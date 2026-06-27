World Cup 2026: Croatia edge Ghana 2-1 in decisive Group L match

Croatia beat Ghana 2-1 at Lincoln Financial Field in Philadelphia as Nikola Vlašić’s late goal sealed a crucial Group L win at the 2026 World Cup.
Croatia got the better of Ghana (2-1) on Saturday at Lincoln Financial Field in Philadelphia on matchday three of Group L at the 2026 World Cup. The Croats broke the deadlock late on through Nikola Vlašić (83rd) after opening the scoring through Petar Sučić from the penalty spot (31st). Derrick Luckassen had temporarily equalized for Ghana in the 73rd minute.
The win confirms the tight battle in this group, where Croatia recorded their second victory after beating Panama (1-0) and losing to England (4-2). Ghana, unbeaten until now with a win over Panama (1-0) and a draw against England (0-0), remain in contention for qualification but must now deal with two defeats in three matches.
In a hard-fought encounter, Croatia imposed their 4-2-3-1, relying on an experienced midfield featuring Luka Modrić, Mateo Kovačić and the young Petar Sučić, who delivered a notable performance by scoring the opening goal from the penalty spot. Captain Modrić stood out with several key passes, notably for Vlašić, who sealed the result. Zlatko Dalic’s side dominated possession with 54%, playing fluid football and putting together controlled passing moves.
Ghana, under Carlos Queiroz, stayed true to their 4-1-4-1 with Thomas Partey anchored in midfield. Despite an attacking intent highlighted by the second-half introduction of Ernest Nuamah, who provided the assist for Luckassen, the team struggled to find space against Croatia’s organized defense. Goalkeeper Benjamin Asare made a series of saves, notably from efforts by Budimir and Vlašić, preventing a heavier scoreline.
Croatia driven by a balanced midfield and solid tactical choices
Zlatko Dalic lined up in a classic 4-2-3-1 that showcased the complementarity between veteran Luka Modrić and his partners Mateo Kovačić and Petar Sučić. The trio controlled the tempo of the match, regularly providing attacking options. The defense, made up of Josip Šutalo and Ivan Perišić, contained Ghana’s attacks despite a few setbacks, such as Perišić’s yellow card in the 68th minute. In attack, Ante Budimir, handed a start up front, created important chances. The strategic substitutions in the second half maintained the team’s solidity and freshness, notably with the introduction of Nikola Vlašić, the decisive goalscorer.
Ghana still searching for rhythm against an experienced Croatian side
Carlos Queiroz opted for a 4-1-4-1 with Thomas Partey as the holding midfielder and Antoine Semenyo supporting Jordan Ayew up front. Jonas Adjei Adjetey and Derrick Luckassen provided defensive solidity, with Luckassen scoring the equalizer after Ernest Nuamah came on. However, the Ghanaian team struggled in their build-up play, limited to 46% possession and an 89% pass accuracy rate. The attempt to inject energy in the second half with the introductions of Kamaldeen Sulemana and Jordan Ayew was not enough to turn the match around, despite their commitment and the opportunities created.
Croatia
Finished
2-1
Lincoln Financial Field Ghana
27/06/2026 22:00
·
Group L
Fil du match
31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) Croatie, 31e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) Ghana, 46e 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) Ghana, 46e 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 68' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 68e 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 71e 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) Ghana, 71e 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) Ghana, 73e 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) Croatie, 78e 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) Croatie, 83e 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) Ghana, 85e 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 88e 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 88e 90+4' Carton jaune - K. Peprah Ghana, 90+4e
Les chiffres du match
Tirs cadres : Croatia 4 / Ghana 1 Tirs : Croatia 8 / Ghana 5 Possession : Croatia 54% / Ghana 46% Corners : Croatia 3 / Ghana 2 Fautes : Croatia 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 1 Passes : Croatia 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 89% xG : Croatia 0.46 / Ghana 0.71
Joueurs clés
Petar Sučić (Croatia) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatia) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
View match details for England - Croatia
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
12' ⚽ But - H. Kane 1-0 Angleterre 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 Croatie · Passe : P. Sucic 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 Angleterre · Passe : D. Rice 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 Croatie · Passe : I. Perisic 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 Angleterre · Passe : E. Anderson 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) Croatie, 58e 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) Croatie, 66e 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) Angleterre, 72e 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) Angleterre, 72e 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) Croatie, 78e 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) Croatie, 79e 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) Angleterre, 80e 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 Angleterre · Passe : B. Saka 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Angleterre, 87e
Line-ups
Starters 11
1
Jordan Pickford
Goalkeeper
24
Reece James
Defender
2
Ezri Konsa
Defender
5
John Stones
Defender
3
Nico O'Reilly
Defender
8
Elliot Anderson
Midfielder
4
Declan Rice
Midfielder
20
Noni Madueke
Midfielder
10
Jude Bellingham
Midfielder
18
Anthony Gordon
Midfielder
9
Harry Kane
Forward
Substitutes 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
15
Dan Burn
25
Djed Spence
26
Jarell Quansah
6
Marc Guéhi
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
7
Bukayo Saka
22
Ivan Toney
11
Marcus Rashford
19
Ollie Watkins
Starters 11
1
Dominik Livaković
Goalkeeper
6
Josip Šutalo
Defender
22
Luka Vušković
Defender
4
Joško Gvardiol
Defender
2
Josip Stanišić
Midfielder
10
Luka Modrić
Midfielder
15
Mario Pašalić
Midfielder
14
Ivan Perišić
Midfielder
17
Petar Sučić
Forward
16
Martin Baturina
Forward
26
Petar Musa
Forward
Substitutes 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
3
Marin Pongračić
25
Martin Erlić
8
Mateo Kovačić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Match stats
Tirs cadres : England 10 / Croatia 2 Tirs : England 18 / Croatia 4 Possession : England 53% / Croatia 47% Corners : England 8 / Croatia 1 Fautes : England 8 / Croatia 7 Passes : England 324 / Croatia 290 Precision des passes : England 85% / Croatia 84% xG : England 2.40 / Croatia 0.41
Key players
Harry Kane (England) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatia) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatia) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (England) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatia) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (England) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatia) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
13/06/2021 England 1-0 Croatia (Euro Championship) 18/11/2018 England 2-1 Croatia (UEFA Nations League) 12/10/2018 Croatia 0-0 England (UEFA Nations League) 11/07/2018 Croatia 2-1 England (World Cup)
17/06
Group L
England
Finished
4-2
AT&T Stadium Croatia
View match details for Ghana - Panama
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
16' Carton jaune - C. Yirenkyi Ghana, 16e 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) Ghana, 46e 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) Ghana, 58e 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 58e 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) Panama, 63e 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) Panama, 63e 73' Carton jaune - C. Blackman Panama, 73e 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) Panama, 74e 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) Ghana, 78e 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) Ghana, 87e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) Panama, 90e 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 Ghana · Passe : B. Thomas-Asante 90+10' Carton jaune - C. Harvey Panama, 90+10e
Line-ups
Starters 11
1
Lawrence Ati Zigi
Goalkeeper
26
Marvin Senaya
Defender
4
Jonas Adjei Adjetey
Defender
18
Jerome Opoku
Defender
14
Gideon Mensah
Defender
24
Ernest Nuamah
Midfielder
3
Caleb Yirenkyi
Midfielder
15
Elisha Owusu
Midfielder
11
Antoine Semenyo
Midfielder
22
Kamaldeen Sulemana
Forward
9
Jordan Ayew
Forward
Substitutes 14
12
Joseph Anang
16
Benjamin Asare
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
8
Kwasi Sibo
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
25
Prince Kwabena Adu
Starters 11
22
Orlando Mosquera
Goalkeeper
13
Jiovany Ramos
Defender
3
José Córdoba
Defender
16
Andrés Andrade
Defender
23
Amir Murillo
Midfielder
14
Carlos Harvey
Midfielder
11
Yoel Bárcenas
Midfielder
2
César Blackman
Midfielder
6
Cristian Martínez
Forward
18
Cecilio Waterman
Forward
7
José Luis Rodríguez
Forward
Substitutes 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
17
José Fajardo
Match stats
Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13
Key players
Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
18/06
Group L
Ghana
Finished
1-0
BMO Field Panama
View match details for England - Ghana
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
41' Carton jaune - Declan Rice Angleterre, 41e 60' Carton jaune - Iñaki Williams Ghana, 60e 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) Angleterre, 65e 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) Angleterre, 66e 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) Ghana, 66e 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) Ghana, 67e 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) Angleterre, 73e 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) Angleterre, 74e 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) Angleterre, 83e 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) Ghana, 87e 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Ghana, 95e
Line-ups
Starters 11
1
Jordan Pickford
Goalkeeper
24
Reece James
Defender
2
Ezri Konsa
Defender
6
Marc Guéhi
Defender
25
Djed Spence
Defender
8
Elliot Anderson
Midfielder
4
Declan Rice
Midfielder
20
Noni Madueke
Midfielder
10
Jude Bellingham
Midfielder
18
Anthony Gordon
Midfielder
9
Harry Kane
Forward
Substitutes 15
3
Nico O'Reilly
7
Bukayo Saka
23
James Trafford
13
Dean Henderson
5
John Stones
26
Jarell Quansah
15
Dan Burn
12
Trevoh Chalobah
14
Jordan Henderson
21
Eberechi Eze
16
Kobbie Mainoo
17
Morgan Rogers
22
Ivan Toney
19
Ollie Watkins
11
Marcus Rashford
Starters 11
16
Benjamin Asare
Goalkeeper
26
Marvin Senaya
Defender
4
Jonas Adjei Adjetey
Defender
18
Jerome Opoku
Defender
14
Gideon Mensah
Defender
5
Thomas Partey
Midfielder
19
Iñaki Williams
Midfielder
3
Caleb Yirenkyi
Midfielder
8
Kwasi Sibo
Midfielder
11
Antoine Semenyo
Midfielder
9
Jordan Ayew
Forward
Substitutes 15
7
Abdul Fatawu Issahaku
25
Prince Kwabena Adu
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
21
Kojo Peprah Oppong
23
Derrick Luckassen
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
13
Christopher Baah
15
Elisha Owusu
10
Brandon Thomas-Asante
20
Augustine Boakye
22
Kamaldeen Sulemana
24
Ernest Nuamah
Match stats
Tirs cadres : England 3 / Ghana 1 Tirs : England 17 / Ghana 2 Possession : England 78% / Ghana 22% Corners : England 5 / Ghana 2 Fautes : England 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : England 1 / Ghana 1 Passes : England 577 / Ghana 163 Precision des passes : England 93% / Ghana 76% xG : England 1.00 / Ghana 0.29
Key players
Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (England) : note 8.3 Declan Rice (England) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (England) : note 7.3 Djed Spence (England) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
23/06
Group L
England
Finished
0-0
Gillette Stadium Ghana
View match details for Panama - Croatia
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) Croatie, 46e 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) Croatie, 46e 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) Croatie, 54e 61' Carton jaune - Y. Barcenas Panama, 61e 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) Croatie, 72e 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) Croatie, 72e 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) Panama, 77e 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) Croatie, 81e 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) Panama, 83e 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) Panama, 90e 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) Panama, 90e 90+2' Carton jaune - P. Sucic Croatie, 90+2e
Line-ups
Starters 11
22
Orlando Mosquera
Goalkeeper
23
Amir Murillo
Defender
13
Jiovany Ramos
Defender
3
José Córdoba
Defender
16
Andrés Andrade
Defender
2
César Blackman
Defender
6
Cristian Martínez
Midfielder
14
Carlos Harvey
Midfielder
11
Yoel Bárcenas
Midfielder
7
José Luis Rodríguez
Midfielder
17
José Fajardo
Forward
Substitutes 15
1
Luis Mejía
12
César Samudio
4
Fidel Escobar
5
Edgardo Fariña
15
Éric Davis
25
Roderick Miller
26
Jorge Gutiérrez
8
Adalberto Carrasquilla
10
Ismael Díaz
19
Alberto Quintero
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
24
Azarias Londoño
9
Tomás Rodríguez
18
Cecilio Waterman
Starters 11
1
Dominik Livaković
Goalkeeper
2
Josip Stanišić
Defender
6
Josip Šutalo
Defender
3
Marin Pongračić
Defender
4
Joško Gvardiol
Defender
10
Luka Modrić
Midfielder
8
Mateo Kovačić
Midfielder
24
Marco Pašalić
Midfielder
16
Martin Baturina
Midfielder
14
Ivan Perišić
Midfielder
26
Petar Musa
Forward
Substitutes 15
12
Ivor Pandur
23
Dominik Kotarski
5
Duje Ćaleta-Car
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
18
Kristijan Jakić
7
Nikola Moro
13
Nikola Vlašić
15
Mario Pašalić
17
Petar Sučić
19
Toni Fruk
21
Luka Sučić
9
Andrej Kramarić
11
Ante Budimir
20
Igor Matanović
Match stats
Tirs cadres : Panama 0 / Croatia 1 Tirs : Panama 1 / Croatia 2 Possession : Panama 36% / Croatia 64% Corners : Panama 0 / Croatia 1 Fautes : Panama 9 / Croatia 5 Passes : Panama 172 / Croatia 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatia 88% xG : Panama 0.06 / Croatia 0.05
Key players
Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
No reliable head-to-head available yet.
24/06
Group L
Panama
Finished
0-1
BMO Field Croatia
View match details for Panama - England
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
46' ↑↓ Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo) Panama, 46e 53' Carton jaune - J. Fajardo Panama, 53e 60' Carton jaune - J. Quansah Angleterre, 60e 62' ⚽ But - J. Bellingham (passe B. Saka) Angleterre, 62e 63' ↑↓ Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence) Angleterre, 63e 63' ↑↓ Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke) Angleterre, 63e 67' ⚽ But - H. Kane (passe J. Bellingham) Angleterre, 67e 71' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz) Panama, 71e 71' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono) Panama, 71e 71' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze) Angleterre, 71e 84' Carton jaune - A. Andrade Panama, 84e 84' ↑↓ Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson) Angleterre, 84e 84' ↑↓ Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins) Angleterre, 84e 88' ↑↓ Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero) Panama, 88e 88' ↑↓ Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis) Panama, 88e
Line-ups
Starters 11
22
Orlando Mosquera
Goalkeeper
23
Amir Murillo
Defender
4
Fidel Escobar
Defender
3
José Córdoba
Defender
16
Andrés Andrade
Defender
26
Jorge Gutiérrez
Defender
6
Cristian Martínez
Midfielder
11
Yoel Bárcenas
Midfielder
14
Carlos Harvey
Midfielder
7
José Luis Rodríguez
Midfielder
9
Tomás Rodríguez
Forward
Substitutes 15
12
César Samudio
1
Luis Mejía
15
Éric Davis
13
Jiovany Ramos
25
Roderick Miller
2
César Blackman
5
Edgardo Fariña
20
Aníbal Godoy
21
César Yanis
8
Adalberto Carrasquilla
19
Alberto Quintero
10
Ismael Díaz
24
Azarias Londoño
17
José Fajardo
18
Cecilio Waterman
Starters 11
1
Jordan Pickford
Goalkeeper
26
Jarell Quansah
Defender
2
Ezri Konsa
Defender
6
Marc Guéhi
Defender
3
Nico O'Reilly
Defender
8
Elliot Anderson
Midfielder
10
Jude Bellingham
Midfielder
7
Bukayo Saka
Midfielder
17
Morgan Rogers
Midfielder
11
Marcus Rashford
Midfielder
9
Harry Kane
Forward
Substitutes 14
13
Dean Henderson
23
James Trafford
5
John Stones
15
Dan Burn
25
Djed Spence
12
Trevoh Chalobah
16
Kobbie Mainoo
21
Eberechi Eze
14
Jordan Henderson
4
Declan Rice
20
Noni Madueke
19
Ollie Watkins
22
Ivan Toney
18
Anthony Gordon
Match stats
Tirs cadres : Panama 2 / England 5 Tirs : Panama 5 / England 14 Possession : Panama 29% / England 71% Corners : Panama 1 / England 6 Fautes : Panama 12 / England 8 Cartons jaunes : Panama 1 / England 1 Cartons rouges : Panama 0 / England 0
Key players
J. Bellingham (England) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) H. Kane (England) : note 7.76, 1 but(s) B. Saka (England) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s) J. Pickford (England) : note 7.13, 2 arret(s) N. O'Reilly (England) : note 7.64 E. Konsa (England) : note 7.34 M. Guéhi (England) : note 7.32 J. Quansah (England) : note 7, 1 carton(s) jaune(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
24/06/2018 England 6-1 Panama (World Cup)
27/06
Group L
Panama
Finished
0-2
MetLife Stadium England
View match details for Croatia - Ghana
Summary
Line-ups
Stats
Head-to-head
Match feed
31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) Croatie, 31e 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) Ghana, 46e 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) Ghana, 46e 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) Croatie, 66e 68' Carton jaune - I. Perisic Croatie, 68e 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) Ghana, 71e 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) Ghana, 71e 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) Ghana, 73e 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) Croatie, 78e 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) Croatie, 83e 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) Ghana, 85e 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) Croatie, 88e 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) Croatie, 88e 90+4' Carton jaune - K. Peprah Ghana, 90+4e
Line-ups
Starters 11
1
Dominik Livaković
Goalkeeper
2
Josip Stanišić
Defender
6
Josip Šutalo
Defender
3
Marin Pongračić
Defender
14
Ivan Perišić
Defender
10
Luka Modrić
Midfielder
8
Mateo Kovačić
Midfielder
17
Petar Sučić
Midfielder
13
Nikola Vlašić
Midfielder
16
Martin Baturina
Midfielder
11
Ante Budimir
Forward
Substitutes 15
23
Dominik Kotarski
12
Ivor Pandur
5
Duje Ćaleta-Car
4
Joško Gvardiol
22
Luka Vušković
25
Martin Erlić
18
Kristijan Jakić
21
Luka Sučić
24
Marco Pašalić
15
Mario Pašalić
7
Nikola Moro
19
Toni Fruk
9
Andrej Kramarić
20
Igor Matanović
26
Petar Musa
Starters 11
16
Benjamin Asare
Goalkeeper
26
Marvin Senaya
Defender
4
Jonas Adjei Adjetey
Defender
23
Derrick Luckassen
Defender
14
Gideon Mensah
Defender
5
Thomas Partey
Midfielder
11
Antoine Semenyo
Midfielder
15
Elisha Owusu
Midfielder
8
Kwasi Sibo
Midfielder
22
Kamaldeen Sulemana
Midfielder
9
Jordan Ayew
Forward
Substitutes 15
1
Lawrence Ati Zigi
12
Joseph Anang
2
Alidu Seidu
6
Abdul Mumin
17
Rahman Baba
18
Jerome Opoku
21
Kojo Peprah Oppong
3
Caleb Yirenkyi
7
Abdul Fatawu Issahaku
13
Christopher Baah
19
Iñaki Williams
20
Augustine Boakye
10
Brandon Thomas-Asante
24
Ernest Nuamah
25
Prince Kwabena Adu
Match stats
Tirs cadres : Croatia 4 / Ghana 1 Tirs : Croatia 8 / Ghana 5 Possession : Croatia 54% / Ghana 46% Corners : Croatia 3 / Ghana 2 Fautes : Croatia 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 1 Passes : Croatia 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 89% xG : Croatia 0.46 / Ghana 0.71
Key players
Petar Sučić (Croatia) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatia) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mateo Kovačić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2 Ivan Perišić (Croatia) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s)
Absences & injuries
No confirmed absence yet.
Head-to-head
27/06/2026 Croatia 2-1 Ghana (World Cup)
27/06
Group L
Croatia
Finished
2-1
Lincoln Financial Field Ghana
Group L
Team J G N P BP BC Diff Pts England 3 2 1 0 6 2 4 7 Croatia 3 2 0 1 5 5 0 6 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 0
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