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Mondial 2026 : Curaçao défie la Côte d’Ivoire dans un duel capital du groupe E

Le 25 juin 2026 à 21h00 GMT+1, Curaçao affrontera la Côte d’Ivoire au Lincoln Financial Field à Philadelphie en phase de groupes du Mondial 2026. Ce match entre ces deux nations du groupe E revêt une importance stratégique après que chacun ait disputé deux rencontres dans ce groupe où figurent aussi l’Allemagne et l’Équateur.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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SOMMAIRE

Dans leurs premiers matchs, Curaçao a concédé une défaite lourde (0-7) contre l’Allemagne avant de tenir en échec l’Équateur sur un nul blanc, recueillant ainsi un point. La Côte d’Ivoire, elle, a remporté une victoire essentielle face à l’Équateur (2-0) avant de s’incliner de peu contre l’Allemagne (1-2). Ces résultats reflètent la défense souvent mise à rude épreuve chez Curaçao et la nécessité pour la Côte d’Ivoire de consolider son rang pour espérer se qualifier.

Pour Curaçao, cette rencontre représente une opportunité historique de s’imposer face à une équipe africaine solide et championne d’Afrique en titre, renforçant leur statut de plus petite nation présente en phase finale. La Côte d’Ivoire, de son côté, doit capitaliser sur son expérience et son statut pour bonifier ses points après une première défaite et aspirer aux huitièmes de finale.

Sur le plan tactique, Curaçao sous la houlette de l’entraîneur Dick Advocaat affiche un style technique s’appuyant sur des joueurs d’origine néerlandaise, cherchant à hausser leur niveau face aux adversaires de premier plan. La Côte d’Ivoire, entraînée par Emerse Faé, mise sur un équilibre entre une défense robuste et une attaque rapide menée par ses cadres.

Zoom sur Curaçao

Encadrée par Dick Advocaat, technicien expérimenté âgé de 78 ans revenu à son poste après une brève démission, Curaçao présente un effectif jeune mais déjà rôdé. Le capitaine Leandro Bacuna conduit le milieu tandis que son frère Juninho joue un rôle clé pour la créativité offensive. En défense, les solides Armando Obispo et Riechedly Bazoer sont essentiels pour stabiliser l’arrière-garde. L’équipe privilégie un 4-3-3 à vocation technique, construisant patiemment le jeu et s’appuyant sur la qualité de ses joueurs formés aux Pays-Bas pour tenter de contenir les vagues ivoiriennes.

Zoom sur Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire revient sur la scène mondiale forte d’un titre continental acquis en 2023 et avec l’ambition de franchir la phase de groupes. Sous la conduite d’Emerse Faé, la sélection s’appuie sur un socle solide au milieu avec le capitaine Franck Kessié, véritable moteur de l’équipe. La défense est renforcée par Evan Ndicka et Wilfried Singo, alliant jeunesse et expérience, tandis qu’en attaque Amad Diallo et Nicolas Pépé apportent vitesse et percussion, soutenus par le jeune prodige Yan Diomandé. Cette combinaison offre une flexibilité tactique permettant de basculer entre un 4-2-3-1 et un 4-3-3 selon les circonstances du match.

Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
25/06/2026 21:00 Groupe E
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Groupe E
Allemagne
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Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
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Allemagne
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Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne22009276
Côte d'Ivoire21012203
Équateur201101-11
Curaçao201117-61
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