Mondial 2026 : l’Angleterre et la Croatie lancent un duel majeur du Groupe L

L’Angleterre et la Croatie s’affrontent mercredi 17 juin 2026 à 21 h GMT plus 1 à l’AT&T Stadium, pour leur premier match du Groupe L de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Ce choc européen à Dallas pèse déjà lourd dans la course à la qualification, avec deux sélections habituées aux grands rendez-vous et candidates déclarées aux premières places de leur poule.

Les deux équipes abordent ce Mondial après avoir terminé en tête de leur groupe lors des éliminatoires européens. L’Angleterre de Thomas Tuchel a signé un parcours très maîtrisé, avec six victoires lors de ses six premiers matches et aucun but encaissé sur cette séquence. La Croatie de Zlatko Dalić a également dominé sa campagne, conclue avec sept succès et un match nul.

Ce premier rendez-vous du Groupe L oppose deux projets solides mais différents. L’Angleterre mise sur une animation offensive portée par Harry Kane et un effectif riche dans les zones de création. La Croatie conserve son identité autour d’un milieu technique, capable de gérer les temps faibles et d’imposer son rythme, avec Luka Modrić comme référence sportive et symbolique.

Le résultat ne décidera pas à lui seul du destin des deux sélections, mais il peut conditionner la suite de leur phase de groupes. Une victoire donnerait un avantage immédiat dans la lutte pour les places qualificatives, tandis qu’un revers imposerait une pression plus forte dès la deuxième journée.

Le duel se jouera aussi sur l’expérience des bancs. Thomas Tuchel dirige l’Angleterre depuis janvier 2025, après son passage au Bayern Munich. Zlatko Dalić, en poste depuis 2017, conduit la Croatie dans une troisième phase finale mondiale consécutive, avec un groupe habitué à évoluer sous forte exigence.

Zoom sur l’Angleterre

L’Angleterre arrive à Dallas avec une dynamique défensive marquante issue des qualifications. Le bilan de six premiers matches gagnés sans encaisser traduit une équipe plus stable, capable de contrôler ses rencontres sans renoncer à son potentiel offensif.

Harry Kane reste le point d’appui majeur de cette sélection. Capitaine et référence offensive, l’attaquant concentre une partie importante des responsabilités anglaises dans la surface, mais aussi dans la liaison avec les joueurs de soutien. Son efficacité et sa capacité à fixer les défenses seront centrales face à une Croatie rarement désorganisée.

Le mandat de Thomas Tuchel a aussi renforcé l’attention portée à l’équilibre collectif. L’Angleterre dispose d’attaquants de qualité et d’un volume technique important, mais son enjeu principal sera de ne pas laisser la Croatie installer de longues phases de possession au milieu. Dans un premier match de tournoi, la maîtrise des transitions et la précision dans les zones de finition peuvent faire la différence.

La sélection anglaise aborde ce rendez-vous avec le statut d’équipe attendue. Son parcours qualificatif l’a placée parmi les formations européennes les plus régulières avant le Mondial. Face à la Croatie, elle devra confirmer cette autorité dans un contexte plus fermé, contre un adversaire plus rompu aux matches à enjeu.

Zoom sur la Croatie

La Croatie se présente avec la continuité comme premier atout. Sous la direction de Zlatko Dalić, elle a conservé une structure compétitive et un style fondé sur la qualité technique, la patience et la gestion du tempo. Sa qualification en tête de groupe, avec sept victoires et un nul, confirme une équipe encore très difficile à déplacer.

Luka Modrić demeure le visage de cette génération. Son rôle dépasse la seule organisation du jeu, car il incarne aussi l’expérience d’un groupe qui a beaucoup vécu en phase finale. Dans un match d’ouverture, sa capacité à calmer le rythme ou à accélérer au bon moment peut peser contre une Angleterre portée vers l’avant.

La Croatie devra surtout résister à la puissance offensive anglaise sans perdre sa capacité à tenir le ballon. Son milieu de terrain, présenté comme l’un de ses points forts, aura une responsabilité directe dans la protection de la défense et dans la première relance. La bataille de l’entrejeu s’annonce donc déterminante.

Pour les Croates, ce match représente l’occasion de rappeler leur poids dans le football mondial. Leur régularité sous Dalić et leur maîtrise collective leur donnent des arguments solides, même face à une Angleterre qui arrive avec une dynamique impressionnante. Le premier acte du Groupe L offre ainsi un test immédiat à deux sélections qui visent plus qu’une simple sortie de poule.

Angleterre A venir 21:00 AT&T Stadium Croatie Croatie

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 21:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 AT&T Stadium Croatie Croatie Avant-match Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 00:00 A venir Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana A venir 00:00 BMO Field Panama Panama Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana