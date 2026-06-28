World Cup 2026: Jordan host Argentina at AT&T Stadium in decisive Group J clash

Jordan face reigning champions Argentina at AT&T Stadium in a decisive Group J match with qualification for the 2026 World Cup round of 16 at stake.
Jordan face Argentina on June 28, 2026, at 9:00 p.m. local time (3:00 a.m. GMT+1) at AT&T Stadium in Dallas. This Matchday 3 fixture in Group J of the 2026 World Cup carries crucial stakes in the race to qualify for the round of 16.
The Albiceleste, the reigning champions, remain top of the group with six points after two wins without conceding a goal. They will look to strengthen their position against a Jordan team still searching for their first win in this tournament. Jordan, who lost their first two matches against Algeria and Austria, must win to stay in contention.
This duel will pit two styles and two ambitions against each other. The Jordanian national team, led by Moroccan coach Jamal Sellami, favors a solid defensive setup in a 3-4-2-1, built on the speed and creativity of its attackers. Lionel Scaloni’s Argentina, for their part, rely on a classic 4-4-2 and a squad rich in proven talent, combining experience and youth.
The clash is expected to feature the probable return of Mousa Tamari, Jordan’s main attacking asset, against Argentina’s attacking power, embodied in particular by goalscorers Julián Álvarez and Lautaro Martínez, as well as the ever-essential captain Lionel Messi.
Focus on Jordan
Jordan line up in a 3-4-2-1 system under Jamal Sellami. Goalkeeper Yazeed Abu Laila is protected by a central defense made up of Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab and Husam Ali Mohammad Abudahab. The midfield is strengthened by Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh and Mohannad Abu Taha, who provide the link between defense and attack.
In attack, the side relies on a supporting duo of Odeh Fakhoury and Ali Olwan, who back up center-forward Ali Al Azaizeh. Mousa Tamari, although less mentioned in this lineup, remains a key player for the team, capable of influencing the game with his technique and creativity. Jamal Sellami is counting on a disciplined team that will look to contain the opposition and break quickly on the counterattack.
Focus on Argentina
Argentina play in a 4-4-2 under Lionel Scaloni. Emiliano Martínez guards the goal behind a defense led by Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico and young Giuliano Simeone. The dynamic midfield brings together Nico Paz, Leandro Paredes, Exequiel Palacios and Giovani Lo Celso, all capable of contributing both ball-winning and creativity.
In attack, Julián Álvarez and Lautaro Martínez form a complementary pair, combining mobility and efficiency. Lionel Messi, the charismatic captain, remains at the heart of the attacking play and can turn the match with his genius. Scaloni favors a versatile style, blending technical control and physical intensity, confirmed by his recent successes at the 2022 World Cup and the 2024 Copa América.
This meeting at AT&T Stadium will be decisive for both teams in a group where Algeria and Austria also remain in contention. Argentina aim to assert their dominance and secure qualification, while Jordan are fighting to avoid early elimination.
Jordan
Upcoming
03:00
AT&T Stadium Argentina
28/06/2026 03:00
·
Group J
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
10
Farès Chaïbi
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Key players
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
16
Oussama Benbot
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
13
Jaouen Hadjam
Defender
8
Houssem Aouar
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
23
Luca Zidane
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
15
Rayan Aït-Nouri
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
14
Hicham Boudaoui
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
7
Marko Arnautović
Forward
Substitutes 15
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
3
Kevin Danso
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
24
Paul Wanner
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
14
Saša Kalajdžić
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Upcoming
03:00
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
24
Ali Al Azaizeh
Forward
9
Ali Olwan
Forward
11
Odeh Fakhoury
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
26
Anas Badawi
16
Mo Abualnadi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
19
Saad Al Rousan
17
Saleem Obaid
6
Amer Jamous
15
Ibrahim Sadeh
7
Mohammad Abu Zrayq
25
Mohammad Al Daoud
14
Rajaei Ayed
13
Mahmoud Al-Mardi
10
Mousa Tamari
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
17
Giuliano Simeone
Defender
19
Nicolás Otamendi
Defender
2
Marcos Senesi
Defender
3
Nicolás Tagliafico
Defender
18
Nico Paz
Midfielder
5
Leandro Paredes
Midfielder
14
Exequiel Palacios
Midfielder
11
Giovani Lo Celso
Midfielder
9
Julián Alvarez
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
12
Gerónimo Rulli
1
Juan Musso
25
Facundo Medina
6
Lisandro Martínez
26
Nahuel Molina
13
Cristian Romero
4
Gonzalo Montiel
20
Alexis Mac Allister
24
Enzo Fernández
15
Nicolás González
7
Rodrigo De Paul
16
Thiago Almada
8
Valentín Barco
21
José Manuel López
10
Lionel Messi
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Jordan
Upcoming
03:00
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordan 2 0 0 2 2 5 -3 0
Comments