Mondial 2026 : l’Allemagne et la Côte d’Ivoire jouent un duel de leaders du groupe E
L’Allemagne affronte la Côte d’Ivoire samedi 20 juin 2026 au BMO Field de Toronto, à 21 h GMT+1, pour la deuxième journée du groupe E du Mondial 2026. Le match oppose deux sélections déjà victorieuses dans cette phase de groupes et peut peser lourd dans la course à la qualification pour les matches à élimination directe.
La Mannschaft a ouvert sa campagne par un succès très large contre Curaçao, battu 7-1, tandis que les Éléphants ont dominé l’Équateur 1-0. Les deux équipes comptent donc trois points après une rencontre, dans un groupe où le moindre écart peut accélérer ou compliquer le chemin vers la suite de la compétition.
Ce rendez-vous réunit deux trajectoires différentes. L’Allemagne, quadruple championne du monde, veut effacer les sorties prématurées vécues en phase de groupes en 2018 et 2022. La Côte d’Ivoire, elle, a retrouvé la Coupe du monde après douze ans d’absence et arrive avec le statut de championne d’Afrique en titre.
Le rapport de forces s’annonce aussi tactique. L’Allemagne de Julian Nagelsmann s’appuie sur une animation portée vers l’avant et sur des cadres expérimentés, alors que la sélection ivoirienne d’Emerse Faé a bâti son retour au premier plan sur une organisation solide et une capacité à attaquer vite les espaces.
Au-delà des trois points, l’enjeu est de prendre une position forte avant la dernière journée du groupe. Pour l’Allemagne, confirmer après un 7-1 permettrait d’installer son autorité. Pour la Côte d’Ivoire, enchaîner après le succès contre l’Équateur donnerait un signal majeur dans un groupe relevé.
Zoom sur l’Allemagne
L’Allemagne aborde ce deuxième match avec une première référence offensive dans le tournoi. Les sept buts inscrits contre Curaçao ont donné de l’élan à une équipe qui cherche à réinstaller sa régularité dans les grands rendez-vous internationaux.
Julian Nagelsmann porte ce projet depuis 2023. À la tête de la sélection, le technicien allemand a hérité d’un groupe attendu au tournant après deux Coupes du monde manquées dès le premier tour. Son équipe doit désormais transformer son potentiel en maîtrise sur la durée, surtout face à un adversaire plus dense que Curaçao.
Le leadership de Joshua Kimmich reste central dans l’équilibre allemand. Le capitaine apporte du contrôle, de l’intensité et une lecture du jeu précieuse dans les séquences de pression. Dans le but, Manuel Neuer, âgé de 40 ans, représente toujours un repère d’expérience pour une sélection qui veut éviter les relâchements défensifs.
L’Allemagne devrait chercher à imposer le rythme par la possession, les projections rapides et la pression à la perte. Contre une Côte d’Ivoire capable de sortir vite, la gestion des transitions sera l’un des points les plus sensibles du match.
Zoom sur la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire arrive à Toronto avec une victoire déjà validée et une dynamique solide. Le succès 1-0 contre l’Équateur a confirmé la capacité des Éléphants à rester compétitifs dans un match serré, après une qualification au Mondial obtenue sans défaite dans leur groupe africain.
Emerse Faé a renforcé son crédit depuis le sacre à la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Ancien international ivoirien, le sélectionneur a ramené de la stabilité et une ambition claire à une équipe absente des trois dernières éditions de la Coupe du monde.
Le capitaine Franck Kessié reste l’un des points d’ancrage de cette sélection. Sa puissance, son volume et son influence dans l’entrejeu peuvent permettre à la Côte d’Ivoire de résister à la pression allemande. Devant, Amad Diallo et Nicolas Pépé apportent des solutions de vitesse et de percussion sur les côtés.
Face à l’Allemagne, les Éléphants auront besoin de discipline défensive et d’efficacité dans les sorties de balle. Leur victoire contre l’Équateur a déjà posé une base comptable importante. Un nouveau résultat positif contre la Mannschaft les rapprocherait nettement de l’objectif fixé par le groupe ivoirien, franchir le premier tour.
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