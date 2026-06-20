Image Canal
Image Canal

Brésil 3-0 Haïti : Vinícius Júnior alourdit le score pour le Brésil

Vinícius Júnior marque à la 45+3e minute pour le Brésil face à Haïti, sur une passe de Lucas Paquetá, et porte le score à 3-0. Le Brésil menait déjà 2-0 avant cette réalisation, qui aggrave l’écart au tableau d’affichage dans cette rencontre entre les deux sélections.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
649 vues
Illustration du match Brésil VS Haïti, le 20/06/2026 01:30, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
1 min de lecture
Google News Commenter

Ce troisième but donne au Brésil une avance de trois buts et place Haïti dans une position nettement plus compliquée pour la suite immédiate du match. Le scénario confirmé est clair, la réalisation de Vinícius Júnior accentue l’avantage brésilien sans autre élément additionnel signalé. Le score passe ainsi de 2-0 à 3-0 en faveur du Brésil.

La rencontre se dispute au Lincoln Financial Field, dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe C. Inscrit à la 45+3e minute, ce but intervient dans le temps additionnel de la première période et consolide l’avance du Brésil contre Haïti. Les faits confirmés retiennent le buteur, la passe décisive de Lucas Paquetá et le nouveau score de 3-0.

Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 46'Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon)Haïti, 46e
  8. 46'Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor)Haïti, 46e
  9. 63'Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson)Haïti, 63e
  10. 64'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 64e
  11. 64'Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 64e
  12. 65'Carton jaune - Douglas SantosBrésil, 65e
  13. 71'Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph)Haïti, 71e
  14. 72'Carton jaune - D. Jean JacquesHaïti, 72e
  15. 81'Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos)Brésil, 81e
  16. 81'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 81e
  17. 81'Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne)Haïti, 81e
  18. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Calendrier Groupe C
Voir le Calendrier Complet
Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
05:15 Showbiz : Slimane : la somme à six chiffres reste en discussion malgré son retour sur scène
04:59 Football : Mondial 2026 : le Paraguay mène face à la Turquie à la pause (1-0)
05:15 Slimane : la somme à six chiffres reste en discussion malgré son retour sur scène