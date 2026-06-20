Brésil 1-0 Haïti : Cunha lance le Brésil
Matheus Cunha a marqué à la 24e minute pour le Brésil face à Haïti, ouvrant le score dans ce match de Coupe du monde. Alors que le tableau d’affichage était encore bloqué à 0-0, l’attaquant brésilien a fait passer son équipe devant, avec un nouveau score de 1-0. Le but n’est pas indiqué comme un penalty et aucun but contre son camp n’est associé à cette ouverture.
Cette réalisation modifie immédiatement l’équilibre comptable de la rencontre. Le Brésil possède désormais l’avantage au score, tandis qu’Haïti se retrouve mené après moins d’une demi-heure de jeu. À partir des seules données confirmées, le scénario bascule donc d’un match nul initial vers une avance brésilienne, sans autre élément de match ajouté à cette évolution du score.
Le match oppose le Brésil et Haïti au Lincoln Financial Field, dans le cadre de la phase de groupes. Cette rencontre appartient au Groupe C, ce qui situe l’ouverture du score dans un rendez-vous déjà clairement identifié du premier tour. À la 24e minute, le fait marquant reste donc ce but de Matheus Cunha, qui place le Brésil en tête 1-0 contre Haïti.
- 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
- 24'⚽But - M. Cunha1-0Brésil
- 24'⚽But - H. Delcroix1-0Brésil
- 21'⚽But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
- 32'⚽But - Vinicius Junior1-1Brésil · Passe : Bruno Guimaraes
- 37'Carton jaune - CasemiroBrésil, 37e
- 43'Carton jaune - IbanezBrésil, 43e
- 46'↑↓Remplacement - Ibanez (remplace Danilo)Brésil, 46e
- 46'↑↓Remplacement - Casemiro (remplace Fabinho)Brésil, 46e
- 61'↑↓Remplacement - Lucas Paqueta (remplace M. Cunha)Brésil, 61e
- 62'↑↓Remplacement - I. Thiago (remplace Luiz Henrique)Brésil, 62e
- 65'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace C. Talbi)Maroc, 65e
- 65'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 65e
- 80'↑↓Remplacement - N. Mazraoui (remplace A. Salah-Eddine)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace A. Amaimouni)Maroc, 80e
- 80'↑↓Remplacement - Bruno Guimaraes (remplace Danilo Santos)Brésil, 80e
- 89'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 89e
- 1 Alisson Gardien
- 24 Roger Ibañez Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 5 Casemiro Milieu
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 11 Raphinha Milieu
- 7 Vinícius Júnior Milieu
- 25 Igor Thiago Attaquant
- 13 Danilo
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 9 Matheus Cunha
- 23 Ederson
- 12 Weverton
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 18 Danilo Santos
- 26 Rayan
- 2 Éderson
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 1 Bono Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 7 Chemsdine Talbi
- 15 Samir El Mourabet
- 12 Munir El Kajoui
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 19 Youssef Belammari
- 17 Amine Sbai
- 16 Gessime Yassine
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 9 Soufiane Rahimi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- Tirs cadres : Brésil 4 / Maroc 2
- Tirs : Brésil 10 / Maroc 12
- Possession : Brésil 55% / Maroc 45%
- Corners : Brésil 4 / Maroc 0
- Fautes : Brésil 14 / Maroc 12
- Cartons jaunes : Brésil 2 / Maroc 0
- Passes : Brésil 465 / Maroc 383
- Precision des passes : Brésil 88% / Maroc 86%
- xG : Brésil 1.12 / Maroc 1.28
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 8.2, 1 but(s)
- Ismael Saibari (Maroc) : note 7.7, 1 but(s)
- Bruno Guimarães (Brésil) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Brahim Díaz (Maroc) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Bono (Maroc) : note 6.9, 3 arret(s)
- Marquinhos (Brésil) : note 7.2
- Gabriel Magalhães (Brésil) : note 7.2
- Alisson (Brésil) : note 6.5, 1 arret(s)
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 25/03/2023 Maroc 2-1 Brésil (Friendlies)
- 28'⚽But - J. McGinn0-1Écosse
- 39'Carton jaune - J. BellegardeHaïti, 39e
- 46'Carton jaune - A. HickeyÉcosse, 46e
- 61'↑↓Remplacement - L. Deedson (remplace J. Casimir)Haïti, 61e
- 75'↑↓Remplacement - B. Gannon-Doak (remplace R. Christie)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - A. Hickey (remplace N. Patterson)Écosse, 75e
- 75'↑↓Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 75e
- 76'↑↓Remplacement - W. Isidor (remplace L. Joseph)Haïti, 76e
- 83'↑↓Remplacement - J. McGinn (remplace F. Curtis)Écosse, 83e
- 83'↑↓Remplacement - L. Shankland (remplace K. McLean)Écosse, 83e
- 85'↑↓Remplacement - R. Providence (remplace Y. Fortune)Haïti, 85e
- 90+1'Carton jaune - F. CurtisÉcosse, 90+1e
- 90+5'Carton jaune - K. McLeanÉcosse, 90+5e
- 1 Johny Placide Gardien
- 2 Carlens Arcus Défenseur
- 4 Ricardo Adé Défenseur
- 5 Hannes Delcroix Défenseur
- 8 Martin Expérience Défenseur
- 11 Louicius Don Deedson Milieu
- 17 Danley Jean Jacques Milieu
- 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
- 15 Ruben Providence Milieu
- 20 Frantzdy Pierrot Attaquant
- 18 Wilson Isidor Attaquant
- 21 Josué Casimir
- 12 Alexandre Pierre
- 23 Josué Duverger
- 3 Keeto Thermoncy
- 13 Duke Lacroix
- 14 Garven-Michee Metusala
- 22 Jean-Kévin Duverne
- 24 Wilguens Paugain
- 6 Carl Fred Sainté
- 25 Dominique Simon
- 26 Woodensky Pierre
- 7 Derrick Etienne
- 9 Duckens Nazon
- 16 Lenny Joseph
- 19 Yassin Fortune
- 1 Angus Gunn Gardien
- 2 Aaron Hickey Défenseur
- 5 Grant Hanley Défenseur
- 13 Jack Hendry Défenseur
- 3 Andy Robertson Défenseur
- 17 Ben Gannon-Doak Milieu
- 4 Scott McTominay Milieu
- 19 Lewis Ferguson Milieu
- 7 John McGinn Milieu
- 20 Lawrence Shankland Attaquant
- 10 Che Adams Attaquant
- 12 Liam Kelly
- 21 Craig Gordon
- 6 Kieran Tierney
- 15 John Souttar
- 16 Dominic Hyam
- 22 Nathan Patterson
- 24 Tony Ralston
- 26 Scott McKenna
- 8 Tyler Fletcher
- 11 Ryan Christie
- 23 Kenny McLean
- 25 Findlay Curtis
- 9 Lyndon Dykes
- 14 Ross Stewart
- 18 George Hirst
- Tirs cadres : Haïti 2 / Écosse 2
- Tirs : Haïti 14 / Écosse 9
- Possession : Haïti 54% / Écosse 46%
- Corners : Haïti 4 / Écosse 3
- Fautes : Haïti 23 / Écosse 21
- Cartons jaunes : Haïti 1 / Écosse 3
- Passes : Haïti 426 / Écosse 366
- Precision des passes : Haïti 85% / Écosse 82%
- xG : Haïti 1.01 / Écosse 1.07
- John McGinn (Écosse) : note 7.2, 1 but(s)
- Grant Hanley (Écosse) : note 7.5
- Jean-Ricner Bellegarde (Haïti) : note 7.2, 1 carton(s) jaune(s)
- Johny Placide (Haïti) : note 6.9, 1 arret(s)
- Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)
- Ben Gannon-Doak (Écosse) : note 7.3
- Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.3
- Ricardo Adé (Haïti) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 2'⚽But - I. Saibari0-1Maroc · Passe : B. Diaz
- 23'Carton jaune - I. DiopMaroc, 23e
- 60'↑↓Remplacement - K. Tierney (remplace B. Gannon-Doak)Écosse, 60e
- 65'Carton jaune - A. RobertsonÉcosse, 65e
- 71'↑↓Remplacement - C. Adams (remplace L. Dykes)Écosse, 71e
- 71'↑↓Remplacement - R. Christie (remplace K. McLean)Écosse, 71e
- 84'↑↓Remplacement - I. Saibari (remplace S. Rahimi)Maroc, 84e
- 84'↑↓Remplacement - B. El Khannouss (remplace C. Talbi)Maroc, 84e
- 84'↑↓Remplacement - B. Diaz (remplace A. Amaimouni)Maroc, 84e
- 89'↑↓Remplacement - N. Patterson (remplace A. Ralston)Écosse, 89e
- 89'↑↓Remplacement - J. McGinn (remplace R. Stewart)Écosse, 89e
- 90'↑↓Remplacement - A. Ounahi (remplace S. El Mourabet)Maroc, 90e
- 1 Angus Gunn Gardien
- 22 Nathan Patterson Défenseur
- 5 Grant Hanley Défenseur
- 13 Jack Hendry Défenseur
- 3 Andy Robertson Défenseur
- 7 John McGinn Milieu
- 11 Ryan Christie Milieu
- 19 Lewis Ferguson Milieu
- 6 Kieran Tierney Milieu
- 4 Scott McTominay Attaquant
- 10 Che Adams Attaquant
- 17 Ben Gannon-Doak
- 12 Liam Kelly
- 21 Craig Gordon
- 2 Aaron Hickey
- 15 John Souttar
- 16 Dominic Hyam
- 24 Tony Ralston
- 26 Scott McKenna
- 8 Tyler Fletcher
- 23 Kenny McLean
- 25 Findlay Curtis
- 9 Lyndon Dykes
- 14 Ross Stewart
- 18 George Hirst
- 20 Lawrence Shankland
- 1 Bono Gardien
- 2 Achraf Hakimi Défenseur
- 14 Issa Diop Défenseur
- 18 Chadi Riad Défenseur
- 3 Noussair Mazraoui Défenseur
- 6 Ayyoub Bouaddi Milieu
- 24 Neil El Aynaoui Milieu
- 10 Brahim Díaz Milieu
- 8 Azzedine Ounahi Milieu
- 23 Bilal El Khannouss Milieu
- 11 Ismael Saibari Attaquant
- 22 Ahmed Reda Tagnaouti
- 12 Munir El Kajoui
- 26 Anass Salah-Eddine
- 5 Marwane Saadane
- 25 Redouane Halhal
- 19 Youssef Belammari
- 13 Zakaria El Ouahdi
- 17 Amine Sbai
- 7 Chemsdine Talbi
- 16 Gessime Yassine
- 15 Samir El Mourabet
- 4 Sofyan Amrabat
- 20 Ayoub El Kaabi
- 21 Ayoube Amaimouni Echghouyab
- 9 Soufiane Rahimi
- Tirs cadres : Écosse 0 / Maroc 2
- Tirs : Écosse 6 / Maroc 9
- Possession : Écosse 40% / Maroc 60%
- Corners : Écosse 1 / Maroc 5
- Fautes : Écosse 10 / Maroc 8
- Cartons jaunes : Écosse 1 / Maroc 1
- Passes : Écosse 417 / Maroc 634
- Precision des passes : Écosse 88% / Maroc 91%
- xG : Écosse 0.54 / Maroc 0.83
- Ismael Saibari (Maroc) : note 7.9, 1 but(s)
- Brahim Díaz (Maroc) : note 7.3, 1 passe(s) decisive(s)
- Jack Hendry (Écosse) : note 7.7
- Angus Gunn (Écosse) : note 6.9, 1 arret(s)
- Lewis Ferguson (Écosse) : note 7.2
- Noussair Mazraoui (Maroc) : note 7.2
- Chadi Riad (Maroc) : note 7
- Kieran Tierney (Écosse) : note 6.9
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
- 4'Carton jaune - C. ArcusHaïti, 4e
- 24'⚽But - M. Cunha1-0Brésil
- 24'⚽But - H. Delcroix1-0Brésil
- 1 Alisson Gardien
- 13 Danilo Défenseur
- 4 Marquinhos Défenseur
- 3 Gabriel Magalhães Défenseur
- 16 Douglas Santos Défenseur
- 8 Bruno Guimarães Milieu
- 5 Casemiro Milieu
- 20 Lucas Paquetá Milieu
- 11 Raphinha Attaquant
- 9 Matheus Cunha Attaquant
- 7 Vinícius Júnior Attaquant
- 12 Weverton
- 23 Ederson
- 6 Alex Sandro
- 14 Bremer
- 15 Léo Pereira
- 24 Roger Ibañez
- 17 Fabinho
- 21 Luiz Henrique
- 2 Éderson
- 18 Danilo Santos
- 26 Rayan
- 19 Endrick
- 22 Gabriel Martinelli
- 25 Igor Thiago
- 1 Johny Placide Gardien
- 2 Carlens Arcus Défenseur
- 22 Jean-Kévin Duverne Défenseur
- 4 Ricardo Adé Défenseur
- 5 Hannes Delcroix Défenseur
- 8 Martin Expérience Défenseur
- 21 Josué Casimir Milieu
- 17 Danley Jean Jacques Milieu
- 10 Jean-Ricner Bellegarde Milieu
- 15 Ruben Providence Milieu
- 20 Frantzdy Pierrot Attaquant
- 12 Alexandre Pierre
- 23 Josué Duverger
- 3 Keeto Thermoncy
- 13 Duke Lacroix
- 14 Garven-Michee Metusala
- 24 Wilguens Paugain
- 6 Carl Fred Sainté
- 25 Dominique Simon
- 26 Woodensky Pierre
- 7 Derrick Etienne
- 9 Duckens Nazon
- 11 Louicius Don Deedson
- 16 Lenny Joseph
- 18 Wilson Isidor
- 19 Yassin Fortune
- Tirs cadres : Brésil 0 / Haïti 0
- Tirs : Brésil 0 / Haïti 0
- Possession : Brésil 65% / Haïti 35%
- Corners : Brésil 1 / Haïti 0
- Fautes : Brésil 2 / Haïti 2
- Cartons jaunes : Brésil 0 / Haïti 1
- Passes : Brésil 80 / Haïti 45
- Precision des passes : Brésil 93% / Haïti 76%
- Alisson (Brésil) : note 6.7
- Marquinhos (Brésil) : note 6.7
- Douglas Santos (Brésil) : note 6.7
- Casemiro (Brésil) : note 6.7
- Matheus Cunha (Brésil) : note 6.7
- Vinícius Júnior (Brésil) : note 6.7
- Martin Expérience (Haïti) : note 6.7
- Danley Jean Jacques (Haïti) : note 6.7
Aucune absence confirmée pour le moment.
- 09/06/2016 Brésil 7-1 Haïti (Copa America)
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
Le fil du match s affichera au coup d envoi.
Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi.
Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match.
Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match.
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Maroc
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|Écosse
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|Brésil
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|Haïti
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
Commentaires