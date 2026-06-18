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Ghana 1-0 Panama : Yirenkyi lance le Ghana

Caleb Yirenkyi a marqué à la 90+5e minute pour le Ghana face au Panama, en ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Brandon Thomas-Asante, le joueur ghanéen a fait passer le tableau d’affichage de 0-0 à 1-0, un changement majeur intervenu tout près de la fin.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Ghana VS Panama, le 18/06/2026 00:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage au Ghana après une rencontre jusque-là bloquée à 0-0. Le Panama se retrouve désormais mené, tandis que l’équipe ghanéenne tient un avantage direct au score. À ce moment du match, l’écart reste minimal, mais le scénario change nettement avec ce but inscrit dans le temps additionnel.

Ce but s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe L, au BMO Field. Avec cette réalisation de Caleb Yirenkyi, le Ghana prend les devants contre le Panama sur un score de 1-0. Les faits confirmés se limitent à cette ouverture du score, à la passe de Brandon Thomas-Asante et au nouveau score affiché.

Ghana
Termine BMO Field
Panama
18/06/2026 00:00 Groupe L
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 16'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 16e
  2. 46'Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)Ghana, 46e
  3. 58'Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)Ghana, 58e
  4. 58'Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 58e
  5. 63'Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo)Panama, 63e
  6. 63'Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono)Panama, 63e
  7. 73'Carton jaune - C. BlackmanPanama, 73e
  8. 74'Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz)Panama, 74e
  9. 78'Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo)Ghana, 78e
  10. 87'Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu)Ghana, 87e
  11. 90'Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy)Panama, 90e
  12. 90+5'But - C. Yirenkyi1-0Ghana · Passe : B. Thomas-Asante
  13. 90+10'Carton jaune - C. HarveyPanama, 90+10e
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
Termine AT&T Stadium
Croatie
Resume final
Groupe L
Ghana
Termine BMO Field
Panama
Resume final
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre11004223
Ghana11001013
Panama100101-10
Croatie100124-20
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