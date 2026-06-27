World Cup 2026: Croatia lead Ghana at half-time (1-0)

Croatia lead Ghana 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after P. Sucic's 31st-minute goal.

Henry DONCHE
View all articles
FOOTBALL
33 views
Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
1 min read
Google News Comment

SUMMARY

Croatia – Ghana has reached half-time at the 2026 World Cup, with Croatia leading Ghana 1-0.

The numbers, however, paint a more nuanced first half. Croatia had the ball with 43% possession and tried their luck more often, with 0 shots to Ghana’s 0. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Croatia and 0 for Ghana.

First-half highlights

  • Goal – P. Sucic (assist M. Kovacic) (Croatia, 31st)

Croatia must confirm

With this one-goal lead, Croatia can go into the second half in a favorable position. The challenge now will be to hold on to that advantage without dropping too deep, while taking advantage of the spaces Ghana will have to leave as they look to get back into the match.

Ghana under pressure

For Ghana, the break must be used to correct what was missing in the final actions. Possession or volume will not be enough if the chances do not become clearer.

Croatia
Second half 90' Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Group L
Fil du match
  1. 31'But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
  2. 46'Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
  3. 46'Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
  4. 66'Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
  5. 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
  6. 71'Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 71e
  7. 71'Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah)Ghana, 71e
  8. 73'But - D. Luckassen (passe E. Nuamah)Ghana, 73e
  9. 78'Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic)Croatie, 78e
  10. 83'But - N. Vlasic (passe L. Modric)Croatie, 83e
  11. 85'Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi)Ghana, 85e
  12. 88'Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 88e
  13. 88'Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 88e
  14. 90+4'Carton jaune - K. PeprahGhana, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Croatia 2 / Ghana 0
  • Tirs : Croatia 5 / Ghana 3
  • Possession : Croatia 53% / Ghana 47%
  • Corners : Croatia 0 / Ghana 2
  • Fautes : Croatia 6 / Ghana 9
  • Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 0
  • Passes : Croatia 436 / Ghana 390
  • Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 91%
  • xG : Croatia 0.28 / Ghana 0.05
Group L schedule
View full schedule
Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Finished BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Finished MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Second half 90' Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England32106247
Ghana21101014
Croatia210134-13
Panama300304-40
DON'T MISS
FIL D'ACTU
23:58 Football : World Cup 2026: England beat Panama 2-0 at MetLife Stadium
23:32 Football : World Cup 2026: DR Congo and Uzbekistan battle for a crucial group-stage place
23:58 World Cup 2026: England beat Panama 2-0 at MetLife Stadium