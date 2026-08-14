Kavinsky : une amie évoque leur ‘amour inconditionnel’ et dit qu’elle refuse de lui dire adieu

Kavinsky, DJ âgé de 50 ans, a été retrouvé mort à son domicile le 28 juillet. Son décès, attribué à un accident cardio‑vasculaire et survenu trois jours seulement avant son 51e anniversaire, a suscité une vague d’hommages dans le milieu artistique et auprès de ses proches.

Les hommages se sont multipliés après l’annonce du décès. Des amis, des proches et des admirateurs ont témoigné leur émotion, et de nombreuses personnalités du monde culturel étaient présentes lors des obsèques organisées à Paris le mercredi 12 août, parmi lesquelles des réalisateurs et artistes cités par la presse.

Avant sa mort, Kavinsky partageait sa vie avec Gaëlle Constantini. À l’issue de la cérémonie, elle a publié un message sur les réseaux sociaux pour remercier celles et ceux qui lui avaient apporté du réconfort : « Vos si nombreux messages me touchent énormément. Je vous remercie du fond du cœur. J’essaie de répondre. Petit à petit. Un jour après l’autre », a‑t‑elle écrit.

Un hommage intime d’une proche, Marina Bevelleri

Parmi les personnes très proches du DJ, Marina Bevelleri, attachée de presse dans la mode et artiste peintre, s’est distinguée par une déclaration publique et des souvenirs partagés. Elle a publié une lettre dans laquelle elle évoque la difficulté d’accepter la disparition et la place centrale que l’artiste occupait dans sa vie.

Dans son message, Marina Bevelleri confie avoir redouté le moment d’écrire ces mots, estimant que les formuler reviendrait à accepter la réalité du décès. Elle rapporte que l’inhumation s’est déroulée dans un climat d’affection, mais qu’elle refuse pour l’heure de dire « adieu » : « Je préfère te dire au revoir, parce que je sais que très vite nous nous reverrons, et parce que tu es toujours avec moi, avec nous », écrit‑elle.

Marina Bevelleri précise la nature du lien qui l’unissait au musicien sans entrer dans des détails professionnels : « Depuis deux ans et demi, tu as été le soleil de ma vie. À tes côtés, j’avais l’impression que rien ne pouvait m’arriver. Tu m’as fait découvrir ce qu’était avoir une confiance absolue en quelqu’un. Tu m’as appris ce qu’était l’amour inconditionnel, au‑delà de toute étiquette », ajoute‑t‑elle.

Elle conclut sa déclaration en soulignant l’unicité de la personne disparue et l’impact qu’il a eu sur son existence : « Je ne pense pas qu’un jour je rencontrerai un deuxième Vinco : tu es unique (…) Jamais je n’aurai les mots pour te remercier d’avoir redonné un sens à ma vie. Et puis, tu es l’homme le plus drôle que j’ai jamais connu ».