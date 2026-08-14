Manchester United: Marcus Rashford pourrait retrouver les terrains après 20 mois d’absence

Marcus Rashford pourrait retrouver le maillot de Manchester United après près de 20 mois d’absence. L’attaquant anglais figure dans le groupe convoqué par Michael Carrick pour affronter l’AC Milan en Pologne, où il pourrait retrouver son ancien entraîneur Ruben Amorim.

Marcus Rashford pourrait effectuer son grand retour sous le maillot de Manchester United ce week-end. L’attaquant anglais figure dans le groupe convoqué par Michael Carrick pour le dernier match amical de préparation des Red Devils, samedi en Pologne face à l’AC Milan. Une éventuelle apparition qui constituerait un événement pour Rashford, absent des rencontres de Manchester United depuis près de 20 mois. L’international anglais pourrait également retrouver Ruben Amorim, son ancien entraîneur, désormais à la tête de l’AC Milan. Kobbie Mainoo et Lisandro Martinez font également partie du groupe retenu pour ce déplacement.

En revanche, Benjamin Sesko ne sera pas du voyage. De retour à Carrington, l’attaquant slovène n’a toujours pas participé à la moindre rencontre de préparation avec Manchester United. Le joueur poursuit son programme de reprise après une blessure au tibia contractée cet été. Il devrait néanmoins être suffisamment rétabli pour participer au premier match de la saison en Premier League, face à Hull.

Mason Mount et Matthijs de Ligt ont, eux aussi, retrouvé le centre d’entraînement de Carrington. Le milieu anglais avait été contraint de quitter ses partenaires lors de la rencontre face au PSG, le week-end dernier, après s’être blessé seulement 20 minutes après le coup d’envoi. Il n’avait ensuite pas participé au match contre Leeds cette semaine. Manchester United dispute ainsi son dernier rendez-vous de préparation avec plusieurs retours importants, alors que la reprise officielle approche à grands pas.