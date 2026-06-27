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Mondial 2026 : Mondial 2026 Croatie Ghana : la Croatie en 4 2 3 1 avec Modrić, le Ghana en 4 3 3 avec Partey

Le match de phase de groupes du Mondial 2026 opposant la Croatie au Ghana se déroulera le 27 juin à 22h00 GMT+1 au Lincoln Financial Field de Philadelphie. Cette rencontre s’inscrit dans un groupe L où ni la Croatie ni le Ghana n’ont remporté tous leurs matchs, la Croatie ayant une victoire et une défaite, et le Ghana une victoire et un nul.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

La Croatie aligne un schéma en 4-2-3-1 sous la conduite du sélectionneur Zlatko Dalic. Elle fait appel à son capitaine Luka Modrić, deuxième ligne de cinq au milieu, et mise sur l’expérience d’Ivan Perišić en défense comme sur la présence d’Ante Budimir en pointe.

De son côté, le Ghana évolue en 4-3-3 avec Carlos Queiroz aux commandes. Le milieu de terrain est animé autour de Thomas Partey, pilier de l’équipe, tandis que Kamaldeen Sulemana et Jordan Ayew composent un trio offensif rapide et technique.

Cette confrontation peut être décisive dans l’équilibre du groupe L où la Croatie cherche à renouer avec la victoire après une défaite et où le Ghana souhaite conserver son invincibilité.

Lecture du onze de Croatie

Zlatko Dalic présente une formation classique en 4-2-3-1 focalisée sur la solidité défensive et la créativité au milieu. Dominik Livaković gardera les buts, protégé par une ligne de quatre comprenant Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić et Ivan Perišić. Ce dernier apporte son expérience défensive et offensive sur le flanc gauche.

Au milieu, la double sentinelle composée de Luka Modrić et Mateo Kovačić est soutenue par Nikola Vlašić, Petar Sučić et Martin Baturina dans les trois postes offensifs du milieu. En attaque, Ante Budimir est le point d’appui central dans un rôle de buteur isolé. Ce cadre tactique permet à la Croatie de développer un jeu équilibré entre maîtrise technique et agressivité défensive.

Lecture du onze de Ghana

Le sélectionneur Carlos Queiroz aligne un 4-3-3 plus porté vers l’offensive et l’animation du milieu. Le gardien Benjamin Asare est protégé par une défense à quatre composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Derrick Luckassen et Gideon Mensah.

Le milieu de terrain est formé d’un trio solide avec Thomas Partey, Elisha Owusu et Kwasi Sibo. Ce trio devra gérer le rythme et organiser le jeu pour alimenter le trio d’attaque composé de Kamaldeen Sulemana, Jordan Ayew et Antoine Semenyo. Ces derniers apporteront la rapidité et la capacité à déséquilibrer la défense adverse.

Ce dispositif encourage la mobilité et la verticalité, en appui des ambitions du Ghana pour marquer des points importants dans ce groupe dense.

Les onze de départ

Croatie
Système4-2-3-1SélectionneurZlatko Dalic
Titulaires11
  1. 1 Dominik Livaković Gardien
  2. 2 Josip Stanišić Défenseur
  3. 6 Josip Šutalo Défenseur
  4. 3 Marin Pongračić Défenseur
  5. 14 Ivan Perišić Défenseur
  6. 10 Luka Modrić Milieu
  7. 8 Mateo Kovačić Milieu
  8. 13 Nikola Vlašić Milieu
  9. 17 Petar Sučić Milieu
  10. 16 Martin Baturina Milieu
  11. 11 Ante Budimir Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Dominik Kotarski
  • 12 Ivor Pandur
  • 5 Duje Ćaleta-Car
  • 4 Joško Gvardiol
  • 22 Luka Vušković
  • 25 Martin Erlić
  • 18 Kristijan Jakić
  • 21 Luka Sučić
  • 24 Marco Pašalić
  • 15 Mario Pašalić
  • 7 Nikola Moro
  • 19 Toni Fruk
  • 9 Andrej Kramarić
  • 20 Igor Matanović
  • 26 Petar Musa
Ghana
Système4-3-3SélectionneurCarlos Queiroz
Titulaires11
  1. 16 Benjamin Asare Gardien
  2. 26 Marvin Senaya Défenseur
  3. 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur
  4. 23 Derrick Luckassen Défenseur
  5. 14 Gideon Mensah Défenseur
  6. 5 Thomas Partey Milieu
  7. 15 Elisha Owusu Milieu
  8. 8 Kwasi Sibo Milieu
  9. 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant
  10. 9 Jordan Ayew Attaquant
  11. 11 Antoine Semenyo Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Lawrence Ati Zigi
  • 12 Joseph Anang
  • 2 Alidu Seidu
  • 6 Abdul Mumin
  • 17 Rahman Baba
  • 18 Jerome Opoku
  • 21 Kojo Peprah Oppong
  • 3 Caleb Yirenkyi
  • 7 Abdul Fatawu Issahaku
  • 13 Christopher Baah
  • 19 Iñaki Williams
  • 20 Augustine Boakye
  • 10 Brandon Thomas-Asante
  • 24 Ernest Nuamah
  • 25 Prince Kwabena Adu
Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 14'Match en cours, Croatie 0-0 Ghana. Aucun evenement important n'est encore remonte par la source live.0-0
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
Compositions
Groupe L
Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
Compositions
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Croatie210134-13
Panama200202-20
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