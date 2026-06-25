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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à Curaçao à la pause (1-0)

Curaçao – Côte d'Ivoire a atteint la pause au Mondial 2026, la Côte d'Ivoire mène face à Curaçao sur le score de 1-0.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Les chiffres dessinent pourtant une première période plus nuancée. Curaçao a eu le ballon avec 26% de possession et a davantage tenté sa chance, avec 2 tirs contre 4 pour la Côte d'Ivoire. Dans la zone décisive, le rapport des tirs cadrés est de 1 pour Curaçao et 1 pour la Côte d'Ivoire.

Les faits de la première période

  • But – Nicolas Pépé (passe Yan Diomande) (Côte d'Ivoire, 7e)
  • Carton jaune – Nicolas Pépé (Côte d'Ivoire, 35e)

La Côte d'Ivoire a pris une option

Avec ce but d’avance, la Côte d'Ivoire rentre aux vestiaires avec un avantage concret et une base de travail claire. La seconde période peut lui permettre de protéger ce score, à condition de ne pas subir trop bas.

Curaçao doit hausser le ton

Pour Curaçao, le retour des vestiaires impose plus de justesse dans la surface adverse. La sélection a eu le ballon par séquences, mais elle doit transformer ces temps forts en occasions plus nettes pour éviter de courir après le score jusqu’au bout.

Curaçao
Mi-temps Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseAvant-match
Fil du match
  1. 7'But - Nicolas Pépé (passe Yan Diomande)Côte d'Ivoire, 7e
  2. 35'Carton jaune - Nicolas PépéCôte d'Ivoire, 35e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
  • Tirs : Curaçao 2 / Côte d'Ivoire 4
  • Possession : Curaçao 26% / Côte d'Ivoire 74%
  • Corners : Curaçao 1 / Côte d'Ivoire 1
  • Fautes : Curaçao 5 / Côte d'Ivoire 1
  • Cartons jaunes : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
  • Cartons rouges : Curaçao 0 / Côte d'Ivoire 0
Calendrier Groupe E
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Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
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Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
Mi-temps Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Résumé à la pause
Groupe E
Équateur
Mi-temps MetLife Stadium
Allemagne
Résumé à la pause
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne22009276
Côte d'Ivoire21012203
Équateur201101-11
Curaçao201117-61
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