Pico Defender
- 3 Diney Borges Defender
- 13 Sidny Lopes Cabral Defender
- 6 Kevin Lenini Midfielder
- 20 Ryan Mendes Midfielder
- 15 Laros Duarte Midfielder
- 10 Jamiro Monteiro Midfielder
- 7 Jovane Cabral Midfielder
- 19 Dailon Rocha Livramento Forward
- 14 Deroy Duarte
- 17 Willy Semedo
- 21 Nuno Da Costa
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 24 Wagner Pina
- 25 Kelvin Pires
- 8 João Paulo
- 11 Garry Rodrigues
- 16 Yannick Semedo
- 18 Telmo Arcanjo
- 26 Hélio Varela
- 9 Gilson Tavares
- Tirs cadres : Spain 7 / Cape Verde 0
- Tirs : Spain 23 / Cape Verde 3
- Possession : Spain 74% / Cape Verde 26%
- Corners : Spain 8 / Cape Verde 0
- Fautes : Spain 9 / Cape Verde 1
- Cartons jaunes : Spain 0 / Cape Verde 1
- Passes : Spain 745 / Cape Verde 256
- Precision des passes : Spain 92% / Cape Verde 75%
- xG : Spain 2.06 / Cape Verde 0.04
- Vozinha (Cape Verde) : note 9.3, 7 arret(s)
- Pedri (Spain) : note 8.9
- Rodri (Spain) : note 8.3
- Diney Borges (Cape Verde) : note 8.2
- Aymeric Laporte (Spain) : note 7.9
- Marcos Llorente (Spain) : note 7.7
- Pau Cubarsí (Spain) : note 7.7
- Marc Cucurella (Spain) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 41'⚽But - A. Al Amri1-0Arabie saoudite
- 44'Carton jaune - A. Al AmriArabie saoudite, 44e
- 46'↑↓Remplacement - M. Vina (remplace J. Sanabria)Uruguay, 46e
- 46'↑↓Remplacement - D. Nunez (remplace A. Canobbio)Uruguay, 46e
- 63'↑↓Remplacement - M. Al Juwayr (remplace N. Al Dawsari)Arabie saoudite, 63e
- 72'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 72e
- 80'⚽But - M. Araujo1-1Uruguay
- 81'↑↓Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
- 81'↑↓Remplacement - M. Abu Al Shamat (remplace N. Boushal)Arabie saoudite, 81e
- 90'↑↓Remplacement - F. Vinas (remplace R. Aguirre)Uruguay, 90e
- 90+2'↑↓Remplacement - S. Abdulhamid (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 90+2e
- 90+3'↑↓Remplacement - M. Al Harbi (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 90+3e
- 90+3'↑↓Remplacement - F. Al Buraikan (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 90+3e
- 21 Mohammed Al-Owais Goalkeeper
- 12 Saud Abdulhamid Defender
- 4 Abdulelah Al-Amri Defender
- 5 Hassan Altambakti Defender
- 24 Moteb Al-Harbi Defender
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat Midfielder
- 23 Mohamed Kanno Midfielder
- 15 Abdullah Al-Khaibari Midfielder
- 10 Salem Al-Dawsari Midfielder
- 9 Firas Al-Buraikan Forward
- 7 Musab Al Juwayr Forward
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 3 Ali Lajami
- 25 Jehad Thakri
- 14 Hassan Kadesh
- 2 Ali Majrashi
- 13 Nawaf Boushal
- 6 Nasser Al-Dawsari
- 16 Ziyad Aljohani
- 8 Ayman Yahya
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 11 Saleh Al-Shehri
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 20 Sultan Mandash
- 23 Fernando Muslera Goalkeeper
- 13 Guillermo Varela Defender
- 3 Sebastián Cáceres Defender
- 16 Mathías Olivera Defender
- 17 Matías Viña Defender
- 8 Federico Valverde Midfielder
- 5 Manuel Ugarte Midfielder
- 6 Rodrigo Bentancur Midfielder
- 20 Maximiliano Araújo Midfielder
- 21 Federico Viñas Forward
- 9 Darwin Núñez Forward
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 2 José María Giménez
- 25 Juan Sanabria
- 24 Santiago Bueno
- 22 Joaquín Piquerez
- 18 Brian Rodríguez
- 11 Facundo Pellistri
- 15 Emiliano Martínez
- 14 Agustín Canobbio
- 7 Nicolás de la Cruz
- 26 Rodrigo Zalazar
- 19 Rodrigo Aguirre
- Tirs cadres : Saudi Arabia 3 / Uruguay 3
- Tirs : Saudi Arabia 5 / Uruguay 9
- Possession : Saudi Arabia 37% / Uruguay 63%
- Corners : Saudi Arabia 4 / Uruguay 4
- Fautes : Saudi Arabia 5 / Uruguay 5
- Cartons jaunes : Saudi Arabia 1 / Uruguay 0
- Passes : Saudi Arabia 241 / Uruguay 400
- Precision des passes : Saudi Arabia 76% / Uruguay 88%
- xG : Saudi Arabia 0.93 / Uruguay 0.57
- Abdulelah Al-Amri (Saudi Arabia) : note 7.6, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) : note 7.2, 3 arret(s)
- Fernando Muslera (Uruguay) : note 6.5, 2 arret(s)
- Moteb Al-Harbi (Saudi Arabia) : note 7.2
- Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.2
- Mohamed Kanno (Saudi Arabia) : note 6.9
- Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 6.9
- Saud Abdulhamid (Saudi Arabia) : note 6.7
No confirmed absence yet.
- 20/06/2018 Uruguay 1-0 Saudi Arabia (World Cup)
- 10'⚽But - Lamine Yamal (passe M. Oyarzabal)Espagne, 10e
- 21'⚽But - M. Oyarzabal (passe A. Laporte)Espagne, 21e
- 24'⚽But - M. Oyarzabal (passe D. Olmo)Espagne, 24e
- 30'Carton jaune - S. Al DawsariArabie saoudite, 30e
- 46'↑↓Remplacement - Lamine Yamal (remplace Y. Pino)Espagne, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Oyarzabal (remplace F. Torres)Espagne, 46e
- 46'↑↓Remplacement - A. Al Khaibari (remplace M. Kanno)Arabie saoudite, 46e
- 46'↑↓Remplacement - M. Al Juwayr (remplace A. Al Hamdan)Arabie saoudite, 46e
- 49'⚽But - H. TambaktiEspagne, 49e
- 60'Carton jaune - M. KannoArabie saoudite, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Amri (remplace A. Hejji)Arabie saoudite, 60e
- 60'↑↓Remplacement - F. Al Buraikan (remplace M. Abu Al Shamat)Arabie saoudite, 60e
- 61'↑↓Remplacement - D. Olmo (remplace M. Merino)Espagne, 61e
- 61'↑↓Remplacement - A. Baena (remplace N. Williams)Espagne, 61e
- 70'↑↓Remplacement - Pedri (remplace F. Ruiz)Espagne, 70e
- 90'↑↓Remplacement - N. Al Dawsari (remplace K. Al Ghannam)Arabie saoudite, 90e
- 90+2'VARVAR - F. TorresEspagne, 90+2e
- 23 Unai Simón Goalkeeper
- 12 Pedro Porro Defender
- 22 Pau Cubarsí Defender
- 14 Aymeric Laporte Defender
- 24 Marc Cucurella Defender
- 10 Dani Olmo Midfielder
- 16 Rodri Midfielder
- 20 Pedri Midfielder
- 19 Lamine Yamal Forward
- 21 Mikel Oyarzabal Forward
- 15 Alex Baena Forward
- 7 Ferran Torres
- 11 Yéremy Pino
- 6 Mikel Merino
- 17 Nico Williams
- 1 David Raya
- 13 Joan García
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 5 Marcos Llorente
- 3 Alejandro Grimaldo
- 8 Fabián Ruiz
- 9 Pablo Gavi
- 18 Martín Zubimendi
- 25 Víctor Muñoz
- 26 Borja Iglesias
- 21 Mohammed Al-Owais Goalkeeper
- 12 Saud Abdulhamid Defender
- 4 Abdulelah Al-Amri Defender
- 3 Ali Lajami Defender
- 5 Hassan Altambakti Defender
- 24 Moteb Al-Harbi Defender
- 7 Musab Al Juwayr Midfielder
- 15 Abdullah Al-Khaibari Midfielder
- 6 Nasser Al-Dawsari Midfielder
- 10 Salem Al-Dawsari Midfielder
- 9 Firas Al-Buraikan Forward
- 23 Mohamed Kanno
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 2 Ali Majrashi
- 13 Nawaf Boushal
- 14 Hassan Kadesh
- 25 Jehad Thakri
- 16 Ziyad Aljohani
- 8 Ayman Yahya
- 11 Saleh Al-Shehri
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 20 Sultan Mandash
- Tirs cadres : Spain 8 / Saudi Arabia 1
- Tirs : Spain 21 / Saudi Arabia 3
- Possession : Spain 66% / Saudi Arabia 34%
- Corners : Spain 6 / Saudi Arabia 1
- Fautes : Spain 10 / Saudi Arabia 2
- Cartons jaunes : Spain 0 / Saudi Arabia 2
- Passes : Spain 693 / Saudi Arabia 365
- Precision des passes : Spain 92% / Saudi Arabia 80%
- xG : Spain 2.78 / Saudi Arabia 0.14
- Mikel Oyarzabal (Spain) : note 9.3, 2 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Lamine Yamal (Spain) : note 8.2, 1 but(s)
- Ferran Torres (Spain) : note 7.9, 1 but(s)
- Aymeric Laporte (Spain) : note 7.6, 1 passe(s) decisive(s)
- Pedro Porro (Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Dani Olmo (Spain) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohammed Al-Owais (Saudi Arabia) : note 6.7, 5 arret(s)
- Rodri (Spain) : note 8.2
No confirmed absence yet.
- 21/06/2026 Spain 4-0 Saudi Arabia (World Cup)
- 5'Carton jaune - S. Lopes CabralCap-Vert, 5e
- 20'Carton jaune - R. BentancurUruguay, 20e
- 21'⚽But - K. LeniniCap-Vert, 21e
- 44'⚽But - M. AraujoUruguay, 44e
- 45+6'⚽But - A. Canobbio (passe M. Araujo)Uruguay, 45+6e
- 46'↑↓Remplacement - T. Arcanjo (remplace D. Duarte)Cap-Vert, 46e
- 58'Carton jaune - M. OliveraUruguay, 58e
- 58'↑↓Remplacement - Benchimol (remplace N. Da Costa)Cap-Vert, 58e
- 58'↑↓Remplacement - G. Rodrigues (remplace H. Varela)Cap-Vert, 58e
- 61'⚽But - H. VarelaCap-Vert, 61e
- 68'VARVAR - M. AraujoUruguay, 68e
- 70'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 70e
- 70'↑↓Remplacement - F. Vinas (remplace D. Nunez)Uruguay, 70e
- 71'↑↓Remplacement - K. Lenini (remplace L. Duarte)Cap-Vert, 71e
- 80'↑↓Remplacement - J. Monteiro (remplace Y. Semedo)Cap-Vert, 80e
- 81'↑↓Remplacement - M. Araujo (remplace B. Rodriguez)Uruguay, 81e
- 90+3'Carton jaune - D. BorgesCap-Vert, 90+3e
- 23 Fernando Muslera Goalkeeper
- 13 Guillermo Varela Defender
- 3 Sebastián Cáceres Defender
- 16 Mathías Olivera Defender
- 25 Juan Sanabria Defender
- 5 Manuel Ugarte Midfielder
- 14 Agustín Canobbio Midfielder
- 6 Rodrigo Bentancur Midfielder
- 8 Federico Valverde Midfielder
- 20 Maximiliano Araújo Midfielder
- 21 Federico Viñas Forward
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 2 José María Giménez
- 17 Matías Viña
- 24 Santiago Bueno
- 22 Joaquín Piquerez
- 7 Nicolás de la Cruz
- 11 Facundo Pellistri
- 18 Brian Rodríguez
- 15 Emiliano Martínez
- 9 Darwin Núñez
- 26 Rodrigo Zalazar
- 19 Rodrigo Aguirre
- 1 Vozinha Goalkeeper
- 22 Steven Moreira Defender
- 4 Pico Defender
- 3 Diney Borges Defender
- 13 Sidny Lopes Cabral Defender
- 6 Kevin Lenini Midfielder
- 20 Ryan Mendes Midfielder
- 18 Telmo Arcanjo Midfielder
- 10 Jamiro Monteiro Midfielder
- 11 Garry Rodrigues Midfielder
- 9 Gilson Tavares Forward
- 14 Deroy Duarte
- 26 Hélio Varela
- 21 Nuno Da Costa
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 24 Wagner Pina
- 25 Kelvin Pires
- 8 João Paulo
- 15 Laros Duarte
- 17 Willy Semedo
- 16 Yannick Semedo
- 7 Jovane Cabral
- 19 Dailon Rocha Livramento
- Tirs cadres : Uruguay 2 / Cape Verde 2
- Tirs : Uruguay 16 / Cape Verde 7
- Possession : Uruguay 66% / Cape Verde 34%
- Corners : Uruguay 11 / Cape Verde 3
- Fautes : Uruguay 8 / Cape Verde 4
- Cartons jaunes : Uruguay 2 / Cape Verde 1
- Passes : Uruguay 494 / Cape Verde 256
- Precision des passes : Uruguay 83% / Cape Verde 74%
- xG : Uruguay 2.28 / Cape Verde 0.77
- Maximiliano Araújo (Uruguay) : note 7.9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Kevin Lenini (Cape Verde) : note 7.7, 1 but(s)
- Agustín Canobbio (Uruguay) : note 7.3, 1 but(s)
- Hélio Varela (Cape Verde) : note 7.2, 1 but(s)
- Federico Valverde (Uruguay) : note 7.2
- Nicolás de la Cruz (Uruguay) : note 7.2
- Pico (Cape Verde) : note 7.2
- Rodrigo Bentancur (Uruguay) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 4'Carton jaune - S. AbdulhamidArabie saoudite, 4e
- 9'Carton jaune - W. PinaCap-Vert, 9e
- 33'↑↓Remplacement - H. Tambakti (remplace A. Lajami)Arabie saoudite, 33e
- 1 Vozinha Goalkeeper
- 24 Wagner Pina Defender
- 4 Pico Defender
- 3 Diney Borges Defender
- 8 João Paulo Defender
- 6 Kevin Lenini Midfielder
- 20 Ryan Mendes Midfielder
- 14 Deroy Duarte Midfielder
- 10 Jamiro Monteiro Midfielder
- 17 Willy Semedo Midfielder
- 19 Dailon Rocha Livramento Forward
- 12 Márcio Rosa
- 23 CJ Dos Santos
- 2 Stopira
- 5 Logan Costa
- 22 Steven Moreira
- 25 Kelvin Pires
- 11 Garry Rodrigues
- 15 Laros Duarte
- 16 Yannick Semedo
- 26 Hélio Varela
- 7 Jovane Cabral
- 21 Nuno Da Costa
- 9 Gilson Tavares
- 21 Mohammed Al-Owais Goalkeeper
- 12 Saud Abdulhamid Defender
- 4 Abdulelah Al-Amri Defender
- 5 Hassan Tambakti Defender
- 13 Nawaf Boushal Defender
- 20 Sultan Mandash Midfielder
- 15 Abdullah Al-Khaibari Midfielder
- 6 Nasser Al-Dawsari Midfielder
- 10 Salem Al-Dawsari Midfielder
- 23 Mohamed Kanno Forward
- 9 Firas Al-Buraikan Forward
- 1 Nawaf Al-Aqidi
- 22 Ahmed Al-Kassar
- 2 Ali Majrashi
- 24 Moteb Al-Harbi
- 25 Jehad Thakri
- 14 Hassan Kadesh
- 3 Ali Lajami
- 8 Ayman Yahya
- 16 Ziyad Aljohani
- 26 Mohammed Abu Al-Shamat
- 18 Ala'a Al-Hejji
- 7 Musab Al Juwayr
- 17 Khalid Al-Ghannam
- 19 Abdullah Al-Hamdan
- 11 Saleh Al-Shehri
- Tirs cadres : Cape Verde 0 / Saudi Arabia 1
- Tirs : Cape Verde 4 / Saudi Arabia 2
- Possession : Cape Verde 54% / Saudi Arabia 46%
- Corners : Cape Verde 2 / Saudi Arabia 0
- Fautes : Cape Verde 6 / Saudi Arabia 7
- Cartons jaunes : Cape Verde 1 / Saudi Arabia 1
- Passes : Cape Verde 200 / Saudi Arabia 181
- Precision des passes : Cape Verde 84% / Saudi Arabia 80%
- xG : Cape Verde 0.13 / Saudi Arabia 0.18
- Vozinha (Cape Verde) : note 6.9, 1 arret(s)
- Abdulelah Al-Amri (Saudi Arabia) : note 7.3
- Pico (Cape Verde) : note 6.9
- João Paulo (Cape Verde) : note 6.9
- Deroy Duarte (Cape Verde) : note 6.9
- Sultan Mandash (Saudi Arabia) : note 6.9
- Abdullah Al-Khaibari (Saudi Arabia) : note 6.9
- Ali Lajami (Saudi Arabia) : note 6.9
- S. Lopes Cabral : Cape Verde Islands · Missing Fixture · Yellow Card
No reliable head-to-head available yet.
- 42'⚽But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
- 45'↑↓Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
- 23 Fernando Muslera Goalkeeper
- 13 Guillermo Varela Defender
- 3 Sebastián Cáceres Defender
- 16 Mathías Olivera Defender
- 25 Juan Sanabria Defender
- 5 Manuel Ugarte Midfielder
- 14 Agustín Canobbio Midfielder
- 6 Rodrigo Bentancur Midfielder
- 8 Federico Valverde Midfielder
- 20 Maximiliano Araújo Midfielder
- 9 Darwin Núñez Forward
- 12 Santiago Mele
- 1 Sergio Rochet
- 17 Matías Viña
- 24 Santiago Bueno
- 2 José María Giménez
- 4 Ronald Araújo
- 22 Joaquín Piquerez
- 7 Nicolás de la Cruz
- 18 Brian Rodríguez
- 15 Emiliano Martínez
- 10 Giorgian de Arrascaeta
- 11 Facundo Pellistri
- 21 Federico Viñas
- 19 Rodrigo Aguirre
- 26 Rodrigo Zalazar
- 23 Unai Simón Goalkeeper
- 5 Marcos Llorente Defender
- 22 Pau Cubarsí Defender
- 14 Aymeric Laporte Defender
- 24 Marc Cucurella Defender
- 20 Pedri Midfielder
- 16 Rodri Midfielder
- 19 Lamine Yamal Midfielder
- 6 Mikel Merino Midfielder
- 15 Alex Baena Midfielder
- 21 Mikel Oyarzabal Forward
- 13 Joan García
- 1 David Raya
- 2 Marc Pubill
- 4 Eric García
- 12 Pedro Porro
- 9 Pablo Gavi
- 18 Martín Zubimendi
- 17 Nico Williams
- 8 Fabián Ruiz
- 3 Alejandro Grimaldo
- 10 Dani Olmo
- 26 Borja Iglesias
- 7 Ferran Torres
- 11 Yéremy Pino
- 25 Víctor Muñoz
- Tirs cadres : Uruguay 0 / Spain 1
- Tirs : Uruguay 3 / Spain 3
- Possession : Uruguay 26% / Spain 74%
- Corners : Uruguay 0 / Spain 5
- Fautes : Uruguay 3 / Spain 7
- Passes : Uruguay 125 / Spain 350
- Precision des passes : Uruguay 70% / Spain 89%
- xG : Uruguay 0.10 / Spain 0.33
- Alex Baena (Spain) : note 7.3, 1 but(s)
- Marcos Llorente (Spain) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mathías Olivera (Uruguay) : note 7.3
- Pau Cubarsí (Spain) : note 7.2
- Aymeric Laporte (Spain) : note 7
- Pedri (Spain) : note 7
- Juan Sanabria (Uruguay) : note 6.9
- Unai Simón (Spain) : note 6.9
- G. de Arrascaeta : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise
- R. Araújo : Uruguay · Missing Fixture · Muscle Bruise
- 16/06/2013 Spain 2-1 Uruguay (Confederations Cup)
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Spain
|2
|1
|1
|0
|4
|0
|4
|4
|Uruguay
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|Cape Verde
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|Saudi Arabia
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
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