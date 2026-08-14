Amir partage un moment musical avec son fils sur À l’imparfaite

Amir a partagé sur ses réseaux sociaux, vendredi 14 août, une vidéo où il apparaît en train de jouer de la guitare tandis que son fils reprend en chœur les paroles de son titre « À l’imparfaite » (sorti en 2024), une séquence recueillant rapidement de nombreuses réactions d’admiration de la part des internautes. L’extrait met en scène un moment intime entre le chanteur et l’un de ses enfants, illustrant à la fois la popularité de l’artiste et l’attention portée à sa vie familiale pendant la période estivale.

Ces derniers mois, l’artiste révélé par The Voice a connu des aléas professionnels : plusieurs de ses concerts ont été annulés, dont une date prévue à Marseille pour des raisons de sécurité, information relayée par la presse. Face à ces imprévus, Amir a choisi de consacrer du temps à sa famille, composée de sa compagne et de ses trois garçons, et de profiter de la trêve estivale pour se recentrer.

Le choix de partager ce type d’images s’inscrit aussi dans la continuité des déclarations publiques du chanteur sur son rôle de père. Interrogé en début d’année sur RFM, il confiait vouloir « venger l’enfance que j’ai eue », rappelant que son propre père, « issu d’une autre culture, était moins investi dans l’éducation des enfants ». Amir expliquait : « J’ai voulu rattraper le coup pour les miens. » La vidéo publiée le 14 août illustre concrètement cette posture paternelle, en situation musicale et conviviale.

Un duo père-fils filmé en toute simplicité

Sur la séquence mise en ligne, l’artiste de 42 ans est assis sur une table, guitare à la main, face à l’un de ses fils installé sur une chaise, dos à la caméra. Ensemble, ils enchaînent les couplets d’« À l’imparfaite ». Le garçon complète souvent les phrases entamées par son père ; lorsque nécessaire, Amir l’aide à retrouver la suite des paroles. Le format et la brièveté de la vidéo renforcent l’impression d’un instant volé, plus que d’une mise en scène élaborée.

Le morceau interprété, sorti en 2024, figure parmi le répertoire récent d’Amir et symbolise pour certains fans une connexion particulière entre l’artiste et son public, lorsque la création musicale devient aussi un moment familial. La vidéo a été relayée par des comptes de fans et commentée par des internautes touchés par la spontanéité du duo.

Dans les commentaires sous la publication, de nombreux messages saluent la tendresse de la scène et soulignent la voix du garçon. On peut lire : « tellement émouvant le petit Prince de papa », « Moooh j’adoooore petit coeur beaucoup trop chou cette version de ma chanson préférée ! ». D’autres remarques relèvent un possible talent chez l’enfant : « La relève est assurée, trop mignon », « Une voix en or le petit chanteur », « Mais il fait même des vibes !!! », « talent de père en fils ».