Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : l’Angleterre et le Ghana dos à dos à la pause (0-0)

Le choc du groupe L entre l’Angleterre et le Ghana au Gillette Stadium reste indécis à la pause, sur un score de 0-0. Malgré une possession majoritaire pour l’Angleterre (86 %), les deux équipes n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets lors de cette première période disputée dans le cadre de la phase de groupes du Mondial 2026.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
1 276 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
2 min de lecture
Google News Commenter

L’Angleterre, menée par le sélectionneur Thomas Tuchel, aligne un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts, une défense composée de Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi et Djed Spence, et un milieu organisé autour de Declan Rice et Elliot Anderson. L’attaque repose sur Jude Bellingham, Noni Madueke, Anthony Gordon et l’avant-centre Harry Kane.

Le Ghana de Carlos Queiroz évolue en 4-1-4-1 avec Benjamin Asare dans les cages et une ligne défensive formée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Thomas Partey, positionné en sentinelle, soutient un milieu à quatre comprenant Iñaki Williams, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo et Antoine Semenyo, avec Jordan Ayew en pointe.

La partie a été marquée par un carton jaune pour Declan Rice à la 41e minute pour une faute, ce qui pourrait impacter la gestion du milieu de terrain anglais au retour des vestiaires. Les Anglais ont tenté trois tirs, dont un seul cadré, contre aucune tentative pour le Ghana, qui s’appuie sur une forte discipline défensive et une organisation compacte.

Les statistiques témoignent d’une nette supériorité anglaise dans le jeu, avec 203 passes effectuées à 33 pour les Ghanéens, mais cette domination territoriale peine pour l’instant à se traduire en occasions franches ou buts. Le Ghana, tenant sa structure et son bloc, se montre solide face aux assauts adverses.

Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 41'Carton jaune - Declan RiceAngleterre, 41e
  2. 60'Carton jaune - Iñaki WilliamsGhana, 60e
  3. 65'Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka)Angleterre, 65e
  4. 66'Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly)Angleterre, 66e
  5. 66'Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku)Ghana, 66e
  6. 67'Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu)Ghana, 67e
  7. 73'Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers)Angleterre, 73e
  8. 74'Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze)Angleterre, 74e
  9. 83'Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford)Angleterre, 83e
  10. 87'Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong)Ghana, 87e
  11. 95'Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba)Ghana, 95e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Angleterre 3 / Ghana 1
  • Tirs : Angleterre 17 / Ghana 2
  • Possession : Angleterre 78% / Ghana 22%
  • Corners : Angleterre 5 / Ghana 2
  • Fautes : Angleterre 12 / Ghana 23
  • Cartons jaunes : Angleterre 1 / Ghana 1
  • Passes : Angleterre 577 / Ghana 163
  • Precision des passes : Angleterre 93% / Ghana 76%
  • xG : Angleterre 1.00 / Ghana 0.29
Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Avant-match
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Panama100101-10
Croatie100124-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
23:30 Célébrité : Jean-Pierre Foucault s’apprête à voir sa fortune radicalement baisser : l’animateur perd près d’un demi million d’euros
23:26 Politique : Assemblée nationale : les députés en séance plénière ce mercredi
23:30 Jean-Pierre Foucault s’apprête à voir sa fortune radicalement baisser : l’animateur perd près d’un demi million d’euros