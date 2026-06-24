World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)

Bosnia and Herzegovina lead Qatar 2-1 at half-time in their World Cup 2026 Group B match at Lumen Field.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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At half-time in the Group B match between Bosnia and Herzegovina and Qatar at Lumen Field, Bosnia and Herzegovina lead 2-1. Kerim Alajbegović opened the scoring in the 29th minute from an Ivan Bašić pass, followed five minutes later by a Sultan Al Brake goal that extended Bosnia and Herzegovina’s advantage. Qatar pulled one back in the 42nd minute through Hassan Al Haydos, assisted by Edmilson Junior.

The scoreline comes as both teams are looking to revive their campaigns after difficult starts in this group, which is also dominated by Canada and Switzerland. Bosnia and Herzegovina had lost 4-1 to Switzerland, while Qatar had suffered a heavy 6-0 defeat against Canada. This match is crucial to keeping qualification hopes alive.

Bosnia and Herzegovina, playing in a 4-4-2 with Nikola Vasilj in goal, are making particular use of their midfield, with key players such as Ivan Bašić, Ivan Šunjić and Kerim Alajbegović driving the first half. Possession has been largely Bosnian (59%), with high passing accuracy (89%), reflecting their control of the game in Qatar’s half.

In response, Qatar, set up in a 4-3-3 under Julen Lopetegui, have struggled to pose an attacking threat, failing to register a shot on target by half-time and relying on solid defensive work. Goalkeeper Mahmud Abunada has been called into action twice, notably to stop Bosnian attempts.

Both teams have had players sent off in the competition, with three players unavailable, including T. Muharemović for Bosnia and Herzegovina and Homam Ahmed and Assim Madibo for Qatar. That factor could influence the rest of the match as the teams adjust their strategies during the break.

Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Bosnia and Herzegovina 3 / Qatar 0
  • Tirs : Bosnia and Herzegovina 6 / Qatar 0
  • Possession : Bosnia and Herzegovina 59% / Qatar 41%
  • Corners : Bosnia and Herzegovina 2 / Qatar 1
  • Fautes : Bosnia and Herzegovina 4 / Qatar 4
  • Passes : Bosnia and Herzegovina 154 / Qatar 116
  • Precision des passes : Bosnia and Herzegovina 89% / Qatar 83%
  • xG : Bosnia and Herzegovina 0.27 / Qatar 0.00
Group B schedule
View full schedule
Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Half-time BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Switzerland21105234
Bosnia and Herzegovina201125-31
Qatar201117-61
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FIL D'ACTU
20:53 Football : World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)
20:51 Football : World Cup 2026: Switzerland and Canada level at halftime (0-0)
20:53 World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina lead Qatar at half-time (2-1)