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Angleterre 2-2 Croatie : Musa égalise pour la Croatie

Petar Musa a marqué à la 45+5e minute pour la Croatie face à l’Angleterre, ramenant le score à 2-2 dans ce match de Coupe du monde 2026. Servi par Ivan Perišić, l’attaquant croate signe l’égalisation alors que son équipe était menée 2-1. Ce but remet les deux sélections à hauteur au tableau d’affichage.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Angleterre VS Croatie, le 17/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Pour la Croatie, cette égalisation change immédiatement la lecture du match. Menée avant cette réalisation, elle revient dans une situation d’équilibre face à l’Angleterre et efface l’avantage adverse. Le score de 2-2 laisse désormais les deux équipes sans marge au moment où cette action intervient, avec un rapport de force uniquement traduit par l’égalité au score.

Cette réalisation s’inscrit dans la Phase de groupes, au sein du Groupe L, lors de la rencontre entre l’Angleterre et la Croatie disputée à l’AT&T Stadium. Les faits confirmés indiquent une égalisation croate signée Petar Musa, avec Ivan Perišić comme passeur, sans penalty ni but contre son camp. Le match se poursuit donc sur un score de 2-2.

Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
  6. 58'Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)Croatie, 58e
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
Résumé à la pause
Groupe L
Ghana
A venir BMO Field
Panama
Avant-match
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre00000000
Croatie00000000
Ghana00000000
Panama00000000
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