Ghana 1-0 Panama : Yirenkyi lance le Ghana

Cette ouverture du score donne immédiatement l’avantage au Ghana après une rencontre jusque-là bloquée à 0-0. Le Panama se retrouve désormais mené, tandis que l’équipe ghanéenne tient un avantage direct au score. À ce moment du match, l’écart reste minimal, mais le scénario change nettement avec ce but inscrit dans le temps additionnel.
Ce but s’inscrit dans le cadre de la
phase de groupes, au sein du Groupe L, au BMO Field. Avec cette réalisation de Caleb Yirenkyi, le Ghana prend les devants contre le Panama sur un score de 1-0. Les faits confirmés se limitent à cette ouverture du score, à la passe de Brandon Thomas-Asante et au nouveau score affiché. Contexte du but Événement publié à la 90e minute. Score au moment de l’événement : 1-0. Score final : Ghana 1-0 Panama.
Ghana
Termine
1-0
BMO Field Panama
18/06/2026 00:00
·
Groupe L
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Voir la fiche du match Angleterre - Croatie
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Compositions
Titulaires 11
1
Jordan Pickford
Gardien
24
Reece James
Défenseur
2
Ezri Konsa
Défenseur
5
John Stones
Défenseur
3
Nico O'Reilly
Défenseur
8
Elliot Anderson
Milieu
4
Declan Rice
Milieu
20
Noni Madueke
Milieu
10
Jude Bellingham
Milieu
18
Anthony Gordon
Milieu
9
Harry Kane
Attaquant
Remplaçants 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Titulaires 11
1
Dominik Livaković
Gardien
6
Josip Šutalo
Défenseur
22
Luka Vušković
Défenseur
4
Joško Gvardiol
Défenseur
2
Josip Stanišić
Milieu
10
Luka Modrić
Milieu
15
Mario Pašalić
Milieu
14
Ivan Perišić
Milieu
17
Petar Sučić
Attaquant
16
Martin Baturina
Attaquant
26
Petar Musa
Attaquant
Remplaçants 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Les chiffres du match
Tirs cadres : Angleterre 10 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 18 / Croatie 4 Possession : Angleterre 53% / Croatie 47% Corners : Angleterre 8 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 8 / Croatie 7 Passes : Angleterre 324 / Croatie 290 Precision des passes : Angleterre 85% / Croatie 84% xG : Angleterre 2.40 / Croatie 0.41
Joueurs clés
Harry Kane (Angleterre) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatie) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship) 18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup)
17/06
Groupe L
Angleterre
Termine
4-2
AT&T Stadium Croatie
Voir la fiche du match Ghana - Panama
Résumé
Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Compositions
Titulaires 11
1
Lawrence Ati Zigi
Gardien
26
Marvin Senaya
Défenseur
4
Jonas Adjei Adjetey
Défenseur
18
Jerome Opoku
Défenseur
14
Gideon Mensah
Défenseur
24
Ernest Nuamah
Milieu
3
Caleb Yirenkyi
Milieu
15
Elisha Owusu
Milieu
11
Antoine Semenyo
Milieu
22
Kamaldeen Sulemana
Attaquant
9
Jordan Ayew
Attaquant
Remplaçants 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Titulaires 11
22
Orlando Mosquera
Gardien
13
Jiovany Ramos
Défenseur
3
José Córdoba
Défenseur
16
Andrés Andrade
Défenseur
23
Amir Murillo
Milieu
14
Carlos Harvey
Milieu
11
Yoel Bárcenas
Milieu
2
César Blackman
Milieu
6
Cristian Martínez
Attaquant
18
Cecilio Waterman
Attaquant
7
José Luis Rodríguez
Attaquant
Remplaçants 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Les chiffres du match
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Joueurs clés
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
18/06
Groupe L
Ghana
Termine
1-0
BMO Field Panama
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Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
23/06
Groupe L
Angleterre
A venir
21:00
Gillette Stadium Ghana
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Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
Aucun précédent duel fiable disponible.
24/06
Groupe L
Panama
A venir
00:00
BMO Field Croatie
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
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Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
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Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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27/06
Groupe L
Panama
A venir
22:00
MetLife Stadium Angleterre
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Compositions
Statistiques
Confrontations
Fil du match
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Compositions
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Les chiffres du match
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Joueurs clés
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Absences et blessures
Aucune absence confirmée pour le moment.
Les précédents duels
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27/06
Groupe L
Croatie
A venir
22:00
Lincoln Financial Field Ghana
Groupe L
Equipe J G N P BP BC Diff Pts Angleterre 1 1 0 0 4 2 2 3 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 3 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 0 Croatie 1 0 0 1 2 4 -2 0
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