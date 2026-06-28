World Cup 2026: Algeria and Austria level at halftime (1-1)
Algeria and Austria are level at 1-1 at halftime in their 2026 World Cup match.
SUMMARY
Algeria – Austria has reached halftime at the 2026 World Cup, with Algeria and Austria level at 1-1.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. Algeria had the ball with 55% possession and was active in attack, with 2 shots to Austria’s 2. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Algeria and 1 for Austria. The xG figures remain close, with 0.01 for Algeria and 0.81 for Austria.
First-half key moments
- Yellow card – M. Arnautovic (Austria, 11th)
- Goal – M. Arnautovic (assist D. Alaba) (Austria, 28th)
- Goal – R. Belghali (Algeria, 45th)
A still-fragile balance
Algeria and Austria go back out level, but the second half remains open. The first change of tempo, a defensive error or a set-piece can quickly alter the course of the match.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- Tirs cadres : Algeria 2 / Austria 1
- Tirs : Algeria 7 / Austria 4
- Possession : Algeria 56% / Austria 44%
- Corners : Algeria 0 / Austria 1
- Fautes : Algeria 1 / Austria 3
- Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1
- Passes : Algeria 266 / Austria 209
- Precision des passes : Algeria 89% / Austria 84%
- xG : Algeria 0.59 / Austria 0.83
- 8'VARVAR - F. ChaibiAlgérie, 8e
- 17'⚽But - L. Messi1-0Argentine · Passe : R. de Paul
- 46'↑↓Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina)Argentine, 46e
- 55'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez)Argentine, 55e
- 55'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez)Argentine, 55e
- 60'⚽But - L. Messi2-0Argentine
- 64'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura)Algérie, 64e
- 64'↑↓Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez)Algérie, 64e
- 76'⚽But - L. Messi3-0Argentine · Passe : N. Gonzalez
- 80'↑↓Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz)Argentine, 80e
- 80'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 80e
- 81'↑↓Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina)Algérie, 81e
- 82'↑↓Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki)Algérie, 82e
- 8'⚽But - F. Chaibi0-1Algérie · Passe : I. Maza
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 4 Gonzalo Montiel Defender
- 13 Cristian Romero Defender
- 6 Lisandro Martínez Defender
- 25 Facundo Medina Defender
- 7 Rodrigo De Paul Midfielder
- 20 Alexis Mac Allister Midfielder
- 24 Enzo Fernández Midfielder
- 16 Thiago Almada Midfielder
- 10 Lionel Messi Forward
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 26 Nahuel Molina
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 19 Nicolás Otamendi
- 2 Marcos Senesi
- 5 Leandro Paredes
- 8 Valentín Barco
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 17 Giuliano Simeone
- 18 Nico Paz
- 21 José Manuel López
- 23 Luca Zidane Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 15 Rayan Aït-Nouri Defender
- 14 Hicham Boudaoui Midfielder
- 19 Nabil Bentaleb Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 11 Anis Hadj Moussa Forward
- 9 Amine Gouiri Forward
- 10 Farès Chaïbi Forward
- 8 Houssem Aouar
- 7 Riyad Mahrez
- 18 Mohamed Amoura
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 24 Yassine Titraoui
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0
- Tirs : Argentina 10 / Algeria 7
- Possession : Argentina 48% / Algeria 52%
- Corners : Argentina 2 / Algeria 2
- Fautes : Argentina 12 / Algeria 7
- Passes : Argentina 561 / Algeria 595
- Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92%
- xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
- Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s)
- Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s)
- Cristian Romero (Argentina) : note 7.3
- Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3
- Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2
- Facundo Medina (Argentina) : note 7
No confirmed absence yet.
- 17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
- 21'⚽But - R. Schmid1-0Autriche · Passe : X. Schlager
- 46'↑↓Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic)Autriche, 46e
- 50'⚽But - A. Olwan1-1Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh
- 59'↑↓Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso)Autriche, 59e
- 59'↑↓Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner)Autriche, 59e
- 67'VARVAR - M. ArnautovicAutriche, 67e
- 72'↑↓Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 72e
- 76'⚽But - Y. Al Arab2-1Autriche
- 77'Carton jaune - M. SabitzerAutriche, 77e
- 81'↑↓Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan)Jordanieieie, 81e
- 81'↑↓Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi)Jordanieieie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 83e
- 88'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud)Jordanieieie, 88e
- 89'↑↓Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 89e
- 90+12'⚽But - M. Arnautovic3-1Autriche
- 67'⚽But - M. Arnautovic2-1Autriche
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 15 Philipp Lienhart Defender
- 8 David Alaba Defender
- 16 Phillipp Mwene Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 20 Konrad Laimer Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 14 Saša Kalajdžić Forward
- 7 Marko Arnautović
- 3 Kevin Danso
- 17 Carney Chukwuemeka
- 24 Paul Wanner
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 16 Mo Abualnadi Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Deen Al Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 11 Odeh Fakhoury Forward
- 9 Ali Olwan Forward
- 10 Mousa Tamari Forward
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 24 Ali Al Azaizah
- Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4
- Tirs : Austria 8 / Jordan 10
- Possession : Austria 65% / Jordan 35%
- Corners : Austria 3 / Jordan 3
- Fautes : Austria 10 / Jordan 6
- Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0
- Passes : Austria 522 / Jordan 280
- Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75%
- xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
- Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s)
- Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s)
- Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s)
- Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3
- Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2
- Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 38'⚽But - L. Messi (passe F. Medina)Argentine, 38e
- 40'Carton jaune - S. PoschAutriche, 40e
- 57'↑↓Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi)Argentine, 57e
- 64'↑↓Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez)Argentine, 64e
- 65'↑↓Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez)Argentine, 65e
- 67'↑↓Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl)Autriche, 67e
- 68'↑↓Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass)Autriche, 68e
- 68'↑↓Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic)Autriche, 68e
- 76'Carton jaune - F. MedinaArgentine, 76e
- 76'Carton jaune - K. LaimerAutriche, 76e
- 78'↑↓Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer)Autriche, 78e
- 82'↑↓Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes)Argentine, 82e
- 82'↑↓Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico)Argentine, 82e
- 85'↑↓Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka)Autriche, 85e
- 90+2'Carton jaune - L. ParedesArgentine, 90+2e
- 90+5'⚽But - L. MessiArgentine, 90+5e
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 26 Nahuel Molina Defender
- 13 Cristian Romero Defender
- 6 Lisandro Martínez Defender
- 25 Facundo Medina Defender
- 7 Rodrigo De Paul Midfielder
- 20 Alexis Mac Allister Midfielder
- 24 Enzo Fernández Midfielder
- 16 Thiago Almada Midfielder
- 10 Lionel Messi Forward
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 19 Nicolás Otamendi
- 15 Nicolás González
- 9 Julián Alvarez
- 1 Juan Musso
- 12 Gerónimo Rulli
- 3 Nicolás Tagliafico
- 2 Marcos Senesi
- 4 Gonzalo Montiel
- 8 Valentín Barco
- 18 Nico Paz
- 5 Leandro Paredes
- 17 Giuliano Simeone
- 11 Giovani Lo Celso
- 14 Exequiel Palacios
- 21 José Manuel López
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 3 Kevin Danso Defender
- 8 David Alaba Defender
- 20 Konrad Laimer Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 24 Paul Wanner Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 11 Michael Gregoritsch Forward
- 13 Patrick Pentz
- 12 Florian Wiegele
- 2 David Affengruber
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 15 Philipp Lienhart
- 22 Alexander Prass
- 19 Dejan Ljubičić
- 21 Patrick Wimmer
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 26 Alessandro Schöpf
- 16 Phillipp Mwene
- 14 Saša Kalajdžić
- 7 Marko Arnautović
- Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1
- Tirs : Argentina 6 / Austria 5
- Possession : Argentina 57% / Austria 43%
- Corners : Argentina 1 / Austria 2
- Fautes : Argentina 10 / Austria 10
- Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2
- Passes : Argentina 498 / Austria 377
- Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84%
- xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
- Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s)
- Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s)
- David Alaba (Austria) : note 7.9
- Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s)
- Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2
- Enzo Fernández (Argentina) : note 7
- Cristian Romero (Argentina) : note 6.9
- Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 36'⚽But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
- 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
- 46'↑↓Remplacement - R. Zerrouki (remplace N. Bentaleb)Algérie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - H. Boudaoui (remplace N. Benbouali)Algérie, 46e
- 64'Carton jaune - H. Abu DahabJordanieieie, 64e
- 69'⚽But - N. Benbouali (passe R. Mahrez)Algérie, 69e
- 76'↑↓Remplacement - R. Mahrez (remplace A. Hadj Moussa)Algérie, 76e
- 76'↑↓Remplacement - M. Al Mardi (remplace O. Al Fakhouri)Jordanieieie, 76e
- 82'⚽But - A. GouiriAlgérie, 82e
- 84'↑↓Remplacement - M. Tamari (remplace A. Azaizeh)Jordanieieie, 84e
- 85'↑↓Remplacement - M. Abu Taha (remplace M. Abu Hasheesh)Jordanieieie, 85e
- 85'↑↓Remplacement - R. Ait-Nouri (remplace J. Hadjam)Algérie, 85e
- 86'↑↓Remplacement - A. Gouiri (remplace Z. Belaid)Algérie, 86e
- 90+1'↑↓Remplacement - H. Abu Dahab (remplace S. Obaid)Jordanieieie, 90+1e
- 90+2'↑↓Remplacement - A. Olwan (remplace Shararh)Jordanieieie, 90+2e
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 9 Ali Olwan Forward
- 13 Mahmoud Al-Mardi Forward
- 10 Mousa Tamari Forward
- 12 Noureddin Zaid
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 16 Mo Abualnadi
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 17 Saleem Obaid
- 19 Saad Al Rousan
- 26 Anas Badawi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 6 Amer Jamous
- 14 Rajaei Ayed
- 15 Ibrahim Sadeh
- 25 Mohammad Al Daoud
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 24 Ali Al Azaizah
- 11 Odeh Fakhoury
- 23 Luca Zidane Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 15 Rayan Aït-Nouri Defender
- 14 Hicham Boudaoui Midfielder
- 6 Ramiz Zerrouki Midfielder
- 7 Riyad Mahrez Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 10 Farès Chaïbi Midfielder
- 9 Amine Gouiri Forward
- 19 Nabil Bentaleb
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 1 Melvin Mastil
- 16 Oussama Benbot
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 13 Jaouen Hadjam
- 26 Samir Sophian Chergui
- 8 Houssem Aouar
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 25 Farès Ghedjemis
- Tirs cadres : Jordan 4 / Algeria 8
- Tirs : Jordan 8 / Algeria 17
- Possession : Jordan 27% / Algeria 73%
- Corners : Jordan 1 / Algeria 9
- Fautes : Jordan 10 / Algeria 6
- Cartons jaunes : Jordan 1 / Algeria 1
- Passes : Jordan 232 / Algeria 620
- Precision des passes : Jordan 72% / Algeria 88%
- xG : Jordan 0.65 / Algeria 1.81
- Ahmed Nadhir Benbouali (Algeria) : note 7.3, 1 but(s)
- Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 7.2, 6 arret(s)
- Amine Gouiri (Algeria) : note 7.2, 1 but(s)
- Nizar Al-Rashdan (Jordan) : note 6.9, 1 but(s)
- Riyad Mahrez (Algeria) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Mousa Tamari (Jordan) : note 6.5, 1 passe(s) decisive(s)
- Luca Zidane (Algeria) : note 6.7, 3 arret(s)
- Ramy Bensebaini (Algeria) : note 7.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 11'Carton jaune - M. ArnautovicAutriche, 11e
- 28'⚽But - M. Arnautovic (passe D. Alaba)Autriche, 28e
- 45'⚽But - R. BelghaliAlgérie, 45e
- 16 Oussama Benbot Goalkeeper
- 17 Rafik Belghali Defender
- 2 Aïssa Mandi Defender
- 21 Ramy Bensebaini Defender
- 13 Jaouen Hadjam Defender
- 10 Farès Chaïbi Midfielder
- 19 Nabil Bentaleb Midfielder
- 7 Riyad Mahrez Midfielder
- 22 Ibrahim Maza Midfielder
- 8 Houssem Aouar Midfielder
- 9 Amine Gouiri Forward
- 1 Melvin Mastil
- 23 Luca Zidane
- 3 Achref Abada
- 4 Mohamed Tougai
- 5 Zineddine Belaid
- 15 Rayan Aït-Nouri
- 26 Samir Sophian Chergui
- 6 Ramiz Zerrouki
- 14 Hicham Boudaoui
- 24 Yassine Titraoui
- 11 Anis Hadj Moussa
- 20 Adil Boulbina
- 12 Ahmed Nadhir Benbouali
- 25 Farès Ghedjemis
- 1 Alexander Schlager Goalkeeper
- 5 Stefan Posch Defender
- 15 Philipp Lienhart Defender
- 8 David Alaba Defender
- 16 Phillipp Mwene Defender
- 6 Nicolas Seiwald Midfielder
- 4 Xaver Schlager Midfielder
- 20 Konrad Laimer Midfielder
- 18 Romano Schmid Midfielder
- 9 Marcel Sabitzer Midfielder
- 7 Marko Arnautović Forward
- 12 Florian Wiegele
- 13 Patrick Pentz
- 2 David Affengruber
- 3 Kevin Danso
- 23 Marco Friedl
- 25 Michael Svoboda
- 10 Florian Grillitsch
- 17 Carney Chukwuemeka
- 19 Dejan Ljubičić
- 22 Alexander Prass
- 24 Paul Wanner
- 26 Alessandro Schöpf
- 21 Patrick Wimmer
- 11 Michael Gregoritsch
- 14 Saša Kalajdžić
- Tirs cadres : Algeria 2 / Austria 1
- Tirs : Algeria 7 / Austria 4
- Possession : Algeria 56% / Austria 44%
- Corners : Algeria 0 / Austria 1
- Fautes : Algeria 1 / Austria 3
- Cartons jaunes : Algeria 0 / Austria 1
- Passes : Algeria 266 / Austria 209
- Precision des passes : Algeria 89% / Austria 84%
- xG : Algeria 0.59 / Austria 0.83
- Marko Arnautović (Austria) : note 7.7, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Rafik Belghali (Algeria) : note 7.9, 1 but(s)
- David Alaba (Austria) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Jaouen Hadjam (Algeria) : note 6.9
- Farès Chaïbi (Algeria) : note 6.9
- Riyad Mahrez (Algeria) : note 6.9
- Xaver Schlager (Austria) : note 6.9
- Ramy Bensebaini (Algeria) : note 6.7
- M. Amoura : Algeria · Missing Fixture · Hamstring muscle injury
No reliable head-to-head available yet.
- 17'Carton jaune - M. Abu TahaJordanieieie, 17e
- 19'⚽But - G. Lo CelsoArgentine, 19e
- 31'⚽But - L. MartinezArgentine, 31e
- 1 Yazeed Abu Laila Goalkeeper
- 3 Abdallah Nasib Defender
- 5 Yazan Al-Arab Defender
- 4 Husam Ali Mohammad Abudahab Defender
- 23 Ehsan Haddad Midfielder
- 21 Nizar Al-Rashdan Midfielder
- 8 Noor Al-Rawabdeh Midfielder
- 20 Mohannad Abu Taha Midfielder
- 24 Ali Al Azaizeh Forward
- 9 Ali Olwan Forward
- 11 Odeh Fakhoury Forward
- 22 Abdallah Al-Fakhouri
- 12 Noureddin Zaid
- 26 Anas Badawi
- 16 Mo Abualnadi
- 18 Mohammad Abu Ghoush
- 2 Mohammad Ali Hasheesh
- 19 Saad Al Rousan
- 17 Saleem Obaid
- 6 Amer Jamous
- 15 Ibrahim Sadeh
- 7 Mohammad Abu Zrayq
- 25 Mohammad Al Daoud
- 14 Rajaei Ayed
- 13 Mahmoud Al-Mardi
- 10 Mousa Tamari
- 23 Emiliano Martínez Goalkeeper
- 14 Exequiel Palacios Defender
- 19 Nicolás Otamendi Defender
- 2 Marcos Senesi Defender
- 3 Nicolás Tagliafico Defender
- 17 Giuliano Simeone Midfielder
- 18 Nico Paz Midfielder
- 5 Leandro Paredes Midfielder
- 11 Giovani Lo Celso Midfielder
- 22 Lautaro Martínez Forward
- 9 Julián Alvarez Forward
- 12 Gerónimo Rulli
- 1 Juan Musso
- 25 Facundo Medina
- 6 Lisandro Martínez
- 26 Nahuel Molina
- 13 Cristian Romero
- 4 Gonzalo Montiel
- 20 Alexis Mac Allister
- 24 Enzo Fernández
- 15 Nicolás González
- 7 Rodrigo De Paul
- 16 Thiago Almada
- 8 Valentín Barco
- 21 José Manuel López
- 10 Lionel Messi
- Tirs cadres : Jordan 0 / Argentina 2
- Tirs : Jordan 3 / Argentina 4
- Possession : Jordan 26% / Argentina 74%
- Corners : Jordan 1 / Argentina 2
- Fautes : Jordan 4 / Argentina 5
- Cartons jaunes : Jordan 1 / Argentina 0
- Passes : Jordan 129 / Argentina 384
- Precision des passes : Jordan 77% / Argentina 91%
- xG : Jordan 0.10 / Argentina 1.49
- Giovani Lo Celso (Argentina) : note 8, 1 but(s)
- Lautaro Martínez (Argentina) : note 6.5, 1 but(s)
- Ali Al Azaizeh (Jordan) : note 7.2
- Nicolás Otamendi (Argentina) : note 7
- Marcos Senesi (Argentina) : note 7
- Exequiel Palacios (Argentina) : note 6.9
- Nicolás Tagliafico (Argentina) : note 6.9
- Nico Paz (Argentina) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|Algeria
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|Jordan
|2
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|0
Comments