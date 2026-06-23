World Cup 2026: Jordan lead Algeria at halftime (1-0)

Jordan lead Algeria 1-0 at halftime in their 2026 World Cup Group J match at Levi's Stadium after Nizar Al Rashdan's 36th-minute goal.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
Illustration du match Uruguay VS Cap-Vert, le 21/06/2026 23:00, stade Hard Rock Stadium
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SUMMARY

Jordan took the lead at home against Algeria at halftime of their Group J match at the 2026 World Cup at Levi’s Stadium, thanks to a goal from Nizar Al Rashdan in the 36th minute. The goal, finished after an assist from Mousa Tamari, gives Jordan a 1-0 lead over an Algerian side still searching for its first point in this group stage.

Both teams are coming off defeats in their opening group match, with Jordan losing 1-3 to Austria and Algeria falling 0-3 to Argentina. This head-to-head meeting therefore looks crucial to reviving their qualification hopes in a group that also includes Argentina and Austria.

In addition to Jordan’s goal, the first half was also marked by a yellow card shown to Algerian midfielder Ramiz Zerrouki in the 44th minute. Possession is heavily in Algeria’s favor (75%), but they have lacked attacking efficiency, with only one shot on target compared with two for Jordan. In terms of attempts, Algeria have had six shots in total, including three on target, while Jordan have counterattacked with three shots, two on target.

Goalkeepers Luca Zidane (Algeria) and Yazeed Abu Laila (Jordan) have made several important saves, two and one respectively, keeping the scoreline and the momentum of the match difficult for Algeria as they look to turn things around.

The selections of Jamal Sellami (Jordan) in a 3-4-2-1 and Vladimir Petkovic (Algeria) in a 4-3-3 reflect different tactical approaches, with Jordan relying on a compact block and attacks driven by Mousa Tamari and Al Rashdan, while Algeria try to impose their possession game, led in particular by Riyad Mahrez, Amine Gouiri and Farès Chaïbi.

Major performances for Jordan

Goalscorer Nizar Al Rashdan stood out in this first half, taking advantage of an excellent delivery from Mousa Tamari. The back three, with Husam Ali Mohammad Abudahab particularly alert, have managed to contain Algeria’s numerous attacks so far. The 3-4-2-1 system allows Jordan to cope well with the opposition press and transition quickly forward.

Algeria seeking attacking efficiency

Despite broad territorial dominance, Algeria have been unable to turn their possession into clear-cut chances. Midfielder Ramiz Zerrouki, booked in the 44th minute, has not been able to open up play as hoped. Riyad Mahrez and Amine Gouiri have been active, but Jordan’s defense has limited their impact. Head coach Vladimir Petkovic will no doubt have to adjust his choices and attacking setup to try to turn the situation around in the second half.

Jordan
Half-time Levi's Stadium
Algeria
23/06/2026 04:00 Group J
Fil du match
  1. 36'But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari)Jordanieieie, 36e
  2. 44'Carton jaune - R. ZerroukiAlgérie, 44e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Jordan 2 / Algeria 1
  • Tirs : Jordan 3 / Algeria 3
  • Possession : Jordan 25% / Algeria 75%
  • Corners : Jordan 0 / Algeria 2
  • Fautes : Jordan 1 / Algeria 2
  • Passes : Jordan 78 / Algeria 240
  • Precision des passes : Jordan 77% / Algeria 90%
  • xG : Jordan 0.19 / Algeria 0.16
Group J schedule
View full schedule
Group J
Argentina
Finished Arrowhead Stadium
Algeria
Group J
Austria
Finished Levi's Stadium
Jordan
Group J
Argentina
Finished AT&T Stadium
Austria
Group J
Jordan
Half-time Levi's Stadium
Algeria
Group J
Algeria
Upcoming Arrowhead Stadium
Austria
Group J
Jordan
Upcoming AT&T Stadium
Argentina
Group J
TeamJGNPBPBCDiffPts
Argentina22005056
Austria21013303
Jordan100113-20
Algeria100103-30
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