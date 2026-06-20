Mondial 2026 : Équateur et Curaçao jouent déjà gros dans le groupe E

L’Équateur affronte Curaçao le 21 juin à 01h00 GMT+1 au Arrowhead Stadium, dans le groupe E du Mondial 2026, avec l’obligation de réagir après une première défaite pour chacune des deux sélections. La rencontre pèse déjà lourd dans la course à la qualification, alors que l’Allemagne et la Côte d’Ivoire ont pris de l’avance dans une poule où chaque point peut modifier l’équilibre.

La Tri a été battue par la Côte d’Ivoire sur le score de 0-1, tandis que Curaçao a subi une lourde défaite face à l’Allemagne, 1-7. Ces deux résultats placent les deux équipes dans une situation comparable sur le plan comptable, mais avec une pression différente. L’Équateur vise un redressement immédiat pour rester dans le rythme du groupe, Curaçao cherche surtout à effacer l’ampleur de son revers et à préserver ses chances.

Le match oppose une sélection sud-américaine installée à ce niveau à une équipe qui découvre la Coupe du monde. L’Équateur a validé son billet en terminant deuxième des éliminatoires de la CONMEBOL, derrière l’Argentine, avec une assise défensive remarquée. Curaçao a signé une qualification historique en CONCACAF, au terme d’un parcours sans défaite dans les éliminatoires.

Sébastián Beccacece dirige une équipe équatorienne structurée autour d’un bloc solide et d’une construction patiente. En face, Dick Advocaat apporte son expérience à une sélection de Curaçao largement marquée par l’école néerlandaise, avec des joueurs habitués au football européen et un collectif encore en quête de stabilité au plus haut niveau international.

Le contexte rend l’affiche plus ouverte qu’un simple duel entre favori et outsider. L’Équateur doit convertir sa supériorité théorique en résultat, sans s’exposer à une transition adverse. Curaçao, plus fragile après le match contre l’Allemagne, a besoin d’un cadre défensif plus compact et d’une meilleure gestion des temps faibles pour rester vivant dans le groupe E.

Zoom sur l’Équateur

L’Équateur aborde ce deuxième rendez-vous avec un impératif clair, retrouver de l’efficacité sans perdre ce qui a fait sa force lors des éliminatoires. La sélection de Sebastián Beccacece s’est construite sur une défense difficile à contourner, un élément central de sa qualification dans une zone sud-américaine exigeante.

Le socle repose sur des cadres identifiés. Moisés Caicedo incarne l’équilibre du milieu, avec une capacité à couvrir, relancer et orienter le jeu. Derrière lui, Piero Hincapié et Willian Pacho donnent de la densité à une ligne défensive qui a porté l’équipe sur la route du Mondial. Ces profils offrent à la Tri une base athlétique et technique supérieure à celle de nombreux adversaires du groupe.

La défaite contre la Côte d’Ivoire a réduit la marge de sécurité de l’Équateur. Une victoire face à Curaçao permettrait de relancer la dynamique avant la suite de la phase de groupes. Un nouveau faux pas, en revanche, installerait une pression immédiate sur le dernier match et compliquerait nettement l’objectif d’une qualification pour les huitièmes de finale.

Sur le plan du jeu, la sélection équatorienne devrait chercher à imposer son rythme par la maîtrise du ballon et la discipline de ses lignes. Le défi sera aussi mental. Après un match perdu sans marquer, la Tri doit faire preuve de patience dans la circulation, mais aussi de tranchant dans les zones décisives.

Zoom sur Curaçao

Curaçao se présente au Arrowhead Stadium avec le poids d’une première correction, mais aussi avec l’élan d’une campagne de qualification qui a changé son statut. La sélection caribéenne dispute le premier Mondial de son histoire et reste portée par une génération qui a su franchir un cap dans la zone CONCACAF.

Dick Advocaat, nommé avant le tournoi, dispose d’un groupe où l’expérience compte beaucoup. Leandro Bacuna, capitaine et repère du milieu, est l’un des joueurs les plus importants de l’équipe. Eloy Room apporte aussi son vécu dans le but, un atout précieux pour une sélection appelée à défendre longtemps face à des adversaires plus puissants.

Le revers contre l’Allemagne a exposé les limites de Curaçao face à une équipe capable d’accélérer et de punir chaque perte de balle. Face à l’Équateur, l’enjeu principal sera de retrouver une organisation plus resserrée, avec des distances réduites entre les lignes et une meilleure protection de la surface.

Curaçao peut aussi s’appuyer sur une identité technique liée au parcours de plusieurs de ses joueurs formés aux Pays-Bas. Cette base peut l’aider à sortir proprement sous pression et à conserver le ballon par séquences. Mais la priorité restera le résultat. Après le 1-7 concédé contre l’Allemagne, une réponse collective est indispensable pour éviter une élimination rapide et donner du relief à cette première participation mondiale.

Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao

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Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 1-0 1-0 Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' Carton jaune - S. Fofana 38' Carton jaune - F. Kessie 40' Carton jaune - G. Doue 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) 73' Carton jaune - J. Porozo 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 8 Franck Kessié Milieu 6 Seko Fofana Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 3 Piero Hincapié Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 14 Alan Minda Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6

: Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%

: Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3

: Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285

: Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%

: Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54 Joueurs clés Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)

(Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2

(Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7

(Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9

(Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire Termine 1-0 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Resume final Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne A venir 21:00 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Avant-match Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Avant-match Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne