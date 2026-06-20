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Mondial 2026 : Allemagne – Côte d’Ivoire, Musiala et Wirtz dans un 4-2-3-1 face au 4-4-2 ivoirien

L’Allemagne de Julian Nagelsmann démarre avec Manuel Neuer, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz contre la Côte d’Ivoire, samedi à 21 h 00 GMT+1 au BMO Field, dans le groupe E du Mondial 2026. Le sélectionneur allemand installe son équipe en 4-2-3-1, tandis qu’Emerse Fae répond avec un 4-4-2 ivoirien articulé autour de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo et Ange-Yoan Bonny.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Côte d'Ivoire, le 20/06/2026 21:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
4 min de lecture
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SOMMAIRE

Cette affiche oppose deux sélections déjà victorieuses dans le groupe. L’Allemagne a dominé Curaçao 7-1 pour prendre une avance nette à la différence de buts. La Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0 et aborde ce deuxième rendez-vous avec le même total de trois points, mais avec une marge plus étroite au classement.

Le choix fort côté allemand tient à l’association des créateurs derrière Havertz. Leroy Sané, Musiala et Wirtz composent la ligne de soutien, avec Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović devant la défense. Derrière, Joshua Kimmich évolue dans le couloir droit, avec Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown devant Neuer.

La Côte d’Ivoire présente une structure plus directe, avec Yahia Fofana dans le but et une défense composée de Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Au milieu, Amad Diallo et Yan Diomande occupent les côtés, pendant que Kessié et Sangaré forment l’axe. Bonny est associé à Christ Inao Oulaï en attaque.

Lecture du onze de l’Allemagne

Nagelsmann conserve une organisation à quatre défenseurs et deux milieux axiaux. Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Brown donnent le cadre défensif, avec Neuer comme point d’appui derrière eux. Le double pivot Nmecha et Pavlović doit assurer la première relance et protéger l’axe face au duo ivoirien.

Devant, l’Allemagne mise sur une ligne de trois joueurs techniques. Sané apporte la profondeur et la percussion, Musiala occupe la zone centrale de création, Wirtz peut rentrer entre les lignes depuis le côté. Havertz reste la référence offensive, chargé de fixer la charnière Kossounou et Agbadou.

Sur le banc allemand figurent notamment Alexander Nübel, Oliver Baumann, Antonio Rüdiger, David Raum, Leon Goretzka, Pascal Groß, Angelo Stiller, Maximilian Beier, Nick Woltemade et Deniz Undav. Ces options donnent à Nagelsmann plusieurs solutions pour densifier le milieu ou modifier le profil de son attaque.

  • Allemagne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz
  • Système 4-2-3-1
  • Sélectionneur Julian Nagelsmann

Lecture du onze de la Côte d’Ivoire

Emerse Fae choisit un 4-4-2 qui peut sécuriser les couloirs face aux mouvements de Sané et Wirtz. Singo et Konan encadrent Kossounou et Agbadou dans la ligne arrière, avec Fofana dans le but. La présence de Kessié et Sangaré dans l’axe donne au milieu ivoirien une base physique importante.

Amad Diallo et Yan Diomande doivent occuper les côtés et accompagner les sorties de balle. Devant, Bonny et Christ Inao Oulaï forment le duo offensif. Leur rôle sera central pour peser sur Tah et Schlotterbeck et empêcher l’Allemagne d’installer trop facilement sa possession depuis l’arrière.

Le banc ivoirien comprend Alban Lafont, Mohamed Koné, Ousmane Diomande, Guéla Doué, Evan Ndicka, Jean Michaël Seri, Seko Fofana, Simon Adingra, Oumar Diakité, Elye Wahi, Nicolas Pépé et Evann Guessand. Fae dispose ainsi de relais dans toutes les lignes, notamment pour changer le rythme offensif en cours de match.

  • Côte d’Ivoire Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Amad Diallo, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny, Christ Inao Oulaï
  • Système 4-4-2
  • Sélectionneur Emerse Fae

Les onze de départ

Allemagne
Système4-2-3-1SélectionneurJulian Nagelsmann
Titulaires11
  1. 1 Manuel Neuer Gardien
  2. 6 Joshua Kimmich Défenseur
  3. 4 Jonathan Tah Défenseur
  4. 15 Nico Schlotterbeck Défenseur
  5. 18 Nathaniel Brown Défenseur
  6. 23 Felix Nmecha Milieu
  7. 5 Aleksandar Pavlović Milieu
  8. 19 Leroy Sané Milieu
  9. 10 Jamal Musiala Milieu
  10. 17 Florian Wirtz Milieu
  11. 7 Kai Havertz Attaquant
Remplaçants15
  • 21 Alexander Nübel
  • 12 Oliver Baumann
  • 24 Malick Thiaw
  • 3 Waldemar Anton
  • 2 Antonio Rüdiger
  • 22 David Raum
  • 25 Assan Ouédraogo
  • 9 Jamie Leweling
  • 20 Nadiem Amiri
  • 13 Pascal Groß
  • 8 Leon Goretzka
  • 16 Angelo Stiller
  • 14 Maximilian Beier
  • 11 Nick Woltemade
  • 26 Deniz Undav
Côte d'Ivoire
Système4-4-2SélectionneurEmerse Fae
Titulaires11
  1. 1 Yahia Fofana Gardien
  2. 5 Wilfried Singo Défenseur
  3. 7 Odilon Kossounou Défenseur
  4. 20 Emmanuel Agbadou Défenseur
  5. 3 Ghislain Konan Défenseur
  6. 15 Amad Diallo Milieu
  7. 8 Franck Kessié Milieu
  8. 18 Ibrahim Sangaré Milieu
  9. 11 Yan Diomande Milieu
  10. 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant
  11. 26 Christ Inao Oulaï Attaquant
Remplaçants15
  • 23 Alban Lafont
  • 16 Mohamed Koné
  • 13 Christopher Operi
  • 2 Ousmane Diomande
  • 17 Guéla Doué
  • 21 Evan Ndicka
  • 24 Bazoumana Touré
  • 4 Jean Michaël Seri
  • 25 Parfait Guiagon
  • 6 Seko Fofana
  • 10 Simon Adingra
  • 14 Oumar Diakité
  • 12 Elye Wahi
  • 19 Nicolas Pépé
  • 22 Evann Guessand
Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
Résumé à la pause
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne11007163
Côte d'Ivoire11001013
Équateur100101-10
Curaçao100117-60
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