Mondial 2026 : Ghana-Panama, Jordan Ayew mène le 4-4-1-1 ghanéen
Le Ghana de Carlos Queiroz aborde son match du groupe L du Mondial 2026 contre le Panama avec Jordan Ayew en pointe dans un 4-4-1-1, jeudi 18 juin à 00h00 GMT+1 au BMO Field. En face, Thomas Christiansen installe le Panama en 4-4-2 avec Yoel Bárcenas et Cecilio Waterman devant, un choix qui donne d’emblée une lecture claire du duel tactique.
Cette rencontre de phase de groupes oppose deux sélections aux structures différentes. Le Ghana densifie son milieu avec Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi et Ernest Nuamah, tout en laissant Kamaldeen Sulemana évoluer en soutien de Jordan Ayew. Le Panama répond avec une ligne médiane portée par Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez et José Luis Rodríguez.
Dans le onze ghanéen, Lawrence Ati Zigi débute dans le but derrière une défense composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Le sélectionneur Carlos Queiroz privilégie ainsi une organisation compacte, avec une base de quatre défenseurs et un relais offensif placé entre le milieu et l’avant-centre.
Le Panama s’appuie sur Orlando Mosquera dans le but, avec César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade en défense. La présence de Bárcenas et Waterman en attaque donne à Thomas Christiansen deux points d’appui dans la surface et autour des centraux ghanéens.
Lecture du onze du Ghana
Le 4-4-1-1 du Ghana place Lawrence Ati Zigi comme dernier rempart. Devant lui, Marvin Senaya et Gideon Mensah encadrent la charnière Jonas Adjei Adjetey et Jerome Opoku. Cette défense à quatre doit soutenir un milieu où Elisha Owusu et Caleb Yirenkyi assurent l’équilibre axial.
Antoine Semenyo et Ernest Nuamah apportent les solutions de largeur dans la ligne intermédiaire, tandis que Kamaldeen Sulemana occupe une position avancée derrière Jordan Ayew. Ce montage donne au Ghana une première rampe de lancement au milieu et une présence offensive articulée autour d’Ayew.
Ghana Lawrence Ati Zigi, Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah, Antoine Semenyo, Elisha Owusu, Caleb Yirenkyi, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew
Remplaçants du Ghana Joseph Anang, Benjamin Asare, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Rahman Baba, Kojo Peprah Oppong, Derrick Luckassen, Kwasi Sibo, Abdul Fatawu Issahaku, Christopher Baah, Iñaki Williams, Augustine Boakye, Brandon Thomas-Asante, Prince Kwabena Adu
Lecture du onze du Panama
Le Panama démarre en 4-4-2 avec Orlando Mosquera dans le but. César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba et Andrés Andrade composent la ligne défensive. Au milieu, Amir Murillo et José Luis Rodríguez accompagnent Carlos Harvey et Cristian Martínez dans une structure à quatre.
Thomas Christiansen associe Yoel Bárcenas et Cecilio Waterman devant. Ce duo donne au Panama une présence offensive directe, avec deux attaquants chargés de fixer la défense ghanéenne et de peser sur les premières relances.
Panama Orlando Mosquera, César Blackman, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas, Cecilio Waterman
Remplaçants du Panama César Samudio, Luis Mejía, Fidel Escobar, Edgardo Fariña, Éric Davis, Roderick Miller, Jorge Gutiérrez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, César Yanis, Azarias Londoño, Tomás Rodríguez, José Fajardo
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