Bénin

Bénin: interpellation de l’activiste Thibaut Ogou, présentation imminente devant le procureur

​L’activiste politique béninois Thibaut Ogou fait une nouvelle fois l’objet d’une procédure judiciaire après avoir été interpellé par les forces de l’ordre.

Edouard Djogbénou
Voir tous ses articles
SOCIéTé
99 vues
Thibaut Ogou, activiste politique et opposant
Thibaut Ogou, activiste politique et opposant
1 min de lecture
Google News Commenter

Selon les informations de Madame Actu, l’acteur de la société civile doit être présenté devant le procureur de la République dans le cadre de cette affaire.

​Pour le moment, les motifs exacts ainsi que la nature des faits qui lui sont reprochés restent à préciser par les autorités judiciaires. Son défèrement devant le parquet devrait permettre de déterminer les suites données à cette nouvelle arrestation.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
14:45 Showbiz : Kavinsky : une amie évoque leur ‘amour inconditionnel’ et dit qu’elle refuse de lui dire adieu
14:19 Société : Bénin: interpellation de l’activiste Thibaut Ogou, présentation imminente devant le procureur
14:45 Kavinsky : une amie évoque leur ‘amour inconditionnel’ et dit qu’elle refuse de lui dire adieu