World Cup 2026: Croatia edge Ghana 2-1 in decisive Group L match

Croatia beat Ghana 2-1 at Lincoln Financial Field in Philadelphia as Nikola Vlašić’s late goal sealed a crucial Group L win at the 2026 World Cup.

Henry DONCHE
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FOOTBALL
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Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
Illustration du match Croatie VS Ghana, le 27/06/2026 22:00, stade Lincoln Financial Field
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SUMMARY

Croatia got the better of Ghana (2-1) on Saturday at Lincoln Financial Field in Philadelphia on matchday three of Group L at the 2026 World Cup. The Croats broke the deadlock late on through Nikola Vlašić (83rd) after opening the scoring through Petar Sučić from the penalty spot (31st). Derrick Luckassen had temporarily equalized for Ghana in the 73rd minute.

The win confirms the tight battle in this group, where Croatia recorded their second victory after beating Panama (1-0) and losing to England (4-2). Ghana, unbeaten until now with a win over Panama (1-0) and a draw against England (0-0), remain in contention for qualification but must now deal with two defeats in three matches.

In a hard-fought encounter, Croatia imposed their 4-2-3-1, relying on an experienced midfield featuring Luka Modrić, Mateo Kovačić and the young Petar Sučić, who delivered a notable performance by scoring the opening goal from the penalty spot. Captain Modrić stood out with several key passes, notably for Vlašić, who sealed the result. Zlatko Dalic’s side dominated possession with 54%, playing fluid football and putting together controlled passing moves.

Ghana, under Carlos Queiroz, stayed true to their 4-1-4-1 with Thomas Partey anchored in midfield. Despite an attacking intent highlighted by the second-half introduction of Ernest Nuamah, who provided the assist for Luckassen, the team struggled to find space against Croatia’s organized defense. Goalkeeper Benjamin Asare made a series of saves, notably from efforts by Budimir and Vlašić, preventing a heavier scoreline.

Croatia driven by a balanced midfield and solid tactical choices

Zlatko Dalic lined up in a classic 4-2-3-1 that showcased the complementarity between veteran Luka Modrić and his partners Mateo Kovačić and Petar Sučić. The trio controlled the tempo of the match, regularly providing attacking options. The defense, made up of Josip Šutalo and Ivan Perišić, contained Ghana’s attacks despite a few setbacks, such as Perišić’s yellow card in the 68th minute. In attack, Ante Budimir, handed a start up front, created important chances. The strategic substitutions in the second half maintained the team’s solidity and freshness, notably with the introduction of Nikola Vlašić, the decisive goalscorer.

Ghana still searching for rhythm against an experienced Croatian side

Carlos Queiroz opted for a 4-1-4-1 with Thomas Partey as the holding midfielder and Antoine Semenyo supporting Jordan Ayew up front. Jonas Adjei Adjetey and Derrick Luckassen provided defensive solidity, with Luckassen scoring the equalizer after Ernest Nuamah came on. However, the Ghanaian team struggled in their build-up play, limited to 46% possession and an 89% pass accuracy rate. The attempt to inject energy in the second half with the introductions of Kamaldeen Sulemana and Jordan Ayew was not enough to turn the match around, despite their commitment and the opportunities created.

Croatia
Finished Lincoln Financial Field
Ghana
27/06/2026 22:00 Group L
Fil du match
  1. 31'But - P. Sucic (passe M. Kovacic)Croatie, 31e
  2. 46'Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah)Ghana, 46e
  3. 46'Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu)Ghana, 46e
  4. 66'Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic)Croatie, 66e
  5. 68'Carton jaune - I. PerisicCroatie, 68e
  6. 71'Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante)Ghana, 71e
  7. 71'Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah)Ghana, 71e
  8. 73'But - D. Luckassen (passe E. Nuamah)Ghana, 73e
  9. 78'Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic)Croatie, 78e
  10. 83'But - N. Vlasic (passe L. Modric)Croatie, 83e
  11. 85'Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi)Ghana, 85e
  12. 88'Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic)Croatie, 88e
  13. 88'Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol)Croatie, 88e
  14. 90+4'Carton jaune - K. PeprahGhana, 90+4e
Les chiffres du match
  • Tirs cadres : Croatia 4 / Ghana 1
  • Tirs : Croatia 8 / Ghana 5
  • Possession : Croatia 54% / Ghana 46%
  • Corners : Croatia 3 / Ghana 2
  • Fautes : Croatia 9 / Ghana 13
  • Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 1
  • Passes : Croatia 517 / Ghana 444
  • Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 89%
  • xG : Croatia 0.46 / Ghana 0.71
Joueurs clés
  • Petar Sučić (Croatia) : note 8.7, 1 but(s)
  • Nikola Vlašić (Croatia) : note 7.3, 1 but(s)
  • Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s)
  • Luka Modrić (Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)
  • Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)
Group L schedule
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Group L
England
Finished AT&T Stadium
Croatia
Group L
Ghana
Finished BMO Field
Panama
Group L
England
Finished Gillette Stadium
Ghana
Group L
Panama
Finished BMO Field
Croatia
Group L
Panama
Finished MetLife Stadium
England
Group L
Croatia
Finished Lincoln Financial Field
Ghana
Group L
TeamJGNPBPBCDiffPts
England32106247
Croatia32015506
Ghana31112204
Panama300304-40
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