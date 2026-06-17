Mondial 2026 : le Ghana et le Panama dos à dos à la pause (0-0)

Ghana – Panama a atteint la pause au Mondial 2026, le Ghana et le Panama sont dos à dos sur le score de 0-0.

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Le Ghana a eu le ballon avec 34% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 1 tirs contre 3 pour le Panama. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour le Ghana et 1 pour le Panama. Les xG restent proches, avec 0.02 pour le Ghana et 0.13 pour le Panama.

Les faits de la première période

Carton jaune – C. Yirenkyi (Ghana, 16e)

Un équilibre encore fragile

le Ghana et le Panama repartent dos à dos, mais la seconde période reste ouverte. Le premier changement de rythme, une erreur défensive ou une action arrêtée peuvent rapidement modifier le scénario du match.

Ghana 2e periode 49' 0-0 BMO Field Panama Panama Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 0-0 2e periode 49' · 0-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana 2e periode 49' 0-0 BMO Field Panama Panama Résumé à la pause Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana