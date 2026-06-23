World Cup 2026: Jordan lead Algeria at halftime (1-0)

Jordan lead Algeria 1-0 at halftime in their 2026 World Cup Group J match at Levi's Stadium after Nizar Al Rashdan's 36th-minute goal.
Jordan took the lead at home against Algeria at halftime of their Group J match at the 2026 World Cup at Levi’s Stadium, thanks to a goal from Nizar Al Rashdan in the 36th minute. The goal, finished after an assist from Mousa Tamari, gives Jordan a 1-0 lead over an Algerian side still searching for its first point in this group stage.
Both teams are coming off defeats in their opening group match, with Jordan losing 1-3 to Austria and Algeria falling 0-3 to Argentina. This head-to-head meeting therefore looks crucial to reviving their qualification hopes in a group that also includes Argentina and Austria.
In addition to Jordan’s goal, the first half was also marked by a yellow card shown to Algerian midfielder Ramiz Zerrouki in the 44th minute. Possession is heavily in Algeria’s favor (75%), but they have lacked attacking efficiency, with only one shot on target compared with two for Jordan. In terms of attempts, Algeria have had six shots in total, including three on target, while Jordan have counterattacked with three shots, two on target.
Goalkeepers Luca Zidane (Algeria) and Yazeed Abu Laila (Jordan) have made several important saves, two and one respectively, keeping the scoreline and the momentum of the match difficult for Algeria as they look to turn things around.
The selections of Jamal Sellami (Jordan) in a 3-4-2-1 and Vladimir Petkovic (Algeria) in a 4-3-3 reflect different tactical approaches, with Jordan relying on a compact block and attacks driven by Mousa Tamari and Al Rashdan, while Algeria try to impose their possession game, led in particular by Riyad Mahrez, Amine Gouiri and Farès Chaïbi.
Major performances for Jordan
Goalscorer Nizar Al Rashdan stood out in this first half, taking advantage of an excellent delivery from Mousa Tamari. The back three, with Husam Ali Mohammad Abudahab particularly alert, have managed to contain Algeria’s numerous attacks so far. The 3-4-2-1 system allows Jordan to cope well with the opposition press and transition quickly forward.
Algeria seeking attacking efficiency
Despite broad territorial dominance, Algeria have been unable to turn their possession into clear-cut chances. Midfielder Ramiz Zerrouki, booked in the 44th minute, has not been able to open up play as hoped. Riyad Mahrez and Amine Gouiri have been active, but Jordan’s defense has limited their impact. Head coach Vladimir Petkovic will no doubt have to adjust his choices and attacking setup to try to turn the situation around in the second half.
Jordan
Half-time
1-0
Levi's Stadium Algeria
23/06/2026 04:00
·
Group J
Fil du match
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Jordan 2 / Algeria 1 Tirs : Jordan 3 / Algeria 3 Possession : Jordan 25% / Algeria 75% Corners : Jordan 0 / Algeria 2 Fautes : Jordan 1 / Algeria 2 Passes : Jordan 78 / Algeria 240 Precision des passes : Jordan 77% / Algeria 90% xG : Jordan 0.19 / Algeria 0.16
View match details for Argentina - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
8' VAR VAR - F. Chaibi Algérie, 8e 17' ⚽ But - L. Messi 1-0 Argentine · Passe : R. de Paul 46' ↑↓ Remplacement - G. Montiel (remplace N. Molina) Argentine, 46e 55' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace J. Alvarez) Argentine, 55e 55' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace N. Gonzalez) Argentine, 55e 60' ⚽ But - L. Messi 2-0 Argentine 64' ↑↓ Remplacement - H. Boudaoui (remplace H. Aouar) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Gouiri (remplace M. Amoura) Algérie, 64e 64' ↑↓ Remplacement - A. Hadj Moussa (remplace R. Mahrez) Algérie, 64e 76' ⚽ But - L. Messi 3-0 Argentine · Passe : N. Gonzalez 80' ↑↓ Remplacement - L. Messi (remplace N. Paz) Argentine, 80e 80' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 80e 81' ↑↓ Remplacement - N. Bentaleb (remplace A. Boulbina) Algérie, 81e 82' ↑↓ Remplacement - I. Maza (remplace R. Zerrouki) Algérie, 82e 8' ⚽ But - F. Chaibi 0-1 Algérie · Passe : I. Maza
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
4
Gonzalo Montiel
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
26
Nahuel Molina
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
19
Nicolás Otamendi
2
Marcos Senesi
5
Leandro Paredes
8
Valentín Barco
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
17
Giuliano Simeone
18
Nico Paz
21
José Manuel López
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
19
Nabil Bentaleb
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
11
Anis Hadj Moussa
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 15
8
Houssem Aouar
7
Riyad Mahrez
18
Mohamed Amoura
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
6
Ramiz Zerrouki
24
Yassine Titraoui
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Argentina 6 / Algeria 0 Tirs : Argentina 10 / Algeria 7 Possession : Argentina 48% / Algeria 52% Corners : Argentina 2 / Algeria 2 Fautes : Argentina 12 / Algeria 7 Passes : Argentina 561 / Algeria 595 Precision des passes : Argentina 90% / Algeria 92% xG : Argentina 1.23 / Algeria 0.31
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 10, 3 but(s) Rodrigo De Paul (Argentina) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s) Nicolás González (Argentina) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Luca Zidane (Algeria) : note 6.2, 3 arret(s) Cristian Romero (Argentina) : note 7.3 Lisandro Martínez (Argentina) : note 7.3 Aïssa Mandi (Algeria) : note 7.2 Facundo Medina (Argentina) : note 7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
17/06/2026 Argentina 3-0 Algeria (World Cup)
17/06
Group J
Argentina
Finished
3-0
Arrowhead Stadium Algeria
View match details for Austria - Jordan
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
21' ⚽ But - R. Schmid 1-0 Autriche · Passe : X. Schlager 46' ↑↓ Remplacement - S. Kalajdzic (remplace M. Arnautovic) Autriche, 46e 50' ⚽ But - A. Olwan 1-1 Jordanie · Passe : N. Al Rawabdeh 59' ↑↓ Remplacement - X. Schlager (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace K. Danso) Autriche, 59e 59' ↑↓ Remplacement - P. Mwene (remplace P. Wanner) Autriche, 59e 67' VAR VAR - M. Arnautovic Autriche, 67e 72' ↑↓ Remplacement - M. Abualnadi (remplace S. Obaid) Jordanieieie, 72e 76' ⚽ But - Y. Al Arab 2-1 Autriche 77' Carton jaune - M. Sabitzer Autriche, 77e 81' ↑↓ Remplacement - A. Nasib (remplace S. Al Rosan) Jordanieieie, 81e 81' ↑↓ Remplacement - E. Haddad (remplace M. Al Mardi) Jordanieieie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 83e 88' ↑↓ Remplacement - M. Tamari (remplace M. Al Daoud) Jordanieieie, 88e 89' ↑↓ Remplacement - O. Al Fakhouri (remplace A. Azaizeh) Jordanieieie, 89e 90+12' ⚽ But - M. Arnautovic 3-1 Autriche 67' ⚽ But - M. Arnautovic 2-1 Autriche
Line-ups
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
15
Philipp Lienhart
Defender
8
David Alaba
Defender
16
Phillipp Mwene
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
20
Konrad Laimer
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
14
Saša Kalajdžić
Forward
Substitutes 15
7
Marko Arnautović
3
Kevin Danso
17
Carney Chukwuemeka
24
Paul Wanner
12
Florian Wiegele
13
Patrick Pentz
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
10
Florian Grillitsch
19
Dejan Ljubičić
22
Alexander Prass
26
Alessandro Schöpf
21
Patrick Wimmer
11
Michael Gregoritsch
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
16
Mo Abualnadi
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Deen Al Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
11
Odeh Fakhoury
Forward
9
Ali Olwan
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
22
Abdallah Al-Fakhouri
12
Noureddin Zaid
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
2
Mohammad Ali Hasheesh
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
13
Mahmoud Al-Mardi
24
Ali Al Azaizah
Match stats
Tirs cadres : Austria 2 / Jordan 4 Tirs : Austria 8 / Jordan 10 Possession : Austria 65% / Jordan 35% Corners : Austria 3 / Jordan 3 Fautes : Austria 10 / Jordan 6 Cartons jaunes : Austria 1 / Jordan 0 Passes : Austria 522 / Jordan 280 Precision des passes : Austria 85% / Jordan 75% xG : Austria 0.54 / Jordan 0.51
Key players
Ali Olwan (Jordan) : note 7.9, 1 but(s) Romano Schmid (Austria) : note 7.3, 1 but(s) Xaver Schlager (Austria) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Alexander Schlager (Austria) : note 7.5, 3 arret(s) Noor Al-Deen Al Rawabdeh (Jordan) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 7.3 Philipp Lienhart (Austria) : note 7.2 Nicolas Seiwald (Austria) : note 7.2
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
17/06
Group J
Austria
Finished
3-1
Levi's Stadium Jordan
View match details for Argentina - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
38' ⚽ But - L. Messi (passe F. Medina) Argentine, 38e 40' Carton jaune - S. Posch Autriche, 40e 57' ↑↓ Remplacement - C. Romero (remplace N. Otamendi) Argentine, 57e 64' ↑↓ Remplacement - T. Almada (remplace J. Alvarez) Argentine, 64e 65' ↑↓ Remplacement - L. Martinez (remplace N. Gonzalez) Argentine, 65e 67' ↑↓ Remplacement - D. Alaba (remplace M. Friedl) Autriche, 67e 68' ↑↓ Remplacement - S. Posch (remplace A. Prass) Autriche, 68e 68' ↑↓ Remplacement - P. Wanner (remplace M. Arnautovic) Autriche, 68e 76' Carton jaune - F. Medina Argentine, 76e 76' Carton jaune - K. Laimer Autriche, 76e 78' ↑↓ Remplacement - R. Schmid (remplace P. Wimmer) Autriche, 78e 82' ↑↓ Remplacement - R. de Paul (remplace L. Paredes) Argentine, 82e 82' ↑↓ Remplacement - F. Medina (remplace N. Tagliafico) Argentine, 82e 85' ↑↓ Remplacement - M. Gregoritsch (remplace C. Chukwuemeka) Autriche, 85e 90+2' Carton jaune - L. Paredes Argentine, 90+2e 90+5' ⚽ But - L. Messi Argentine, 90+5e
Line-ups
Starters 11
23
Emiliano Martínez
Goalkeeper
26
Nahuel Molina
Defender
13
Cristian Romero
Defender
6
Lisandro Martínez
Defender
25
Facundo Medina
Defender
7
Rodrigo De Paul
Midfielder
20
Alexis Mac Allister
Midfielder
24
Enzo Fernández
Midfielder
16
Thiago Almada
Midfielder
10
Lionel Messi
Forward
22
Lautaro Martínez
Forward
Substitutes 15
19
Nicolás Otamendi
15
Nicolás González
9
Julián Alvarez
1
Juan Musso
12
Gerónimo Rulli
3
Nicolás Tagliafico
2
Marcos Senesi
4
Gonzalo Montiel
8
Valentín Barco
18
Nico Paz
5
Leandro Paredes
17
Giuliano Simeone
11
Giovani Lo Celso
14
Exequiel Palacios
21
José Manuel López
Starters 11
1
Alexander Schlager
Goalkeeper
5
Stefan Posch
Defender
3
Kevin Danso
Defender
8
David Alaba
Defender
20
Konrad Laimer
Defender
6
Nicolas Seiwald
Midfielder
4
Xaver Schlager
Midfielder
18
Romano Schmid
Midfielder
24
Paul Wanner
Midfielder
9
Marcel Sabitzer
Midfielder
11
Michael Gregoritsch
Forward
Substitutes 15
13
Patrick Pentz
12
Florian Wiegele
2
David Affengruber
23
Marco Friedl
25
Michael Svoboda
15
Philipp Lienhart
22
Alexander Prass
19
Dejan Ljubičić
21
Patrick Wimmer
10
Florian Grillitsch
17
Carney Chukwuemeka
26
Alessandro Schöpf
16
Phillipp Mwene
14
Saša Kalajdžić
7
Marko Arnautović
Match stats
Tirs cadres : Argentina 2 / Austria 1 Tirs : Argentina 6 / Austria 5 Possession : Argentina 57% / Austria 43% Corners : Argentina 1 / Austria 2 Fautes : Argentina 10 / Austria 10 Cartons jaunes : Argentina 1 / Austria 2 Passes : Argentina 498 / Austria 377 Precision des passes : Argentina 89% / Austria 84% xG : Argentina 1.36 / Austria 0.41
Key players
Lionel Messi (Argentina) : note 7.5, 1 but(s) Facundo Medina (Argentina) : note 7, 1 passe(s) decisive(s), 1 carton(s) jaune(s) David Alaba (Austria) : note 7.9 Emiliano Martínez (Argentina) : note 6.7, 1 arret(s) Lautaro Martínez (Argentina) : note 7.2 Enzo Fernández (Argentina) : note 7 Cristian Romero (Argentina) : note 6.9 Lisandro Martínez (Argentina) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
22/06
Group J
Argentina
Finished
2-0
AT&T Stadium Austria
View match details for Jordan - Algeria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
36' ⚽ But - N. Al Rashdan (passe M. Tamari) Jordanieieie, 36e 44' Carton jaune - R. Zerrouki Algérie, 44e
Line-ups
Starters 11
1
Yazeed Abu Laila
Goalkeeper
3
Abdallah Nasib
Defender
5
Yazan Al-Arab
Defender
4
Husam Ali Mohammad Abudahab
Defender
23
Ehsan Haddad
Midfielder
21
Nizar Al-Rashdan
Midfielder
8
Noor Al-Rawabdeh
Midfielder
20
Mohannad Abu Taha
Midfielder
9
Ali Olwan
Forward
13
Mahmoud Al-Mardi
Forward
10
Mousa Tamari
Forward
Substitutes 15
12
Noureddin Zaid
22
Abdallah Al-Fakhouri
16
Mo Abualnadi
2
Mohammad Ali Hasheesh
17
Saleem Obaid
19
Saad Al Rousan
26
Anas Badawi
18
Mohammad Abu Ghoush
6
Amer Jamous
14
Rajaei Ayed
15
Ibrahim Sadeh
25
Mohammad Al Daoud
7
Mohammad Abu Zrayq
24
Ali Al Azaizah
11
Odeh Fakhoury
Starters 11
23
Luca Zidane
Goalkeeper
17
Rafik Belghali
Defender
2
Aïssa Mandi
Defender
21
Ramy Bensebaini
Defender
15
Rayan Aït-Nouri
Defender
14
Hicham Boudaoui
Midfielder
6
Ramiz Zerrouki
Midfielder
22
Ibrahim Maza
Midfielder
7
Riyad Mahrez
Forward
9
Amine Gouiri
Forward
10
Farès Chaïbi
Forward
Substitutes 14
1
Melvin Mastil
16
Oussama Benbot
3
Achref Abada
4
Mohamed Tougai
5
Zineddine Belaid
13
Jaouen Hadjam
26
Samir Sophian Chergui
8
Houssem Aouar
19
Nabil Bentaleb
24
Yassine Titraoui
11
Anis Hadj Moussa
20
Adil Boulbina
12
Ahmed Nadhir Benbouali
25
Farès Ghedjemis
Match stats
Tirs cadres : Jordan 2 / Algeria 1 Tirs : Jordan 3 / Algeria 3 Possession : Jordan 25% / Algeria 75% Corners : Jordan 0 / Algeria 2 Fautes : Jordan 1 / Algeria 2 Passes : Jordan 78 / Algeria 240 Precision des passes : Jordan 77% / Algeria 90% xG : Jordan 0.19 / Algeria 0.16
Key players
Luca Zidane (Algeria) : note 6.9, 2 arret(s) Yazeed Abu Laila (Jordan) : note 6.9, 1 arret(s) Husam Ali Mohammad Abudahab (Jordan) : note 7.2 Hicham Boudaoui (Algeria) : note 7 Mohannad Abu Taha (Jordan) : note 6.9 Rayan Aït-Nouri (Algeria) : note 6.9 Ramiz Zerrouki (Algeria) : note 6.9 Abdallah Nasib (Jordan) : note 6.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group J
Jordan
Half-time
1-0
Levi's Stadium Algeria
View match details for Algeria - Austria
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Algeria
Upcoming
03:00
Arrowhead Stadium Austria
View match details for Jordan - Argentina
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Line-ups
Line-ups will be published before kickoff.
Match stats
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Key players
Key players will be highlighted during the match.
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
28/06
Group J
Jordan
Upcoming
03:00
AT&T Stadium Argentina
Group J
Team J G N P BP BC Diff Pts Argentina 2 2 0 0 5 0 5 6 Austria 2 1 0 1 3 3 0 3 Jordan 1 0 0 1 1 3 -2 0 Algeria 1 0 0 1 0 3 -3 0
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