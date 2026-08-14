Pascal Soetens s’en prend violemment à Guillaume Pley dans une ancienne interview

Guillaume Pley, animateur français connu pour ses émissions sur NRJ et M6 ainsi que pour son média digital Legend, est actuellement au cœur d’une vive polémique alimentée par plusieurs accusations graves. À cette occasion, d’anciens témoignages et séquences circulant sur les réseaux sociaux ont refait surface, mettant en lumière des relations conflictuelles entre Pley et plusieurs collaborateurs. Parmi ces révélations, figure une interview de Pascal Soetens, éducateur médiatique réputé, qui avait exprimé ouvertement son avis sur Guillaume Pley dans un podcast diffusé il y a quelque temps. Ces déclarations, tout comme celles d’autres anciens collaborateurs, jettent un éclairage nouveau sur les différends professionnels du présentateur.

Pascal Soetens, invité du podcast animé par Darko, n’avait pas hésité à évoquer des expériences négatives avec certaines figures du petit écran. Interpellé sur les personnalités avec qui il avait eu de mauvaises relations, il avait cité sans détour Guillaume Pley en le qualifiant de « mytho ». Soetens avait ensuite raconté qu’il avait inspiré à Pley le nom de sa société, « QG » (pour Quartier Général), idée que ce dernier aurait utilisée sans honorer certaines promesses. Selon l’éducateur, Pley lui aurait assuré qu’il l’inviterait dans son entreprise après avoir adopté ce nom, mais cette invitation ne s’est jamais concrétisée. Soetens avait aussi suggéré que Pley avait « carotté » un autre collègue, illustrant ainsi une relation tendue des années avant les accusations actuelles.

Des anciens collaborateurs évoquent des relations professionnelles conflictuelles avec Guillaume Pley

Outre Pascal Soetens, Jean-Michel, ancien producteur et co-animateur historique de « Guillaume Radio » sur NRJ, est également revenu sur sa collaboration avec l’animateur. Il s’était présenté comme son « bras droit » et expliquait avoir servi d’intermédiaire entre Pley et les équipes, rôle rendu compliqué par des tensions croissantes. Selon lui, les échanges entre Pley et ses collaborateurs s’étaient tellement détériorés que le personnel avait cessé de communiquer directement avec lui, soulignant un malaise profond au sein de l’équipe.

Jean-Michel a également relaté une anecdote personnelle marquante. Informé Guillaume Pley de son absence nécessaire pour assister à l’enterrement de sa grand-mère, il assure avoir été licencié peu après pour ce motif. Cette rupture brutale traduit un climat professionnel difficile et des rapports tendus entre l’animateur et ses collaborateurs.

Ces témoignages, même s’ils ne constituent pas des preuves des accusations actuelles, montrent que des critiques sur la gestion et les méthodes professionnelles de Guillaume Pley étaient présentes dans le milieu depuis plusieurs années. La diffusion récente de ces séquences vient ainsi nourrir un débat autour des pratiques de l’animateur et la manière dont il a pu gérer ses relations au sein de ses équipes et partenaires.