Real Madrid: Endrick freiné par une alerte musculaire avant le début de la Liga

Le Real Madrid doit composer avec une petite inquiétude concernant Endrick. L’attaquant brésilien est victime d’une surcharge musculaire et devrait être ménagé lors du prochain match de préparation face à Schalke, dimanche.

Endrick voit sa préparation estivale légèrement perturbée. Le jeune attaquant de 20 ans souffre d’une surcharge musculaire qui devrait le contraindre à faire l’impasse sur la rencontre amicale programmée dimanche contre Schalke. Cette absence ne serait toutefois pas considérée comme préoccupante par le staff madrilène. Le club souhaite avant tout éviter de prendre le moindre risque avec son joueur à l’approche du début de la saison. Endrick espère ainsi retrouver rapidement les terrains et être disponible pour la première journée de Liga, face à l’Espanyol.

Cette alerte physique intervient alors que la situation sportive du Brésilien s’est récemment clarifiée. Un départ en prêt avait longtemps été envisagé afin de lui permettre d’accumuler du temps de jeu. L’AS Rome et Aston Villa s’étaient notamment positionnés sur le dossier. Mais José Mourinho en a décidé autrement. Convaincu par les prestations du jeune attaquant durant la préparation, l’entraîneur portugais aurait choisi de conserver Endrick dans son effectif pour la saison à venir.

Le technicien madrilène entend lui offrir davantage de responsabilités et compte exploiter sa polyvalence. Endrick pourrait ainsi être utilisé à la pointe de l’attaque, mais également sur le côté droit. Le Brésilien devra désormais profiter des prochaines séances pour récupérer pleinement de cette surcharge musculaire. L’objectif est clair : être opérationnel dès le coup d’envoi de la nouvelle saison et confirmer les promesses affichées durant la préparation.