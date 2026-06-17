Mondial 2026 : l’Angleterre bat la Croatie 4-2 avec un doublé de Kane
L’Angleterre a battu la Croatie 4-2, mercredi 17 juin 2026 à l’AT&T Stadium d’Arlington, lors de la phase de groupes du Mondial 2026, dans le Groupe L. Portée par un doublé de Harry Kane et des buts de Jude Bellingham puis Marcus Rashford, la sélection de Thomas Tuchel a remporté un succès important face à un adversaire direct de haut niveau.
Le match a basculé après une première période très ouverte, conclue sur un score de 2-2. La Croatie est revenue deux fois, par Martin Baturina puis Petar Musa, mais l’Angleterre a repris l’avantage dès la reprise avant de creuser l’écart en fin de rencontre.
Kane a lancé les Anglais dès la 12e minute. La Croatie de Zlatko Dalic a répondu à la 36e grâce à Baturina, servi par Petar Sučić. L’Angleterre a repris l’avantage à la 42e sur un deuxième but de Kane, cette fois après une passe de Declan Rice. Mais les Croates ont encore réagi avant la pause, Musa égalisant à la 45+5e sur un service d’Ivan Perišić.
Le retour des vestiaires a immédiatement relancé l’Angleterre. Bellingham a marqué à la 47e, servi par Elliot Anderson, pour remettre les Three Lions devant. La Croatie n’a pas retrouvé l’efficacité de sa fin de première période, et Rashford a scellé le score à la 85e sur une passe de Bukayo Saka.
Kane et Bellingham donnent le tempo
Alignée en 4-2-3-1 par Thomas Tuchel, l’Angleterre a construit son succès autour de ses cadres offensifs. Jordan Pickford gardait le but, avec Reece James, Ezri Konsa, John Stones et Nico O’Reilly en défense. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson ont accompagné une ligne offensive composée de Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon et Harry Kane.
Kane a pesé dès le début de match et a donné deux fois l’avantage à son équipe avant la pause. Bellingham a ensuite frappé au moment le plus favorable, moins de deux minutes après la reprise. Ce troisième but a obligé la Croatie à courir de nouveau après le score, dans un match où chaque erreur défensive s’est payée.
Les chiffres du match traduisent aussi l’activité anglaise dans les zones de finition. L’Angleterre a terminé avec 18 tirs, dont 10 cadrés, contre 4 tirs croates, dont 2 cadrés. Dominik Livaković a réalisé 7 arrêts, un total qui souligne la pression exercée sur la défense croate malgré les deux buts inscrits par son équipe.
La Croatie répond puis cède après la pause
La Croatie avait débuté dans un 3-4-2-1 avec Livaković dans le but, une défense formée par Josip Šutalo, Luka Vušković et Joško Gvardiol, puis Josip Stanišić, Luka Modrić, Mario Pašalić et Ivan Perišić dans l’entrejeu. Devant, Petar Sučić et Martin Baturina soutenaient Petar Musa.
Ce plan a permis aux Croates de rester dans le match pendant une première période intense. Baturina a égalisé à la 36e, puis Musa a ramené les siens à 2-2 dans le temps additionnel du premier acte. Perišić et Sučić ont été impliqués sur les deux buts, avec une passe décisive chacun.
La sélection de Dalic a toutefois manqué de marge après le troisième but anglais. Les entrées croates de la seconde période n’ont pas empêché l’Angleterre de conserver son avantage, puis d’ajouter un quatrième but. Dans un groupe L qui réunit aussi le Ghana et le Panama, ce résultat place l’Angleterre dans une position favorable après ce duel très attendu.
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