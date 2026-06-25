Image Canal
Image Canal

Mondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)

Le match de la phase de groupes du Mondial 2026 entre l’Équateur et l’Allemagne se tient au MetLife Stadium. À la mi-temps, les deux équipes sont à égalité 1-1.

Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
22 vues
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
BENIN WEB TV 2.0 : Plus rapide. Plus riche. Plus social. social.beninwebtv.bj
2 min de lecture
Google News Commenter

L’Allemagne a ouvert le score dès la 2e minute grâce à Leroy Sané, qui a capitalisé une passe décisive de Florian Wirtz. Mais l’Équateur a rapidement réagi par Nilson Angulo, qui a égalisé à la 9e minute sur une passe de Pedro Vite. Ce résultat partiel maintient les deux sélections dans une position équilibrée pour la suite de leur rencontre.

La première période a été marquée par un jeu engagé, illustré par deux cartons jaunes distribués peu avant la pause – Piero Hincapié pour l’Équateur à la 43e minute et Aleksandar Pavlović côté allemand à la 44e minute. Ces avertissements témoignent d’une intensité physique réelle, malgré l’équilibre au score.

En termes de possession, l’Allemagne domine légèrement avec 56% contre 44% pour l’Équateur. Les Allemands ont également été plus actifs offensivement avec quatre tirs au total, dont deux cadrés, tandis que l’Équateur n’a tenté que deux frappes, dont une seulement a trouvé le cadre.

L’Équateur évolue en 4-4-2 sous la direction de Santiago Beccacece, avec Hernán Galíndez dans les buts, une défense menée notamment par Piero Hincapié, et une attaque emmenée par Nilson Angulo et Gonzalo Plata. L’Allemagne adopte un 4-2-3-1 orchestré par Julian Nagelsmann, avec Manuel Neuer au poste de gardien, une défense incluant Antonio Rüdiger et Jonathan Tah, et un trio offensif composé de Leroy Sané, Jamal Musiala, et Kai Havertz, ce dernier également un élément clé du collectif.

Équateur
Mi-temps MetLife Stadium
Allemagne
25/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 2'But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
  2. 9'But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
  3. 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
  4. 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Équateur 1 / Allemagne 2
  • Tirs : Équateur 2 / Allemagne 4
  • Possession : Équateur 44% / Allemagne 56%
  • Corners : Équateur 1 / Allemagne 0
  • Fautes : Équateur 8 / Allemagne 2
  • Cartons jaunes : Équateur 0 / Allemagne 0
  • Cartons rouges : Équateur 0 / Allemagne 0
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
Termine BMO Field
Côte d'Ivoire
Resume final
Groupe E
Équateur
Termine Arrowhead Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Curaçao
Mi-temps Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Résumé à la pause
Groupe E
Équateur
Mi-temps MetLife Stadium
Allemagne
Résumé à la pause
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne22009276
Côte d'Ivoire21012203
Équateur201101-11
Curaçao201117-61
À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
22:00 Showbiz : André Manoukian raconte avoir appris son éviction de La Nouvelle Star par SMS
21:53 Football : Mondial 2026 : l’Équateur et l’Allemagne dos à dos à la pause (1-1)
22:00 André Manoukian raconte avoir appris son éviction de La Nouvelle Star par SMS