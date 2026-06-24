World Cup 2026: Bosnia-Herzegovina and Qatar seek key Group B win

Bosnia-Herzegovina and Qatar meet at Lumen Field in Seattle on June 24, 2026, needing a crucial Group B win to revive their World Cup knockout hopes.

Bosnia-Herzegovina face Qatar on June 24, 2026 at 20:00 GMT+1 at Lumen Field in Seattle in a decisive Group B clash at the 2026 World Cup. The match comes after defeats for both teams, who each have one point following a draw.

Bosnia-Herzegovina and Qatar are targeting a crucial win to revive their hopes of qualifying for the knockout stage. Bosnia were heavily beaten 4-1 by Switzerland, while Qatar suffered a 6-0 defeat against Canada in their first two matches.

This is the first World Cup meeting between the two national teams. Bosnia-Herzegovina, who secured their place in the European play-offs before eliminating Italy on penalties, hope to draw on that experience to turn things around. Qatar, the Asian champions, are taking part in their second consecutive World Cup after hosting the tournament in 2022.

Bosnian coach Sergej Barbarez, in charge since 2024, will need to rely on his captain Edin Džeko, a pillar of the attack. Qatar are counting on their attacking playmaker Akram Afif under Julen Lopetegui, who was appointed head coach in 2025.

Both teams face a tight schedule in this competitive group, which also includes Switzerland and Canada. A win would be a turning point in this wide-open group and would keep qualification hopes alive.

Focus on Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina field a side built around experienced striker Edin Džeko and a revitalized midfield under Sergej Barbarez. The team failed to back up their promise against Switzerland in a 1-4 defeat, underlining defensive vulnerabilities that must be addressed.

Having qualified with difficulty through the play-offs, the Bosnian national team showed its ability to handle pressure in the penalty shootout win over Italy. That mentality will be essential in this high-stakes match.

The tactical system favors a balanced structure with quick transitions to exploit sharpness up front through Džeko and greater solidity in midfield.

Focus on Qatar

Qatar are enduring a difficult World Cup after a heavy 6-0 defeat to Canada. Under Julen Lopetegui, the experienced Spanish coach, the team are looking to rediscover tactical balance and attacking efficiency.

Akram Afif, a key attacking figure, will need to make an impact on the Bosnian defense. Lopetegui is working on an approach based on possession and pressing phases to disrupt the opponent, while hoping for better defensive control.

This match is a vital opportunity for Qatar to get back on track and return to the qualification race despite an unfavorable record. All eyes will be on the squad’s ability to respond.

Bosnia and Herzegovina Upcoming 20:00 Lumen Field Qatar Qatar

Chargement du pronostic

Group B schedule View full schedule View match details for Canada - Bosnia and Herzegovina Match center Canada - Bosnia and Herzegovina Canada 1-1 1-1 Bosnia and Herzegovina Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 11' Carton jaune - A. Johnston 21' ⚽ But - J. Lukic (passe S. Kolasinac) 45' Carton jaune - E. Demirovic 45+1' Carton jaune - J. Lukic 53' Carton jaune - L. De Fougerolles 61' ↑↓ Remplacement - L. Millar (remplace J. Shaffelburg) 61' ↑↓ Remplacement - J. David (remplace P. David) 61' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace A. Ahmed) 62' ↑↓ Remplacement - J. Lukic (remplace S. Bazdar) 62' ↑↓ Remplacement - I. Basic (remplace A. Gigovic) 74' ↑↓ Remplacement - E. Bajraktarevic (remplace I. Sunjic) 74' ↑↓ Remplacement - A. Memic (remplace K. Alajbegovic) 76' ↑↓ Remplacement - T. Oluwaseyi (remplace C. Larin) 78' ⚽ But - C. Larin (passe P. David) 84' ↑↓ Remplacement - S. Kolasinac (remplace D. Burnic) 90+1' ↑↓ Remplacement - S. Eustaquio (remplace J. Osorio) 90+3' Carton jaune - N. Katic Line-ups Canada System 4-4-2 Coach Jesse Marsch Starters 11 16 Maxime Crépeau Goalkeeper 2 Alistair Johnston Defender 4 Luc De Fougerolles Defender 13 Derek Cornelius Defender 22 Richie Laryea Defender 17 Tajon Buchanan Midfielder 8 Ismael Koné Midfielder 7 Stephen Eustaquio Midfielder 11 Liam Millar Midfielder 10 Jonathan David Forward 12 Tani Oluwaseyi Forward Substitutes 15 20 Ali Ahmed

14 Jacob Shaffelburg

24 Promise David

9 Cyle Larin

21 Jonathan Osorio

1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

23 Niko Sigur

3 Alfie Jones

5 Joel Waterman

15 Moise Bombito

19 Alphonso Davies

25 Nathan-Dylan Saliba

6 Mathieu Choinière

26 Jayden Nelson Bosnia and Herzegovina System 4-4-2 Coach Sergej Barbarez Starters 11 1 Nikola Vasilj Goalkeeper 7 Amar Dedić Defender 18 Nikola Katić Defender 4 Tarik Muharemović Defender 5 Sead Kolašinac Defender 20 Esmir Bajraktarević Midfielder 6 Benjamin Tahirović Midfielder 13 Ivan Bašić Midfielder 15 Amar Memić Midfielder 10 Ermedin Demirović Forward 25 Jovo Lukić Forward Substitutes 15 8 Armin Gigović

9 Samed Baždar

14 Ivan Šunjić

19 Kerim Alajbegović

17 Dženis Burnić

12 Mladen Jurkas

22 Martin Zlomislić

24 Arjan Malić

21 Stjepan Radeljić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

16 Amir Hadžiahmetović

26 Ermin Mahmic

11 Edin Džeko

23 Haris Tabaković Match stats Tirs cadres : Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3

: Canada 4 / Bosnia and Herzegovina 3 Tirs : Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8

: Canada 13 / Bosnia and Herzegovina 8 Possession : Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39%

: Canada 61% / Bosnia and Herzegovina 39% Corners : Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4

: Canada 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Fautes : Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20

: Canada 10 / Bosnia and Herzegovina 20 Cartons jaunes : Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3

: Canada 2 / Bosnia and Herzegovina 3 Passes : Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270

: Canada 415 / Bosnia and Herzegovina 270 Precision des passes : Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64%

: Canada 75% / Bosnia and Herzegovina 64% xG : Canada 1.25 / Bosnia and Herzegovina 0.98 Key players Jovo Lukić (Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 7.5, 1 but(s), 1 carton(s) jaune(s) Cyle Larin (Canada) : note 7.7, 1 but(s)

(Canada) : note 7.7, 1 but(s) Sead Kolašinac (Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 8, 1 passe(s) decisive(s) Nikola Katić (Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 8.2, 1 carton(s) jaune(s) Promise David (Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s)

(Canada) : note 6.3, 1 passe(s) decisive(s) Maxime Crépeau (Canada) : note 6.9, 2 arret(s)

(Canada) : note 6.9, 2 arret(s) Richie Laryea (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 7.6 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnia & Herzegovina (World Cup) Group B Canada Finished 1-1 BMO Field Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina View match details for Qatar - Switzerland Match center Qatar - Switzerland Qatar 1-1 1-1 Switzerland Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 16' Carton jaune - M. Abunada 17' ⚽ But - B. Embolo 0-1 23' Carton jaune - J. Gaber 42' Carton jaune - D. Zakaria 60' ↑↓ Remplacement - A. Al Oui (remplace A. Fathi) 60' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace K. Boudiaf) 60' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace A. Alaaeldin) 65' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 65' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace F. Rieder) 79' ↑↓ Remplacement - A. O. Madibo (remplace M. Al Mannai) 79' ↑↓ Remplacement - R. Vargas (remplace Z. Amdouni) 89' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace H. Al Haydos) 89' ↑↓ Remplacement - R. Rodriguez (remplace M. Muheim) 89' ↑↓ Remplacement - R. Freuler (remplace A. Jashari) 90+4' ⚽ But - B. Khoukhi 1-1 Line-ups Qatar System 4-3-3 Coach Julen Lopetegui Starters 11 1 Mahmud Abunad Goalkeeper 13 Ayoub Al Oui Defender 2 Pedro Miguel Defender 16 Boualem Khoukhi Defender 14 Homam Al-Amin Defender 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder 23 Assim Madibo Midfielder 4 Issa Laye Midfielder 8 Edmilson Junior Forward 15 Yusuf Abdurisag Forward 11 Akram Afif Forward Substitutes 15 20 Ahmed Fathi

12 Karim Boudiaf

7 Ahmed Alaaeldin

22 Meshaal Barsham

21 Salah Zakaria

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

17 Ahmed Al-Ganehi

26 Mohamed Naceur Almanai

19 Almoez Ali

9 Mohammed Muntari

24 Tahsin Mohammed Jamshid

10 Hassan Al Haydos Switzerland System 4-3-3 Coach Murat Yakin Starters 11 1 Gregor Kobel Goalkeeper 6 Denis Zakaria Defender 4 Nico Elvedi Defender 5 Manuel Akanji Defender 13 Ricardo Rodríguez Defender 20 Michel Aebischer Midfielder 10 Granit Xhaka Midfielder 8 Remo Freuler Midfielder 11 Dan Ndoye Forward 7 Breel Embolo Forward 17 Rubén Vargas Forward Substitutes 15 22 Fabian Rieder

9 Johan Manzambi

12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

25 Luca Jaquez

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

15 Djibril Sow

3 Silvan Widmer

2 Miro Muheim

16 Christian Fassnacht

14 Ardon Jashari

26 Cédric Itten

23 Zeki Amdouni

19 Noah Okafor Match stats Tirs cadres : Qatar 3 / Switzerland 7

: Qatar 3 / Switzerland 7 Tirs : Qatar 6 / Switzerland 25

: Qatar 6 / Switzerland 25 Possession : Qatar 31% / Switzerland 69%

: Qatar 31% / Switzerland 69% Corners : Qatar 3 / Switzerland 9

: Qatar 3 / Switzerland 9 Fautes : Qatar 12 / Switzerland 11

: Qatar 12 / Switzerland 11 Cartons jaunes : Qatar 2 / Switzerland 1

: Qatar 2 / Switzerland 1 Passes : Qatar 266 / Switzerland 568

: Qatar 266 / Switzerland 568 Precision des passes : Qatar 71% / Switzerland 91%

: Qatar 71% / Switzerland 91% xG : Qatar 0.64 / Switzerland 3.15 Key players Breel Embolo (Switzerland) : note 7, 1 but(s)

(Switzerland) : note 7, 1 but(s) Mahmud Abunad (Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s)

(Qatar) : note 6.9, 5 arret(s), 1 carton(s) jaune(s) Gregor Kobel (Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s)

(Switzerland) : note 7.9, 3 arret(s) Rubén Vargas (Switzerland) : note 7.9

(Switzerland) : note 7.9 Nico Elvedi (Switzerland) : note 7.5

(Switzerland) : note 7.5 Homam Al-Amin (Qatar) : note 7.3

(Qatar) : note 7.3 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.3

(Switzerland) : note 7.3 Ricardo Rodríguez (Switzerland) : note 7.3 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 14/11/2018 Switzerland 0-1 Qatar (Friendlies) Group B Qatar Finished 1-1 Levi's Stadium Switzerland Switzerland View match details for Switzerland - Bosnia and Herzegovina Match center Switzerland - Bosnia and Herzegovina Switzerland 4-1 4-1 Bosnia and Herzegovina Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 59' Carton jaune - A. Dedic 61' Carton jaune - E. Dzeko 63' ↑↓ Remplacement - B. Tahirovic (remplace I. Basic) 64' ↑↓ Remplacement - E. Dzeko (remplace E. Bajraktarevic) 65' Carton jaune - N. Elvedi 71' ↑↓ Remplacement - D. Ndoye (remplace J. Manzambi) 71' ↑↓ Remplacement - F. Rieder (remplace R. Vargas) 71' ↑↓ Remplacement - M. Aebischer (remplace D. Sow) 74' ⚽ But - J. Manzambi 1-0 80' Carton rouge - T. Muharemovic 1-0 84' ⚽ But - R. Vargas 2-0 86' ↑↓ Remplacement - E. Demirovic (remplace J. Lukic) 86' ↑↓ Remplacement - I. Sunjic (remplace A. Hadziahmetovic) 86' ↑↓ Remplacement - S. Widmer (remplace L. Jaquez) 89' ↑↓ Remplacement - B. Embolo (remplace C. Itten) 90' ⚽ But - J. Manzambi 3-0 90+1' ↑↓ Remplacement - K. Alajbegovic (remplace E. Mahmic) 90+3' ⚽ But - E. Mahmic 3-1 90+7' ⚽ But - G. Xhaka 4-1 Line-ups Switzerland System 4-3-3 Coach Murat Yakin Starters 11 1 Gregor Kobel Goalkeeper 3 Silvan Widmer Defender 4 Nico Elvedi Defender 5 Manuel Akanji Defender 13 Ricardo Rodríguez Defender 20 Michel Aebischer Midfielder 10 Granit Xhaka Midfielder 8 Remo Freuler Midfielder 22 Fabian Rieder Forward 7 Breel Embolo Forward 11 Dan Ndoye Forward Substitutes 14 12 Yvon Mvogo

21 Marvin Keller

18 Eray Cömert

24 Aurèle Amenda

25 Luca Jaquez

6 Denis Zakaria

9 Johan Manzambi

14 Ardon Jashari

15 Djibril Sow

16 Christian Fassnacht

17 Rubén Vargas

19 Noah Okafor

23 Zeki Amdouni

26 Cédric Itten Bosnia and Herzegovina System 4-4-2 Coach Sergej Barbarez Starters 11 1 Nikola Vasilj Goalkeeper 7 Amar Dedić Defender 18 Nikola Katić Defender 4 Tarik Muharemović Defender 5 Sead Kolašinac Defender 15 Amar Memić Midfielder 6 Benjamin Tahirović Midfielder 14 Ivan Šunjić Midfielder 19 Kerim Alajbegović Midfielder 10 Ermedin Demirović Forward 11 Edin Džeko Forward Substitutes 15 22 Martin Zlomislić

12 Mladen Jurkas

24 Arjan Malić

3 Dennis Hadžikadunić

2 Nihad Mujakić

21 Stjepan Radeljić

16 Amir Hadžiahmetović

8 Armin Gigović

17 Dženis Burnić

26 Ermin Mahmic

13 Ivan Bašić

20 Esmir Bajraktarević

23 Haris Tabaković

25 Jovo Lukić

9 Samed Baždar Match stats Tirs cadres : Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 3 / Bosnia and Herzegovina 2 Tirs : Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4

: Switzerland 9 / Bosnia and Herzegovina 4 Possession : Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40%

: Switzerland 60% / Bosnia and Herzegovina 40% Corners : Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 6 / Bosnia and Herzegovina 2 Fautes : Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16

: Switzerland 7 / Bosnia and Herzegovina 16 Cartons jaunes : Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2

: Switzerland 1 / Bosnia and Herzegovina 2 Cartons rouges : Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1

: Switzerland 0 / Bosnia and Herzegovina 1 Passes : Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333

: Switzerland 494 / Bosnia and Herzegovina 333 Precision des passes : Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82%

: Switzerland 87% / Bosnia and Herzegovina 82% xG : Switzerland 0.39 / Bosnia and Herzegovina 0.19 Key players Johan Manzambi (Switzerland) : note 7.7, 1 but(s)

(Switzerland) : note 7.7, 1 but(s) Tarik Muharemović (Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s)

(Bosnia and Herzegovina) : note 6.6, 1 carton(s) rouge(s) Granit Xhaka (Switzerland) : note 7.7

(Switzerland) : note 7.7 Manuel Akanji (Switzerland) : note 7.6

(Switzerland) : note 7.6 Remo Freuler (Switzerland) : note 7.5

(Switzerland) : note 7.5 Gregor Kobel (Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s)

(Switzerland) : note 6.3, 2 arret(s) Nico Elvedi (Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)

(Switzerland) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Nikola Vasilj (Bosnia and Herzegovina) : note 6.2, 2 arret(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Switzerland Finished 4-1 SoFi Stadium Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina View match details for Canada - Qatar Match center Canada - Qatar Canada 6-0 6-0 Qatar Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 9' Carton jaune - D. Cornelius 16' ⚽ But - C. Larin 1-0 29' ⚽ But - J. David 2-0 33' Carton rouge - H. Al Amin 2-0 40' ↑↓ Remplacement - Y. Abdurisag (remplace S. Al Brake) 45+3' ⚽ But - J. David 3-0 46' ↑↓ Remplacement - Edmilson Junior (remplace A. Fathi) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gaber (remplace M. Al Mannai) 46' ↑↓ Remplacement - D. Cornelius (remplace M. Bombito) 53' Carton rouge - A. O. Madibo 3-0 57' ↑↓ Remplacement - I. Kone (remplace N. Saliba) 59' ↑↓ Remplacement - A. Afif (remplace A. Al Hussain) 62' Carton jaune - A. Fathi 64' ⚽ But - N. Saliba 4-0 71' ↑↓ Remplacement - L. De Fougerolles (remplace J. Shaffelburg) 71' ↑↓ Remplacement - A. Ahmed (remplace T. Oluwaseyi) 75' ⚽ But - M. Al Mannai 5-0 83' ↑↓ Remplacement - T. Buchanan (remplace N. Sigur) 87' ↑↓ Remplacement - A. Fathi (remplace Lucas Mendes) 90+2' ⚽ But - J. David 6-0 Line-ups Canada System 4-4-2 Coach Jesse Marsch Starters 11 16 Maxime Crépeau Goalkeeper 2 Alistair Johnston Defender 4 Luc De Fougerolles Defender 13 Derek Cornelius Defender 22 Richie Laryea Defender 17 Tajon Buchanan Midfielder 8 Ismael Koné Midfielder 7 Stephen Eustaquio Midfielder 20 Ali Ahmed Midfielder 10 Jonathan David Forward 9 Cyle Larin Forward Substitutes 14 1 Dayne St. Clair

18 Owen Goodman

5 Joel Waterman

19 Alphonso Davies

15 Moise Bombito

23 Niko Sigur

6 Mathieu Choinière

11 Liam Millar

14 Jacob Shaffelburg

21 Jonathan Osorio

25 Nathan-Dylan Saliba

12 Tani Oluwaseyi

24 Promise David

26 Jayden Nelson Qatar System 4-3-3 Coach Julen Lopetegui Starters 11 1 Mahmud Abunada Goalkeeper 13 Ayoub Al Oui Defender 2 Pedro Miguel Defender 16 Boualem Khoukhi Defender 14 Homam Al-Amin Defender 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder 23 Assim Madibo Midfielder 4 Issa Laye Midfielder 8 Edmilson Junior Forward 15 Yusuf Abdurisag Forward 11 Akram Afif Forward Substitutes 15 21 Salah Zakaria

22 Meshaal Barsham

3 Lucas Mendes

18 Sultan Al-Brake

25 Al-Hashmi Al-Hussain

6 Abdelaziz Hatem

12 Karim Boudiaf

17 Ahmed Al-Ganehi

20 Ahmed Fathi

19 Almoez Ali

26 Mohamed Naceur Almanai

7 Ahmed Alaaeldin

9 Mohammed Muntari

10 Hassan Al Haydos

24 Tahsin Mohammed Jamshid Match stats Tirs cadres : Canada 9 / Qatar 0

: Canada 9 / Qatar 0 Tirs : Canada 17 / Qatar 2

: Canada 17 / Qatar 2 Possession : Canada 74% / Qatar 26%

: Canada 74% / Qatar 26% Corners : Canada 8 / Qatar 1

: Canada 8 / Qatar 1 Fautes : Canada 4 / Qatar 8

: Canada 4 / Qatar 8 Cartons jaunes : Canada 1 / Qatar 1

: Canada 1 / Qatar 1 Cartons rouges : Canada 0 / Qatar 2

: Canada 0 / Qatar 2 Passes : Canada 354 / Qatar 136

: Canada 354 / Qatar 136 Precision des passes : Canada 90% / Qatar 70%

: Canada 90% / Qatar 70% xG : Canada 2.62 / Qatar 0.18 Key players Jonathan David (Canada) : note 8.2, 2 but(s)

(Canada) : note 8.2, 2 but(s) Cyle Larin (Canada) : note 7, 1 but(s)

(Canada) : note 7, 1 but(s) Nathan-Dylan Saliba (Canada) : note 6.3, 1 but(s)

(Canada) : note 6.3, 1 but(s) Mahmud Abunada (Qatar) : note 6.7, 4 arret(s)

(Qatar) : note 6.7, 4 arret(s) Tajon Buchanan (Canada) : note 7.9

(Canada) : note 7.9 Stephen Eustaquio (Canada) : note 7.7

(Canada) : note 7.7 Richie Laryea (Canada) : note 7.5

(Canada) : note 7.5 Alistair Johnston (Canada) : note 7.3 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 23/09/2022 Qatar 0-2 Canada (Friendlies) Group B Canada Finished 6-0 BC Place Qatar Qatar View match details for Switzerland - Canada Match center Switzerland - Canada Switzerland 20:00 Upcoming Canada Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed Le fil du match s affichera au coup d envoi. Line-ups Line-ups will be published before kickoff. Match stats Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Key players Key players will be highlighted during the match. Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Switzerland Upcoming 20:00 BC Place Canada Canada View match details for Bosnia and Herzegovina - Qatar Match center Bosnia and Herzegovina - Qatar Bosnia and Herzegovina 20:00 Upcoming Qatar Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed Le fil du match s affichera au coup d envoi. Line-ups Line-ups will be published before kickoff. Match stats Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Key players Key players will be highlighted during the match. Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group B Bosnia and Herzegovina Upcoming 20:00 Lumen Field Qatar Qatar