David Hallyday dévoile les prénoms de ses trois petits-enfants, les fils d’Ilona et Emma

David Hallyday, figure emblématique de la musique française et fils du légendaire Johnny Hallyday, célèbre une nouvelle étape dans sa vie familiale en tant que grand-père. À 60 ans, le chanteur a partagé avec le magazine Gala une confidence attendue : les prénoms de ses trois petits-enfants. Cette révélation marque une ouverture sur la nouvelle génération de la famille Hallyday-Smet, une dynastie déjà bien ancrée dans le paysage artistique français.

Depuis plusieurs années, la famille s’est agrandie avec l’arrivée des enfants de ses filles Ilona Smet et Emma Smet. En effet, Ilona Smet, l’aînée de David Hallyday, a donné naissance à son premier enfant en 2022, puis à un deuxième au printemps 2025. Peu après, durant l’été 2025, sa sœur Emma Smet a elle aussi accueilli son premier enfant. Ces événements familiaux sont au cœur des joies récentes du chanteur, qui savoure pleinement ce rôle inédit de grand-père, tout en poursuivant sa carrière musicale.

David Hallyday trois fois grand-père

Jusqu’à présent, les prénoms des petits-enfants étaient restés un secret bien gardé. Cependant, à l’occasion de ses 60 ans, David Hallyday a décidé de lever le voile dans l’interview accordée à Gala. Il a ainsi révélé que les deux fils d’Ilona Smet se prénomment Harrison et Oscar. Quant au fils d’Emma Smet, il porte le prénom d’Akira. Ces trois enfants incarnent désormais la nouvelle génération de la famille mêlant héritage artistique et vie privée.

Dans le passé, David Hallyday avait évoqué ce rôle dans le documentaire Hallyday par David, diffusé sur M6. Il y expliquait à quel point il tenait à profiter au maximum de ses enfants, qu’il a eus relativement jeune, et qu’il abordait désormais avec enthousiasme l’étape suivante de sa vie de père, celle de grand-père. Ce nouveau rôle familial prend une place importante dans son quotidien, même s’il continue de mener sa carrière artistique avec passion.

« C’est génial d’avoir trois autres enfants »

David Hallyday s’est montré particulièrement ému et heureux de cette nouvelle dynamique familiale. Dans le même documentaire, il confiait : « Quand cela arrive, c’est fou ! J’adore ! C’est génial d’avoir trois autres enfants. C’est une relation particulière… » Des propos qui traduisent toute la tendresse qu’il porte à ses petits-enfants, avec lesquels il tisse une relation singulière.

Malgré leur jeune âge, Harrison, Oscar et Akira ont déjà adopté un surnom affectueux pour appeler leur grand-père. Dans son passage à l’émission Bienvenue chez Beaugrand sur M Radio, David Hallyday avait révélé que ses petits-enfants l’appellent tendrement « Dadou ». Un sobriquet original qui s’éloigne des appellations traditionnelles telles que « papi » ou « pépé ». Le chanteur avait accueilli cette nouvelle dénomination avec amusement, précisant que ce surnom ne s’était pas imposé, ce qui lui convenait parfaitement : « Ça ne s’est pas présenté et ça m’arrange bien ! Dadou, ils sont trop mignons ».