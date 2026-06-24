World Cup 2026: Bosnia and Herzegovina in 4-4-2 against Lopetegui’s Qatar 4-3-3

Bosnia and Herzegovina face Qatar on June 24 at Lumen Field in Seattle, with Sergej Barbarez’s 4-4-2 set against Julen Lopetegui’s 4-3-3 in a crucial Group B match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SUMMARY

The World Cup 2026 group-stage match between Bosnia and Herzegovina and Qatar will take place on June 24 at 20:00 GMT+1 at Lumen Field in Seattle. The two teams, who each have one point and two defeats after two matchdays, will be looking to return to winning ways, a result essential to their qualification hopes in this Group B dominated by Switzerland and Canada.

The Bosnians, led by head coach Sergej Barbarez, will line up in a 4-4-2 with an XI blending experience and youth. Edin Džeko, the captain and attacking reference point, will be paired up front with Ermedin Demirović. The defence notably includes Sead Kolašinac, while the midfield quartet features Ivan Šunjić and Kerim Alajbegović.

Julen Lopetegui’s Qatar, for their part, will play in a 4-3-3 with an attacking trio made up of Hassan Al Haydos, Akram Afif and Edmilson Junior. Karim Boudiaf and Ahmed Fathi are part of the midfield three, tasked with feeding the attack and supporting a defence led by Boualem Khoukhi.

This clash between two teams in search of points carries critical stakes for the rest of the competition. Bosnia and Herzegovina and Qatar will need to rely on their experienced leaders as they try to gain the upper hand in this tactical duel.

Reading Bosnia and Herzegovina’s XI

Bosnia and Herzegovina have opted for a classic 4-4-2. Nikola Vasilj will be in goal behind a defensive line made up of Arjan Malić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić and Sead Kolašinac. The latter, accustomed to major European clubs, brings solid experience to the back line.

In midfield, Esmir Bajraktarević lines up alongside Ivan Šunjić, Ivan Bašić and Kerim Alajbegović, a blend of maturity and freshness that will need to make the difference against a compact Qatari midfield. In attack, Edin Džeko, the iconic figure and captain, will play alongside Ermedin Demirović, forming a complementary attacking duo built around their experience and youth.

Among the substitutes, coach Sergej Barbarez can call on players such as goalkeeper Martin Zlomislić, defender Dennis Hadžikadunić and forward Jovo Lukić, offering varied options to adjust the tactical setup depending on how the match unfolds.

Reading Qatar’s XI

Julen Lopetegui has chosen an attacking 4-3-3 to try to bring Qatar’s play to life. Mahmud Abunada will be in goal, protected by a defence formed by Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Issa Laye and Sultan Al-Brake, with the latter tasked both with defensive responsibilities and driving play down the right flank.

The midfield trio will shape the play through Jassem Gaber Abdulsallam, Ahmed Fathi and Karim Boudiaf, balanced-profile players capable of moving the ball forward quickly. In the attacking department, Hassan Al Haydos, captain and playmaker, will be supported by Akram Afif and Edmilson Junior to create opportunities and unsettle the Bosnian defence.

On the bench, Qatar have reinforcements such as Almoez Ali, Mohammed Muntari and Ahmed Alaaeldin, who could be introduced to energise the attacking sector depending on the needs of the match against a Bosnia side organised in a 4-4-2.

The starting XIs

Bosnia and Herzegovina
Formation4-4-2Head coachSergej Barbarez
Starters11
  1. 1 Nikola Vasilj Goalkeeper
  2. 24 Arjan Malić Defender
  3. 18 Nikola Katić Defender
  4. 21 Stjepan Radeljić Defender
  5. 5 Sead Kolašinac Defender
  6. 20 Esmir Bajraktarević Midfielder
  7. 14 Ivan Šunjić Midfielder
  8. 13 Ivan Bašić Midfielder
  9. 19 Kerim Alajbegović Midfielder
  10. 10 Ermedin Demirović Forward
  11. 11 Edin Džeko Forward
Substitutes14
  • 22 Martin Zlomislić
  • 12 Mladen Jurkas
  • 2 Nihad Mujakić
  • 3 Dennis Hadžikadunić
  • 7 Amar Dedić
  • 16 Amir Hadžiahmetović
  • 8 Armin Gigović
  • 6 Benjamin Tahirović
  • 17 Dženis Burnić
  • 26 Ermin Mahmić
  • 15 Amar Memić
  • 25 Jovo Lukić
  • 9 Samed Baždar
  • 23 Haris Tabaković
Qatar
Formation4-3-3Head coachJulen Lopetegui
Starters11
  1. 1 Mahmud Abunada Goalkeeper
  2. 2 Pedro Miguel Defender
  3. 16 Boualem Khoukhi Defender
  4. 4 Issa Laye Defender
  5. 18 Sultan Al-Brake Defender
  6. 5 Jassem Gaber Abdulsallam Midfielder
  7. 20 Ahmed Fathi Midfielder
  8. 12 Karim Boudiaf Midfielder
  9. 10 Hassan Al Haydos Forward
  10. 11 Akram Afif Forward
  11. 8 Edmilson Junior Forward
Substitutes13
  • 22 Meshaal Barsham
  • 21 Salah Zakaria
  • 3 Lucas Mendes
  • 25 Al-Hashmi Al-Hussain
  • 13 Ayoub Al Oui
  • 19 Almoez Ali
  • 26 Mohamed Naceur Almanai
  • 6 Abdelaziz Hatem
  • 17 Ahmed Al-Ganehi
  • 24 Tahsin Mohammed Jamshid
  • 9 Mohammed Muntari
  • 7 Ahmed Alaaeldin
  • 15 Yusuf Abdurisag
Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
24/06/2026 20:00 Group B
Fil du match
  1. 29'But - K. Alajbegovic (passe I. Basic)Bosnie-Herzégovine, 29e
  2. 34'But - S. Al BrakeBosnie-Herzégovine, 34e
  3. 42'But - H. Al Haydos (passe Edmilson Junior)Qatar, 42e
Group B schedule
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Group B
Canada
Finished BMO Field
Bosnia and Herzegovina
Group B
Qatar
Finished Levi's Stadium
Switzerland
Group B
Switzerland
Finished SoFi Stadium
Bosnia and Herzegovina
Group B
Canada
Finished BC Place
Qatar
Group B
Switzerland
Second half 47' BC Place
Canada
Group B
Bosnia and Herzegovina
Half-time Lumen Field
Qatar
Group B
TeamJGNPBPBCDiffPts
Canada21107164
Switzerland21105234
Bosnia and Herzegovina201125-31
Qatar201117-61
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