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Mondial 2026 : la Croatie vise une qualification face au Ghana au Lincoln Financial Field

La Croatie affronte le Ghana ce samedi 27 juin à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie pour le dernier match du Groupe L de la Coupe du Monde 2026. Ce duel entre deux nations aux styles opposés déterminera leur qualification pour les huitièmes de finale. Une victoire assurerait la place des Croates, tandis que les Ghanéens peuvent se qualifier avec un match nul, voire terminer premiers en cas de succès.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Après deux journées, la Croatie totalise 3 points grâce à un succès contre le Panama (1-0) et une défaite face à l’Angleterre (4-2). Le Ghana apparaît indécis avec 4 points acquis après un nul contre l’Angleterre (0-0) et une victoire contre le Panama (1-0). Le groupe L reste donc ouvert, avec des enjeux importants sur la configuration finale des qualifiés.

Les deux sélections disposent de cadres expérimentés et de sélectionneurs aguerris, Zlatko Dalić pour la Croatie et Carlos Queiroz pour le Ghana, reconnus pour leur gestion stratégique en compétitions majeures. Le duel promet un affrontement tactique entre la maîtrise technique croate et la vigueur physique ghanéenne.

Ce match se déroulera devant un public attendu nombreux dans un stade réputé pour son ambiance électrique. Chaque équipe prendra des risques calculés pour assurer sa place en phase à élimination directe, la tension sera au rendez-vous.

Les Croates chercheront à imposer leur jeu de possession et leur transition rapide, tandis que le Ghana comptera sur sa capacité de contre-attaque et sa solidité défensive. L’issue reste ouverte entre deux équipes fiables sur la scène mondiale.

Zoom sur Croatie

La Croatie évoluera selon un dispositif en 4-2-3-1 sous la houlette de Zlatko Dalić. Le gardien Dominik Livaković sera en poste derrière une ligne défensive composée de Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Ivan Perišić. Au milieu, Luka Modrić et Mateo Kovačić apporteront leur contrôle du tempo, avec Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina chargés de la création.

En attaque, Ante Budimir sera le point d’appui offensif principal. Ce schéma permet à la Croatie de combiner expérience et fraîcheur, avec un contrôle du ballon prononcé et une volonté d’attaquer par les ailes. Le sélectionneur peut compter sur l’engagement de Luka Modrić, moteur du milieu, et sur l’efficacité d’Ivan Perišić qui allie physique et savoir-faire.

Zoom sur Ghana

Carlos Queiroz aligne un 4-3-3 privilégiant la solidité au milieu avec Thomas Partey en sentinelle et Elisha Owusu, Kwasi Sibo complétant le trio. La défense fait confiance à Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen et Gideon Mensah. Le gardien Benjamin Asare gardera les cages.

Devant, Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew et Antoine Semenyo composent un secteur offensif dynamique et rapide, capable de presser haut et d’exploiter les espaces. Le Ghana mise sur la puissance physique de ses milieux, notamment Thomas Partey, et l’expérience de Jordan Ayew pour déstabiliser la défense croate.

La capacité du Ghana à allier agressivité défensive et rapidité en contre-attaque sera déterminante face à un adversaire techniquement supérieur. Le sélectionneur portugais devra trouver l’équilibre tactique pour contenir la maîtrise adverse tout en exploitant les opportunités.

Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
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Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
Compositions
Groupe L
Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
Compositions
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Croatie210134-13
Panama200202-20
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