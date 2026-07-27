Camille Cottin : sa fortune amassée grâce aux campagnes Nespresso, Tiffany et Chanel

Camille Cottin suscite actuellement l’attention après ses déclarations dans Drag Race France, où elle a évoqué avec émotion son personnage d’Andréa dans Dix pour cent et affirmé : « Je suis heureuse de pouvoir être lesbienne au cinéma ». À la fois actrice reconnue et visage des maisons de luxe, elle multiplie depuis plusieurs années les collaborations avec des marques comme Nespresso, Chanel, Gucci ou Tiffany & Co..

Longtemps associée au personnage de la Connasse, Camille Cottin a changé d’échelle grâce à son rôle d’Andréa Martel dans la série Dix pour cent, qui lui a ouvert les portes du cinéma français puis international. Sa filmographie comprend des titres tels que Stillwater, House of Gucci et Mystère à Venise, et elle a partagé l’affiche avec des noms du cinéma mondial comme Lady Gaga, Adam Driver, Kenneth Branagh ou George Clooney.

Cette visibilité a suscité l’intérêt des grandes maisons et des annonceurs. Son image, décrite comme élégante, populaire et discrète, a séduit des marques de luxe qui l’ont recrutée pour des campagnes internationales et des opérations d’« égérie ».

Des films à succès aux campagnes des plus grandes marques

Parmi ses collaborations, Camille Cottin est devenue ambassadrice pour Chanel, notamment autour de la montre J12, et a noué des partenariats avec Gucci. En 2023, elle a été choisie par Tiffany & Co. pour représenter la maison en France. À cette occasion, elle a expliqué que « Tiffany & Co. est iconique avec sa légendaire boîte bleue » et a évoqué l’accompagnement de la marque auprès des femmes dans leurs aspirations au rêve et à l’élégance.

Le contrat offrant la plus grande visibilité reste celui avec Nespresso. Depuis 2022, Camille Cottin apparaît dans les publicités de la marque de café aux côtés de George Clooney, déjà ambassadeur historique, et de Jean Dujardin. Les spots, diffusés dans plusieurs pays, se présentent comme de véritables mini-films. En 2025, elle a participé à une campagne au ton policier où George Clooney mène l’enquête après le vol mystérieux de capsules ; Camille Cottin y tient le rôle d’une héritière, entourée notamment d’Eva Longoria.

Ces collaborations internationales sont reconnues pour leur pouvoir de rémunération élevé, même si les montants des cachets n’ont pas été divulgués. À cela s’ajoutent ses revenus d’actrice, mêlant productions françaises, films américains et travaux pour les plateformes de streaming, ce qui diversifie ses sources de revenus.

Sur le plan entrepreneurial et militant, Camille Cottin a cofondé, avec sa partenaire Shirley Kohn, la société Malmö Productions, destinée à développer des projets engagés sur les questions de société. Elle affiche par ailleurs un engagement public pour le féminisme et le soutien aux droits des personnes LGBTQIA+ et aux migrants. L’actrice a indiqué avoir consacré une part de ses revenus issus de certaines collaborations commerciales à des actions solidaires.

Aucun chiffre officiel ne permet de chiffrer précisément son patrimoine, mais entre ses rôles au cinéma, ses activités de production et ses contrats d’égérie — notamment pour Nespresso, Chanel, Gucci et Tiffany & Co. — elle figure parmi les personnalités françaises à forte valeur publicitaire.