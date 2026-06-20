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Mondial 2026 : la Côte d’Ivoire mène face à l’Allemagne à la pause (1-0)

La Côte d’Ivoire mène 1-0 face à l’Allemagne à la mi-temps, ce samedi 20 juin 2026 au BMO Field de Toronto, lors de la deuxième sortie des deux sélections dans le groupe E du Mondial 2026. Franck Kessié a donné l’avantage aux Éléphants à la 30e minute, un but qui place provisoirement la sélection ivoirienne en position forte dans un duel direct entre deux équipes victorieuses lors de leur premier match.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Allemagne VS Côte d'Ivoire, le 20/06/2026 21:00, stade BMO Field
Illustration editoriale generee par IA.
3 min de lecture
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SOMMAIRE

Avant cette rencontre, l’Allemagne restait sur un large succès contre Curaçao, 7-1, tandis que la Côte d’Ivoire avait battu l’Équateur, 1-0. Ce score à la pause pèse donc dans la hiérarchie provisoire du groupe, où les deux équipes avaient déjà pris trois points avant le coup d’envoi.

Le seul fait décisif de la première période est venu de Kessié. Le milieu ivoirien, capitaine dans le onze d’Emerse Faé, a concrétisé l’un des temps forts des Éléphants à la demi-heure de jeu. La Côte d’Ivoire a cadré deux frappes avant la pause, contre une seule pour l’Allemagne.

L’équipe de Julian Nagelsmann a pourtant davantage eu le ballon, avec 61 pour cent de possession et une circulation mesurée à 237 passes tentées. Mais Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Jamal Musiala, Florian Wirtz et Kai Havertz n’ont pas trouvé la faille durant les 45 premières minutes.

La Côte d’Ivoire, organisée en 4-1-4-1, a tenu son avantage autour de Yahia Fofana, Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ibrahim Sangaré et Franck Kessié. Le bloc ivoirien a aussi pu compter sur Yan Diomande, crédité de deux passes clés dans cette première période.

Une Allemagne menée malgré la possession

L’Allemagne avait débuté en 4-2-3-1 avec Kai Havertz en pointe, soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Florian Wirtz. Au milieu, Felix Nmecha et Aleksandar Pavlović ont accompagné la première relance, devant une défense composée de Kimmich, Tah, Schlotterbeck et Nathaniel Brown.

Les chiffres disponibles traduisent une équipe allemande présente dans le jeu mais peu efficace dans les zones de finition. Quatre tirs ont été recensés côté allemand en première période, dont un cadré. Yahia Fofana a effectué un arrêt avant la pause.

La Côte d’Ivoire portée par Kessié

Emerse Faé avait choisi un 4-1-4-1 avec Ange-Yoan Bonny devant, soutenu par Amad Diallo, Kessié, Christ Inao Oulaï et Yan Diomande. Ibrahim Sangaré a occupé le rôle de sentinelle devant la ligne défensive.

À la pause, les Éléphants disposent d’un avantage court mais précieux. L’Allemagne devra réagir après le repos pour éviter de perdre du terrain dans ce groupe E, tandis que la Côte d’Ivoire aborde la seconde période avec l’occasion de confirmer son départ réussi dans la compétition.

Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
20/06/2026 21:00 Groupe E
Résumé à la pauseCompositionsAvant-match
Fil du match
  1. 30'But - F. Kessie0-1Côte d'Ivoire
  2. 46'Remplacement - N. Schlotterbeck (remplace A. Rudiger)Allemagne, 46e
  3. 60'Remplacement - L. Sane (remplace J. Leweling)Allemagne, 60e
  4. 60'Remplacement - J. Musiala (remplace D. Undav)Allemagne, 60e
  5. 60'Remplacement - A. Pavlovic (remplace N. Amiri)Allemagne, 60e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 2
  • Tirs : Allemagne 8 / Côte d'Ivoire 7
  • Possession : Allemagne 60% / Côte d'Ivoire 40%
  • Corners : Allemagne 4 / Côte d'Ivoire 1
  • Fautes : Allemagne 2 / Côte d'Ivoire 3
  • Passes : Allemagne 366 / Côte d'Ivoire 243
  • Precision des passes : Allemagne 89% / Côte d'Ivoire 87%
  • xG : Allemagne 0.61 / Côte d'Ivoire 0.94
Calendrier Groupe E
Voir le Calendrier Complet
Groupe E
Allemagne
Termine NRG Stadium
Curaçao
Resume final
Groupe E
Côte d'Ivoire
Termine Lincoln Financial Field
Équateur
Resume final
Groupe E
Allemagne
2e periode 68' BMO Field
Côte d'Ivoire
Résumé à la pause
Groupe E
Équateur
A venir Arrowhead Stadium
Curaçao
Avant-match
Groupe E
Curaçao
A venir Lincoln Financial Field
Côte d'Ivoire
Groupe E
Équateur
A venir MetLife Stadium
Allemagne
Groupe E
EquipeJGNPBPBCDiffPts
Allemagne11007163
Côte d'Ivoire11001013
Équateur100101-10
Curaçao100117-60
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