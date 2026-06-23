Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : l’Angleterre défie le Ghana dans un duel crucial au Gillette Stadium

Le 23 juin 2026 à 21h00 GMT+1, l’Angleterre affronte le Ghana au Gillette Stadium de Boston lors de la troisième journée du groupe L de la Coupe du Monde 2026. Ce choc oppose deux formations qui ont remporté leurs deux premiers matchs, avec l’objectif de conforter leur position en tête et assurer leur qualification pour les huitièmes de finale.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
0 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
3 min de lecture
Google News Commenter

SOMMAIRE

Dans ce groupe L où l’Angleterre a débuté par une victoire 4-2 contre la Croatie, et le Ghana par un succès 1-0 face au Panama, ce match s’annonce déterminant pour la suite de la compétition. Une victoire anglaise renforcerait leur leadership tandis que le Ghana, avec déjà six points, peut se rapprocher un peu plus du tour suivant.

Thomas Tuchel, sélectionneur anglais, mise sur une formation en 4-2-3-1, avec des cadres comme Harry Kane en pointe, Jude Bellingham et Declan Rice au milieu. De leur côté, les Ghanéens de Carlos Queiroz évoluent en 4-3-3, appuyés sur Thomas Partey et Jordan Ayew, figures incontournables de l’équipe.

Sur le plan tactique, l’Angleterre privilégie un jeu offensif rapide et précis pour exploiter les espaces, tandis que le Ghana, sous direction récente de Queiroz, innove vers un jeu plus organisé et discipliné, avec une solidité défensive accrue. Ce face-à-face entre styles enrichit l’enjeu de cette rencontre cruciale pour les deux nations.

Zoom sur l’Angleterre

Composée en 4-2-3-1, l’équipe anglaise mise sur la solidité défensive et la créativité au milieu. Jordan Pickford occupe le poste de gardien titulaire, protégé par une défense alignant Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Djed Spence. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson apportent un équilibre entre récupération et distribution.

Dans le secteur offensif, Noni Madueke, Jude Bellingham et Anthony Gordon orchestrent le jeu derrière l’avant-centre Harry Kane, l’incontournable buteur et leader d’expérience. Thomas Tuchel fait confiance à ce schéma pour marquer et contrôler le rythme du match, en s’appuyant sur la polyvalence de ses milieux et la finition de Kane.

Zoom sur le Ghana

Le Ghana présente un 4-3-3 classique avec Benjamin Asare dans les buts. La défense est composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Le milieu de terrain s’appuie sur Caleb Yirenkyi, Thomas Partey, pilier du jeu, et Kwasi Sibo pour assurer à la fois la récupération et la relance.

En attaque, Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo forment un trio dynamique chargé de mettre en difficulté la défense anglaise. Sous la houlette de Carlos Queiroz, le Ghana combine rigueur tactique et vitesse d’exécution pour perturber ses adversaires et sécuriser un résultat favorable dans ce duel décisif.

Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
Chargement du pronostic
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Compositions
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre11004223
Ghana11001013
Panama100101-10
Croatie100124-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
20:35 Football : Mondial 2026 : l’Angleterre défie le Ghana dans un duel crucial au Gillette Stadium
20:31 Football : Mondial 2026 : Angleterre en 4-2-3-1 avec Kane, Ghana en 4-3-3 avec Partey face au défi anglais
20:35 Mondial 2026 : l’Angleterre défie le Ghana dans un duel crucial au Gillette Stadium