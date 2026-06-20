Mondial 2026 : Allemagne – Côte d’Ivoire, Musiala et Wirtz dans un 4-2-3-1 face au 4-4-2 ivoirien

L’Allemagne de Julian Nagelsmann démarre avec Manuel Neuer, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz contre la Côte d’Ivoire, samedi à 21 h 00 GMT+1 au BMO Field, dans le groupe E du Mondial 2026. Le sélectionneur allemand installe son équipe en 4-2-3-1, tandis qu’Emerse Fae répond avec un 4-4-2 ivoirien articulé autour de Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Amad Diallo et Ange-Yoan Bonny.

Cette affiche oppose deux sélections déjà victorieuses dans le groupe. L’Allemagne a dominé Curaçao 7-1 pour prendre une avance nette à la différence de buts. La Côte d’Ivoire a battu l’Équateur 1-0 et aborde ce deuxième rendez-vous avec le même total de trois points, mais avec une marge plus étroite au classement.

Le choix fort côté allemand tient à l’association des créateurs derrière Havertz. Leroy Sané, Musiala et Wirtz composent la ligne de soutien, avec Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović devant la défense. Derrière, Joshua Kimmich évolue dans le couloir droit, avec Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck et Nathaniel Brown devant Neuer.

La Côte d’Ivoire présente une structure plus directe, avec Yahia Fofana dans le but et une défense composée de Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou et Ghislain Konan. Au milieu, Amad Diallo et Yan Diomande occupent les côtés, pendant que Kessié et Sangaré forment l’axe. Bonny est associé à Christ Inao Oulaï en attaque.

Lecture du onze de l’Allemagne

Nagelsmann conserve une organisation à quatre défenseurs et deux milieux axiaux. Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Brown donnent le cadre défensif, avec Neuer comme point d’appui derrière eux. Le double pivot Nmecha et Pavlović doit assurer la première relance et protéger l’axe face au duo ivoirien.

Devant, l’Allemagne mise sur une ligne de trois joueurs techniques. Sané apporte la profondeur et la percussion, Musiala occupe la zone centrale de création, Wirtz peut rentrer entre les lignes depuis le côté. Havertz reste la référence offensive, chargé de fixer la charnière Kossounou et Agbadou.

Sur le banc allemand figurent notamment Alexander Nübel, Oliver Baumann, Antonio Rüdiger, David Raum, Leon Goretzka, Pascal Groß, Angelo Stiller, Maximilian Beier, Nick Woltemade et Deniz Undav. Ces options donnent à Nagelsmann plusieurs solutions pour densifier le milieu ou modifier le profil de son attaque.

Allemagne Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz Système 4-2-3-1

4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann

Lecture du onze de la Côte d’Ivoire

Emerse Fae choisit un 4-4-2 qui peut sécuriser les couloirs face aux mouvements de Sané et Wirtz. Singo et Konan encadrent Kossounou et Agbadou dans la ligne arrière, avec Fofana dans le but. La présence de Kessié et Sangaré dans l’axe donne au milieu ivoirien une base physique importante.

Amad Diallo et Yan Diomande doivent occuper les côtés et accompagner les sorties de balle. Devant, Bonny et Christ Inao Oulaï forment le duo offensif. Leur rôle sera central pour peser sur Tah et Schlotterbeck et empêcher l’Allemagne d’installer trop facilement sa possession depuis l’arrière.

Le banc ivoirien comprend Alban Lafont, Mohamed Koné, Ousmane Diomande, Guéla Doué, Evan Ndicka, Jean Michaël Seri, Seko Fofana, Simon Adingra, Oumar Diakité, Elye Wahi, Nicolas Pépé et Evann Guessand. Fae dispose ainsi de relais dans toutes les lignes, notamment pour changer le rythme offensif en cours de match.

Côte d’Ivoire Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Amad Diallo, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny, Christ Inao Oulaï

Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan, Amad Diallo, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Yan Diomande, Ange-Yoan Bonny, Christ Inao Oulaï Système 4-4-2

4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae

Les onze de départ

Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

24 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

22 David Raum

25 Assan Ouédraogo

9 Jamie Leweling

20 Nadiem Amiri

13 Pascal Groß

8 Leon Goretzka

16 Angelo Stiller

14 Maximilian Beier

11 Nick Woltemade

26 Deniz Undav Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 5 Wilfried Singo Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 15 Amad Diallo Milieu 8 Franck Kessié Milieu 18 Ibrahim Sangaré Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant 26 Christ Inao Oulaï Attaquant Remplaçants 15 23 Alban Lafont

16 Mohamed Koné

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

17 Guéla Doué

21 Evan Ndicka

24 Bazoumana Touré

4 Jean Michaël Seri

25 Parfait Guiagon

6 Seko Fofana

10 Simon Adingra

14 Oumar Diakité

12 Elye Wahi

19 Nicolas Pépé

22 Evann Guessand

Allemagne 2e periode 68' 0-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 1-0 1-0 Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' Carton jaune - S. Fofana 38' Carton jaune - F. Kessie 40' Carton jaune - G. Doue 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) 73' Carton jaune - J. Porozo 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 8 Franck Kessié Milieu 6 Seko Fofana Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 3 Piero Hincapié Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 14 Alan Minda Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6

: Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%

: Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3

: Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285

: Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%

: Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54 Joueurs clés Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)

(Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2

(Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7

(Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9

(Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire Termine 1-0 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Resume final Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 0-1 2e periode 68' · 0-1 Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

24 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

22 David Raum

25 Assan Ouédraogo

9 Jamie Leweling

20 Nadiem Amiri

13 Pascal Groß

8 Leon Goretzka

16 Angelo Stiller

14 Maximilian Beier

11 Nick Woltemade

26 Deniz Undav Côte d'Ivoire Système 4-1-4-1 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 5 Wilfried Singo Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 18 Ibrahim Sangaré Milieu 15 Amad Diallo Milieu 8 Franck Kessié Milieu 26 Christ Inao Oulaï Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant Remplaçants 15 23 Alban Lafont

16 Mohamed Koné

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

17 Guéla Doué

21 Evan Ndicka

24 Bazoumana Touré

4 Jean Michaël Seri

25 Parfait Guiagon

6 Seko Fofana

10 Simon Adingra

14 Oumar Diakité

12 Elye Wahi

19 Nicolas Pépé

22 Evann Guessand Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7

: Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7 Possession : Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40%

: Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40% Corners : Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1

: Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1 Fautes : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3 Passes : Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243

: Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243 Precision des passes : Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87%

: Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87% xG : Allemagne 0.61 / Côte d'Ivoire 0.94 Joueurs clés Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.9, 2 arret(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.9, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3

(Allemagne) : note 7.3 Odilon Kossounou (Côte d'Ivoire) : note 7.3

(Côte d'Ivoire) : note 7.3 Ghislain Konan (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Christ Inao Oulaï (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 2e periode 68' 0-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Résumé à la pause Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Avant-match Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne