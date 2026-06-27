World Cup 2026: Croatia lead Ghana at half-time (1-0)
Croatia lead Ghana 1-0 at half-time in their 2026 World Cup match after P. Sucic's 31st-minute goal.
SUMMARY
Croatia – Ghana has reached half-time at the 2026 World Cup, with Croatia leading Ghana 1-0.
The numbers, however, paint a more nuanced first half. Croatia had the ball with 43% possession and tried their luck more often, with 0 shots to Ghana’s 0. In the decisive area, the shots-on-target count is 0 for Croatia and 0 for Ghana.
First-half highlights
- Goal – P. Sucic (assist M. Kovacic) (Croatia, 31st)
Croatia must confirm
With this one-goal lead, Croatia can go into the second half in a favorable position. The challenge now will be to hold on to that advantage without dropping too deep, while taking advantage of the spaces Ghana will have to leave as they look to get back into the match.
Ghana under pressure
For Ghana, the break must be used to correct what was missing in the final actions. Possession or volume will not be enough if the chances do not become clearer.
- 31'⚽But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
- 46'↑↓Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
- 66'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
- 71'↑↓Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 71e
- 71'↑↓Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah)Ghana, 71e
- 73'⚽But - D. Luckassen (passe E. Nuamah)Ghana, 73e
- 78'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic)Croatie, 78e
- 83'⚽But - N. Vlasic (passe L. Modric)Croatie, 83e
- 85'↑↓Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi)Ghana, 85e
- 88'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 88e
- 88'↑↓Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 88e
- 90+4'Carton jaune - K. PeprahGhana, 90+4e
- Tirs cadres : Croatia 2 / Ghana 0
- Tirs : Croatia 5 / Ghana 3
- Possession : Croatia 53% / Ghana 47%
- Corners : Croatia 0 / Ghana 2
- Fautes : Croatia 6 / Ghana 9
- Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 0
- Passes : Croatia 436 / Ghana 390
- Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 91%
- xG : Croatia 0.28 / Ghana 0.05
- 12'⚽But - H. Kane1-0Angleterre
- 36'⚽But - M. Baturina1-1Croatie · Passe : P. Sucic
- 42'⚽But - H. Kane2-1Angleterre · Passe : D. Rice
- 45+5'⚽But - P. Musa2-2Croatie · Passe : I. Perisic
- 47'⚽But - J. Bellingham3-2Angleterre · Passe : E. Anderson
- 58'↑↓Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic)Croatie, 58e
- 66'↑↓Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic)Croatie, 66e
- 66'↑↓Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 72'↑↓Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford)Angleterre, 72e
- 72'↑↓Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka)Angleterre, 72e
- 72'↑↓Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers)Angleterre, 72e
- 78'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic)Croatie, 78e
- 79'↑↓Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric)Croatie, 79e
- 80'↑↓Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence)Angleterre, 80e
- 85'⚽But - M. Rashford4-2Angleterre · Passe : B. Saka
- 87'↑↓Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi)Angleterre, 87e
- 1 Jordan Pickford Goalkeeper
- 24 Reece James Defender
- 2 Ezri Konsa Defender
- 5 John Stones Defender
- 3 Nico O'Reilly Defender
- 8 Elliot Anderson Midfielder
- 4 Declan Rice Midfielder
- 20 Noni Madueke Midfielder
- 10 Jude Bellingham Midfielder
- 18 Anthony Gordon Midfielder
- 9 Harry Kane Forward
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 15 Dan Burn
- 25 Djed Spence
- 26 Jarell Quansah
- 6 Marc Guéhi
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 7 Bukayo Saka
- 22 Ivan Toney
- 11 Marcus Rashford
- 19 Ollie Watkins
- 1 Dominik Livaković Goalkeeper
- 6 Josip Šutalo Defender
- 22 Luka Vušković Defender
- 4 Joško Gvardiol Defender
- 2 Josip Stanišić Midfielder
- 10 Luka Modrić Midfielder
- 15 Mario Pašalić Midfielder
- 14 Ivan Perišić Midfielder
- 17 Petar Sučić Forward
- 16 Martin Baturina Forward
- 26 Petar Musa Forward
- 23 Dominik Kotarski
- 12 Ivor Pandur
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 3 Marin Pongračić
- 25 Martin Erlić
- 8 Mateo Kovačić
- 18 Kristijan Jakić
- 21 Luka Sučić
- 24 Marco Pašalić
- 7 Nikola Moro
- 13 Nikola Vlašić
- 19 Toni Fruk
- 9 Andrej Kramarić
- 11 Ante Budimir
- 20 Igor Matanović
- Tirs cadres : England 10 / Croatia 2
- Tirs : England 18 / Croatia 4
- Possession : England 53% / Croatia 47%
- Corners : England 8 / Croatia 1
- Fautes : England 8 / Croatia 7
- Passes : England 324 / Croatia 290
- Precision des passes : England 85% / Croatia 84%
- xG : England 2.40 / Croatia 0.41
- Harry Kane (England) : note 8.3, 2 but(s)
- Martin Baturina (Croatia) : note 7.9, 1 but(s)
- Dominik Livaković (Croatia) : note 7.3, 7 arret(s)
- Jude Bellingham (England) : note 7.6, 1 but(s)
- Petar Musa (Croatia) : note 7.5, 1 but(s)
- Declan Rice (England) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Ivan Perišić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Petar Sučić (Croatia) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
No confirmed absence yet.
- 13/06/2021 England 1-0 Croatia (Euro Championship)
- 18/11/2018 England 2-1 Croatia (UEFA Nations League)
- 12/10/2018 Croatia 0-0 England (UEFA Nations League)
- 11/07/2018 Croatia 2-1 England (World Cup)
- 16'Carton jaune - C. YirenkyiGhana, 16e
- 46'↑↓Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare)Ghana, 46e
- 58'↑↓Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu)Ghana, 58e
- 58'↑↓Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 58e
- 63'↑↓Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo)Panama, 63e
- 63'↑↓Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono)Panama, 63e
- 73'Carton jaune - C. BlackmanPanama, 73e
- 74'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz)Panama, 74e
- 78'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo)Ghana, 78e
- 87'↑↓Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu)Ghana, 87e
- 90'↑↓Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy)Panama, 90e
- 90+5'⚽But - C. Yirenkyi1-0Ghana · Passe : B. Thomas-Asante
- 90+10'Carton jaune - C. HarveyPanama, 90+10e
- 1 Lawrence Ati Zigi Goalkeeper
- 26 Marvin Senaya Defender
- 4 Jonas Adjei Adjetey Defender
- 18 Jerome Opoku Defender
- 14 Gideon Mensah Defender
- 24 Ernest Nuamah Midfielder
- 3 Caleb Yirenkyi Midfielder
- 15 Elisha Owusu Midfielder
- 11 Antoine Semenyo Midfielder
- 22 Kamaldeen Sulemana Forward
- 9 Jordan Ayew Forward
- 12 Joseph Anang
- 16 Benjamin Asare
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 23 Derrick Luckassen
- 8 Kwasi Sibo
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 13 Christopher Baah
- 19 Iñaki Williams
- 20 Augustine Boakye
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 25 Prince Kwabena Adu
- 22 Orlando Mosquera Goalkeeper
- 13 Jiovany Ramos Defender
- 3 José Córdoba Defender
- 16 Andrés Andrade Defender
- 23 Amir Murillo Midfielder
- 14 Carlos Harvey Midfielder
- 11 Yoel Bárcenas Midfielder
- 2 César Blackman Midfielder
- 6 Cristian Martínez Forward
- 18 Cecilio Waterman Forward
- 7 José Luis Rodríguez Forward
- 12 César Samudio
- 1 Luis Mejía
- 4 Fidel Escobar
- 5 Edgardo Fariña
- 15 Éric Davis
- 25 Roderick Miller
- 26 Jorge Gutiérrez
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 10 Ismael Díaz
- 19 Alberto Quintero
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 24 Azarias Londoño
- 9 Tomás Rodríguez
- 17 José Fajardo
- Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1
- Tirs : Ghana 1 / Panama 3
- Possession : Ghana 36% / Panama 64%
- Fautes : Ghana 3 / Panama 6
- Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0
- Passes : Ghana 172 / Panama 315
- Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%
- xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
- Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)
- Andrés Andrade (Panama) : note 7.5
- Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Amir Murillo (Panama) : note 7
- Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9
- Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9
- Cristian Martínez (Panama) : note 6.9
- Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 41'Carton jaune - Declan RiceAngleterre, 41e
- 60'Carton jaune - Iñaki WilliamsGhana, 60e
- 65'↑↓Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka)Angleterre, 65e
- 66'↑↓Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly)Angleterre, 66e
- 66'↑↓Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku)Ghana, 66e
- 67'↑↓Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu)Ghana, 67e
- 73'↑↓Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers)Angleterre, 73e
- 74'↑↓Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze)Angleterre, 74e
- 83'↑↓Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford)Angleterre, 83e
- 87'↑↓Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong)Ghana, 87e
- 95'↑↓Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba)Ghana, 95e
- 1 Jordan Pickford Goalkeeper
- 24 Reece James Defender
- 2 Ezri Konsa Defender
- 6 Marc Guéhi Defender
- 25 Djed Spence Defender
- 8 Elliot Anderson Midfielder
- 4 Declan Rice Midfielder
- 20 Noni Madueke Midfielder
- 10 Jude Bellingham Midfielder
- 18 Anthony Gordon Midfielder
- 9 Harry Kane Forward
- 3 Nico O'Reilly
- 7 Bukayo Saka
- 23 James Trafford
- 13 Dean Henderson
- 5 John Stones
- 26 Jarell Quansah
- 15 Dan Burn
- 12 Trevoh Chalobah
- 14 Jordan Henderson
- 21 Eberechi Eze
- 16 Kobbie Mainoo
- 17 Morgan Rogers
- 22 Ivan Toney
- 19 Ollie Watkins
- 11 Marcus Rashford
- 16 Benjamin Asare Goalkeeper
- 26 Marvin Senaya Defender
- 4 Jonas Adjei Adjetey Defender
- 18 Jerome Opoku Defender
- 14 Gideon Mensah Defender
- 5 Thomas Partey Midfielder
- 19 Iñaki Williams Midfielder
- 3 Caleb Yirenkyi Midfielder
- 8 Kwasi Sibo Midfielder
- 11 Antoine Semenyo Midfielder
- 9 Jordan Ayew Forward
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 25 Prince Kwabena Adu
- 1 Lawrence Ati Zigi
- 12 Joseph Anang
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 23 Derrick Luckassen
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 13 Christopher Baah
- 15 Elisha Owusu
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 20 Augustine Boakye
- 22 Kamaldeen Sulemana
- 24 Ernest Nuamah
- Tirs cadres : England 3 / Ghana 1
- Tirs : England 17 / Ghana 2
- Possession : England 78% / Ghana 22%
- Corners : England 5 / Ghana 2
- Fautes : England 12 / Ghana 23
- Cartons jaunes : England 1 / Ghana 1
- Passes : England 577 / Ghana 163
- Precision des passes : England 93% / Ghana 76%
- xG : England 1.00 / Ghana 0.29
- Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)
- Marc Guéhi (England) : note 8.3
- Declan Rice (England) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)
- Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5
- Thomas Partey (Ghana) : note 7.5
- Ezri Konsa (England) : note 7.3
- Djed Spence (England) : note 7.3
- Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 46'↑↓Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir)Croatie, 46e
- 46'↑↓Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric)Croatie, 46e
- 54'⚽But - A. Budimir (passe J. Stanisic)Croatie, 54e
- 61'Carton jaune - Y. BarcenasPanama, 61e
- 72'↑↓Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic)Croatie, 72e
- 72'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic)Croatie, 72e
- 77'↑↓Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman)Panama, 77e
- 81'↑↓Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic)Croatie, 81e
- 83'↑↓Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono)Panama, 83e
- 90'↑↓Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez)Panama, 90e
- 90'↑↓Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis)Panama, 90e
- 90+2'Carton jaune - P. SucicCroatie, 90+2e
- 22 Orlando Mosquera Goalkeeper
- 23 Amir Murillo Defender
- 13 Jiovany Ramos Defender
- 3 José Córdoba Defender
- 16 Andrés Andrade Defender
- 2 César Blackman Defender
- 6 Cristian Martínez Midfielder
- 14 Carlos Harvey Midfielder
- 11 Yoel Bárcenas Midfielder
- 7 José Luis Rodríguez Midfielder
- 17 José Fajardo Forward
- 1 Luis Mejía
- 12 César Samudio
- 4 Fidel Escobar
- 5 Edgardo Fariña
- 15 Éric Davis
- 25 Roderick Miller
- 26 Jorge Gutiérrez
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 10 Ismael Díaz
- 19 Alberto Quintero
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 24 Azarias Londoño
- 9 Tomás Rodríguez
- 18 Cecilio Waterman
- 1 Dominik Livaković Goalkeeper
- 2 Josip Stanišić Defender
- 6 Josip Šutalo Defender
- 3 Marin Pongračić Defender
- 4 Joško Gvardiol Defender
- 10 Luka Modrić Midfielder
- 8 Mateo Kovačić Midfielder
- 24 Marco Pašalić Midfielder
- 16 Martin Baturina Midfielder
- 14 Ivan Perišić Midfielder
- 26 Petar Musa Forward
- 12 Ivor Pandur
- 23 Dominik Kotarski
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 18 Kristijan Jakić
- 7 Nikola Moro
- 13 Nikola Vlašić
- 15 Mario Pašalić
- 17 Petar Sučić
- 19 Toni Fruk
- 21 Luka Sučić
- 9 Andrej Kramarić
- 11 Ante Budimir
- 20 Igor Matanović
- Tirs cadres : Panama 0 / Croatia 1
- Tirs : Panama 1 / Croatia 2
- Possession : Panama 36% / Croatia 64%
- Corners : Panama 0 / Croatia 1
- Fautes : Panama 9 / Croatia 5
- Passes : Panama 172 / Croatia 310
- Precision des passes : Panama 79% / Croatia 88%
- xG : Panama 0.06 / Croatia 0.05
- Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2
- Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)
- Yoel Bárcenas (Panama) : note 7
- Amir Murillo (Panama) : note 6.9
- Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9
- Andrés Andrade (Panama) : note 6.9
- César Blackman (Panama) : note 6.9
- José Fajardo (Panama) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
- 46'↑↓Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo)Panama, 46e
- 53'Carton jaune - J. FajardoPanama, 53e
- 60'Carton jaune - J. QuansahAngleterre, 60e
- 62'⚽But - J. Bellingham (passe B. Saka)Angleterre, 62e
- 63'↑↓Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence)Angleterre, 63e
- 63'↑↓Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke)Angleterre, 63e
- 67'⚽But - H. Kane (passe J. Bellingham)Angleterre, 67e
- 71'↑↓Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz)Panama, 71e
- 71'↑↓Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono)Panama, 71e
- 71'↑↓Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze)Angleterre, 71e
- 84'Carton jaune - A. AndradePanama, 84e
- 84'↑↓Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson)Angleterre, 84e
- 84'↑↓Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins)Angleterre, 84e
- 88'↑↓Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero)Panama, 88e
- 88'↑↓Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis)Panama, 88e
- 22 Orlando Mosquera Goalkeeper
- 23 Amir Murillo Defender
- 4 Fidel Escobar Defender
- 3 José Córdoba Defender
- 16 Andrés Andrade Defender
- 26 Jorge Gutiérrez Defender
- 6 Cristian Martínez Midfielder
- 11 Yoel Bárcenas Midfielder
- 14 Carlos Harvey Midfielder
- 7 José Luis Rodríguez Midfielder
- 9 Tomás Rodríguez Forward
- 12 César Samudio
- 1 Luis Mejía
- 15 Éric Davis
- 13 Jiovany Ramos
- 25 Roderick Miller
- 2 César Blackman
- 5 Edgardo Fariña
- 20 Aníbal Godoy
- 21 César Yanis
- 8 Adalberto Carrasquilla
- 19 Alberto Quintero
- 10 Ismael Díaz
- 24 Azarias Londoño
- 17 José Fajardo
- 18 Cecilio Waterman
- 1 Jordan Pickford Goalkeeper
- 26 Jarell Quansah Defender
- 2 Ezri Konsa Defender
- 6 Marc Guéhi Defender
- 3 Nico O'Reilly Defender
- 8 Elliot Anderson Midfielder
- 10 Jude Bellingham Midfielder
- 7 Bukayo Saka Midfielder
- 17 Morgan Rogers Midfielder
- 11 Marcus Rashford Midfielder
- 9 Harry Kane Forward
- 13 Dean Henderson
- 23 James Trafford
- 5 John Stones
- 15 Dan Burn
- 25 Djed Spence
- 12 Trevoh Chalobah
- 16 Kobbie Mainoo
- 21 Eberechi Eze
- 14 Jordan Henderson
- 4 Declan Rice
- 20 Noni Madueke
- 19 Ollie Watkins
- 22 Ivan Toney
- 18 Anthony Gordon
- Tirs cadres : Panama 2 / England 5
- Tirs : Panama 5 / England 14
- Possession : Panama 29% / England 71%
- Corners : Panama 1 / England 6
- Fautes : Panama 12 / England 8
- Cartons jaunes : Panama 1 / England 1
- Cartons rouges : Panama 0 / England 0
- J. Bellingham (England) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)
- H. Kane (England) : note 7.76, 1 but(s)
- B. Saka (England) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s)
- J. Pickford (England) : note 7.13, 2 arret(s)
- N. O'Reilly (England) : note 7.64
- E. Konsa (England) : note 7.34
- M. Guéhi (England) : note 7.32
- J. Quansah (England) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
No confirmed absence yet.
- 24/06/2018 England 6-1 Panama (World Cup)
- 31'⚽But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
- 46'↑↓Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
- 46'↑↓Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
- 66'↑↓Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
- 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
- 71'↑↓Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 71e
- 71'↑↓Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah)Ghana, 71e
- 73'⚽But - D. Luckassen (passe E. Nuamah)Ghana, 73e
- 78'↑↓Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic)Croatie, 78e
- 83'⚽But - N. Vlasic (passe L. Modric)Croatie, 83e
- 85'↑↓Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi)Ghana, 85e
- 88'↑↓Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 88e
- 88'↑↓Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 88e
- 90+4'Carton jaune - K. PeprahGhana, 90+4e
- 1 Dominik Livaković Goalkeeper
- 2 Josip Stanišić Defender
- 6 Josip Šutalo Defender
- 3 Marin Pongračić Defender
- 14 Ivan Perišić Defender
- 10 Luka Modrić Midfielder
- 8 Mateo Kovačić Midfielder
- 17 Petar Sučić Midfielder
- 13 Nikola Vlašić Midfielder
- 16 Martin Baturina Midfielder
- 11 Ante Budimir Forward
- 23 Dominik Kotarski
- 12 Ivor Pandur
- 5 Duje Ćaleta-Car
- 4 Joško Gvardiol
- 22 Luka Vušković
- 25 Martin Erlić
- 18 Kristijan Jakić
- 21 Luka Sučić
- 24 Marco Pašalić
- 15 Mario Pašalić
- 7 Nikola Moro
- 19 Toni Fruk
- 9 Andrej Kramarić
- 20 Igor Matanović
- 26 Petar Musa
- 16 Benjamin Asare Goalkeeper
- 26 Marvin Senaya Defender
- 4 Jonas Adjei Adjetey Defender
- 23 Derrick Luckassen Defender
- 14 Gideon Mensah Defender
- 5 Thomas Partey Midfielder
- 11 Antoine Semenyo Midfielder
- 15 Elisha Owusu Midfielder
- 8 Kwasi Sibo Midfielder
- 22 Kamaldeen Sulemana Midfielder
- 9 Jordan Ayew Forward
- 1 Lawrence Ati Zigi
- 12 Joseph Anang
- 2 Alidu Seidu
- 6 Abdul Mumin
- 17 Rahman Baba
- 18 Jerome Opoku
- 21 Kojo Peprah Oppong
- 3 Caleb Yirenkyi
- 7 Abdul Fatawu Issahaku
- 13 Christopher Baah
- 19 Iñaki Williams
- 20 Augustine Boakye
- 10 Brandon Thomas-Asante
- 24 Ernest Nuamah
- 25 Prince Kwabena Adu
- Tirs cadres : Croatia 2 / Ghana 0
- Tirs : Croatia 5 / Ghana 3
- Possession : Croatia 53% / Ghana 47%
- Corners : Croatia 0 / Ghana 2
- Fautes : Croatia 6 / Ghana 9
- Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 0
- Passes : Croatia 436 / Ghana 390
- Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 91%
- xG : Croatia 0.28 / Ghana 0.05
- Petar Sučić (Croatia) : note 8, 1 but(s)
- Mateo Kovačić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)
- Luka Modrić (Croatia) : note 7.3
- Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2
- Ivan Perišić (Croatia) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)
- Marin Pongračić (Croatia) : note 7
- Martin Baturina (Croatia) : note 6.9
- Derrick Luckassen (Ghana) : note 6.9
No confirmed absence yet.
No reliable head-to-head available yet.
|Team
|J
|G
|N
|P
|BP
|BC
|Diff
|Pts
|England
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|Ghana
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|Croatia
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0
Comments