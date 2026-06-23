Mondial 2026 : Angleterre en 4-2-3-1 avec Kane, Ghana en 4-3-3 avec Partey face au défi anglais

L’Angleterre et le Ghana se retrouvent au Gillette Stadium ce mardi 23 juin à 21h00 GMT+1 pour un affrontement décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce duel du groupe L, les Anglais, menés par l’attaquant Harry Kane, évolueront en 4-2-3-1 sous la direction de Thomas Tuchel, tandis que les Ghanéens aligneront un 4-3-3 avec Thomas Partey au cœur du milieu, sous la houlette de Carlos Queiroz. Ce choc entre deux formations invaincues dans la compétition s’annonce déterminant pour la qualification.

Les deux sélections ont débuté leur tournoi par une victoire – l’Angleterre a battu la Croatie 4-2 tandis que le Ghana s’est imposé 1-0 face au Panama. Ce contexte renforce l’enjeu de la rencontre qui pourrait valider une qualification anticipée pour l’une des équipes. Le stade de Boston accueillera ce match clé du groupe L où figurent également la Croatie et le Panama.

Côté anglais, la défense devra composer sans Tino Livramento, blessé au mollet et remplacé par Trevoh Chalobah dans le groupe. Le schéma tactique 4-2-3-1 met en avant un double pivot au milieu et un unique attaquant en pointe, Harry Kane, buteur confirmé et leader de l’attaque anglaise. Sur les ailes, Jude Bellingham et Anthony Gordon apporteront leur créativité aux côtés de Noni Madueke.

Le Ghana évoluera en 4-3-3 avec une ligne d’attaque menée par Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo. Thomas Partey tiendra un rôle pivot au milieu, épaulé par Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. Le sélectionneur Carlos Queiroz mise sur un équilibre entre solidité défensive et rapidité offensive pour contrecarrer les plans anglais.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre adopte un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts. La défense comprend Reece James et Djed Spence sur les ailes, tandis qu’Ezri Konsa et Marc Guéhi forment la charnière centrale. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson assureront la récupération et l’animation devant la défense. Le trio offensif Noni Madueke, Jude Bellingham et Anthony Gordon évoluera derrière l’unique pointe Harry Kane, figure incontournable du dispositif. Cette organisation offre un équilibre entre contrôle du milieu et présence offensive, sous la conduite tactique de Thomas Tuchel.

Lecture du onze de Ghana

Le Ghana déploie un 4-3-3 classique avec Benjamin Asare dans les cages. La défense est composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Le milieu de terrain associe Caleb Yirenkyi, Thomas Partey et Kwasi Sibo, ce dernier apportant dynamisme et soutien offensif. L’attaque est portée par Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo, choisis pour leur vitesse et leur capacité à percuter. Sous la direction de Carlos Queiroz, cette formation vise à combiner solidité défensive et transitions rapides pour mettre en difficulté l’Angleterre.

Les onze de départ

Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 23 James Trafford

13 Dean Henderson

3 Nico O'Reilly

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

7 Bukayo Saka

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-3-3 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 3 Caleb Yirenkyi Milieu 5 Thomas Partey Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 19 Iñaki Williams Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant 11 Antoine Semenyo Attaquant Remplaçants 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

7 Abdul Fatawu Issahaku

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

25 Prince Kwabena Adu

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah

Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 4-2 4-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2

: Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4

: Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47%

: Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1

: Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7

: Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290

: Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84%

: Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre Termine 4-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Resume final Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Compositions Ghana Système 4-4-1-1 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 1 Lawrence Ati Zigi Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 24 Ernest Nuamah Milieu 3 Caleb Yirenkyi Milieu 15 Elisha Owusu Milieu 11 Antoine Semenyo Milieu 22 Kamaldeen Sulemana Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant Remplaçants 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama Système 3-4-3 Sélectionneur Thomas Christiansen Titulaires 11 22 Orlando Mosquera Gardien 13 Jiovany Ramos Défenseur 3 José Córdoba Défenseur 16 Andrés Andrade Défenseur 23 Amir Murillo Milieu 14 Carlos Harvey Milieu 11 Yoel Bárcenas Milieu 2 César Blackman Milieu 6 Cristian Martínez Attaquant 18 Cecilio Waterman Attaquant 7 José Luis Rodríguez Attaquant Remplaçants 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Les chiffres du match Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Joueurs clés Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana Termine 1-0 BMO Field Panama Panama Resume final Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 6 Marc Guéhi Défenseur 25 Djed Spence Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 15 23 James Trafford

13 Dean Henderson

3 Nico O'Reilly

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

7 Bukayo Saka

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana Système 4-3-3 Sélectionneur Carlos Queiroz Titulaires 11 16 Benjamin Asare Gardien 26 Marvin Senaya Défenseur 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur 18 Jerome Opoku Défenseur 14 Gideon Mensah Défenseur 3 Caleb Yirenkyi Milieu 5 Thomas Partey Milieu 8 Kwasi Sibo Milieu 19 Iñaki Williams Attaquant 9 Jordan Ayew Attaquant 11 Antoine Semenyo Attaquant Remplaçants 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

7 Abdul Fatawu Issahaku

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

25 Prince Kwabena Adu

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Compositions Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana