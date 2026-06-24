World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)
Bosnia and Herzegovina lead Qatar 2-1 at half-time in their World Cup 2026 Group B match at Lumen Field.
At half-time in the Group B match between Bosnia and Herzegovina and Qatar at Lumen Field, Bosnia and Herzegovina lead 2-1. Kerim Alajbegović opened the scoring in the 29th minute from an Ivan Bašić pass, followed five minutes later by a Sultan Al Brake goal that extended Bosnia and Herzegovina’s advantage. Qatar pulled one back in the 42nd minute through Hassan Al Haydos, assisted by Edmilson Junior.
The scoreline comes as both teams are looking to revive their campaigns after difficult starts in this group, which is also dominated by Canada and Switzerland. Bosnia and Herzegovina had lost 4-1 to Switzerland, while Qatar had suffered a heavy 6-0 defeat against Canada. This match is crucial to keeping qualification hopes alive.
Bosnia and Herzegovina, playing in a 4-4-2 with Nikola Vasilj in goal, are making particular use of their midfield, with key players such as Ivan Bašić, Ivan Šunjić and Kerim Alajbegović driving the first half. Possession has been largely Bosnian (59%), with high passing accuracy (89%), reflecting their control of the game in Qatar’s half.
In response, Qatar, set up in a 4-3-3 under Julen Lopetegui, have struggled to pose an attacking threat, failing to register a shot on target by half-time and relying on solid defensive work. Goalkeeper Mahmud Abunada has been called into action twice, notably to stop Bosnian attempts.
Both teams have had players sent off in the competition, with three players unavailable, including T. Muharemović for Bosnia and Herzegovina and Homam Ahmed and Assim Madibo for Qatar. That factor could influence the rest of the match as the teams adjust their strategies during the break.
- 29'⚽But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
- 34'⚽But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
- 42'⚽But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
- Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 3 / Qatar 0
- Tirs : Bosnia and Herzegovina 6 / Qatar 0
- Possession : Bosnia and Herzegovina 59% / Qatar 41%
- Corners : Bosnia and Herzegovina 2 / Qatar 1
- Fautes : Bosnia and Herzegovina 4 / Qatar 4
- Passes : Bosnia and Herzegovina 154 / Qatar 116
- Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 89% / Qatar 83%
- xG : Bosnia and Herzegovina 0.27 / Qatar 0.00
- 11'Carton jaune - A. JohnstonCanada, 11e
- 21'⚽But - J. Lukic (passe S. Kolasinac)Bosnie-Herzégovine, 21e
- 45'Carton jaune - E. DemirovicBosnie-Herzégovine, 45e
- 45+1'Carton jaune - J. LukicBosnie-Herzégovine, 45+1e
- 53'Carton jaune - L. De FougerollesCanada, 53e
- 61'↑↓Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - J. David (remplace P. David)Canada, 61e
- 61'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed)Canada, 61e
- 62'↑↓Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 62'↑↓Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic)Bosnie-Herzégovine, 62e
- 74'↑↓Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 74'↑↓Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic)Bosnie-Herzégovine, 74e
- 76'↑↓Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin)Canada, 76e
- 78'⚽But - C. Larin (passe P. David)Canada, 78e
- 84'↑↓Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic)Bosnie-Herzégovine, 84e
- 90+1'↑↓Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio)Canada, 90+1e
- 90+3'Carton jaune - N. KaticBosnie-Herzégovine, 90+3e
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 4 Luc De Fougerolles Defender
- 13 Derek Cornelius Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 8 Ismael Koné Midfielder
- 7 Stephen Eustaquio Midfielder
- 11 Liam Millar Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 12 Tani Oluwaseyi Forward
- 20 Ali Ahmed
- 14 Jacob Shaffelburg
- 24 Promise David
- 9 Cyle Larin
- 21 Jonathan Osorio
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 23 Niko Sigur
- 3 Alfie Jones
- 5 Joel Waterman
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 6 Mathieu Choinière
- 26 Jayden Nelson
- 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
- 7 Amar Dedić Defender
- 18 Nikola Katić Defender
- 4 Tarik Muharemović Defender
- 5 Sead Kolašinac Defender
- 20 Esmir Bajraktarević Midfielder
- 6 Benjamin Tahirović Midfielder
- 13 Ivan Bašić Midfielder
- 15 Amar Memić Midfielder
- 10 Ermedin Demirović Forward
- 25 Jovo Lukić Forward
- 8 Armin Gigović
- 9 Samed Baždar
- 14 Ivan Šunjić
- 19 Kerim Alajbegović
- 17 Dženis Burnić
- 12 Mladen Jurkas
- 22 Martin Zlomislić
- 24 Arjan Malić
- 21 Stjepan Radeljić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 26 Ermin Mahmic
- 11 Edin Džeko
- 23 Haris Tabaković
- Tirs cadres : Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3
- Tirs : Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8
- Possession : Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39%
- Corners : Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4
- Fautes : Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20
- Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3
- Passes : Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270
- Precision des passes : Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64%
- xG : Canada 1.25 / Bosnia and Herzegovina 0.98
- Jovo Lukić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)
- Sead Kolašinac (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)
- Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Richie Laryea (Canada) : note 7.9
- Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6
No confirmed absence yet.
- 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (World Cup)
- 16'Carton jaune - M. AbunadaQatar, 16e
- 17'⚽But - B. Embolo0-1Suisse
- 23'Carton jaune - J. GaberQatar, 23e
- 42'Carton jaune - D. ZakariaSuisse, 42e
- 60'↑↓Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf)Qatar, 60e
- 60'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin)Qatar, 60e
- 65'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 65e
- 65'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder)Suisse, 65e
- 79'↑↓Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai)Qatar, 79e
- 79'↑↓Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni)Suisse, 79e
- 89'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos)Qatar, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim)Suisse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari)Suisse, 89e
- 90+4'⚽But - B. Khoukhi1-1Qatar · Passe : H. Al Amin
- 1 Mahmud Abunad Goalkeeper
- 13 Ayoub Al Oui Defender
- 2 Pedro Miguel Defender
- 16 Boualem Khoukhi Defender
- 14 Homam Al-Amin Defender
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder
- 23 Assim Madibo Midfielder
- 4 Issa Laye Midfielder
- 8 Edmilson Junior Forward
- 15 Yusuf Abdurisag Forward
- 11 Akram Afif Forward
- 20 Ahmed Fathi
- 12 Karim Boudiaf
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 19 Almoez Ali
- 9 Mohammed Muntari
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 10 Hassan Al Haydos
- 1 Gregor Kobel Goalkeeper
- 6 Denis Zakaria Defender
- 4 Nico Elvedi Defender
- 5 Manuel Akanji Defender
- 13 Ricardo Rodríguez Defender
- 20 Michel Aebischer Midfielder
- 10 Granit Xhaka Midfielder
- 8 Remo Freuler Midfielder
- 11 Dan Ndoye Forward
- 7 Breel Embolo Forward
- 17 Rubén Vargas Forward
- 22 Fabian Rieder
- 9 Johan Manzambi
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 25 Luca Jaquez
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 15 Djibril Sow
- 3 Silvan Widmer
- 2 Miro Muheim
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 26 Cédric Itten
- 23 Zeki Amdouni
- 19 Noah Okafor
- Tirs cadres : Qatar 3 / Switzerland 7
- Tirs : Qatar 6 / Switzerland 25
- Possession : Qatar 31% / Switzerland 69%
- Corners : Qatar 3 / Switzerland 9
- Fautes : Qatar 12 / Switzerland 11
- Cartons jaunes : Qatar 2 / Switzerland 1
- Passes : Qatar 266 / Switzerland 568
- Precision des passes : Qatar 71% / Switzerland 91%
- xG : Qatar 0.64 / Switzerland 3.15
- Breel Embolo (Switzerland) : note 7, 1 but(s)
- Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)
- Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s)
- Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.9
- Nico Elvedi (Switzerland) : note 7.5
- Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3
- Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.3
- Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 14/11/2018 Switzerland 0-1 Qatar (Friendlies)
- 59'Carton jaune - A. DedicBosnie-Herzégovine, 59e
- 61'Carton jaune - E. DzekoBosnie-Herzégovine, 61e
- 63'↑↓Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 63e
- 64'↑↓Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic)Bosnie-Herzégovine, 64e
- 65'Carton jaune - N. ElvediSuisse, 65e
- 71'↑↓Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas)Suisse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow)Suisse, 71e
- 74'⚽But - J. Manzambi1-0Suisse
- 80'Carton rouge - T. Muharemovic1-0Bosnie-Herzégovine
- 84'⚽But - R. Vargas2-0Suisse · Passe : B. Embolo
- 86'↑↓Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic)Bosnie-Herzégovine, 86e
- 86'↑↓Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez)Suisse, 86e
- 89'↑↓Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten)Suisse, 89e
- 90'⚽But - J. Manzambi3-0Suisse · Passe : R. Vargas
- 90+1'↑↓Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic)Bosnie-Herzégovine, 90+1e
- 90+3'⚽But - E. Mahmic3-1Bosnie-Herzégovine
- 90+7'⚽But - G. Xhaka4-1Suisse
- 1 Gregor Kobel Goalkeeper
- 3 Silvan Widmer Defender
- 4 Nico Elvedi Defender
- 5 Manuel Akanji Defender
- 13 Ricardo Rodríguez Defender
- 20 Michel Aebischer Midfielder
- 10 Granit Xhaka Midfielder
- 8 Remo Freuler Midfielder
- 22 Fabian Rieder Forward
- 7 Breel Embolo Forward
- 11 Dan Ndoye Forward
- 12 Yvon Mvogo
- 21 Marvin Keller
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 25 Luca Jaquez
- 6 Denis Zakaria
- 9 Johan Manzambi
- 14 Ardon Jashari
- 15 Djibril Sow
- 16 Christian Fassnacht
- 17 Rubén Vargas
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
- 7 Amar Dedić Defender
- 18 Nikola Katić Defender
- 4 Tarik Muharemović Defender
- 5 Sead Kolašinac Defender
- 15 Amar Memić Midfielder
- 6 Benjamin Tahirović Midfielder
- 14 Ivan Šunjić Midfielder
- 19 Kerim Alajbegović Midfielder
- 10 Ermedin Demirović Forward
- 11 Edin Džeko Forward
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 24 Arjan Malić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 2 Nihad Mujakić
- 21 Stjepan Radeljić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 8 Armin Gigović
- 17 Dženis Burnić
- 26 Ermin Mahmic
- 13 Ivan Bašić
- 20 Esmir Bajraktarević
- 23 Haris Tabaković
- 25 Jovo Lukić
- 9 Samed Baždar
- Tirs cadres : Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2
- Tirs : Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4
- Possession : Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40%
- Corners : Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2
- Fautes : Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16
- Cartons jaunes : Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2
- Cartons rouges : Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1
- Passes : Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333
- Precision des passes : Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82%
- xG : Switzerland 0.39 / Bosnia and Herzegovina 0.19
- Johan Manzambi (Switzerland) : note 7.7, 1 but(s)
- Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)
- Granit Xhaka (Switzerland) : note 7.7
- Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.6
- Remo Freuler (Switzerland) : note 7.5
- Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s)
- Nico Elvedi (Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
- Nikola Vasilj (Bosnia and Herzegovina) : note 6.2, 2 arret(s)
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 9'Carton jaune - D. CorneliusCanada, 9e
- 16'⚽But - C. Larin1-0Canada
- 29'⚽But - J. David2-0Canada
- 33'Carton rouge - H. Al Amin2-0Qatar
- 40'↑↓Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake)Qatar, 40e
- 45+3'⚽But - J. David3-0Canada
- 46'↑↓Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi)Qatar, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai)Qatar, 46e
- 46'↑↓Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito)Canada, 46e
- 53'Carton rouge - A. O. Madibo3-0Qatar
- 57'↑↓Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba)Canada, 57e
- 59'↑↓Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain)Qatar, 59e
- 62'Carton jaune - A. FathiQatar, 62e
- 64'⚽But - N. Saliba4-0Canada
- 71'↑↓Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg)Canada, 71e
- 71'↑↓Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi)Canada, 71e
- 75'⚽But - M. Al Mannai5-0Canada
- 83'↑↓Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur)Canada, 83e
- 87'↑↓Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes)Qatar, 87e
- 90+2'⚽But - J. David6-0Canada · Passe : N. Saliba
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 4 Luc De Fougerolles Defender
- 13 Derek Cornelius Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 8 Ismael Koné Midfielder
- 7 Stephen Eustaquio Midfielder
- 20 Ali Ahmed Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 9 Cyle Larin Forward
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 5 Joel Waterman
- 19 Alphonso Davies
- 15 Moise Bombito
- 23 Niko Sigur
- 6 Mathieu Choinière
- 11 Liam Millar
- 14 Jacob Shaffelburg
- 21 Jonathan Osorio
- 25 Nathan-Dylan Saliba
- 12 Tani Oluwaseyi
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- 1 Mahmud Abunada Goalkeeper
- 13 Ayoub Al Oui Defender
- 2 Pedro Miguel Defender
- 16 Boualem Khoukhi Defender
- 14 Homam Al-Amin Defender
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder
- 23 Assim Madibo Midfielder
- 4 Issa Laye Midfielder
- 8 Edmilson Junior Forward
- 15 Yusuf Abdurisag Forward
- 11 Akram Afif Forward
- 21 Salah Zakaria
- 22 Meshaal Barsham
- 3 Lucas Mendes
- 18 Sultan Al-Brake
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 6 Abdelaziz Hatem
- 12 Karim Boudiaf
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 20 Ahmed Fathi
- 19 Almoez Ali
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 9 Mohammed Muntari
- 10 Hassan Al Haydos
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0
- Tirs : Canada 17 / Qatar 2
- Possession : Canada 74% / Qatar 26%
- Corners : Canada 8 / Qatar 1
- Fautes : Canada 4 / Qatar 8
- Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1
- Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2
- Passes : Canada 354 / Qatar 136
- Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%
- xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18
- Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)
- Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)
- Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)
- Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)
- Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9
- Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7
- Richie Laryea (Canada) : note 7.5
- Alistair Johnston (Canada) : note 7.3
No confirmed absence yet.
- 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies)
- 32'Carton jaune - C. LarinCanada, 32e
- 32'Carton jaune - G. XhakaSuisse, 32e
- 1 Gregor Kobel Goalkeeper
- 25 Luca Jaquez Defender
- 4 Nico Elvedi Defender
- 5 Manuel Akanji Defender
- 13 Ricardo Rodríguez Defender
- 8 Remo Freuler Midfielder
- 10 Granit Xhaka Midfielder
- 15 Djibril Sow Midfielder
- 9 Johan Manzambi Midfielder
- 17 Rubén Vargas Midfielder
- 7 Breel Embolo Forward
- 21 Marvin Keller
- 12 Yvon Mvogo
- 18 Eray Cömert
- 24 Aurèle Amenda
- 3 Silvan Widmer
- 6 Denis Zakaria
- 11 Dan Ndoye
- 20 Michel Aebischer
- 16 Christian Fassnacht
- 14 Ardon Jashari
- 22 Fabian Rieder
- 19 Noah Okafor
- 23 Zeki Amdouni
- 26 Cédric Itten
- 16 Maxime Crépeau Goalkeeper
- 2 Alistair Johnston Defender
- 4 Luc De Fougerolles Defender
- 13 Derek Cornelius Defender
- 22 Richie Laryea Defender
- 17 Tajon Buchanan Midfielder
- 25 Nathan-Dylan Saliba Midfielder
- 6 Mathieu Choinière Midfielder
- 20 Ali Ahmed Midfielder
- 10 Jonathan David Forward
- 9 Cyle Larin Forward
- 1 Dayne St. Clair
- 18 Owen Goodman
- 5 Joel Waterman
- 23 Niko Sigur
- 15 Moise Bombito
- 19 Alphonso Davies
- 7 Stephen Eustaquio
- 11 Liam Millar
- 21 Jonathan Osorio
- 14 Jacob Shaffelburg
- 12 Tani Oluwaseyi
- 24 Promise David
- 26 Jayden Nelson
- Tirs cadres : Switzerland 2 / Canada 1
- Tirs : Switzerland 3 / Canada 1
- Possession : Switzerland 70% / Canada 30%
- Corners : Switzerland 1 / Canada 0
- Fautes : Switzerland 8 / Canada 4
- Passes : Switzerland 169 / Canada 70
- Precision des passes : Switzerland 85% / Canada 71%
- xG : Switzerland 0.67 / Canada 0.03
- Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)
- Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.7, 1 arret(s)
- Manuel Akanji (Switzerland) : note 6.9
- Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 6.9
- Breel Embolo (Switzerland) : note 6.9
- Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.9
- Mathieu Choinière (Canada) : note 6.9
- Johan Manzambi (Switzerland) : note 6.7
- I. Koné : Canada · Missing Fixture · Fracture of lower leg
- A. Jones : Canada · Missing Fixture
No reliable head-to-head available yet.
- 29'⚽But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
- 34'⚽But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
- 42'⚽But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
- 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
- 24 Arjan Malić Defender
- 18 Nikola Katić Defender
- 21 Stjepan Radeljić Defender
- 5 Sead Kolašinac Defender
- 20 Esmir Bajraktarević Midfielder
- 13 Ivan Bašić Midfielder
- 14 Ivan Šunjić Midfielder
- 19 Kerim Alajbegović Midfielder
- 10 Ermedin Demirović Forward
- 11 Edin Džeko Forward
- 22 Martin Zlomislić
- 12 Mladen Jurkas
- 2 Nihad Mujakić
- 3 Dennis Hadžikadunić
- 7 Amar Dedić
- 16 Amir Hadžiahmetović
- 8 Armin Gigović
- 6 Benjamin Tahirović
- 17 Dženis Burnić
- 26 Ermin Mahmić
- 15 Amar Memić
- 25 Jovo Lukić
- 9 Samed Baždar
- 23 Haris Tabaković
- 1 Mahmud Abunada Goalkeeper
- 2 Pedro Miguel Defender
- 16 Boualem Khoukhi Defender
- 4 Issa Laye Defender
- 18 Sultan Al-Brake Defender
- 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder
- 20 Ahmed Fathi Midfielder
- 12 Karim Boudiaf Midfielder
- 8 Edmilson Junior Forward
- 11 Akram Afif Forward
- 10 Hassan Al Haydos Forward
- 22 Meshaal Barsham
- 21 Salah Zakaria
- 3 Lucas Mendes
- 25 Al-Hashmi Al-Hussain
- 13 Ayoub Al Oui
- 19 Almoez Ali
- 26 Mohamed Naceur Almanai
- 6 Abdelaziz Hatem
- 17 Ahmed Al-Ganehi
- 24 Tahsin Mohammed Jamshid
- 9 Mohammed Muntari
- 7 Ahmed Alaaeldin
- 15 Yusuf Abdurisag
- Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 3 / Qatar 0
- Tirs : Bosnia and Herzegovina 6 / Qatar 0
- Possession : Bosnia and Herzegovina 59% / Qatar 41%
- Corners : Bosnia and Herzegovina 2 / Qatar 1
- Fautes : Bosnia and Herzegovina 4 / Qatar 4
- Passes : Bosnia and Herzegovina 154 / Qatar 116
- Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 89% / Qatar 83%
- xG : Bosnia and Herzegovina 0.27 / Qatar 0.00
- Kerim Alajbegović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6, 1 but(s)
- Ivan Bašić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
- Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.5, 2 arret(s)
- Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.9
- Ivan Šunjić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.9
- Edin Džeko (Bosnia and Herzegovina) : note 6.7
- Akram Afif (Qatar) : note 6.7
- Arjan Malić (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6
- T. Muharemović : Bosnia & Herzegovina · Missing Fixture · Red Card
- Homam Ahmed : Qatar · Missing Fixture · Red Card
- Assim Madibo : Qatar · Missing Fixture · Red Card
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Canada
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|Switzerland
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|Bosnia and Herzegovina
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|Qatar
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
Comments