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Brésil 2-0 Haïti : Cunha s’offre un doublé pour le Brésil

Matheus Cunha a marqué à la 36e minute pour le Brésil face à Haïti, portant le score à 2-0. Servi par Vinícius Júnior, l’attaquant brésilien signe son deuxième but du match et donne une avance plus nette à son équipe. Le tableau d’affichage évolue après un score de 1-0, avec un avantage désormais porté à deux buts.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Brésil VS Haïti, le 20/06/2026 01:30, stade Lincoln Financial Field
Illustration editoriale generee par IA.
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Ce but du break modifie immédiatement la lecture de la rencontre. Le Brésil possède maintenant une marge de deux longueurs, tandis que Haïti doit revenir de 2-0 pour espérer relancer le match. À ce stade, l’information essentielle tient au score et au scénario confirmé, puisque cette réalisation installe un deuxième but d’écart en faveur de la sélection brésilienne.

La réalisation intervient dans le cadre de la Phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au sein du Groupe C. Le match entre le Brésil et Haïti se dispute au Lincoln Financial Field. L’action est bien comptabilisée comme un but de Matheus Cunha, sans penalty ni but contre son camp, avec Vinícius Júnior comme passeur confirmé.

Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
20/06/2026 01:30 Groupe C
Resume finalRésumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
  2. 23'But - M. Cunha1-0Brésil
  3. 36'But - M. Cunha2-0Brésil · Passe : Vinicius Junior
  4. 40'Remplacement - Raphinha (remplace Rayan)Brésil, 40e
  5. 45+3'But - Vinicius Junior3-0Brésil · Passe : Lucas Paqueta
  6. 45+4'Carton jaune - F. PierrotHaïti, 45+4e
  7. 46'Remplacement - C. Arcus (remplace D. Simon)Haïti, 46e
  8. 46'Remplacement - F. Pierrot (remplace W. Isidor)Haïti, 46e
  9. 63'Remplacement - J. Casimir (remplace L. Deedson)Haïti, 63e
  10. 64'Remplacement - Lucas Paqueta (remplace G. Martinelli)Brésil, 64e
  11. 64'Remplacement - M. Cunha (remplace Endrick)Brésil, 64e
  12. 65'Carton jaune - Douglas SantosBrésil, 65e
  13. 71'Remplacement - R. Providence (remplace L. Joseph)Haïti, 71e
  14. 72'Carton jaune - D. Jean JacquesHaïti, 72e
  15. 81'Remplacement - Vinicius Junior (remplace Danilo Santos)Brésil, 81e
  16. 81'Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Ederson)Brésil, 81e
  17. 81'Remplacement - J. Bellegarde (remplace D. Etienne)Haïti, 81e
  18. 24'But - H. Delcroix1-0Brésil
Calendrier Groupe C
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Groupe C
Brésil
Termine MetLife Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Haïti
Termine Gillette Stadium
Écosse
Resume final
Groupe C
Écosse
Termine Gillette Stadium
Maroc
Resume final
Groupe C
Brésil
Termine Lincoln Financial Field
Haïti
Resume final
Groupe C
Écosse
A venir Hard Rock Stadium
Brésil
Groupe C
Maroc
A venir Mercedes-Benz Stadium
Haïti
Groupe C
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Brésil21104134
Maroc21102114
Écosse21011103
Haïti200204-40
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