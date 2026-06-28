World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)

Argentina lead Jordan 2-0 at halftime in their World Cup 2026 Group J match at AT&T Stadium thanks to goals from Giovani Lo Celso and Lautaro Martinez.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
Illustration du match Jordanie VS Argentine, le 28/06/2026 03:00, stade AT&T Stadium
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Argentina lead Jordan 2-0 at halftime in their World Cup 2026 Group J match at AT&T Stadium. Argentina’s goals came from Giovani Lo Celso in the 19th minute and Lautaro Martinez in the 31st minute. A yellow card was shown to Jordan’s Mohannad Abu Taha in the 17th minute.

In this group, which also includes Algeria and Austria, Jordan remain winless after two defeats, while Argentina continue their perfect run with two wins from two matches. This partial success strengthens the Albiceleste’s position as leaders as they seek qualification for the final stages.

During the first half, Argentina exerted clear dominance, holding 79% of possession and completing 249 passes with a 92% success rate. They put two shots on target from four total attempts, compared with no shots for Jordan. Jordan’s defensive block, set up in a 3-4-2-1 under Jamal Sellami, came under pressure from an Argentina side playing in a 4-4-2 led by Lionel Scaloni.

Giovani Lo Celso, scorer of the opening goal, underlined his importance with good tempo and a precise finish. Lautaro Martinez doubled the lead, reinforcing Argentina’s attacking superiority. In defence, Nicolás Otamendi and Marcos Senesi have looked solid, while goalkeeper Emiliano Martínez has had little to do.

Jordan have struggled to build play and have been limited to defending while waiting to exploit rare counterattacks. Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib and Yazan Al-Arab make up the back line in this defensive setup. Abu Taha’s booking could restrict his attacking runs in the second half.

Jordan
Half-time AT&T Stadium
Argentina
28/06/2026 03:00 Group J
Fil du match
  1. 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
  2. 19'But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
  3. 31'But - L. MartinezArgentine, 31e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordan 0 / Argentina 2
  • Tirs : Jordan 3 / Argentina 4
  • Possession : Jordan 26% / Argentina 74%
  • Corners : Jordan 1 / Argentina 2
  • Fautes : Jordan 4 / Argentina 5
  • Cartons jaunes : Jordan 1 / Argentina 0
  • Passes : Jordan 129 / Argentina 384
  • Precision des passes : Jordan 77% / Argentina 91%
  • xG : Jordan 0.10 / Argentina 1.49
Group J schedule
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Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Half-time Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Half-time AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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FIL D'ACTU
03:54 Football : World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)
03:54 Football : World Cup 2026: Algeria and Austria level at halftime (1-1)
03:54 World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)