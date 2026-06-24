World Cup 2026: Bosnia-Herzegovina and Qatar seek key Group B win

Bosnia-Herzegovina and Qatar meet at Lumen Field in Seattle on June 24, 2026, needing a crucial Group B win to revive their World Cup knockout hopes.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

Bosnia-Herzegovina face Qatar on June 24, 2026 at 20:00 GMT+1 at Lumen Field in Seattle in a decisive Group B clash at the 2026 World Cup. The match comes after defeats for both teams, who each have one point following a draw.

Bosnia-Herzegovina and Qatar are targeting a crucial win to revive their hopes of qualifying for the knockout stage. Bosnia were heavily beaten 4-1 by Switzerland, while Qatar suffered a 6-0 defeat against Canada in their first two matches.

This is the first World Cup meeting between the two national teams. Bosnia-Herzegovina, who secured their place in the European play-offs before eliminating Italy on penalties, hope to draw on that experience to turn things around. Qatar, the Asian champions, are taking part in their second consecutive World Cup after hosting the tournament in 2022.

Bosnian coach Sergej Barbarez, in charge since 2024, will need to rely on his captain Edin Džeko, a pillar of the attack. Qatar are counting on their attacking playmaker Akram Afif under Julen Lopetegui, who was appointed head coach in 2025.

Both teams face a tight schedule in this competitive group, which also includes Switzerland and Canada. A win would be a turning point in this wide-open group and would keep qualification hopes alive.

Focus on Bosnia-Herzegovina

Bosnia-Herzegovina field a side built around experienced striker Edin Džeko and a revitalized midfield under Sergej Barbarez. The team failed to back up their promise against Switzerland in a 1-4 defeat, underlining defensive vulnerabilities that must be addressed.

Having qualified with difficulty through the play-offs, the Bosnian national team showed its ability to handle pressure in the penalty shootout win over Italy. That mentality will be essential in this high-stakes match.

The tactical system favors a balanced structure with quick transitions to exploit sharpness up front through Džeko and greater solidity in midfield.

Focus on Qatar

Qatar are enduring a difficult World Cup after a heavy 6-0 defeat to Canada. Under Julen Lopetegui, the experienced Spanish coach, the team are looking to rediscover tactical balance and attacking efficiency.

Akram Afif, a key attacking figure, will need to make an impact on the Bosnian defense. Lopetegui is working on an approach based on possession and pressing phases to disrupt the opponent, while hoping for better defensive control.

This match is a vital opportunity for Qatar to get back on track and return to the qualification race despite an unfavorable record. All eyes will be on the squad’s ability to respond.

Bosnia and Herzegovina
Upcoming Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Group B
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Group B schedule
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Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Upcoming BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Upcoming Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Switzerland21105234
Bosnia and Herzegovina201125-31
Qatar201117-61
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