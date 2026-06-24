World Cup 2026: Switzerland and Canada level at halftime (0-0)

Switzerland and Canada are locked at 0-0 at halftime in their Group B match at BC Place in Vancouver, with Granit Xhaka and Cyle Larin both booked.

The Group B match between Switzerland and Canada, played on June 24, 2026 at BC Place in Vancouver, remains tight at halftime with a goalless 0-0 scoreline. In the 32nd minute, Switzerland’s Granit Xhaka and Canada’s Cyle Larin were both shown yellow cards, underlining the intensity of the first half. No goals were scored in the opening 45 minutes as the two teams remain level in the group standings after their previous results.

Switzerland, set up in a 4-2-3-1 under Murat Yakin, have largely controlled the ball with around 70% possession and a pass accuracy rate above 85%. Goalkeeper Gregor Kobel has had to make one save, while the team has committed eight fouls.

Canada are playing in a 4-4-2 with Jesse Marsch as head coach. Despite more limited possession at 30% and a pass accuracy rate of 71%, Canadian goalkeeper Maxime Crépeau has made two important saves. The Canadian players have committed four fouls as they try to contain Switzerland’s dominance.

In attack, Breel Embolo has been Switzerland’s most active player with two shots on target. For Canada, Jonathan David and Cyle Larin make up the attacking duo, with the latter having received a yellow card. The Swiss midfield, featuring key players such as Granit Xhaka and Remo Freuler, is trying to make the difference but has so far been held up by a well-organized Canadian defense.

Switzerland Half-time 0-0 BC Place Canada Canada Fil du match 32' Carton jaune - C. Larin 32' Carton jaune - G. Xhaka Les chiffres du match Tirs cadres : Switzerland 2 / Canada 1

: Switzerland 2 / Canada 1 Tirs : Switzerland 3 / Canada 1

: Switzerland 3 / Canada 1 Possession : Switzerland 70% / Canada 30%

: Switzerland 70% / Canada 30% Corners : Switzerland 1 / Canada 0

: Switzerland 1 / Canada 0 Fautes : Switzerland 8 / Canada 4

: Switzerland 8 / Canada 4 Passes : Switzerland 169 / Canada 70

: Switzerland 169 / Canada 70 Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 71%

: Switzerland 85% / Canada 71% xG : Switzerland 0.67 / Canada 0.03

Group B schedule View full schedule View match details for Canada - Bosnia and Herzegovina Match center Canada - Bosnia and Herzegovina Canada 1-1 1-1 Bosnia and Herzegovina Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Line-ups Canada System 4-4-2 Coach Jesse Marsch Starters 11 16 Maxime Crépeau Goalkeeper 2 Alistair Johnston Defender 4 Luc De Fougerolles Defender 13 Derek Cornelius Defender 22 Richie Laryea Defender 17 Tajon Buchanan Midfielder 8 Ismael Koné Midfielder 7 Stephen Eustaquio Midfielder 11 Liam Millar Midfielder 10 Jonathan David Forward 12 Tani Oluwaseyi Forward Substitutes 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnia and Herzegovina System 4-4-2 Coach Sergej Barbarez Starters 11 1 Nikola Vasilj Goalkeeper 7 Amar Dedić Defender 18 Nikola Katić Defender 4 Tarik Muharemović Defender 5 Sead Kolašinac Defender 20 Esmir Bajraktarević Midfielder 6 Benjamin Tahirović Midfielder 13 Ivan Bašić Midfielder 15 Amar Memić Midfielder 10 Ermedin Demirović Forward 25 Jovo Lukić Forward Substitutes 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Match stats Tirs cadres : Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3

: Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3 Tirs : Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8

: Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8 Possession : Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39%

: Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39% Corners : Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4

: Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Fautes : Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20

: Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3

: Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3 Passes : Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270

: Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64%

: Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64% xG : Canada 1.25 / Bosnia and Herzegovina 0.98 Key players Jovo Lukić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (World Cup) Group B Canada Finished 1-1 BMO Field Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina View match details for Qatar - Switzerland Match center Qatar - Switzerland Qatar 1-1 1-1 Switzerland Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Line-ups Qatar System 4-3-3 Coach Julen Lopetegui Starters 11 1 Mahmud Abunad Goalkeeper 13 Ayoub Al Oui Defender 2 Pedro Miguel Defender 16 Boualem Khoukhi Defender 14 Homam Al-Amin Defender 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder 23 Assim Madibo Midfielder 4 Issa Laye Midfielder 8 Edmilson Junior Forward 15 Yusuf Abdurisag Forward 11 Akram Afif Forward Substitutes 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Switzerland System 4-3-3 Coach Murat Yakin Starters 11 1 Gregor Kobel Goalkeeper 6 Denis Zakaria Defender 4 Nico Elvedi Defender 5 Manuel Akanji Defender 13 Ricardo Rodríguez Defender 20 Michel Aebischer Midfielder 10 Granit Xhaka Midfielder 8 Remo Freuler Midfielder 11 Dan Ndoye Forward 7 Breel Embolo Forward 17 Rubén Vargas Forward Substitutes 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Match stats Tirs cadres : Qatar 3 / Switzerland 7

: Qatar 3 / Switzerland 7 Tirs : Qatar 6 / Switzerland 25

: Qatar 6 / Switzerland 25 Possession : Qatar 31% / Switzerland 69%

: Qatar 31% / Switzerland 69% Corners : Qatar 3 / Switzerland 9

: Qatar 3 / Switzerland 9 Fautes : Qatar 12 / Switzerland 11

: Qatar 12 / Switzerland 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Switzerland 1

: Qatar 2 / Switzerland 1 Passes : Qatar 266 / Switzerland 568

: Qatar 266 / Switzerland 568 Precision des passes : Qatar 71% / Switzerland 91%

: Qatar 71% / Switzerland 91% xG : Qatar 0.64 / Switzerland 3.15 Key players Breel Embolo (Switzerland) : note 7, 1 but(s)

(Switzerland) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s)

(Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.9

(Switzerland) : note 7.9 Nico Elvedi (Switzerland) : note 7.5

(Switzerland) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.3

(Switzerland) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.3 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 14/11/2018 Switzerland 0-1 Qatar (Friendlies) Group B Qatar Finished 1-1 Levi's Stadium Switzerland Switzerland View match details for Switzerland - Bosnia and Herzegovina Match center Switzerland - Bosnia and Herzegovina Switzerland 4-1 4-1 Bosnia and Herzegovina Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 59' Carton jaune - A. Dedic 61' Carton jaune - E. Dzeko 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) 65' Carton jaune - N. Elvedi 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Line-ups Switzerland System 4-3-3 Coach Murat Yakin Starters 11 1 Gregor Kobel Goalkeeper 3 Silvan Widmer Defender 4 Nico Elvedi Defender 5 Manuel Akanji Defender 13 Ricardo Rodríguez Defender 20 Michel Aebischer Midfielder 10 Granit Xhaka Midfielder 8 Remo Freuler Midfielder 22 Fabian Rieder Forward 7 Breel Embolo Forward 11 Dan Ndoye Forward Substitutes 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

25 Luca Jaquez

6 Denis Zakaria

9 Johan Manzambi

14 Ardon Jashari

15 Djibril Sow

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Bosnia and Herzegovina System 4-4-2 Coach Sergej Barbarez Starters 11 1 Nikola Vasilj Goalkeeper 7 Amar Dedić Defender 18 Nikola Katić Defender 4 Tarik Muharemović Defender 5 Sead Kolašinac Defender 15 Amar Memić Midfielder 6 Benjamin Tahirović Midfielder 14 Ivan Šunjić Midfielder 19 Kerim Alajbegović Midfielder 10 Ermedin Demirović Forward 11 Edin Džeko Forward Substitutes 15 22 Martin Zlomislić

12 Mladen Jurkas

24 Arjan Malić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

21 Stjepan Radeljić

16 Amir Hadžiahmetović

8 Armin Gigović

17 Dženis Burnić

26 Ermin Mahmic

13 Ivan Bašić

20 Esmir Bajraktarević

23 Haris Tabaković

25 Jovo Lukić

9 Samed Baždar Match stats Tirs cadres : Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2 Tirs : Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4

: Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Possession : Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40%

: Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40% Corners : Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2 Fautes : Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16

: Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16 Cartons jaunes : Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2 Cartons rouges : Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1

: Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1 Passes : Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333

: Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333 Precision des passes : Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82%

: Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82% xG : Switzerland 0.39 / Bosnia and Herzegovina 0.19 Key players Johan Manzambi (Switzerland) : note 7.7, 1 but(s)

(Switzerland) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Switzerland) : note 7.7

(Switzerland) : note 7.7 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.6

(Switzerland) : note 7.6 Remo Freuler (Switzerland) : note 7.5

(Switzerland) : note 7.5 Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s)

(Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnia and Herzegovina) : note 6.2, 2 arret(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Switzerland Finished 4-1 SoFi Stadium Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina View match details for Canada - Qatar Match center Canada - Qatar Canada 6-0 6-0 Qatar Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 9' Carton jaune - D. Cornelius 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 29' ⚽ But - J. David 2-0 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) 62' Carton jaune - A. Fathi 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Line-ups Canada System 4-4-2 Coach Jesse Marsch Starters 11 16 Maxime Crépeau Goalkeeper 2 Alistair Johnston Defender 4 Luc De Fougerolles Defender 13 Derek Cornelius Defender 22 Richie Laryea Defender 17 Tajon Buchanan Midfielder 8 Ismael Koné Midfielder 7 Stephen Eustaquio Midfielder 20 Ali Ahmed Midfielder 10 Jonathan David Forward 9 Cyle Larin Forward Substitutes 14 1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

5 Joel Waterman

19 Alphonso Davies

15 Moise Bombito

23 Niko Sigur

6 Mathieu Choinière

11 Liam Millar

14 Jacob Shaffelburg

21 Jonathan Osorio

25 Nathan-Dylan Saliba

12 Tani Oluwaseyi

24 Promise David

26 Jayden Nelson Qatar System 4-3-3 Coach Julen Lopetegui Starters 11 1 Mahmud Abunada Goalkeeper 13 Ayoub Al Oui Defender 2 Pedro Miguel Defender 16 Boualem Khoukhi Defender 14 Homam Al-Amin Defender 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder 23 Assim Madibo Midfielder 4 Issa Laye Midfielder 8 Edmilson Junior Forward 15 Yusuf Abdurisag Forward 11 Akram Afif Forward Substitutes 15 21 Salah Zakaria

22 Meshaal Barsham

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

12 Karim Boudiaf

17 Ahmed Al-Ganehi

20 Ahmed Fathi

19 Almoez Ali

26 Mohamed Naceur Almanai

7 Ahmed Alaaeldin

9 Mohammed Muntari

10 Hassan Al Haydos

24 Tahsin Mohammed Jamshid Match stats Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0

: Canada 9 / Qatar 0 Tirs : Canada 17 / Qatar 2

: Canada 17 / Qatar 2 Possession : Canada 74% / Qatar 26%

: Canada 74% / Qatar 26% Corners : Canada 8 / Qatar 1

: Canada 8 / Qatar 1 Fautes : Canada 4 / Qatar 8

: Canada 4 / Qatar 8 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1

: Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2

: Canada 0 / Qatar 2 Passes : Canada 354 / Qatar 136

: Canada 354 / Qatar 136 Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%

: Canada 90% / Qatar 70% xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18 Key players Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)

(Canada) : note 8.2, 2 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)

(Canada) : note 7, 1 but(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)

(Canada) : note 6.3, 1 but(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)

(Qatar) : note 6.7, 4 arret(s) Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7

(Canada) : note 7.7 Richie Laryea (Canada) : note 7.5

(Canada) : note 7.5 Alistair Johnston (Canada) : note 7.3 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies) Group B Canada Finished 6-0 BC Place Qatar Qatar View match details for Switzerland - Canada Match center Switzerland - Canada Switzerland 0-0 Half-time · 0-0 Canada Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 32' Carton jaune - C. Larin 32' Carton jaune - G. Xhaka Line-ups Switzerland System 4-2-3-1 Coach Murat Yakin Starters 11 1 Gregor Kobel Goalkeeper 25 Luca Jaquez Defender 4 Nico Elvedi Defender 5 Manuel Akanji Defender 13 Ricardo Rodríguez Defender 8 Remo Freuler Midfielder 10 Granit Xhaka Midfielder 15 Djibril Sow Midfielder 9 Johan Manzambi Midfielder 17 Rubén Vargas Midfielder 7 Breel Embolo Forward Substitutes 14 21 Marvin Keller

12 Yvon Mvogo

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

3 Silvan Widmer

6 Denis Zakaria

11 Dan Ndoye

20 Michel Aebischer

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

22 Fabian Rieder

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Canada System 4-4-2 Coach Jesse Marsch Starters 11 16 Maxime Crépeau Goalkeeper 2 Alistair Johnston Defender 4 Luc De Fougerolles Defender 13 Derek Cornelius Defender 22 Richie Laryea Defender 17 Tajon Buchanan Midfielder 25 Nathan-Dylan Saliba Midfielder 6 Mathieu Choinière Midfielder 20 Ali Ahmed Midfielder 10 Jonathan David Forward 9 Cyle Larin Forward Substitutes 13 1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

5 Joel Waterman

23 Niko Sigur

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

7 Stephen Eustaquio

11 Liam Millar

21 Jonathan Osorio

14 Jacob Shaffelburg

12 Tani Oluwaseyi

24 Promise David

26 Jayden Nelson Match stats Tirs cadres : Switzerland 2 / Canada 1

: Switzerland 2 / Canada 1 Tirs : Switzerland 3 / Canada 1

: Switzerland 3 / Canada 1 Possession : Switzerland 70% / Canada 30%

: Switzerland 70% / Canada 30% Corners : Switzerland 1 / Canada 0

: Switzerland 1 / Canada 0 Fautes : Switzerland 8 / Canada 4

: Switzerland 8 / Canada 4 Passes : Switzerland 169 / Canada 70

: Switzerland 169 / Canada 70 Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 71%

: Switzerland 85% / Canada 71% xG : Switzerland 0.67 / Canada 0.03 Key players Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.7, 1 arret(s)

(Switzerland) : note 6.7, 1 arret(s) Manuel Akanji (Switzerland) : note 6.9

(Switzerland) : note 6.9 Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 6.9

(Switzerland) : note 6.9 Breel Embolo (Switzerland) : note 6.9

(Switzerland) : note 6.9 Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.9

(Canada) : note 6.9 Mathieu Choinière (Canada) : note 6.9

(Canada) : note 6.9 Johan Manzambi (Switzerland) : note 6.7 Absences & injuries I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture of lower leg

: Canada · Missing Fixture · Fracture of lower leg A. Jones : Canada · Missing Fixture Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Switzerland Half-time 0-0 BC Place Canada Canada View match details for Bosnia and Herzegovina - Qatar Match center Bosnia and Herzegovina - Qatar Bosnia and Herzegovina 2-1 Half-time · 2-1 Qatar Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 29' ⚽ But - K. Alajbegovic (passe I. Basic) 34' ⚽ But - S. Al Brake 42' ⚽ But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior) Line-ups Bosnia and Herzegovina System 4-4-2 Coach Sergej Barbarez Starters 11 1 Nikola Vasilj Goalkeeper 24 Arjan Malić Defender 18 Nikola Katić Defender 21 Stjepan Radeljić Defender 5 Sead Kolašinac Defender 20 Esmir Bajraktarević Midfielder 13 Ivan Bašić Midfielder 14 Ivan Šunjić Midfielder 19 Kerim Alajbegović Midfielder 10 Ermedin Demirović Forward 11 Edin Džeko Forward Substitutes 14 22 Martin Zlomislić

12 Mladen Jurkas

2 Nihad Mujakić

3 Dennis Hadžikadunić

7 Amar Dedić

16 Amir Hadžiahmetović

8 Armin Gigović

6 Benjamin Tahirović

17 Dženis Burnić

26 Ermin Mahmić

15 Amar Memić

25 Jovo Lukić

9 Samed Baždar

23 Haris Tabaković Qatar System 4-3-3 Coach Julen Lopetegui Starters 11 1 Mahmud Abunada Goalkeeper 2 Pedro Miguel Defender 16 Boualem Khoukhi Defender 4 Issa Laye Defender 18 Sultan Al-Brake Defender 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder 20 Ahmed Fathi Midfielder 12 Karim Boudiaf Midfielder 8 Edmilson Junior Forward 11 Akram Afif Forward 10 Hassan Al Haydos Forward Substitutes 13 22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

25 Al-Hashmi Al-Hussain

13 Ayoub Al Oui

19 Almoez Ali

26 Mohamed Naceur Almanai

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

24 Tahsin Mohammed Jamshid

9 Mohammed Muntari

7 Ahmed Alaaeldin

15 Yusuf Abdurisag Match stats Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 3 / Qatar 0

: Bosnia and Herzegovina 3 / Qatar 0 Tirs : Bosnia and Herzegovina 6 / Qatar 0

: Bosnia and Herzegovina 6 / Qatar 0 Possession : Bosnia and Herzegovina 59% / Qatar 41%

: Bosnia and Herzegovina 59% / Qatar 41% Corners : Bosnia and Herzegovina 2 / Qatar 1

: Bosnia and Herzegovina 2 / Qatar 1 Fautes : Bosnia and Herzegovina 4 / Qatar 4

: Bosnia and Herzegovina 4 / Qatar 4 Passes : Bosnia and Herzegovina 154 / Qatar 116

: Bosnia and Herzegovina 154 / Qatar 116 Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 89% / Qatar 83%

: Bosnia and Herzegovina 89% / Qatar 83% xG : Bosnia and Herzegovina 0.27 / Qatar 0.00 Key players Kerim Alajbegović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s) Ivan Bašić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.5, 2 arret(s)

(Qatar) : note 6.5, 2 arret(s) Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.9

(Bosnia and Herzegovina) : note 6.9 Ivan Šunjić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.9

(Bosnia and Herzegovina) : note 6.9 Edin Džeko (Bosnia and Herzegovina) : note 6.7

(Bosnia and Herzegovina) : note 6.7 Akram Afif (Qatar) : note 6.7

(Qatar) : note 6.7 Arjan Malić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6 Absences & injuries T. Muharemović : Bosnia & Herzegovina · Missing Fixture · Red Card

: Bosnia & Herzegovina · Missing Fixture · Red Card Homam Ahmed : Qatar · Missing Fixture · Red Card

: Qatar · Missing Fixture · Red Card Assim Madibo : Qatar · Missing Fixture · Red Card Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Bosnia and Herzegovina Half-time 2-1 Lumen Field Qatar Qatar