Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao à la pause (1-0)
Curaçao – Côte d'Ivoire a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire mène face à Curaçao sur le score de 1-0.
SOMMAIRE
Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Curaçao a eu le ballon avec 26% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour la Côte d'Ivoire. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour Curaçao et 1 pour la Côte d'Ivoire.
Les faits de la première période
- But – Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7e)
- Carton jaune – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35e)
La Côte d'Ivoire a pris une option
Avec ce but d’avance, la Côte d'Ivoire rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.
Curaçao doit hausser le ton
Pour Curaçao, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.
- 7'⚽But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
- 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
- Tirs cadres : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
- Tirs : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 4
- Possession : Curaçao 26% / Côte d'Ivoire 74%
- Corners : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
- Fautes : Curaçao 5 / Côte d'Ivoire 1
- Cartons jaunes : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
- Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
- 6'⚽But - F. Nmecha1-0Allemagne · Passe : F. Wirtz
- 21'⚽But - L. Comenencia1-1Curaçao
- 38'⚽But - N. Schlotterbeck2-1Allemagne · Passe : N. Brown
- 45+5'⚽But - K. Havertz3-1Allemagne
- 46'↑↓Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse)Curaçao, 46e
- 47'⚽But - J. Musiala4-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 64'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 64e
- 65'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha)Curaçao, 65e
- 68'⚽But - N. Brown5-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 73'↑↓Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka)Allemagne, 73e
- 73'↑↓Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum)Allemagne, 73e
- 78'⚽But - D. Undav6-1Allemagne · Passe : J. Kimmich
- 83'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton)Allemagne, 83e
- 88'⚽But - K. Havertz7-1Allemagne · Passe : D. Undav
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 15 Nico Schlotterbeck Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 19 Leroy Sané Milieu
- 10 Jamal Musiala Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 26 Deniz Undav
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 22 David Raum
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 24 Malick Thiaw
- 9 Jamie Leweling
- 8 Leon Goretzka
- 25 Assan Ouédraogo
- 20 Nadiem Amiri
- 16 Angelo Stiller
- 13 Pascal Groß
- 11 Nick Woltemade
- 14 Maximilian Beier
- 1 Eloy Room Gardien
- 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur
- 23 Riechedly Bazoer Défenseur
- 18 Armando Obispo Défenseur
- 24 Deveron Fonville Défenseur
- 8 Livano Comenencia Milieu
- 10 Leandro Bacuna Milieu
- 7 Juninho Bacuna Milieu
- 21 Tahith Chong Milieu
- 9 Jürgen Locadia Attaquant
- 12 Sontje Hansen Attaquant
- 11 Jeremy Antonisse
- 16 Jearl Margaritha
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 25 Tyrick Bodak
- 3 Jurien Gaari
- 20 Joshua Brenet
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 15 Ar'Jany Martha
- 14 Kenji Gorré
- 22 Kevin Felida
- 13 Tyrese Noslin
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2
- Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8
- Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%
- Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1
- Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10
- Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336
- Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%
- xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40
- Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)
- Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)
- Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)
- Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)
- Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)
- Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s)
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- 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup)
- 28'Carton jaune - S. FofanaCôte d'Ivoire, 28e
- 38'Carton jaune - F. KessieCôte d'Ivoire, 38e
- 40'Carton jaune - G. DoueCôte d'Ivoire, 40e
- 56'↑↓Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo)Équateur, 56e
- 56'↑↓Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny)Côte d'Ivoire, 56e
- 56'↑↓Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo)Côte d'Ivoire, 56e
- 62'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado)Équateur, 62e
- 62'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo)Équateur, 62e
- 73'Carton jaune - J. PorozoÉquateur, 73e
- 77'↑↓Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare)Côte d'Ivoire, 77e
- 77'↑↓Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez)Équateur, 77e
- 89'↑↓Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou)Côte d'Ivoire, 89e
- 90'⚽But - A. Diallo1-0Côte d'Ivoire · Passe : W. Singo
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 17 Guéla Doué Défenseur
- 5 Wilfried Singo Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 11 Yan Diomande Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 6 Seko Fofana Milieu
- 24 Bazoumana Touré Milieu
- 19 Nicolas Pépé Attaquant
- 12 Elye Wahi Attaquant
- 16 Mohamed Koné
- 23 Alban Lafont
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 7 Odilon Kossounou
- 21 Evan Ndicka
- 18 Ibrahim Sangaré
- 25 Parfait Guiagon
- 15 Amad Diallo
- 10 Simon Adingra
- 26 Christ Inao Oulaï
- 4 Jean Michaël Seri
- 22 Evann Guessand
- 9 Ange-Yoan Bonny
- 14 Oumar Diakité
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 4 Joel Ordóñez Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 9 John Yeboah Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 3 Piero Hincapié Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 14 Alan Minda Attaquant
- 22 Gonzalo Valle
- 12 Moisés Ramírez
- 26 Yaimar Medina
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 20 Nilson Angulo
- 10 Kendry Páez
- 7 Pervis Estupiñán
- 5 Jordy Alcivar
- 17 Ángelo Preciado
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 8 Anthony Valencia
- 24 Jeremy Arevalo
- 11 Kevin Rodriguez
- Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0
- Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6
- Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%
- Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0
- Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3
- Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0
- Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285
- Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%
- xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54
- Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)
- Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2
- Pedro Vite (Équateur) : note 7.2
- Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Alan Franco (Équateur) : note 7
- Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9
- Enner Valencia (Équateur) : note 6.9
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- 30'⚽But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
- 46'↑↓Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
- 60'↑↓Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
- 60'↑↓Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
- 60'↑↓Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
- 68'⚽But - D. Undav1-1Allemagne · Passe : N. Amiri
- 75'↑↓Remplacement - A. Bonny (remplace E. Guessand)Côte d'Ivoire, 75e
- 75'↑↓Remplacement - I. Sangare (remplace S. Fofana)Côte d'Ivoire, 75e
- 75'↑↓Remplacement - A. Diallo (remplace S. Adingra)Côte d'Ivoire, 75e
- 82'↑↓Remplacement - W. Singo (remplace G. Doue)Côte d'Ivoire, 82e
- 85'↑↓Remplacement - Y. Diomande (remplace N. Pepe)Côte d'Ivoire, 85e
- 85'↑↓Remplacement - K. Havertz (remplace L. Goretzka)Allemagne, 85e
- 90+4'⚽But - D. Undav2-1Allemagne · Passe : F. Nmecha
- 1 Manuel Neuer Gardien
- 6 Joshua Kimmich Défenseur
- 4 Jonathan Tah Défenseur
- 15 Nico Schlotterbeck Défenseur
- 18 Nathaniel Brown Défenseur
- 23 Felix Nmecha Milieu
- 5 Aleksandar Pavlović Milieu
- 19 Leroy Sané Milieu
- 10 Jamal Musiala Milieu
- 17 Florian Wirtz Milieu
- 7 Kai Havertz Attaquant
- 21 Alexander Nübel
- 12 Oliver Baumann
- 24 Malick Thiaw
- 3 Waldemar Anton
- 2 Antonio Rüdiger
- 22 David Raum
- 25 Assan Ouédraogo
- 9 Jamie Leweling
- 20 Nadiem Amiri
- 13 Pascal Groß
- 8 Leon Goretzka
- 16 Angelo Stiller
- 14 Maximilian Beier
- 11 Nick Woltemade
- 26 Deniz Undav
- 1 Yahia Fofana Gardien
- 5 Wilfried Singo Défenseur
- 7 Odilon Kossounou Défenseur
- 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
- 3 Ghislain Konan Défenseur
- 18 Ibrahim Sangaré Milieu
- 15 Amad Diallo Milieu
- 8 Franck Kessié Milieu
- 26 Christ Inao Oulaï Milieu
- 11 Yan Diomande Milieu
- 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
- 23 Alban Lafont
- 16 Mohamed Koné
- 13 Christopher Operi
- 2 Ousmane Diomande
- 17 Guéla Doué
- 21 Evan Ndicka
- 24 Bazoumana Touré
- 4 Jean Michaël Seri
- 25 Parfait Guiagon
- 6 Seko Fofana
- 10 Simon Adingra
- 14 Oumar Diakité
- 12 Elye Wahi
- 19 Nicolas Pépé
- 22 Evann Guessand
- Tirs cadres : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 2
- Tirs : Allemagne 12 / Côte d'Ivoire 8
- Possession : Allemagne 61% / Côte d'Ivoire 39%
- Corners : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 2
- Fautes : Allemagne 3 / Côte d'Ivoire 5
- Passes : Allemagne 482 / Côte d'Ivoire 309
- Precision des passes : Allemagne 90% / Côte d'Ivoire 88%
- xG : Allemagne 0.72 / Côte d'Ivoire 1.20
- Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)
- Deniz Undav (Allemagne) : note 6.9, 1 but(s)
- Nadiem Amiri (Allemagne) : note 7, 1 passe(s) decisive(s)
- Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 2 arret(s)
- Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)
- Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3
- Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.3
- Nathaniel Brown (Allemagne) : note 7.2
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- 38'Carton jaune - J. AlcivarÉquateur, 38e
- 39'Carton jaune - L. BacunaCuraçao, 39e
- 46'↑↓Remplacement - J. Alcivar (remplace K. Rodriguez)Équateur, 46e
- 53'Carton jaune - J. BacunaCuraçao, 53e
- 56'Carton jaune - L. ComenenciaCuraçao, 56e
- 70'↑↓Remplacement - P. Estupinan (remplace N. Angulo)Équateur, 70e
- 75'Carton jaune - J. GaariCuraçao, 75e
- 75'↑↓Remplacement - J. Bacuna (remplace K. Gorre)Curaçao, 75e
- 76'↑↓Remplacement - D. Fonville (remplace R. van Eijma)Curaçao, 76e
- 76'↑↓Remplacement - T. Chong (remplace J. Margaritha)Curaçao, 76e
- 83'↑↓Remplacement - A. Franco (remplace A. Preciado)Équateur, 83e
- 83'↑↓Remplacement - J. Locadia (remplace G. Kastaneer)Curaçao, 83e
- 84'↑↓Remplacement - L. Comenencia (remplace G. Roemeratoe)Curaçao, 84e
- 89'↑↓Remplacement - J. Yeboah (remplace J. Caicedo)Équateur, 89e
- 90+1'Carton jaune - G. KastaneerCuraçao, 90+1e
- 1 Hernán Galíndez Gardien
- 21 Alan Franco Défenseur
- 6 Willian Pacho Défenseur
- 3 Piero Hincapié Défenseur
- 5 Jordy Alcivar Milieu
- 9 John Yeboah Milieu
- 15 Pedro Vite Milieu
- 23 Moisés Caicedo Milieu
- 7 Pervis Estupiñán Milieu
- 19 Gonzalo Plata Attaquant
- 13 Enner Valencia Attaquant
- 11 Kevin Rodriguez
- 20 Nilson Angulo
- 12 Moisés Ramírez
- 22 Gonzalo Valle
- 26 Yaimar Medina
- 4 Joel Ordóñez
- 25 Jackson Porozo
- 2 Félix Torres
- 17 Ángelo Preciado
- 10 Kendry Páez
- 18 Denil Castillo
- 16 Jordy Caicedo
- 24 Jeremy Arevalo
- 8 Anthony Valencia
- 14 Alan Minda
- 1 Eloy Room Gardien
- 20 Joshua Brenet Défenseur
- 3 Jurien Gaari Défenseur
- 18 Armando Obispo Défenseur
- 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur
- 24 Deveron Fonville Défenseur
- 21 Tahith Chong Milieu
- 8 Livano Comenencia Milieu
- 10 Leandro Bacuna Milieu
- 7 Juninho Bacuna Milieu
- 9 Jürgen Locadia Attaquant
- 25 Tyrick Bodak
- 26 Trevor Iriving Doornbusch
- 2 Shurandy Sambo
- 4 Roshon van Eijma
- 23 Riechedly Bazoer
- 15 Ar'Jany Martha
- 16 Jearl Margaritha
- 14 Kenji Gorré
- 13 Tyrese Noslin
- 11 Jeremy Antonisse
- 22 Kevin Felida
- 6 Godfried Roemeratoe
- 19 Gervane Kastaneer
- 17 Brandley Kuwas
- 12 Sontje Hansen
- Tirs cadres : Équateur 15 / Curaçao 3
- Tirs : Équateur 27 / Curaçao 10
- Possession : Équateur 74% / Curaçao 26%
- Corners : Équateur 7 / Curaçao 0
- Fautes : Équateur 7 / Curaçao 9
- Cartons jaunes : Équateur 1 / Curaçao 4
- Passes : Équateur 551 / Curaçao 201
- Precision des passes : Équateur 91% / Curaçao 72%
- xG : Équateur 2.93 / Curaçao 0.48
- Eloy Room (Curaçao) : note 9.9, 15 arret(s)
- Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.9, 3 arret(s)
- Moisés Caicedo (Équateur) : note 7.9
- Pedro Vite (Équateur) : note 7.7
- Gonzalo Plata (Équateur) : note 7.3
- Joshua Brenet (Curaçao) : note 7.3
- Sherel Constancio Floranus (Curaçao) : note 7.3
- Alan Franco (Équateur) : note 7.2
Aucune absence confirmée pour le moment.
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- 7'⚽But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
- 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
- 1 E. Room Gardien
- 20 J. Brenet Défenseur
- 3 J. Gaari Défenseur
- 18 A. Obispo Défenseur
- 5 S. Floranus Défenseur
- 24 Deveron Fonville Défenseur
- 21 T. Chong Attaquant
- 10 L. Bacuna Milieu
- 8 L. Comenencia Milieu
- 9 J. Locadia Attaquant
- 7 J. Bacuna Attaquant
- 23 R. Bazoer
- 17 B. Kuwas
- 19 G. Kastaneer
- 14 K. Gorré
- 4 R. van Eijma
- 6 G. Roemeratoe
- 26 T. Doornbusch
- 2 S. Sambo
- 11 J. Antonisse
- 22 K. Felida
- 12 S. Hansen
- 15 A. Martha
- 16 J. Margaritha
- 25 T. Bodak
- 13 T. Noslin
- 1 Y. Fofana Gardien
- 17 G. Doué Défenseur
- 7 O. Kossounou Défenseur
- 2 O. Diomande Défenseur
- 13 C. Operi Défenseur
- 15 A. Diallo Attaquant
- 18 I. Sangaré Milieu
- 8 F. Kessié Milieu
- 11 Y. Diomande Attaquant
- 19 N. Pépé Attaquant
- 9 A. Bonny Attaquant
- 26 C. Inao OulaÃ¯
- 24 B. Touré
- 14 O. Diakité
- 16 M. Koné
- 10 S. Adingra
- 12 E. Wahi
- 20 E. Agbadou
- 25 P. Guiagon
- 22 E. Guessand
- 21 E. Ndicka
- 3 G. Konan
- 23 A. Lafont
- 4 J. Seri
- 6 S. Fofana
- 5 W. Singo
- Tirs cadres : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
- Tirs : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 4
- Possession : Curaçao 26% / Côte d'Ivoire 74%
- Corners : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
- Fautes : Curaçao 5 / Côte d'Ivoire 1
- Cartons jaunes : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
- Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
- N. Pépé (Côte d'Ivoire) : note 7.82, 1 but(s)
- Y. Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.55, 1 passe(s) decisive(s)
- Y. Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.09, 1 arret(s)
- C. Operi (Côte d'Ivoire) : note 7.34
- F. Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.23
- O. Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.02
- O. Kossounou (Côte d'Ivoire) : note 7
- G. Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.85
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- 2'⚽But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
- 9'⚽But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
- 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
- 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
- 1 H. Galíndez Gardien
- 21 A. Franco Milieu
- 4 J. Ordoñez Défenseur
- 6 W. Pacho Défenseur
- 3 P. Hincapié Défenseur
- 9 J. Yeboah Milieu
- 23 M. Caicedo Milieu
- 15 P. Vite Milieu
- 20 N. Angulo Attaquant
- 19 G. Plata Attaquant
- 13 E. Valencia Attaquant
- 2 F. Torres
- 7 P. Estupiñán
- 16 J. Caicedo
- 12 M. Ramírez
- 17 A. Preciado
- 5 J. Alcívar
- 22 G. Valle
- 25 J. Porozo
- 18 D. Castillo
- 26 Y. Medina
- 14 A. Minda
- 24 Jeremy Arévalo
- 8 A. Valencia
- 11 K. Rodríguez
- 10 K. Páez
- 1 M. Neuer Gardien
- 6 J. Kimmich Milieu
- 4 J. Tah Défenseur
- 2 A. Rüdiger Défenseur
- 22 D. Raum Défenseur
- 23 F. Nmecha Milieu
- 5 A. Pavlović Milieu
- 19 L. Sané Attaquant
- 10 J. Musiala Milieu
- 17 F. Wirtz Milieu
- 7 K. Havertz Attaquant
- 25 A. Ouédraogo
- 24 M. Thiaw
- 9 J. Leweling
- 11 N. Woltemade
- 14 M. Beier
- 16 A. Stiller
- 3 W. Anton
- 26 D. Undav
- 21 A. Nübel
- 20 N. Amiri
- 8 L. Goretzka
- 13 P. Groß
- 12 O. Baumann
- Tirs cadres : Équateur 1 / Allemagne 2
- Tirs : Équateur 2 / Allemagne 4
- Possession : Équateur 44% / Allemagne 56%
- Corners : Équateur 1 / Allemagne 0
- Fautes : Équateur 8 / Allemagne 2
- Cartons jaunes : Équateur 0 / Allemagne 0
- Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0
- L. Sané (Allemagne) : note 7.89, 1 but(s)
- N. Angulo (Équateur) : note 7.86, 1 but(s)
- P. Vite (Équateur) : note 7.37, 1 passe(s) decisive(s)
- F. Wirtz (Allemagne) : note 6.92, 1 passe(s) decisive(s)
- M. Caicedo (Équateur) : note 6.82
- K. Havertz (Allemagne) : note 6.8
- A. Pavlović (Allemagne) : note 6.79
- A. Rüdiger (Allemagne) : note 6.73
Aucune absence confirmée pour le moment.
Aucun précédent duel fiable disponible.
|Equipe
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|Allemagne
|2
|2
|0
|0
|9
|2
|7
|6
|Côte d'Ivoire
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|Équateur
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|Curaçao
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
Commentaires