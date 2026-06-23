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Mondial 2026 : Angleterre en 4-2-3-1 avec Kane, Ghana en 4-3-3 avec Partey face au défi anglais

L’Angleterre et le Ghana se retrouvent au Gillette Stadium ce mardi 23 juin à 21h00 GMT+1 pour un affrontement décisif de la phase de groupes du Mondial 2026. Dans ce duel du groupe L, les Anglais, menés par l’attaquant Harry Kane, évolueront en 4-2-3-1 sous la direction de Thomas Tuchel, tandis que les Ghanéens aligneront un 4-3-3 avec Thomas Partey au cœur du milieu, sous la houlette de Carlos Queiroz. Ce choc entre deux formations invaincues dans la compétition s’annonce déterminant pour la qualification.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les deux sélections ont débuté leur tournoi par une victoire – l’Angleterre a battu la Croatie 4-2 tandis que le Ghana s’est imposé 1-0 face au Panama. Ce contexte renforce l’enjeu de la rencontre qui pourrait valider une qualification anticipée pour l’une des équipes. Le stade de Boston accueillera ce match clé du groupe L où figurent également la Croatie et le Panama.

Côté anglais, la défense devra composer sans Tino Livramento, blessé au mollet et remplacé par Trevoh Chalobah dans le groupe. Le schéma tactique 4-2-3-1 met en avant un double pivot au milieu et un unique attaquant en pointe, Harry Kane, buteur confirmé et leader de l’attaque anglaise. Sur les ailes, Jude Bellingham et Anthony Gordon apporteront leur créativité aux côtés de Noni Madueke.

Le Ghana évoluera en 4-3-3 avec une ligne d’attaque menée par Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo. Thomas Partey tiendra un rôle pivot au milieu, épaulé par Caleb Yirenkyi et Kwasi Sibo. Le sélectionneur Carlos Queiroz mise sur un équilibre entre solidité défensive et rapidité offensive pour contrecarrer les plans anglais.

Lecture du onze de Angleterre

L’Angleterre adopte un 4-2-3-1 avec Jordan Pickford dans les buts. La défense comprend Reece James et Djed Spence sur les ailes, tandis qu’Ezri Konsa et Marc Guéhi forment la charnière centrale. Au milieu, Declan Rice et Elliot Anderson assureront la récupération et l’animation devant la défense. Le trio offensif Noni Madueke, Jude Bellingham et Anthony Gordon évoluera derrière l’unique pointe Harry Kane, figure incontournable du dispositif. Cette organisation offre un équilibre entre contrôle du milieu et présence offensive, sous la conduite tactique de Thomas Tuchel.

Lecture du onze de Ghana

Le Ghana déploie un 4-3-3 classique avec Benjamin Asare dans les cages. La défense est composée de Marvin Senaya, Jonas Adjei Adjetey, Jerome Opoku et Gideon Mensah. Le milieu de terrain associe Caleb Yirenkyi, Thomas Partey et Kwasi Sibo, ce dernier apportant dynamisme et soutien offensif. L’attaque est portée par Iñaki Williams, Jordan Ayew et Antoine Semenyo, choisis pour leur vitesse et leur capacité à percuter. Sous la direction de Carlos Queiroz, cette formation vise à combiner solidité défensive et transitions rapides pour mettre en difficulté l’Angleterre.

Les onze de départ

Angleterre
Système4-2-3-1SélectionneurThomas Tuchel
Titulaires11
  1. 1 Jordan Pickford Gardien
  2. 24 Reece James Défenseur
  3. 2 Ezri Konsa Défenseur
  4. 6 Marc Guéhi Défenseur
  5. 25 Djed Spence Défenseur
  6. 8 Elliot Anderson Milieu
  7. 4 Declan Rice Milieu
  8. 20 Noni Madueke Milieu
  9. 10 Jude Bellingham Milieu
  10. 18 Anthony Gordon Milieu
  11. 9 Harry Kane Attaquant
Remplaçants15
  • 23 James Trafford
  • 13 Dean Henderson
  • 3 Nico O'Reilly
  • 5 John Stones
  • 26 Jarell Quansah
  • 15 Dan Burn
  • 12 Trevoh Chalobah
  • 14 Jordan Henderson
  • 21 Eberechi Eze
  • 16 Kobbie Mainoo
  • 17 Morgan Rogers
  • 22 Ivan Toney
  • 7 Bukayo Saka
  • 19 Ollie Watkins
  • 11 Marcus Rashford
Ghana
Système4-3-3SélectionneurCarlos Queiroz
Titulaires11
  1. 16 Benjamin Asare Gardien
  2. 26 Marvin Senaya Défenseur
  3. 4 Jonas Adjei Adjetey Défenseur
  4. 18 Jerome Opoku Défenseur
  5. 14 Gideon Mensah Défenseur
  6. 3 Caleb Yirenkyi Milieu
  7. 5 Thomas Partey Milieu
  8. 8 Kwasi Sibo Milieu
  9. 19 Iñaki Williams Attaquant
  10. 9 Jordan Ayew Attaquant
  11. 11 Antoine Semenyo Attaquant
Remplaçants15
  • 1 Lawrence Ati Zigi
  • 12 Joseph Anang
  • 21 Kojo Peprah Oppong
  • 23 Derrick Luckassen
  • 2 Alidu Seidu
  • 6 Abdul Mumin
  • 17 Rahman Baba
  • 13 Christopher Baah
  • 15 Elisha Owusu
  • 7 Abdul Fatawu Issahaku
  • 10 Brandon Thomas-Asante
  • 20 Augustine Boakye
  • 25 Prince Kwabena Adu
  • 22 Kamaldeen Sulemana
  • 24 Ernest Nuamah
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
23/06/2026 21:00 Groupe L
CompositionsAvant-match
Fil du match

Le fil du match s affichera au coup d envoi.

Calendrier Groupe L
Voir le Calendrier Complet
Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Compositions
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre11004223
Ghana11001013
Panama100101-10
Croatie100124-20
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
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