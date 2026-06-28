World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)
Argentina lead Jordan 2-0 at halftime in their World Cup 2026 Group J match at AT&T Stadium thanks to goals from Giovani Lo Celso and Lautaro Martinez.
Argentina lead Jordan 2-0 at halftime in their World Cup 2026 Group J match at AT&T Stadium. Argentina’s goals came from Giovani Lo Celso in the 19th minute and Lautaro Martinez in the 31st minute. A yellow card was shown to Jordan’s Mohannad Abu Taha in the 17th minute.
In this group, which also includes Algeria and Austria, Jordan remain winless after two defeats, while Argentina continue their perfect run with two wins from two matches. This partial success strengthens the Albiceleste’s position as leaders as they seek qualification for the final stages.
During the first half, Argentina exerted clear dominance, holding 79% of possession and completing 249 passes with a 92% success rate. They put two shots on target from four total attempts, compared with no shots for Jordan. Jordan’s defensive block, set up in a 3-4-2-1 under Jamal Sellami, came under pressure from an Argentina side playing in a 4-4-2 led by Lionel Scaloni.
Giovani Lo Celso, scorer of the opening goal, underlined his importance with good tempo and a precise finish. Lautaro Martinez doubled the lead, reinforcing Argentina’s attacking superiority. In defence, Nicolás Otamendi and Marcos Senesi have looked solid, while goalkeeper Emiliano Martínez has had little to do.
Jordan have struggled to build play and have been limited to defending while waiting to exploit rare counterattacks. Yazeed Abu Laila, Abdallah Nasib and Yazan Al-Arab make up the back line in this defensive setup. Abu Taha’s booking could restrict his attacking runs in the second half.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- Tirs cadres : Jordan 0 / Argentina 2
- Tirs : Jordan 3 / Argentina 4
- Possession : Jordan 26% / Argentina 74%
- Corners : Jordan 1 / Argentina 2
- Fautes : Jordan 4 / Argentina 5
- Cartons jaunes : Jordan 1 / Argentina 0
- Passes : Jordan 129 / Argentina 384
- Precision des passes : Jordan 77% / Argentina 91%
- xG : Jordan 0.10 / Argentina 1.49
- 8'VARVAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
- 17'⚽But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
- 46'↑↓Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
- 55'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
- 55'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
- 60'⚽But - L. Messi2-0Argentine
- 64'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
- 76'⚽But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
- 80'↑↓Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
- 80'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
- 81'↑↓Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
- 82'↑↓Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
- 8'⚽But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 4 Gonzalo Montiel Defender
- 13 Cristian Romero Defender
- 6 Lisandro Martínez Defender
- 25 Facundo Medina Defender
- 7 Rodrigo De Paul Midfielder
- 20 Alexis Mac Allister Midfielder
- 24 Enzo Fernández Midfielder
- 16 Thiago Almada Midfielder
- 10 Lionel Messi Forward
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 26 Nahuel Molina
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 19 Nicolás Otamendi
- 2 Marcos Senesi
- 5 Leandro Paredes
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Luca Zidane Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 15 Rayan Aït-Nouri Defender
- 14 Hicham Boudaoui Midfielder
- 19 Nabil Bentaleb Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 11 Anis Hadj Moussa Forward
- 9 Amine Gouiri Forward
- 10 Farès Chaïbi Forward
- 8 Houssem Aouar
- 7 Riyad Mahrez
- 18 Mohamed Amoura
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 24 Yassine Titraoui
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0
- Tirs : Argentina 10 / Algeria 7
- Possession : Argentina 48% / Algeria 52%
- Corners : Argentina 2 / Algeria 2
- Fautes : Argentina 12 / Algeria 7
- Passes : Argentina 561 / Algeria 595
- Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92%
- xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
- Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s)
- Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s)
- Cristian Romero (Argentina) : note 7.3
- Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3
- Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2
- Facundo Medina (Argentina) : note 7
No confirmed absence yet.
- 17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
- 21'⚽But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
- 46'↑↓Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
- 50'⚽But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
- 59'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
- 67'VARVAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
- 72'↑↓Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
- 76'⚽But - Y. Al Arab2-1Autriche
- 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
- 81'↑↓Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
- 88'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
- 89'↑↓Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 89e
- 90+12'⚽But - M. Arnautovic3-1Autriche
- 67'⚽But - M. Arnautovic2-1Autriche
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 15 Philipp Lienhart Defender
- 8 David Alaba Defender
- 16 Phillipp Mwene Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 20 Konrad Laimer Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 14 Saša Kalajdžić Forward
- 7 Marko Arnautović
- 3 Kevin Danso
- 17 Carney Chukwuemeka
- 24 Paul Wanner
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 16 Mo Abualnadi Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 11 Odeh Fakhoury Forward
- 9 Ali Olwan Forward
- 10 Mousa Tamari Forward
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 24 Ali Al Azaizah
- Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4
- Tirs : Austria 8 / Jordan 10
- Possession : Austria 65% / Jordan 35%
- Corners : Austria 3 / Jordan 3
- Fautes : Austria 10 / Jordan 6
- Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0
- Passes : Austria 522 / Jordan 280
- Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75%
- xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
- Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s)
- Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s)
- Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s)
- Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3
- Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2
- Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 38'⚽But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
- 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
- 57'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
- 64'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
- 65'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
- 67'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
- 68'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
- 68'↑↓Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
- 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
- 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
- 78'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
- 82'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
- 82'↑↓Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
- 85'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
- 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
- 90+5'⚽But - L. MessiArgentine, 90+5e
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 26 Nahuel Molina Defender
- 13 Cristian Romero Defender
- 6 Lisandro Martínez Defender
- 25 Facundo Medina Defender
- 7 Rodrigo De Paul Midfielder
- 20 Alexis Mac Allister Midfielder
- 24 Enzo Fernández Midfielder
- 16 Thiago Almada Midfielder
- 10 Lionel Messi Forward
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 19 Nicolás Otamendi
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 8 Valentín Barco
- 18 Nico Paz
- 5 Leandro Paredes
- 17 Giuliano Simeone
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 21 José Manuel López
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 3 Kevin Danso Defender
- 8 David Alaba Defender
- 20 Konrad Laimer Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 24 Paul Wanner Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 11 Michael Gregoritsch Forward
- 13 Patrick Pentz
- 12 Florian Wiegele
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 21 Patrick Wimmer
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 26 Alessandro Schöpf
- 16 Phillipp Mwene
- 14 Saša Kalajdžić
- 7 Marko Arnautović
- Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1
- Tirs : Argentina 6 / Austria 5
- Possession : Argentina 57% / Austria 43%
- Corners : Argentina 1 / Austria 2
- Fautes : Argentina 10 / Austria 10
- Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2
- Passes : Argentina 498 / Austria 377
- Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84%
- xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
- Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s)
- Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Austria) : note 7.9
- Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s)
- Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2
- Enzo Fernández (Argentina) : note 7
- Cristian Romero (Argentina) : note 6.9
- Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 36'⚽But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
- 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
- 46'↑↓Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
- 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
- 69'⚽But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
- 76'↑↓Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
- 82'⚽But - A. GouiriAlgérie, 82e
- 84'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
- 85'↑↓Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
- 86'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
- 90+1'↑↓Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 9 Ali Olwan Forward
- 13 Mahmoud Al-Mardi Forward
- 10 Mousa Tamari Forward
- 12 Noureddin Zaid
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 16 Mo Abualnadi
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 24 Ali Al Azaizah
- 11 Odeh Fakhoury
- 23 Luca Zidane Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 15 Rayan Aït-Nouri Defender
- 14 Hicham Boudaoui Midfielder
- 6 Ramiz Zerrouki Midfielder
- 7 Riyad Mahrez Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 10 Farès Chaïbi Midfielder
- 9 Amine Gouiri Forward
- 19 Nabil Bentaleb
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 8 Houssem Aouar
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8
- Tirs : Jordan 8 / Algeria 17
- Possession : Jordan 27% / Algeria 73%
- Corners : Jordan 1 / Algeria 9
- Fautes : Jordan 10 / Algeria 6
- Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1
- Passes : Jordan 232 / Algeria 620
- Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88%
- xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
- Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s)
- Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s)
- Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s)
- Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s)
- Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s)
- Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- 16 Oussama Benbot Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 13 Jaouen Hadjam Defender
- 10 Farès Chaïbi Midfielder
- 19 Nabil Bentaleb Midfielder
- 7 Riyad Mahrez Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 8 Houssem Aouar Midfielder
- 9 Amine Gouiri Forward
- 1 Melvin Mastil
- 23 Luca Zidane
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 15 Rayan Aït-Nouri
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 14 Hicham Boudaoui
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 15 Philipp Lienhart Defender
- 8 David Alaba Defender
- 16 Phillipp Mwene Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 20 Konrad Laimer Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 7 Marko Arnautović Forward
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 3 Kevin Danso
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 24 Paul Wanner
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 14 Saša Kalajdžić
- Tirs cadres : Algeria 2 / Austria 1
- Tirs : Algeria 7 / Austria 4
- Possession : Algeria 56% / Austria 44%
- Corners : Algeria 0 / Austria 1
- Fautes : Algeria 1 / Austria 3
- Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1
- Passes : Algeria 266 / Austria 209
- Precision des passes : Algeria 89% / Austria 84%
- xG : Algeria 0.59 / Austria 0.83
- Marko Arnautović (Austria) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Rafik Belghali (Algeria) : note 7.9, 1 but(s)
- David Alaba (Austria) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Jaouen Hadjam (Algeria) : note 6.9
- Farès Chaïbi (Algeria) : note 6.9
- Riyad Mahrez (Algeria) : note 6.9
- Xaver Schlager (Austria) : note 6.9
- Ramy Bensebaini (Algeria) : note 6.7
- M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
No reliable head-to-head available yet.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 24 Ali Al Azaizeh Forward
- 9 Ali Olwan Forward
- 11 Odeh Fakhoury Forward
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 26 Anas Badawi
- 16 Mo Abualnadi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 19 Saad Al Rousan
- 17 Saleem Obaid
- 6 Amer Jamous
- 15 Ibrahim Sadeh
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 25 Mohammad Al Daoud
- 14 Rajaei Ayed
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 10 Mousa Tamari
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 14 Exequiel Palacios Defender
- 19 Nicolás Otamendi Defender
- 2 Marcos Senesi Defender
- 3 Nicolás Tagliafico Defender
- 17 Giuliano Simeone Midfielder
- 18 Nico Paz Midfielder
- 5 Leandro Paredes Midfielder
- 11 Giovani Lo Celso Midfielder
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 9 Julián Alvarez Forward
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 25 Facundo Medina
- 6 Lisandro Martínez
- 26 Nahuel Molina
- 13 Cristian Romero
- 4 Gonzalo Montiel
- 20 Alexis Mac Allister
- 24 Enzo Fernández
- 15 Nicolás González
- 7 Rodrigo De Paul
- 16 Thiago Almada
- 8 Valentín Barco
- 21 José Manuel López
- 10 Lionel Messi
- Tirs cadres : Jordan 0 / Argentina 2
- Tirs : Jordan 3 / Argentina 4
- Possession : Jordan 26% / Argentina 74%
- Corners : Jordan 1 / Argentina 2
- Fautes : Jordan 4 / Argentina 5
- Cartons jaunes : Jordan 1 / Argentina 0
- Passes : Jordan 129 / Argentina 384
- Precision des passes : Jordan 77% / Argentina 91%
- xG : Jordan 0.10 / Argentina 1.49
- Giovani Lo Celso (Argentina) : note 8, 1 but(s)
- Lautaro Martínez (Argentina) : note 6.5, 1 but(s)
- Ali Al Azaizeh (Jordan) : note 7.2
- Nicolás Otamendi (Argentina) : note 7
- Marcos Senesi (Argentina) : note 7
- Exequiel Palacios (Argentina) : note 6.9
- Nicolás Tagliafico (Argentina) : note 6.9
- Nico Paz (Argentina) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Jordan
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
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