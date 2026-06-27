World Cup 2026: Spain lead Uruguay at half-time (1-0)

Spain lead Uruguay 1-0 at half-time in their 2026 World Cup Group H match at Estadio Akron thanks to Alex Baena's 42nd-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Espagne, le 27/06/2026 01:00, stade Estadio Akron
Illustration du match Uruguay VS Espagne, le 27/06/2026 01:00, stade Estadio Akron
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Spain lead Uruguay 1-0 at half-time in their 2026 World Cup Group H match at Estadio Akron. The goal came from Alex Baena in the 42nd minute, set up by Marcos Llorente. The breakthrough came in a context where both teams had entered the match with balanced records — Uruguay with two draws and Spain with one win and one draw from the opening matchdays.

The first half saw Luis de la Fuente’s side dominate possession, with 72% of the ball compared with 28% for the Uruguayans coached by Marcelo Bielsa. Spain also controlled the play with 86 passes, 78 of them accurate, compared with a total of 35 completed passes for Uruguay. That superiority was reflected in the only goal of the half.

Spain’s goal came after an attacking move led by Marcos Llorente, who provided the assist for Alex Baena. They were the main architects of the first half, illustrating an efficiently coordinated midfield game led by Rodri and Pedri, who also started. For Uruguay, key figures such as Fernando Muslera in goal, Rodrigo Bentancur and Federico Valverde in midfield, and Darwin Núñez in attack were unable to break through the Spanish defence.

There was also a change in the first half, with Manuel Ugarte coming on in place of Nicolás de la Cruz for Uruguay in the 45th minute, suggesting a possible tactical adjustment in an attempt to turn the tide.

No other notable statistics, such as shots on target or fouls, stood out at half-time, with both remaining at zero or very low. Spain, however, remain in a favourable position to manage the second half with a lead on the scoreboard and clear control of the tempo.

Uruguay
Half-time Estadio Akron
Spain
27/06/2026 01:00 Group H
Fil du match
  1. 42'But - A. Baena (passe M. Llorente)Espagne, 42e
  2. 45'Remplacement - M. Ugarte (remplace N. de la Cruz)Uruguay, 45e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Uruguay 0 / Spain 1
  • Tirs : Uruguay 3 / Spain 3
  • Possession : Uruguay 26% / Spain 74%
  • Corners : Uruguay 0 / Spain 5
  • Fautes : Uruguay 3 / Spain 7
  • Passes : Uruguay 125 / Spain 350
  • Precision des passes : Uruguay 70% / Spain 89%
  • xG : Uruguay 0.10 / Spain 0.33
Group H schedule
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Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Cape Verde
Group H
Saudi Arabia
Finished Hard Rock Stadium
Uruguay
Group H
Spain
Finished Mercedes-Benz Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Finished Hard Rock Stadium
Cape Verde
Group H
Cape Verde
Half-time NRG Stadium
Saudi Arabia
Group H
Uruguay
Half-time Estadio Akron
Spain
Group H
TeamJGNPBPBCDiffPts
Spain21104044
Uruguay20203302
Cape Verde20202202
Saudi Arabia201115-41
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FIL D'ACTU
01:57 Football : World Cup 2026: Spain lead Uruguay at half-time (1-0)
01:55 Football : World Cup 2026: Cape Verde and Saudi Arabia level at halftime (0-0)
01:57 World Cup 2026: Spain lead Uruguay at half-time (1-0)