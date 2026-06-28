World Cup 2026: Jordan host Argentina at AT&T Stadium in decisive Group J clash

Jordan face reigning champions Argentina at AT&T Stadium in a decisive Group J match with qualification for the 2026 World Cup round of 16 at stake.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
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SUMMARY

Jordan face Argentina on June 28, 2026, at 9:00 p.m. local time (3:00 a.m. GMT+1) at AT&T Stadium in Dallas. This Matchday 3 fixture in Group J of the 2026 World Cup carries crucial stakes in the race to qualify for the round of 16.

The Albiceleste, the reigning champions, remain top of the group with six points after two wins without conceding a goal. They will look to strengthen their position against a Jordan team still searching for their first win in this tournament. Jordan, who lost their first two matches against Algeria and Austria, must win to stay in contention.

This duel will pit two styles and two ambitions against each other. The Jordanian national team, led by Moroccan coach Jamal Sellami, favors a solid defensive setup in a 3-4-2-1, built on the speed and creativity of its attackers. Lionel Scaloni’s Argentina, for their part, rely on a classic 4-4-2 and a squad rich in proven talent, combining experience and youth.

The clash is expected to feature the probable return of Mousa Tamari, Jordan’s main attacking asset, against Argentina’s attacking power, embodied in particular by goalscorers Julián Álvarez and Lautaro Martínez, as well as the ever-essential captain Lionel Messi.

Focus on Jordan

Jordan line up in a 3-4-2-1 system under Jamal Sellami. Goalkeeper Yazeed Abu Laila is protected by a central defense made up of Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab and Husam Ali Mohammad Abudahab. The midfield is strengthened by Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh and Mohannad Abu Taha, who provide the link between defense and attack.

In attack, the side relies on a supporting duo of Odeh Fakhoury and Ali Olwan, who back up center-forward Ali Al Azaizeh. Mousa Tamari, although less mentioned in this lineup, remains a key player for the team, capable of influencing the game with his technique and creativity. Jamal Sellami is counting on a disciplined team that will look to contain the opposition and break quickly on the counterattack.

Focus on Argentina

Argentina play in a 4-4-2 under Lionel Scaloni. Emiliano Martínez guards the goal behind a defense led by Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico and young Giuliano Simeone. The dynamic midfield brings together Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios and Giovani Lo Celso, all capable of contributing both ball-winning and creativity.

In attack, Julián Álvarez and Lautaro Martínez form a complementary pair, combining mobility and efficiency. Lionel Messi, the charismatic captain, remains at the heart of the attacking play and can turn the match with his genius. Scaloni favors a versatile style, blending technical control and physical intensity, confirmed by his recent successes at the 2022 World Cup and the 2024 Copa América.

This meeting at AT&T Stadium will be decisive for both teams in a group where Algeria and Austria also remain in contention. Argentina aim to assert their dominance and secure qualification, while Jordan are fighting to avoid early elimination.

Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
28/06/2026 03:00 Group J
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Group J schedule
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Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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