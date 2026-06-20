Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à l’Allemagne à la pause (1-0)

La Côte d’Ivoire mène 1-0 face à l’Allemagne à la mi-temps, ce samedi 20 juin 2026 au BMO Field de Toronto, lors de la deuxième sortie des deux sélections dans le groupe E du Mondial 2026. Franck Kessié a donné l’avantage aux Éléphants à la 30e minute, un but qui place provisoirement la sélection ivoirienne en position forte dans un duel direct entre deux équipes victorieuses lors de leur premier match.

Avant cette rencontre, l’Allemagne restait sur un large succès contre Curaçao, 7-1, tandis que la Côte d’Ivoire avait battu l’Équateur, 1-0. Ce score à la pause pèse donc dans la hiérarchie provisoire du groupe, où les deux équipes avaient déjà pris trois points avant le coup d’envoi.

Le seul fait décisif de la première période est venu de Kessié. Le milieu ivoirien, capitaine dans le onze d’Emerse Faé, a concrétisé l’un des temps forts des Éléphants à la demi-heure de jeu. La Côte d’Ivoire a cadré deux frappes avant la pause, contre une seule pour l’Allemagne.

L’équipe de Julian Nagelsmann a pourtant davantage eu le ballon, avec 61 pour cent de possession et une circulation mesurée à 237 passes tentées. Mais Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz n’ont pas trouvé la faille durant les 45 premières minutes.

La Côte d’Ivoire, organisée en 4-1-4-1, a tenu son avantage autour de Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié. Le bloc ivoirien a aussi pu compter sur Yan Diomande, crédité de deux passes clés dans cette première période.

Une Allemagne menée malgré la possession

L’Allemagne avait débuté en 4-2-3-1 avec Kai Havertz en pointe, soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Au milieu, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović ont accompagné la première relance, devant une défense composée de Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Nathaniel Brown.

Les chiffres disponibles traduisent une équipe allemande présente dans le jeu mais peu efficace dans les zones de finition. Quatre tirs ont été recensés côté allemand en première période, dont un cadré. Yahia Fofana a effectué un arrêt avant la pause.

La Côte d’Ivoire portée par Kessié

Emerse Faé avait choisi un 4-1-4-1 avec Ange-Yoan Bonny devant, soutenu par Amad Diallo, Kessié, Christ Inao Oulaï et Yan Diomande. Ibrahim Sangaré a occupé le rôle de sentinelle devant la ligne défensive.

À la pause, les Éléphants disposent d’un avantage court mais précieux. L’Allemagne devra réagir après le repos pour éviter de perdre du terrain dans ce groupe E, tandis que la Côte d’Ivoire aborde la seconde période avec l’occasion de confirmer son départ réussi dans la compétition.

Allemagne 2e periode 68' 0-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7

: Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7 Possession : Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40%

: Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40% Corners : Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1

: Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1 Fautes : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3 Passes : Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243

: Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243 Precision des passes : Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87%

: Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87% xG : Allemagne 0.61 / Côte d'Ivoire 0.94

Calendrier Groupe E Voir le Calendrier Complet Voir la fiche du match Allemagne - Curaçao Fiche match Allemagne - Curaçao Allemagne 7-1 7-1 Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 6' ⚽ But - F. Nmecha 1-0 21' ⚽ But - L. Comenencia 1-1 38' ⚽ But - N. Schlotterbeck 2-1 45+5' ⚽ But - K. Havertz 3-1 46' ↑↓ Remplacement - S. Hansen (remplace J. Antonisse) 47' ⚽ But - J. Musiala 4-1 64' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 65' ↑↓ Remplacement - J. Locadia (remplace J. Margaritha) 68' ⚽ But - N. Brown 5-1 73' ↑↓ Remplacement - J. Tah (remplace A. Rudiger) 73' ↑↓ Remplacement - F. Nmecha (remplace L. Goretzka) 73' ↑↓ Remplacement - N. Brown (remplace D. Raum) 78' ⚽ But - D. Undav 6-1 83' ↑↓ Remplacement - T. Chong (remplace G. Kastaneer) 83' ↑↓ Remplacement - J. Kimmich (remplace W. Anton) 88' ⚽ But - K. Havertz 7-1 Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 26 Deniz Undav

21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

22 David Raum

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

24 Malick Thiaw

9 Jamie Leweling

8 Leon Goretzka

25 Assan Ouédraogo

20 Nadiem Amiri

16 Angelo Stiller

13 Pascal Groß

11 Nick Woltemade

14 Maximilian Beier Curaçao Système 4-3-1-2 Sélectionneur Dick Advocaat Titulaires 11 1 Eloy Room Gardien 5 Sherel Constancio Floranus Défenseur 23 Riechedly Bazoer Défenseur 18 Armando Obispo Défenseur 24 Deveron Fonville Défenseur 8 Livano Comenencia Milieu 10 Leandro Bacuna Milieu 7 Juninho Bacuna Milieu 21 Tahith Chong Milieu 9 Jürgen Locadia Attaquant 12 Sontje Hansen Attaquant Remplaçants 15 11 Jeremy Antonisse

16 Jearl Margaritha

26 Trevor Iriving Doornbusch

25 Tyrick Bodak

3 Jurien Gaari

20 Joshua Brenet

2 Shurandy Sambo

4 Roshon van Eijma

15 Ar'Jany Martha

14 Kenji Gorré

22 Kevin Felida

13 Tyrese Noslin

6 Godfried Roemeratoe

19 Gervane Kastaneer

17 Brandley Kuwas Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 12 / Curaçao 2

: Allemagne 12 / Curaçao 2 Tirs : Allemagne 26 / Curaçao 8

: Allemagne 26 / Curaçao 8 Possession : Allemagne 65% / Curaçao 35%

: Allemagne 65% / Curaçao 35% Corners : Allemagne 8 / Curaçao 1

: Allemagne 8 / Curaçao 1 Fautes : Allemagne 18 / Curaçao 10

: Allemagne 18 / Curaçao 10 Passes : Allemagne 630 / Curaçao 336

: Allemagne 630 / Curaçao 336 Precision des passes : Allemagne 87% / Curaçao 82%

: Allemagne 87% / Curaçao 82% xG : Allemagne 3.90 / Curaçao 0.40 Joueurs clés Deniz Undav (Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.9, 1 but(s), 2 passe(s) decisive(s) Kai Havertz (Allemagne) : note 8.2, 2 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 but(s) Nathaniel Brown (Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) Joshua Kimmich (Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s)

(Allemagne) : note 8.2, 2 passe(s) decisive(s) Felix Nmecha (Allemagne) : note 8.6, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.6, 1 but(s) Nico Schlotterbeck (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Jamal Musiala (Allemagne) : note 8.2, 1 but(s)

(Allemagne) : note 8.2, 1 but(s) Livano Comenencia (Curaçao) : note 7.3, 1 but(s) Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels 14/06/2026 Allemagne 7-1 Curaçao (World Cup) Groupe E Allemagne Termine 7-1 NRG Stadium Curaçao Curaçao Resume final Voir la fiche du match Côte d'Ivoire - Équateur Fiche match Côte d'Ivoire - Équateur Côte d'Ivoire 1-0 1-0 Équateur Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 28' Carton jaune - S. Fofana 38' Carton jaune - F. Kessie 40' Carton jaune - G. Doue 56' ↑↓ Remplacement - A. Minda (remplace N. Angulo) 56' ↑↓ Remplacement - E. Wahi (remplace A. Bonny) 56' ↑↓ Remplacement - B. Toure (remplace A. Diallo) 62' ↑↓ Remplacement - J. Yeboah (remplace A. Preciado) 62' ↑↓ Remplacement - A. Franco (remplace J. Porozo) 73' Carton jaune - J. Porozo 77' ↑↓ Remplacement - N. Pepe (remplace C. Inao Oulai) 77' ↑↓ Remplacement - S. Fofana (remplace I. Sangare) 77' ↑↓ Remplacement - E. Valencia (remplace K. Rodriguez) 89' ↑↓ Remplacement - G. Doue (remplace O. Kossounou) 90' ⚽ But - A. Diallo 1-0 Compositions Côte d'Ivoire Système 4-4-2 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 17 Guéla Doué Défenseur 5 Wilfried Singo Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 11 Yan Diomande Milieu 8 Franck Kessié Milieu 6 Seko Fofana Milieu 24 Bazoumana Touré Milieu 19 Nicolas Pépé Attaquant 12 Elye Wahi Attaquant Remplaçants 15 16 Mohamed Koné

23 Alban Lafont

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

7 Odilon Kossounou

21 Evan Ndicka

18 Ibrahim Sangaré

25 Parfait Guiagon

15 Amad Diallo

10 Simon Adingra

26 Christ Inao Oulaï

4 Jean Michaël Seri

22 Evann Guessand

9 Ange-Yoan Bonny

14 Oumar Diakité Équateur Système 3-4-3 Sélectionneur Sebastian Beccacece Titulaires 11 1 Hernán Galíndez Gardien 21 Alan Franco Défenseur 4 Joel Ordóñez Défenseur 6 Willian Pacho Défenseur 9 John Yeboah Milieu 23 Moisés Caicedo Milieu 15 Pedro Vite Milieu 3 Piero Hincapié Milieu 19 Gonzalo Plata Attaquant 13 Enner Valencia Attaquant 14 Alan Minda Attaquant Remplaçants 15 22 Gonzalo Valle

12 Moisés Ramírez

26 Yaimar Medina

25 Jackson Porozo

2 Félix Torres

20 Nilson Angulo

10 Kendry Páez

7 Pervis Estupiñán

5 Jordy Alcivar

17 Ángelo Preciado

18 Denil Castillo

16 Jordy Caicedo

8 Anthony Valencia

24 Jeremy Arevalo

11 Kevin Rodriguez Les chiffres du match Tirs cadres : Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 1 / Équateur 0 Tirs : Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6

: Côte d'Ivoire 6 / Équateur 6 Possession : Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55%

: Côte d'Ivoire 45% / Équateur 55% Corners : Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 2 / Équateur 0 Fautes : Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3

: Côte d'Ivoire 8 / Équateur 3 Cartons jaunes : Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0

: Côte d'Ivoire 3 / Équateur 0 Passes : Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285

: Côte d'Ivoire 233 / Équateur 285 Precision des passes : Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87%

: Côte d'Ivoire 83% / Équateur 87% xG : Côte d'Ivoire 0.73 / Équateur 0.54 Joueurs clés Hernán Galíndez (Équateur) : note 7.2, 1 arret(s)

(Équateur) : note 7.2, 1 arret(s) Yan Diomande (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Pedro Vite (Équateur) : note 7.2

(Équateur) : note 7.2 Guéla Doué (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Côte d'Ivoire) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Alan Franco (Équateur) : note 7

(Équateur) : note 7 Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire) : note 6.9

(Côte d'Ivoire) : note 6.9 Enner Valencia (Équateur) : note 6.9 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Côte d'Ivoire Termine 1-0 Lincoln Financial Field Équateur Équateur Resume final Voir la fiche du match Allemagne - Côte d'Ivoire Fiche match Allemagne - Côte d'Ivoire Allemagne 0-1 2e periode 68' · 0-1 Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match 30' ⚽ But - F. Kessie 0-1 46' ↑↓ Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger) 60' ↑↓ Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling) 60' ↑↓ Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav) 60' ↑↓ Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri) Compositions Allemagne Système 4-2-3-1 Sélectionneur Julian Nagelsmann Titulaires 11 1 Manuel Neuer Gardien 6 Joshua Kimmich Défenseur 4 Jonathan Tah Défenseur 15 Nico Schlotterbeck Défenseur 18 Nathaniel Brown Défenseur 23 Felix Nmecha Milieu 5 Aleksandar Pavlović Milieu 19 Leroy Sané Milieu 10 Jamal Musiala Milieu 17 Florian Wirtz Milieu 7 Kai Havertz Attaquant Remplaçants 15 21 Alexander Nübel

12 Oliver Baumann

24 Malick Thiaw

3 Waldemar Anton

2 Antonio Rüdiger

22 David Raum

25 Assan Ouédraogo

9 Jamie Leweling

20 Nadiem Amiri

13 Pascal Groß

8 Leon Goretzka

16 Angelo Stiller

14 Maximilian Beier

11 Nick Woltemade

26 Deniz Undav Côte d'Ivoire Système 4-1-4-1 Sélectionneur Emerse Fae Titulaires 11 1 Yahia Fofana Gardien 5 Wilfried Singo Défenseur 7 Odilon Kossounou Défenseur 20 Emmanuel Agbadou Défenseur 3 Ghislain Konan Défenseur 18 Ibrahim Sangaré Milieu 15 Amad Diallo Milieu 8 Franck Kessié Milieu 26 Christ Inao Oulaï Milieu 11 Yan Diomande Milieu 9 Ange-Yoan Bonny Attaquant Remplaçants 15 23 Alban Lafont

16 Mohamed Koné

13 Christopher Operi

2 Ousmane Diomande

17 Guéla Doué

21 Evan Ndicka

24 Bazoumana Touré

4 Jean Michaël Seri

25 Parfait Guiagon

6 Seko Fofana

10 Simon Adingra

14 Oumar Diakité

12 Elye Wahi

19 Nicolas Pépé

22 Evann Guessand Les chiffres du match Tirs cadres : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2 Tirs : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7

: Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7 Possession : Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40%

: Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40% Corners : Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1

: Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1 Fautes : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3

: Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3 Passes : Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243

: Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243 Precision des passes : Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87%

: Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87% xG : Allemagne 0.61 / Côte d'Ivoire 0.94 Joueurs clés Franck Kessié (Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.3, 1 but(s) Yahia Fofana (Côte d'Ivoire) : note 7.9, 2 arret(s)

(Côte d'Ivoire) : note 7.9, 2 arret(s) Manuel Neuer (Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s)

(Allemagne) : note 6.9, 1 arret(s) Florian Wirtz (Allemagne) : note 7.3

(Allemagne) : note 7.3 Odilon Kossounou (Côte d'Ivoire) : note 7.3

(Côte d'Ivoire) : note 7.3 Ghislain Konan (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Ibrahim Sangaré (Côte d'Ivoire) : note 7.2

(Côte d'Ivoire) : note 7.2 Christ Inao Oulaï (Côte d'Ivoire) : note 7.2 Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Allemagne 2e periode 68' 0-1 BMO Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Résumé à la pause Voir la fiche du match Équateur - Curaçao Fiche match Équateur - Curaçao Équateur 01:00 A venir Curaçao Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 01:00 Arrowhead Stadium Curaçao Curaçao Avant-match Voir la fiche du match Curaçao - Côte d'Ivoire Fiche match Curaçao - Côte d'Ivoire Curaçao 21:00 A venir Côte d'Ivoire Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Curaçao A venir 21:00 Lincoln Financial Field Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Voir la fiche du match Équateur - Allemagne Fiche match Équateur - Allemagne Équateur 21:00 A venir Allemagne Résumé Compositions Statistiques Confrontations Fil du match Le fil du match s affichera au coup d envoi. Compositions Les compositions seront publiées avant le coup d'envoi. Les chiffres du match Aucune statistique collective n est encore disponible dans les donnees du match. Joueurs clés Les joueurs clés seront mis en avant pendant le match. Absences et blessures Aucune absence confirmée pour le moment. Les précédents duels Aucun précédent duel fiable disponible. Groupe E Équateur A venir 21:00 MetLife Stadium Allemagne Allemagne