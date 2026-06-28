World Cup 2026: Algeria and Austria level at halftime (1-1)

Algeria and Austria are level at 1-1 at halftime in their 2026 World Cup match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
Illustration du match Algérie VS Autriche, le 28/06/2026 03:00, stade Arrowhead Stadium
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SUMMARY

Algeria – Austria has reached halftime at the 2026 World Cup, with Algeria and Austria level at 1-1.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Algeria had the ball with 55% possession and was active in attack, with 2 shots to Austria’s 2. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Algeria and 1 for Austria. The xG figures remain close, with 0.01 for Algeria and 0.81 for Austria.

First-half key moments

  • Yellow card – M. Arnautovic (Austria, 11th)
  • Goal – M. Arnautovic (assist D. Alaba) (Austria, 28th)
  • Goal – R. Belghali (Algeria, 45th)

A still-fragile balance

Algeria and Austria go back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.

Algeria
Half-time Arrowhead Stadium
Austria
28/06/2026 03:00 Group J
Fil du match
  1. 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
  2. 28'But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
  3. 45'But - R. BelghaliAlgérie, 45e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Algeria 2 / Austria 1
  • Tirs : Algeria 7 / Austria 4
  • Possession : Algeria 56% / Austria 44%
  • Corners : Algeria 0 / Austria 1
  • Fautes : Algeria 1 / Austria 3
  • Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1
  • Passes : Algeria 266 / Austria 209
  • Precision des passes : Algeria 89% / Austria 84%
  • xG : Algeria 0.59 / Austria 0.83
Group J schedule
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Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Finished Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Half-time Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Half-time AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Algeria210124-23
Jordan200225-30
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FIL D'ACTU
03:54 Football : World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)
03:54 Football : World Cup 2026: Algeria and Austria level at halftime (1-1)
03:54 World Cup 2026: Argentina lead Jordan at halftime (2-0)