2026 World Cup: Algeria come from behind to beat Jordan 2-1 at Levi’s Stadium

Algeria came from behind to beat Jordan 2-1 at Levi's Stadium in Group J of the 2026 World Cup, earning their first points of the tournament.
Algeria claimed an important victory over Jordan (2-1) in their 2026 World Cup Group J meeting, played on Tuesday, June 23, at Levi’s Stadium. After conceding the opening goal in the 36th minute through Nizar Al-Rashdan, the Desert Foxes turned the match around thanks to second-half goals from Ahmed Nadhir Benbouali and Amine Gouiri.
Before this match, both teams had suffered defeats in their opening group games, with Jordan losing to Austria (1-3) and Algeria falling to Argentina (0-3). This victory gives Algeria their first points of the group stage and revives their hopes of qualifying, while Jordan must now dig deep to keep believing.
Tactically, Jordan relied on a 3-4-2-1 setup under head coach Jamal Sellami. The defensive trio of Nasib, Al-Arab and Abudahab was supported by a four-man midfield with Al-Rashdan and Noor Al-Rawabdeh as the driving forces. Mousa Tamari, Ali Olwan and Mahmoud Al-Mardi led the attacking unit. It was Nizar Al-Rashdan who opened the scoring after a good cross from Tamari.
Algeria, lined up in a 4-2-3-1 by Vladimir Petkovic, dominated possession (73%) and created numerous chances with an attacking trio of Riyad Mahrez, Farès Chaïbi and Ibrahim Maza supporting Amine Gouiri up front. Goalkeeper Luca Zidane was called into action several times, while the defence featuring Mandi, Bensebaini and Aït-Nouri held firm before Benbouali, introduced at half-time, put Algeria back on track in the 69th minute from a Mahrez assist. In the 82nd minute, Gouiri sealed the Algerian win, completing the Desert Foxes’ comeback.
Jordan seek a response after a strong start
Despite being limited to 27% possession, Jordan showed defensive solidity throughout the first half, capped by Nizar Al-Rashdan’s goal (36th). Goalkeeper Yazeed Abu Laila, who made six saves, was one of the few bright spots for Jordan, keeping out opposition attempts. However, Sellami’s 3-4-2-1 formation struggled against Algeria’s technical control and was unable to hold on to its advantage.
Algeria impose their tempo and earn a vital win
Driven by their control of play and constant pressing, Algeria imposed their style with strong activity in midfield, notably through Ramiz Zerrouki and Hicham Boudaoui. Captain Riyad Mahrez, a key figure, provided the assist that Benbouali converted to equalise. Coach Vladimir Petkovic showed tactical intelligence by making several changes and strengthening his attack. Amine Gouiri’s finish, on his first start, allowed Algeria to turn their efforts into a result in the final half-hour.
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
23/06/2026 04:00
·
Group J
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Joueurs clés
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e 46' ↑↓ Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb) Algérie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali) Algérie, 46e 64' Carton jaune - H. Abu Dahab Jordanieieie, 64e 69' ⚽ But - N. Benbouali (passe R. Mahrez) Algérie, 69e 76' ↑↓ Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa) Algérie, 76e 76' ↑↓ Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri) Jordanieieie, 76e 82' ⚽ But - A. Gouiri Algérie, 82e 84' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 84e 85' ↑↓ Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh) Jordanieieie, 85e 85' ↑↓ Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam) Algérie, 85e 86' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid) Algérie, 86e 90+1' ↑↓ Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 90+1e 90+2' ↑↓ Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh) Jordanieieie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
10
Farès Chaïbi
Midfielder
9
Amine Gouiri
Forward
Substitutes 14
19
Nabil Bentaleb
12
Ahmed Nadhir Benbouali
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8 Tirs : Jordan 8 / Algeria 17 Possession : Jordan 27% / Algeria 73% Corners : Jordan 1 / Algeria 9 Fautes : Jordan 10 / Algeria 6 Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1 Passes : Jordan 232 / Algeria 620 Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88% xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Key players
Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s) Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s) Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s) Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s) Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Finished
1-2
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Upcoming
03:00
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Jordan
Upcoming
03:00
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 Algeria 2 1 0 1 2 4 -2 3 Jordan 2 0 0 2 2 5 -3 0
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