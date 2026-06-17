Angleterre 2-1 Croatie : Kane donne l’avantage à l’Angleterre

Harry Kane marque à la 42e minute pour l’Angleterre face à la Croatie et fait passer le score de 1-1 à 2-1. Le but anglais intervient sur une action conclue par Kane, avec Declan Rice dans le rôle de passeur. Sans penalty ni but contre son camp signalé, l’Angleterre reprend l’avantage dans ce match de Coupe du monde 2026.

Ce but change immédiatement la lecture du match. À 1-1, les deux équipes étaient encore à égalité au tableau d’affichage, mais le nouveau score place désormais l’Angleterre devant la Croatie. La sélection anglaise dispose ainsi d’un avantage concret au score, tandis que la Croatie se retrouve menée et doit composer avec ce retard dans la suite de la rencontre.

Cette réalisation s’inscrit dans le cadre de la phase de groupes, au sein du Groupe L, dans une affiche disputée à l’AT&T Stadium. Pour l’Angleterre, le but de Kane pèse directement sur le scénario confirmé, puisqu’il transforme une égalité à 1-1 en avantage 2-1 contre la Croatie. Le match se poursuit donc avec l’équipe anglaise en tête.

Contexte du but Événement publié à la 42e minute. Score au moment de l’événement : 2-1. Score actuel : Angleterre 3-2 Croatie.

Angleterre 2e periode 66' 3-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)

Calendrier Groupe L Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Angleterre - Croatie Fiche match Angleterre - Croatie Angleterre 3-2 2e periode 66' · 3-2 Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Compositions Angleterre Système 4-2-3-1 Sélectionneur Thomas Tuchel Titulaires 11 1 Jordan Pickford Gardien 24 Reece James Défenseur 2 Ezri Konsa Défenseur 5 John Stones Défenseur 3 Nico O'Reilly Défenseur 8 Elliot Anderson Milieu 4 Declan Rice Milieu 20 Noni Madueke Milieu 10 Jude Bellingham Milieu 18 Anthony Gordon Milieu 9 Harry Kane Attaquant Remplaçants 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatie Système 3-4-2-1 Sélectionneur Zlatko Dalic Titulaires 11 1 Dominik Livaković Gardien 6 Josip Šutalo Défenseur 22 Luka Vušković Défenseur 4 Joško Gvardiol Défenseur 2 Josip Stanišić Milieu 10 Luka Modrić Milieu 15 Mario Pašalić Milieu 14 Ivan Perišić Milieu 17 Petar Sučić Attaquant 16 Martin Baturina Attaquant 26 Petar Musa Attaquant Remplaçants 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Les chiffres du match Tirs cadres : Angleterre 4 / Croatie 2

: Angleterre 4 / Croatie 2 Tirs : Angleterre 12 / Croatie 4

: Angleterre 12 / Croatie 4 Possession : Angleterre 49% / Croatie 51%

: Angleterre 49% / Croatie 51% Corners : Angleterre 4 / Croatie 1

: Angleterre 4 / Croatie 1 Fautes : Angleterre 7 / Croatie 5

: Angleterre 7 / Croatie 5 Passes : Angleterre 244 / Croatie 258

: Angleterre 244 / Croatie 258 Precision des passes : Angleterre 83% / Croatie 86%

: Angleterre 83% / Croatie 86% xG : Angleterre 1.64 / Croatie 0.41 Joueurs clés Harry Kane (Angleterre) : note 8.2, 2 but(s)

(Angleterre) : note 8.2, 2 but(s) Martin Baturina (Croatie) : note 7.6, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.6, 1 but(s) Jude Bellingham (Angleterre) : note 7.5, 1 but(s)

(Angleterre) : note 7.5, 1 but(s) Petar Musa (Croatie) : note 7.2, 1 but(s)

(Croatie) : note 7.2, 1 but(s) Ivan Perišić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatie) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Declan Rice (Angleterre) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s)

(Angleterre) : note 6.7, 1 passe(s) decisive(s) Noni Madueke (Angleterre) : note 7.3 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 13/06/2021 Angleterre 1-0 Croatie (Euro Championship)

18/11/2018 Angleterre 2-1 Croatie (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatie 0-0 Angleterre (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatie 2-1 Angleterre (World Cup) Groupe L Angleterre 2e periode 66' 3-2 AT&T Stadium Croatie Croatie Résumé à la pause Voir la fiche du match Ghana - Panama Fiche match Ghana - Panama Ghana 00:00 A venir Panama Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Ghana A venir 00:00 BMO Field Panama Panama Avant-match Voir la fiche du match Angleterre - Ghana Fiche match Angleterre - Ghana Angleterre 21:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Angleterre A venir 21:00 Gillette Stadium Ghana Ghana Voir la fiche du match Panama - Croatie Fiche match Panama - Croatie Panama 00:00 A venir Croatie Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 00:00 BMO Field Croatie Croatie Voir la fiche du match Panama - Angleterre Fiche match Panama - Angleterre Panama 22:00 A venir Angleterre Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Panama A venir 22:00 MetLife Stadium Angleterre Angleterre Voir la fiche du match Croatie - Ghana Fiche match Croatie - Ghana Croatie 22:00 A venir Ghana Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe L Croatie A venir 22:00 Lincoln Financial Field Ghana Ghana