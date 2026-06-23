2026 World Cup: Algeria come from behind to beat Jordan 2-1 at Levi’s Stadium

Algeria came from behind to beat Jordan 2-1 at Levi's Stadium in Group J of the 2026 World Cup, earning their first points of the tournament.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
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SUMMARY

Algeria claimed an important victory over Jordan (2-1) in their 2026 World Cup Group J meeting, played on Tuesday, June 23, at Levi’s Stadium. After conceding the opening goal in the 36th minute through Nizar Al-Rashdan, the Desert Foxes turned the match around thanks to second-half goals from Ahmed Nadhir Benbouali and Amine Gouiri.

Before this match, both teams had suffered defeats in their opening group games, with Jordan losing to Austria (1-3) and Algeria falling to Argentina (0-3). This victory gives Algeria their first points of the group stage and revives their hopes of qualifying, while Jordan must now dig deep to keep believing.

Tactically, Jordan relied on a 3-4-2-1 setup under head coach Jamal Sellami. The defensive trio of Nasib, Al-Arab and Abudahab was supported by a four-man midfield with Al-Rashdan and Noor Al-Rawabdeh as the driving forces. Mousa Tamari, Ali Olwan and Mahmoud Al-Mardi led the attacking unit. It was Nizar Al-Rashdan who opened the scoring after a good cross from Tamari.

Algeria, lined up in a 4-2-3-1 by Vladimir Petkovic, dominated possession (73%) and created numerous chances with an attacking trio of Riyad Mahrez, Farès Chaïbi and Ibrahim Maza supporting Amine Gouiri up front. Goalkeeper Luca Zidane was called into action several times, while the defence featuring Mandi, Bensebaini and Aït-Nouri held firm before Benbouali, introduced at half-time, put Algeria back on track in the 69th minute from a Mahrez assist. In the 82nd minute, Gouiri sealed the Algerian win, completing the Desert Foxes’ comeback.

Jordan seek a response after a strong start

Despite being limited to 27% possession, Jordan showed defensive solidity throughout the first half, capped by Nizar Al-Rashdan’s goal (36th). Goalkeeper Yazeed Abu Laila, who made six saves, was one of the few bright spots for Jordan, keeping out opposition attempts. However, Sellami’s 3-4-2-1 formation struggled against Algeria’s technical control and was unable to hold on to its advantage.

Algeria impose their tempo and earn a vital win

Driven by their control of play and constant pressing, Algeria imposed their style with strong activity in midfield, notably through Ramiz Zerrouki and Hicham Boudaoui. Captain Riyad Mahrez, a key figure, provided the assist that Benbouali converted to equalise. Coach Vladimir Petkovic showed tactical intelligence by making several changes and strengthening his attack. Amine Gouiri’s finish, on his first start, allowed Algeria to turn their efforts into a result in the final half-hour.

Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
23/06/2026 04:00 Group J
Fil du match
  1. 36'But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
  2. 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
  3. 46'Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
  4. 46'Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
  5. 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
  6. 69'But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
  7. 76'Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
  8. 76'Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
  9. 82'But - A. GouiriAlgérie, 82e
  10. 84'Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
  11. 85'Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
  12. 85'Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
  13. 86'Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
  14. 90+1'Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
  15. 90+2'Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8
  • Tirs : Jordan 8 / Algeria 17
  • Possession : Jordan 27% / Algeria 73%
  • Corners : Jordan 1 / Algeria 9
  • Fautes : Jordan 10 / Algeria 6
  • Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1
  • Passes : Jordan 232 / Algeria 620
  • Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88%
  • xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
Joueurs clés
  • Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s)
  • Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s)
  • Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s)
  • Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s)
  • Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
Group J schedule
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Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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FIL D'ACTU
06:02 Football : 2026 World Cup: Algeria come from behind to beat Jordan 2-1 at Levi’s Stadium
04:53 Football : World Cup 2026: Jordan lead Algeria at halftime (1-0)
06:02 2026 World Cup: Algeria come from behind to beat Jordan 2-1 at Levi’s Stadium