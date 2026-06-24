World Cup 2026: Switzerland and Canada level at halftime (0-0)

Switzerland and Canada are locked at 0-0 at halftime in their Group B match at BC Place in Vancouver, with Granit Xhaka and Cyle Larin both booked.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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The Group B match between Switzerland and Canada, played on June 24, 2026 at BC Place in Vancouver, remains tight at halftime with a goalless 0-0 scoreline. In the 32nd minute, Switzerland’s Granit Xhaka and Canada’s Cyle Larin were both shown yellow cards, underlining the intensity of the first half. No goals were scored in the opening 45 minutes as the two teams remain level in the group standings after their previous results.

Switzerland, set up in a 4-2-3-1 under Murat Yakin, have largely controlled the ball with around 70% possession and a pass accuracy rate above 85%. Goalkeeper Gregor Kobel has had to make one save, while the team has committed eight fouls.

Canada are playing in a 4-4-2 with Jesse Marsch as head coach. Despite more limited possession at 30% and a pass accuracy rate of 71%, Canadian goalkeeper Maxime Crépeau has made two important saves. The Canadian players have committed four fouls as they try to contain Switzerland’s dominance.

In attack, Breel Embolo has been Switzerland’s most active player with two shots on target. For Canada, Jonathan David and Cyle Larin make up the attacking duo, with the latter having received a yellow card. The Swiss midfield, featuring key players such as Granit Xhaka and Remo Freuler, is trying to make the difference but has so far been held up by a well-organized Canadian defense.

Switzerland
Half-time BC Place
Canada
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
  2. 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Switzerland 2 / Canada 1
  • Tirs : Switzerland 3 / Canada 1
  • Possession : Switzerland 70% / Canada 30%
  • Corners : Switzerland 1 / Canada 0
  • Fautes : Switzerland 8 / Canada 4
  • Passes : Switzerland 169 / Canada 70
  • Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 71%
  • xG : Switzerland 0.67 / Canada 0.03
Group B schedule
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Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Half-time BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Switzerland21105234
Bosnia and Herzegovina201125-31
Qatar201117-61
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20:51 Football : World Cup 2026: Switzerland and Canada level at halftime (0-0)
20:53 World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)