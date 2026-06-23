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Mondial 2026 : Panama et Croatie cherchent un succès crucial dans le Groupe L

Le Panama et la Croatie s’affrontent le 24 juin 2026 à 00h00 GMT+1 au BMO Field de Toronto pour leur deuxième rencontre dans le Groupe L de la Coupe du Monde 2026. Cette confrontation sera déterminante pour les deux équipes, qui doivent impérativement renouer avec la victoire après des débuts difficiles dans la phase de groupes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Jusqu’ici, le Panama a subi une défaite 0-1 face au Ghana, tandis que la Croatie a concédé un revers 2-4 contre l’Angleterre. Ces premiers résultats laissent les deux nations à la recherche de points essentiels afin de rester en course pour la qualification en huitièmes de finale.

La Croatie, finaliste en 2018 et troisième en 2022, s’appuie sur une équipe expérimentée dirigée par le sélectionneur Zlatko Dalić. À 40 ans, le capitaine Luka Modrić reste au cœur du dispositif croate, épaulé notamment par Ivan Perišić et Andrej Kramarić.

Le Panama, quant à lui, dispute sa deuxième Coupe du Monde sous la direction de Thomas Christiansen, sélectionneur depuis 2025. L’équipe mise sur des joueurs clés comme le milieu Adalberto Carrasquilla, le défenseur Amir Murillo et le capitaine Aníbal Godoy pour créer la surprise.

Le style de jeu contrasté des deux équipes opposera la discipline tactique et la maîtrise technique croates à la solidité défensive et aux transitions rapides des Panaméens. Cette rencontre est une étape cruciale pour définir les possibilités de qualification dans un groupe également composé de l’Angleterre et du Ghana.

Zoom sur Panama

Le Panama aborde ce rendez-vous avec l’ambition de gagner ses premiers points dans ce Mondial, après une lourde défaite à l’ouverture face au Ghana. L’équipe alignera un 4-4-2 classique axé sur une organisation rigoureuse en défense et la rapidité en contre-attaque. Le milieu Adalberto Carrasquilla sera déterminant pour combiner phases défensives et offensives, tandis que le vétéran et capitaine Aníbal Godoy incarnera la stabilité au cœur du jeu panaméen.

En défense, Amir Murillo est attendu pour contenir les offensives croates, notamment via des duels sur les ailes. Le sélectionneur danois Thomas Christiansen mise sur cette rigidité pour contenir un adversaire que le Panama cherchera à surprendre sur coups de pied arrêtés ou en exploitant les espaces laissés par la capacité offensive adverse.

Zoom sur Croatie

La Croatie doit rapidement se remettre de son revers face à l’Angleterre afin de préserver ses chances dans un groupe où elle reste favorite sur le papier. Sous la houlette de Zlatko Dalić, les Croates s’appuient sur un 4-3-3 flexible, avec une organisation centrée autour du contrôle du milieu de terrain et de la créativité de Luka Modrić.

Ivan Perišić apporte l’expérience et la puissance sur les flancs, tandis qu’Andrej Kramarić est la référence offensive majeure. La solidité défensive repose aussi sur les joueurs cadres, cherchant à limiter les accélérations du Panama. Pour la Croatie, ce match est l’occasion de sécuriser une position favorable pour aborder les deux dernières rencontres de la phase de groupes.

Panama
A venir BMO Field
Croatie
24/06/2026 00:00 Groupe L
Avant-match
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Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Avant-match
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Panama100101-10
Croatie100124-20
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