World Cup 2026: Ecuador and Germany level at halftime (1-1)

Ecuador and Germany are tied 1-1 at halftime in their 2026 World Cup group-stage match at MetLife Stadium.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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The 2026 World Cup group-stage match between Ecuador and Germany is taking place at MetLife Stadium. At halftime, the two teams are level at 1-1.

Germany opened the scoring in the 2nd minute through Leroy Sané, who capitalized on an assist from Florian Wirtz. But Ecuador responded quickly through Nilson Angulo, who equalized in the 9th minute from a Pedro Vite pass. This halftime score leaves both teams in a balanced position for the rest of the match.

The first half was marked by committed play, reflected in two yellow cards handed out shortly before the break — Piero Hincapié for Ecuador in the 43rd minute and Aleksandar Pavlović for Germany in the 44th minute. Those cautions underlined the real physical intensity, despite the scoreline remaining level.

In terms of possession, Germany have a slight edge with 56% to Ecuador’s 44%. The Germans have also been more active in attack with four total shots, including two on target, while Ecuador have attempted only two efforts, just one of which found the target.

Ecuador are playing in a 4-4-2 under Santiago Beccacece, with Hernán Galíndez in goal, a defense notably led by Piero Hincapié, and an attack spearheaded by Nilson Angulo and Gonzalo Plata. Germany are using a 4-2-3-1 orchestrated by Julian Nagelsmann, with Manuel Neuer in goal, a defense including Antonio Rüdiger and Jonathan Tah, and an attacking trio made up of Leroy Sané, Jamal Musiala and Kai Havertz, the latter also a key figure in the team’s collective play.

Ecuador
Finished MetLife Stadium
Germany
25/06/2026 21:00 Group E
Fil du match
  1. 2'But - Leroy Sané (passe Florian Wirtz)Allemagne, 2e
  2. 9'But - Nilson Angulo (passe Pedro Vite)Équateur, 9e
  3. 43'Carton jaune - Piero HincapiéÉquateur, 43e
  4. 44'Carton jaune - Aleksandar PavlovićAllemagne, 44e
  5. 45'Remplacement - Aleksandar Pavlović (remplace Angelo Stiller)Allemagne, 45e
  6. 47'VAR - Kai HavertzAllemagne, 47e
  7. 50'Carton jaune - Alan FrancoÉquateur, 50e
  8. 60'Remplacement - Kai Havertz (remplace Deniz Undav)Allemagne, 60e
  9. 60'Remplacement - Joshua Kimmich (remplace Malick Thiaw)Allemagne, 60e
  10. 64'Remplacement - Enner Valencia (remplace Kevin Rodriguez)Équateur, 64e
  11. 64'Remplacement - Alan Franco (remplace Angelo Preciado)Équateur, 64e
  12. 64'Remplacement - Felix Nmecha (remplace Maximilian Beier)Allemagne, 64e
  13. 71'Remplacement - Piero Hincapié (remplace Pervis Estupinan)Équateur, 71e
  14. 73'Remplacement - Florian Wirtz (remplace Pascal Groß)Allemagne, 73e
  15. 77'But - Gonzalo Plata (passe Kevin Rodriguez)Équateur, 77e
  16. 85'Remplacement - John Yeboah (remplace Felix Torres)Équateur, 85e
  17. 85'Remplacement - Nilson Angulo (remplace Jordy Caicedo)Équateur, 85e
  18. 89'Carton jaune - Gonzalo PlataÉquateur, 89e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Ecuador 3 / Germany 3
  • Tirs : Ecuador 8 / Germany 9
  • Possession : Ecuador 42% / Germany 58%
  • Corners : Ecuador 3 / Germany 1
  • Fautes : Ecuador 11 / Germany 8
  • Cartons jaunes : Ecuador 2 / Germany 1
  • Cartons rouges : Ecuador 0 / Germany 0
Group E schedule
View full schedule
Group E
Germany
Finished NRG Stadium
Curaçao
Group E
Ivory Coast
Finished Lincoln Financial Field
Ecuador
Group E
Germany
Finished BMO Field
Ivory Coast
Group E
Ecuador
Finished Arrowhead Stadium
Curaçao
Group E
Curaçao
Finished Lincoln Financial Field
Ivory Coast
Group E
Ecuador
Finished MetLife Stadium
Germany
Group E
TeamJGNPBPBCDiffPts
Germany320110466
Ivory Coast32014226
Ecuador31112204
Curaçao301219-81
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FIL D'ACTU
23:01 Football : World Cup 2026: Ivory Coast Beat Curaçao 2-0 as Nicolas Pépé Scores Twice
21:53 Football : World Cup 2026: Ecuador and Germany level at halftime (1-1)
23:01 World Cup 2026: Ivory Coast Beat Curaçao 2-0 as Nicolas Pépé Scores Twice