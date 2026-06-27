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Mondial 2026 : la Croatie mène face au Ghana à la pause (1-0)

Croatie – Ghana a atteint la pause au Mondial 2026, la Croatie mène face au Ghana sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. La Croatie a eu le ballon avec 43% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 0 tirs contre 0 pour le Ghana. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 0 pour la Croatie et 0 pour le Ghana.

Les faits de la première période

  • But – P. Sucic (passe M. Kovacic) (Croatie, 31e)

La Croatie doit confirmer

Avec ce but d’avance, la Croatie peut aborder la seconde période en position favorable. L’enjeu sera maintenant de conserver cette avance sans trop reculer, tout en profitant des espaces que le Ghana devra laisser en cherchant à revenir.

Le Ghana sous pression

Pour le Ghana, la pause doit servir à corriger ce qui a manqué dans les derniers gestes. La possession ou le volume ne suffiront pas si les occasions ne deviennent pas plus franches.

Croatie
2e periode 54' Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 31'But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
  2. 46'Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
  3. 46'Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Croatie 2 / Ghana 0
  • Tirs : Croatie 5 / Ghana 1
  • Possession : Croatie 54% / Ghana 46%
  • Fautes : Croatie 2 / Ghana 7
  • Passes : Croatie 298 / Ghana 257
  • Precision des passes : Croatie 94% / Ghana 92%
  • xG : Croatie 0.28 / Ghana 0.02
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
2e periode 56' MetLife Stadium
Angleterre
Résumé à la pause
Groupe L
Croatie
2e periode 54' Lincoln Financial Field
Ghana
Résumé à la pause
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Croatie210134-13
Panama200202-20
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FIL D'ACTU
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