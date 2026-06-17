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Angleterre 1-0 Croatie : Kane lance l’Angleterre

Harry Kane marque à la 12e minute pour l’Angleterre face à la Croatie et ouvre le score sur penalty. Le tableau d’affichage passe de 0-0 à 1-0 en faveur de l’Angleterre, qui prend les devants très tôt dans cette rencontre de Coupe du monde 2026. Le but intervient alors que les deux équipes étaient encore à égalité.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Angleterre VS Croatie, le 17/06/2026 21:00, stade AT&T Stadium
Illustration editoriale generee par IA.
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Cette ouverture du score modifie immédiatement l’équilibre comptable du match. À 1-0, l’Angleterre possède désormais l’avantage, tandis que la Croatie se retrouve menée après seulement douze minutes de jeu. Le scénario confirmé se résume à ce premier écart au tableau d’affichage, sans autre élément fourni sur une supériorité ou une infériorité numérique.

La réalisation de Kane s’inscrit dans la Phase de groupes, au sein du Groupe L, lors du duel entre l’Angleterre et la Croatie à l’AT&T Stadium. Dans ce cadre, le penalty transforme le début de match en faveur des Anglais et fixe le score confirmé à 1-0.

Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
17/06/2026 21:00 Groupe L
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 12'But - H. Kane1-0Angleterre
  2. 36'But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
  3. 42'But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
  4. 45+5'But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
  5. 47'But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
  6. 58'Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)Croatie, 58e
Calendrier Groupe L
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Groupe L
Angleterre
2e periode 66' AT&T Stadium
Croatie
Résumé à la pause
Groupe L
Ghana
A venir BMO Field
Panama
Avant-match
Groupe L
Angleterre
A venir Gillette Stadium
Ghana
Groupe L
Panama
A venir BMO Field
Croatie
Groupe L
Panama
A venir MetLife Stadium
Angleterre
Groupe L
Croatie
A venir Lincoln Financial Field
Ghana
Groupe L
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Angleterre00000000
Croatie00000000
Ghana00000000
Panama00000000
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