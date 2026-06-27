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Mondial 2026 : Panama aligne un 5-4-1 face à l’Angleterre en 4-2-3-1 au MetLife Stadium

Le Panama et l’Angleterre s’affrontent le 27 juin 2026 au MetLife Stadium à 22h00 GMT+1 pour un match capital de la phase de groupes du Mondial 2026, groupe L. Le Panama, qui reste sur deux défaites sans marquer, doit relancer sa campagne, tandis que l’Angleterre, invaincue avec une victoire et un nul, vise à conforter sa position qualificative.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Le Panama entrera sur le terrain avec un dispositif en 5-4-1 dirigé par Thomas Christiansen. Ce schéma montre la volonté d’un bloc défensif renforcé pour contenir l’attaque anglaise. De son côté, Thomas Tuchel mise sur un 4-2-3-1 offensif pour une équipe d’Angleterre qui a su limiter à zéro le Ghana lors du précédent match.

Les enjeux sont élevés car Panama reste à la recherche de son premier point dans ce groupe où Croatie et Ghana tiennent également des rôles importants. L’Angleterre, à 4 points, pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de succès.

Voici l’analyse des compositions confirmées, soulignant les choix tactiques et les titulaires clés des deux sélections pour cette rencontre déterminante.

Lecture du onze de Panama

Thomas Christiansen aligne un 5-4-1 pour signer sa volonté de solidité défensive. On retrouve dans le but Orlando Mosquera, supporté par une défense à cinq composée d’Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade et Jorge Gutiérrez. Cette ligne vise à étouffer le jeu offensif anglais sur les ailes.

Au milieu, quatre joueurs animent le jeu et soutiennent l’attaque – Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey et José Luis Rodríguez. Leur rôle sera important pour équilibrer la pression et tenter des transitions rapides. En pointe, Tomás Rodríguez porte les espoirs offensifs panaméens en solitaire.

Ce dispositif met l’accent sur une organisation compacte et un travail collectif défensif, espérant exploiter les contres et la détermination de leurs milieux expérimentés.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre aligne un 4-2-3-1 sous la direction de Thomas Tuchel, avec Jordan Pickford dans les cages. La défense s’appuie sur Ezri Konsa et Marc Guéhi en charnière centrale, flanqués de Jarell Quansah et Nico O’Reilly sur les côtés, cherchant équilibre entre solidité et capacité d’appui offensif.

Au milieu, deux milieux défensifs D. Rice et Elliot Anderson assurent le filtre, tandis que Jude Bellingham joue un rôle plus avancé, relais précieux entre le milieu et les attaquants.

En attaque, Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford évoluent derrière l’unique buteur Harry Kane, figure de proue et référence offensive majeure de la sélection. Ce système privilégie le contrôle du ballon et la création d’occasions autour de Kane.

Cette composition illustre la volonté de produire un football combinatif et incisif, tout en maintenant une base défensive solide face à une équipe panaméenne regroupée.

Les onze de départ

Panama
Système5-4-1SélectionneurThomas Christiansen
Titulaires11
  1. 22 Orlando Mosquera Gardien
  2. 23 Amir Murillo Défenseur
  3. 4 Fidel Escobar Défenseur
  4. 3 José Córdoba Défenseur
  5. 16 Andrés Andrade Défenseur
  6. 26 Jorge Gutiérrez Défenseur
  7. 6 Cristian Martínez Milieu
  8. 11 Yoel Bárcenas Milieu
  9. 14 Carlos Harvey Milieu
  10. 7 José Luis Rodríguez Milieu
  11. 9 Tomás Rodríguez Attaquant
Remplaçants15
  • 12 César Samudio
  • 1 Luis Mejía
  • 15 Éric Davis
  • 13 Jiovany Ramos
  • 25 Roderick Miller
  • 2 César Blackman
  • 5 Edgardo Fariña
  • 20 Aníbal Godoy
  • 21 César Yanis
  • 8 Adalberto Carrasquilla
  • 19 Alberto Quintero
  • 10 Ismael Díaz
  • 24 Azarias Londoño
  • 17 José Fajardo
  • 18 Cecilio Waterman
Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 26 Jarell Quansah Défenseur
  3. 2 Ezri Konsa Défenseur
  4. 6 Marc Guéhi Défenseur
  5. 3 Nico O'Reilly Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 10 Jude Bellingham Milieu
  8. 7 Bukayo Saka Milieu
  9. 17 Morgan Rogers Milieu
  10. 11 Marcus Rashford Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants14
  • 13 Dean Henderson
  • 23 James Trafford
  • 5 John Stones
  • 15 Dan Burn
  • 25 Djed Spence
  • 12 Trevoh Chalobah
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 21 Eberechi Eze
  • 14 Jordan Henderson
  • 4 Declan Rice
  • 20 Noni Madueke
  • 19 Ollie Watkins
  • 22 Ivan Toney
  • 18 Anthony Gordon
Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
27/06/2026 22:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 14'Match en cours, Panama 0-0 Angleterre. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
Compositions
Groupe L
Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
Compositions
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Croatie210134-13
Panama200202-20
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