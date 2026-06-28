World Cup 2026: Algeria and Austria meet in Group J showdown in Kansas City

Algeria face Austria at Arrowhead Stadium in Kansas City on June 28, 2026, in a crucial Group J match at the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
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SUMMARY

Algeria face Austria on June 28, 2026, at Arrowhead Stadium in Kansas City in a decisive group-stage match at the 2026 World Cup. Scheduled for 03:00 local time (GMT+1), this Group J clash comes after both teams began their campaigns with mixed results. Algeria have a 2-1 win over Jordan, while Austria were beaten 0-2 by Argentina. The encounter looks set to be a turning point for both sides in their quest to qualify for the round of 16.

Twelve years after their last World Cup appearance, Algeria return to the competition under head coach Vladimir Petković. After an exemplary six-match qualifying run, capped by winning the 2025 Africa Cup of Nations, the Fennecs want to confirm their rise. Austria, meanwhile, led by Ralf Rangnick, have an experienced side well drilled in a 4-2-3-1 system and are looking to bounce back after an opening defeat against Argentina.

In the group standings, Algeria have a negative goal difference, having conceded four goals, while Austria have a balanced record with three goals scored and three conceded. A win this Sunday would therefore be crucial for both teams as they try to position themselves favorably before the final matchday. The stakes are twofold – securing the points needed to qualify and gaining the psychological edge in a tough group strengthened by the presence of Argentina.

This match in Kansas City will also be marked by the tactical confrontation between Vladimir Petković, who sets up his players in a 4-3-3 and relies on a quick, versatile attack, and Ralf Rangnick, who favors a structured 4-2-3-1. The stakes, the pressure and the need for a result should lead to a tight tactical battle on the Arrowhead Stadium pitch.

Focus on Algeria

Set up in a 4-3-3, Algeria are putting their trust in a balanced squad mixing experience and youth. Head coach Vladimir Petković is relying in particular on goalkeeper Oussama Benbot and a solid defensive quartet featuring Aïssa Mandi and Ramy Bensebaini. The midfield brings together Houssem Aouar, Nabil Bentaleb and Ibrahim Maza, providing attacking support and ball-winning ability.

The attack is built around captain Riyad Mahrez, highly active on the right wing, Amine Gouiri through the middle and Farès Chaïbi on the left. This combination allows Algeria to exploit the flanks and develop a varied attacking game. The youth of players such as Ibrahim Maza gives the team energy, while the experience of leaders such as Mandi secures the defense. The absence of young Mohamed Amoura with a muscle injury affects the tactical choice but opens the door to a stable lineup for this match.

Focus on Austria

Head coach Ralf Rangnick has a squad structured in a 4-2-3-1, with Alexander Schlager in goal. The defense features Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba and Phillipp Mwene, forming a disciplined and experienced base.

In midfield, Nicolas Seiwald and Xaver Schlager make up the double pivot, ensuring a balance between defensive protection and attacking transition. Ahead of them, Romano Schmid, Konrad Laimer and Marcel Sabitzer play creative roles, offering invention and variety in possession.

Up front, striker Marko Arnautović is the key attacking figure, capable of making the difference with his power and experience. This setup aims to combine defensive solidity with the ability to build structured attacks, using moderate pressure suited to the group context. After a defeat against Argentina, Austria will look for a quick response to stay in the race.

Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
28/06/2026 03:00 Group J
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Group J schedule
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Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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