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Mondial 2026 : Panama défie l’Angleterre au MetLife Stadium pour conclure le groupe L

Le Panama affronte l’Angleterre ce 27 juin 2026 à 22h00 GMT+1 au MetLife Stadium d’East Rutherford, pour le dernier match du groupe L de la Coupe du Monde FIFA 2026. Cette rencontre oppose une équipe panaméenne mathématiquement éliminée et une sélection anglaise bien positionnée en quête de qualification pour les seizièmes de finale.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Panama VS Angleterre, le 27/06/2026 22:00, stade MetLife Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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SOMMAIRE

Dans ce groupe où figurent également la Croatie et le Ghana, le Panama reste à la dernière place avec deux défaites en autant de rencontres, concédant un total de deux buts sans en inscrire. L’Angleterre, après un succès face à la Croatie (4-2) et un match nul sans but contre le Ghana, totalise quatre points et vise à sécuriser sa qualification.

Le Panama s’appuie sur un système défensif en 5-4-1 dirigé par Thomas Christiansen. Cette structure vise à contenir l’adversaire tout en tentant de se projeter grâce à des joueurs comme Tomás Rodríguez en pointe et les milieux Yoel Bárcenas ou José Luis Rodríguez. En revanche, l’Angleterre, sous les ordres de Thomas Tuchel, évolue en 4-2-3-1 avec un équilibre entre rapidité et créativité au milieu.

La dimension historique du duel se rappelle à travers la large victoire anglaise 6-1 en Coupe du Monde 2018, menée par un triplé de Harry Kane. Ce dernier est à nouveau aligné en position d’attaquant axial et constitue un point d’ancrage offensif majeur. Le match s’annonce donc crucial pour l’Angleterre, qui peut désormais valider sa progression dans la compétition, tandis que le Panama cherchera à sauver l’honneur.

Zoom sur Panama

Le sélectionneur Thomas Christiansen opte pour une défense à cinq avec Orlando Mosquera dans les buts. La ligne arrière compte notamment Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade et Jorge Gutiérrez. Au milieu de terrain, Cristian Martínez, Yoel Bárcenas, Carlos Harvey et José Luis Rodríguez formeront le bloc offensif à soutenir la pointe Tomás Rodríguez.

Cette organisation en 5-4-1 traduit une priorité donnée à la solidité défensive. Malgré les deux revers déjà subis, le Panama tentera d’exploiter les espaces en contre-attaque, notamment par ses milieux extra offensifs. Le collectif devra aussi s’appuyer sur l’expérience de cadres comme Fidel Escobar pour contenir la pression anglaise.

Zoom sur Angleterre

Thomas Tuchel présente un 4-2-3-1 classique avec Jordan Pickford en gardien. La défense composée de Jarell Quansah et Ezri Konsa en relayeurs côté latéral, ainsi que Marc Guéhi et Nico O’Reilly à l’axe, offre un socle défensif solide. Elliot Anderson et Jude Bellingham occupent le double pivot, apportant à la fois équilibre et projection.

Devant, Bukayo Saka, Morgan Rogers et Marcus Rashford animeront la ligne offensive derrière la référence Harry Kane, attaquant central et capitaine. Cette formation allie maîtrise au milieu et percussion sur les ailes, conférant à l’Angleterre plusieurs options offensives pour tenter de concrétiser sa bonne dynamique.

Avec quatre points déjà au compteur, l’Angleterre a l’opportunité de valider sa qualification. Sa solidité collective et ses joueurs cadres en forme la placent en position favorable pour dominer ce match et poursuivre son parcours mondial.

Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
27/06/2026 22:00 Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
Termine Gillette Stadium
Ghana
Resume final
Groupe L
Panama
Termine BMO Field
Croatie
Resume final
Groupe L
Panama
1re periode 14' MetLife Stadium
Angleterre
Compositions
Groupe L
Croatie
1re periode 14' Lincoln Financial Field
Ghana
Compositions
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre21104224
Ghana21101014
Croatie210134-13
Panama200202-20
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