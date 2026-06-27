World Cup 2026: Croatia edge Ghana 2-1 in decisive Group L match

Croatia beat Ghana 2-1 at Lincoln Financial Field in Philadelphia as Nikola Vlašić’s late goal sealed a crucial Group L win at the 2026 World Cup.

Croatia got the better of Ghana (2-1) on Saturday at Lincoln Financial Field in Philadelphia on matchday three of Group L at the 2026 World Cup. The Croats broke the deadlock late on through Nikola Vlašić (83rd) after opening the scoring through Petar Sučić from the penalty spot (31st). Derrick Luckassen had temporarily equalized for Ghana in the 73rd minute.

The win confirms the tight battle in this group, where Croatia recorded their second victory after beating Panama (1-0) and losing to England (4-2). Ghana, unbeaten until now with a win over Panama (1-0) and a draw against England (0-0), remain in contention for qualification but must now deal with two defeats in three matches.

In a hard-fought encounter, Croatia imposed their 4-2-3-1, relying on an experienced midfield featuring Luka Modrić, Mateo Kovačić and the young Petar Sučić, who delivered a notable performance by scoring the opening goal from the penalty spot. Captain Modrić stood out with several key passes, notably for Vlašić, who sealed the result. Zlatko Dalic’s side dominated possession with 54%, playing fluid football and putting together controlled passing moves.

Ghana, under Carlos Queiroz, stayed true to their 4-1-4-1 with Thomas Partey anchored in midfield. Despite an attacking intent highlighted by the second-half introduction of Ernest Nuamah, who provided the assist for Luckassen, the team struggled to find space against Croatia’s organized defense. Goalkeeper Benjamin Asare made a series of saves, notably from efforts by Budimir and Vlašić, preventing a heavier scoreline.

Croatia driven by a balanced midfield and solid tactical choices

Zlatko Dalic lined up in a classic 4-2-3-1 that showcased the complementarity between veteran Luka Modrić and his partners Mateo Kovačić and Petar Sučić. The trio controlled the tempo of the match, regularly providing attacking options. The defense, made up of Josip Šutalo and Ivan Perišić, contained Ghana’s attacks despite a few setbacks, such as Perišić’s yellow card in the 68th minute. In attack, Ante Budimir, handed a start up front, created important chances. The strategic substitutions in the second half maintained the team’s solidity and freshness, notably with the introduction of Nikola Vlašić, the decisive goalscorer.

Ghana still searching for rhythm against an experienced Croatian side

Carlos Queiroz opted for a 4-1-4-1 with Thomas Partey as the holding midfielder and Antoine Semenyo supporting Jordan Ayew up front. Jonas Adjei Adjetey and Derrick Luckassen provided defensive solidity, with Luckassen scoring the equalizer after Ernest Nuamah came on. However, the Ghanaian team struggled in their build-up play, limited to 46% possession and an 89% pass accuracy rate. The attempt to inject energy in the second half with the introductions of Kamaldeen Sulemana and Jordan Ayew was not enough to turn the match around, despite their commitment and the opportunities created.

Croatia Finished 2-1 Lincoln Financial Field Ghana Ghana Fil du match 31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) 68' Carton jaune - I. Perisic 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) 90+4' Carton jaune - K. Peprah Les chiffres du match Tirs cadres : Croatia 4 / Ghana 1

: Croatia 4 / Ghana 1 Tirs : Croatia 8 / Ghana 5

: Croatia 8 / Ghana 5 Possession : Croatia 54% / Ghana 46%

: Croatia 54% / Ghana 46% Corners : Croatia 3 / Ghana 2

: Croatia 3 / Ghana 2 Fautes : Croatia 9 / Ghana 13

: Croatia 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 1

: Croatia 1 / Ghana 1 Passes : Croatia 517 / Ghana 444

: Croatia 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 89%

: Croatia 92% / Ghana 89% xG : Croatia 0.46 / Ghana 0.71 Joueurs clés Petar Sučić (Croatia) : note 8.7, 1 but(s)

(Croatia) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatia) : note 7.3, 1 but(s)

(Croatia) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

Group L schedule View full schedule View match details for England - Croatia Match center England - Croatia England 4-2 4-2 Croatia Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 12' ⚽ But - H. Kane 1-0 36' ⚽ But - M. Baturina 1-1 42' ⚽ But - H. Kane 2-1 45+5' ⚽ But - P. Musa 2-2 47' ⚽ But - J. Bellingham 3-2 58' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Kovacic) 66' ↑↓ Remplacement - L. Vuskovic (remplace M. Pasalic) 66' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace I. Matanovic) 72' ↑↓ Remplacement - A. Gordon (remplace M. Rashford) 72' ↑↓ Remplacement - N. Madueke (remplace B. Saka) 72' ↑↓ Remplacement - D. Rice (remplace M. Rogers) 78' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace N. Vlasic) 79' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace A. Kramaric) 80' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace D. Spence) 85' ⚽ But - M. Rashford 4-2 87' ↑↓ Remplacement - J. Stones (remplace M. Guehi) Line-ups England System 4-2-3-1 Coach Thomas Tuchel Starters 11 1 Jordan Pickford Goalkeeper 24 Reece James Defender 2 Ezri Konsa Defender 5 John Stones Defender 3 Nico O'Reilly Defender 8 Elliot Anderson Midfielder 4 Declan Rice Midfielder 20 Noni Madueke Midfielder 10 Jude Bellingham Midfielder 18 Anthony Gordon Midfielder 9 Harry Kane Forward Substitutes 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

15 Dan Burn

25 Djed Spence

26 Jarell Quansah

6 Marc Guéhi

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

7 Bukayo Saka

22 Ivan Toney

11 Marcus Rashford

19 Ollie Watkins Croatia System 3-4-2-1 Coach Zlatko Dalic Starters 11 1 Dominik Livaković Goalkeeper 6 Josip Šutalo Defender 22 Luka Vušković Defender 4 Joško Gvardiol Defender 2 Josip Stanišić Midfielder 10 Luka Modrić Midfielder 15 Mario Pašalić Midfielder 14 Ivan Perišić Midfielder 17 Petar Sučić Forward 16 Martin Baturina Forward 26 Petar Musa Forward Substitutes 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

3 Marin Pongračić

25 Martin Erlić

8 Mateo Kovačić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Match stats Tirs cadres : England 10 / Croatia 2

: England 10 / Croatia 2 Tirs : England 18 / Croatia 4

: England 18 / Croatia 4 Possession : England 53% / Croatia 47%

: England 53% / Croatia 47% Corners : England 8 / Croatia 1

: England 8 / Croatia 1 Fautes : England 8 / Croatia 7

: England 8 / Croatia 7 Passes : England 324 / Croatia 290

: England 324 / Croatia 290 Precision des passes : England 85% / Croatia 84%

: England 85% / Croatia 84% xG : England 2.40 / Croatia 0.41 Key players Harry Kane (England) : note 8.3, 2 but(s)

(England) : note 8.3, 2 but(s) Martin Baturina (Croatia) : note 7.9, 1 but(s)

(Croatia) : note 7.9, 1 but(s) Dominik Livaković (Croatia) : note 7.3, 7 arret(s)

(Croatia) : note 7.3, 7 arret(s) Jude Bellingham (England) : note 7.6, 1 but(s)

(England) : note 7.6, 1 but(s) Petar Musa (Croatia) : note 7.5, 1 but(s)

(Croatia) : note 7.5, 1 but(s) Declan Rice (England) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(England) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Ivan Perišić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Petar Sučić (Croatia) : note 6.6, 1 passe(s) decisive(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 13/06/2021 England 1-0 Croatia (Euro Championship)

18/11/2018 England 2-1 Croatia (UEFA Nations League)

12/10/2018 Croatia 0-0 England (UEFA Nations League)

11/07/2018 Croatia 2-1 England (World Cup) Group L England Finished 4-2 AT&T Stadium Croatia Croatia View match details for Ghana - Panama Match center Ghana - Panama Ghana 1-0 1-0 Panama Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 16' Carton jaune - C. Yirenkyi 46' ↑↓ Remplacement - L. Ati Zigi (remplace B. Asare) 58' ↑↓ Remplacement - E. Nuamah (remplace I. Fatawu) 58' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace B. Thomas-Asante) 63' ↑↓ Remplacement - C. Waterman (remplace J. Fajardo) 63' ↑↓ Remplacement - C. Martinez (remplace A. Londono) 73' Carton jaune - C. Blackman 74' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace I. Diaz) 78' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace K. Sibo) 87' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace P. Adu) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace A. Godoy) 90+5' ⚽ But - C. Yirenkyi 1-0 90+10' Carton jaune - C. Harvey Line-ups Ghana System 4-4-1-1 Coach Carlos Queiroz Starters 11 1 Lawrence Ati Zigi Goalkeeper 26 Marvin Senaya Defender 4 Jonas Adjei Adjetey Defender 18 Jerome Opoku Defender 14 Gideon Mensah Defender 24 Ernest Nuamah Midfielder 3 Caleb Yirenkyi Midfielder 15 Elisha Owusu Midfielder 11 Antoine Semenyo Midfielder 22 Kamaldeen Sulemana Forward 9 Jordan Ayew Forward Substitutes 14 12 Joseph Anang

16 Benjamin Asare

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

8 Kwasi Sibo

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

25 Prince Kwabena Adu Panama System 3-4-3 Coach Thomas Christiansen Starters 11 22 Orlando Mosquera Goalkeeper 13 Jiovany Ramos Defender 3 José Córdoba Defender 16 Andrés Andrade Defender 23 Amir Murillo Midfielder 14 Carlos Harvey Midfielder 11 Yoel Bárcenas Midfielder 2 César Blackman Midfielder 6 Cristian Martínez Forward 18 Cecilio Waterman Forward 7 José Luis Rodríguez Forward Substitutes 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

17 José Fajardo Match stats Tirs cadres : Ghana 0 / Panama 1

: Ghana 0 / Panama 1 Tirs : Ghana 1 / Panama 3

: Ghana 1 / Panama 3 Possession : Ghana 36% / Panama 64%

: Ghana 36% / Panama 64% Fautes : Ghana 3 / Panama 6

: Ghana 3 / Panama 6 Cartons jaunes : Ghana 1 / Panama 0

: Ghana 1 / Panama 0 Passes : Ghana 172 / Panama 315

: Ghana 172 / Panama 315 Precision des passes : Ghana 82% / Panama 88%

: Ghana 82% / Panama 88% xG : Ghana 0.03 / Panama 0.13 Key players Lawrence Ati Zigi (Ghana) : note 7.2, 1 arret(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 arret(s) Andrés Andrade (Panama) : note 7.5

(Panama) : note 7.5 Caleb Yirenkyi (Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s)

(Ghana) : note 6.9, 1 carton(s) jaune(s) Amir Murillo (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Jerome Opoku (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Jordan Ayew (Ghana) : note 6.9

(Ghana) : note 6.9 Cristian Martínez (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Yoel Bárcenas (Panama) : note 6.7 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group L Ghana Finished 1-0 BMO Field Panama Panama View match details for England - Ghana Match center England - Ghana England 0-0 0-0 Ghana Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 41' Carton jaune - Declan Rice 60' Carton jaune - Iñaki Williams 65' ↑↓ Remplacement - Anthony Gordon (remplace Bukayo Saka) 66' ↑↓ Remplacement - Djed Spence (remplace Nico O'Reilly) 66' ↑↓ Remplacement - Iñaki Williams (remplace Abdul Fatawu Issahaku) 67' ↑↓ Remplacement - Jordan Ayew (remplace Prince Kwabena Adu) 73' ↑↓ Remplacement - Jude Bellingham (remplace Morgan Rogers) 74' ↑↓ Remplacement - Elliot Anderson (remplace Eberechi Eze) 83' ↑↓ Remplacement - Noni Madueke (remplace Marcus Rashford) 87' ↑↓ Remplacement - Marvin Senaya (remplace Kojo Peprah Oppong) 95' ↑↓ Remplacement - Prince Kwabena Adu (remplace Abdul Rahman Baba) Line-ups England System 4-2-3-1 Coach Thomas Tuchel Starters 11 1 Jordan Pickford Goalkeeper 24 Reece James Defender 2 Ezri Konsa Defender 6 Marc Guéhi Defender 25 Djed Spence Defender 8 Elliot Anderson Midfielder 4 Declan Rice Midfielder 20 Noni Madueke Midfielder 10 Jude Bellingham Midfielder 18 Anthony Gordon Midfielder 9 Harry Kane Forward Substitutes 15 3 Nico O'Reilly

7 Bukayo Saka

23 James Trafford

13 Dean Henderson

5 John Stones

26 Jarell Quansah

15 Dan Burn

12 Trevoh Chalobah

14 Jordan Henderson

21 Eberechi Eze

16 Kobbie Mainoo

17 Morgan Rogers

22 Ivan Toney

19 Ollie Watkins

11 Marcus Rashford Ghana System 4-1-4-1 Coach Carlos Queiroz Starters 11 16 Benjamin Asare Goalkeeper 26 Marvin Senaya Defender 4 Jonas Adjei Adjetey Defender 18 Jerome Opoku Defender 14 Gideon Mensah Defender 5 Thomas Partey Midfielder 19 Iñaki Williams Midfielder 3 Caleb Yirenkyi Midfielder 8 Kwasi Sibo Midfielder 11 Antoine Semenyo Midfielder 9 Jordan Ayew Forward Substitutes 15 7 Abdul Fatawu Issahaku

25 Prince Kwabena Adu

1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

21 Kojo Peprah Oppong

23 Derrick Luckassen

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

13 Christopher Baah

15 Elisha Owusu

10 Brandon Thomas-Asante

20 Augustine Boakye

22 Kamaldeen Sulemana

24 Ernest Nuamah Match stats Tirs cadres : England 3 / Ghana 1

: England 3 / Ghana 1 Tirs : England 17 / Ghana 2

: England 17 / Ghana 2 Possession : England 78% / Ghana 22%

: England 78% / Ghana 22% Corners : England 5 / Ghana 2

: England 5 / Ghana 2 Fautes : England 12 / Ghana 23

: England 12 / Ghana 23 Cartons jaunes : England 1 / Ghana 1

: England 1 / Ghana 1 Passes : England 577 / Ghana 163

: England 577 / Ghana 163 Precision des passes : England 93% / Ghana 76%

: England 93% / Ghana 76% xG : England 1.00 / Ghana 0.29 Key players Benjamin Asare (Ghana) : note 6.9, 3 arret(s)

(Ghana) : note 6.9, 3 arret(s) Marc Guéhi (England) : note 8.3

(England) : note 8.3 Declan Rice (England) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s)

(England) : note 7.3, 1 carton(s) jaune(s) Jerome Opoku (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Thomas Partey (Ghana) : note 7.5

(Ghana) : note 7.5 Ezri Konsa (England) : note 7.3

(England) : note 7.3 Djed Spence (England) : note 7.3

(England) : note 7.3 Gideon Mensah (Ghana) : note 7.3 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group L England Finished 0-0 Gillette Stadium Ghana Ghana View match details for Panama - Croatia Match center Panama - Croatia Panama 0-1 0-1 Croatia Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 46' ↑↓ Remplacement - P. Musa (remplace A. Budimir) 46' ↑↓ Remplacement - J. Gvardiol (remplace A. Kramaric) 54' ⚽ But - A. Budimir (passe J. Stanisic) 61' Carton jaune - Y. Barcenas 72' ↑↓ Remplacement - M. Pasalic (remplace L. Sucic) 72' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace P. Sucic) 77' ↑↓ Remplacement - J. Ramos (remplace C. Waterman) 81' ↑↓ Remplacement - L. Modric (remplace M. Pasalic) 83' ↑↓ Remplacement - J. Fajardo (remplace A. Londono) 90' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace T. Rodriguez) 90' ↑↓ Remplacement - C. Blackman (remplace E. Davis) 90+2' Carton jaune - P. Sucic Line-ups Panama System 5-4-1 Coach Thomas Christiansen Starters 11 22 Orlando Mosquera Goalkeeper 23 Amir Murillo Defender 13 Jiovany Ramos Defender 3 José Córdoba Defender 16 Andrés Andrade Defender 2 César Blackman Defender 6 Cristian Martínez Midfielder 14 Carlos Harvey Midfielder 11 Yoel Bárcenas Midfielder 7 José Luis Rodríguez Midfielder 17 José Fajardo Forward Substitutes 15 1 Luis Mejía

12 César Samudio

4 Fidel Escobar

5 Edgardo Fariña

15 Éric Davis

25 Roderick Miller

26 Jorge Gutiérrez

8 Adalberto Carrasquilla

10 Ismael Díaz

19 Alberto Quintero

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

24 Azarias Londoño

9 Tomás Rodríguez

18 Cecilio Waterman Croatia System 4-2-3-1 Coach Zlatko Dalic Starters 11 1 Dominik Livaković Goalkeeper 2 Josip Stanišić Defender 6 Josip Šutalo Defender 3 Marin Pongračić Defender 4 Joško Gvardiol Defender 10 Luka Modrić Midfielder 8 Mateo Kovačić Midfielder 24 Marco Pašalić Midfielder 16 Martin Baturina Midfielder 14 Ivan Perišić Midfielder 26 Petar Musa Forward Substitutes 15 12 Ivor Pandur

23 Dominik Kotarski

5 Duje Ćaleta-Car

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

7 Nikola Moro

13 Nikola Vlašić

15 Mario Pašalić

17 Petar Sučić

19 Toni Fruk

21 Luka Sučić

9 Andrej Kramarić

11 Ante Budimir

20 Igor Matanović Match stats Tirs cadres : Panama 0 / Croatia 1

: Panama 0 / Croatia 1 Tirs : Panama 1 / Croatia 2

: Panama 1 / Croatia 2 Possession : Panama 36% / Croatia 64%

: Panama 36% / Croatia 64% Corners : Panama 0 / Croatia 1

: Panama 0 / Croatia 1 Fautes : Panama 9 / Croatia 5

: Panama 9 / Croatia 5 Passes : Panama 172 / Croatia 310

: Panama 172 / Croatia 310 Precision des passes : Panama 79% / Croatia 88%

: Panama 79% / Croatia 88% xG : Panama 0.06 / Croatia 0.05 Key players Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2

(Croatia) : note 7.2 Orlando Mosquera (Panama) : note 6.6, 1 arret(s)

(Panama) : note 6.6, 1 arret(s) Yoel Bárcenas (Panama) : note 7

(Panama) : note 7 Amir Murillo (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Jiovany Ramos (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 Andrés Andrade (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 César Blackman (Panama) : note 6.9

(Panama) : note 6.9 José Fajardo (Panama) : note 6.9 Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head No reliable head-to-head available yet. Group L Panama Finished 0-1 BMO Field Croatia Croatia View match details for Panama - England Match center Panama - England Panama 0-2 0-2 England Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 46' ↑↓ Remplacement - T. Rodriguez (remplace J. Fajardo) 53' Carton jaune - J. Fajardo 60' Carton jaune - J. Quansah 62' ⚽ But - J. Bellingham (passe B. Saka) 63' ↑↓ Remplacement - J. Quansah (remplace D. Spence) 63' ↑↓ Remplacement - B. Saka (remplace N. Madueke) 67' ⚽ But - H. Kane (passe J. Bellingham) 71' ↑↓ Remplacement - Y. Barcenas (remplace I. Diaz) 71' ↑↓ Remplacement - J. Rodriguez (remplace A. Londono) 71' ↑↓ Remplacement - J. Bellingham (remplace E. Eze) 84' Carton jaune - A. Andrade 84' ↑↓ Remplacement - E. Anderson (remplace J. Henderson) 84' ↑↓ Remplacement - H. Kane (remplace O. Watkins) 88' ↑↓ Remplacement - C. Harvey (remplace A. Quintero) 88' ↑↓ Remplacement - J. Gutierrez (remplace E. Davis) Line-ups Panama System 5-4-1 Coach Thomas Christiansen Starters 11 22 Orlando Mosquera Goalkeeper 23 Amir Murillo Defender 4 Fidel Escobar Defender 3 José Córdoba Defender 16 Andrés Andrade Defender 26 Jorge Gutiérrez Defender 6 Cristian Martínez Midfielder 11 Yoel Bárcenas Midfielder 14 Carlos Harvey Midfielder 7 José Luis Rodríguez Midfielder 9 Tomás Rodríguez Forward Substitutes 15 12 César Samudio

1 Luis Mejía

15 Éric Davis

13 Jiovany Ramos

25 Roderick Miller

2 César Blackman

5 Edgardo Fariña

20 Aníbal Godoy

21 César Yanis

8 Adalberto Carrasquilla

19 Alberto Quintero

10 Ismael Díaz

24 Azarias Londoño

17 José Fajardo

18 Cecilio Waterman England System 4-2-3-1 Coach Thomas Tuchel Starters 11 1 Jordan Pickford Goalkeeper 26 Jarell Quansah Defender 2 Ezri Konsa Defender 6 Marc Guéhi Defender 3 Nico O'Reilly Defender 8 Elliot Anderson Midfielder 10 Jude Bellingham Midfielder 7 Bukayo Saka Midfielder 17 Morgan Rogers Midfielder 11 Marcus Rashford Midfielder 9 Harry Kane Forward Substitutes 14 13 Dean Henderson

23 James Trafford

5 John Stones

15 Dan Burn

25 Djed Spence

12 Trevoh Chalobah

16 Kobbie Mainoo

21 Eberechi Eze

14 Jordan Henderson

4 Declan Rice

20 Noni Madueke

19 Ollie Watkins

22 Ivan Toney

18 Anthony Gordon Match stats Tirs cadres : Panama 2 / England 5

: Panama 2 / England 5 Tirs : Panama 5 / England 14

: Panama 5 / England 14 Possession : Panama 29% / England 71%

: Panama 29% / England 71% Corners : Panama 1 / England 6

: Panama 1 / England 6 Fautes : Panama 12 / England 8

: Panama 12 / England 8 Cartons jaunes : Panama 1 / England 1

: Panama 1 / England 1 Cartons rouges : Panama 0 / England 0 Key players J. Bellingham (England) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s)

(England) : note 9, 1 but(s), 1 passe(s) decisive(s) H. Kane (England) : note 7.76, 1 but(s)

(England) : note 7.76, 1 but(s) B. Saka (England) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s)

(England) : note 7.07, 1 passe(s) decisive(s) J. Pickford (England) : note 7.13, 2 arret(s)

(England) : note 7.13, 2 arret(s) N. O'Reilly (England) : note 7.64

(England) : note 7.64 E. Konsa (England) : note 7.34

(England) : note 7.34 M. Guéhi (England) : note 7.32

(England) : note 7.32 J. Quansah (England) : note 7, 1 carton(s) jaune(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 24/06/2018 England 6-1 Panama (World Cup) Group L Panama Finished 0-2 MetLife Stadium England England View match details for Croatia - Ghana Match center Croatia - Ghana Croatia 2-1 2-1 Ghana Summary Line-ups Stats Head-to-head Match feed 31' ⚽ But - P. Sucic (passe M. Kovacic) 46' ↑↓ Remplacement - J. Adjetey (remplace K. Peprah) 46' ↑↓ Remplacement - E. Owusu (remplace I. Fatawu) 66' ↑↓ Remplacement - A. Budimir (remplace I. Matanovic) 68' Carton jaune - I. Perisic 71' ↑↓ Remplacement - J. Ayew (remplace B. Thomas-Asante) 71' ↑↓ Remplacement - K. Sulemana (remplace E. Nuamah) 73' ⚽ But - D. Luckassen (passe E. Nuamah) 78' ↑↓ Remplacement - M. Kovacic (remplace M. Pasalic) 83' ⚽ But - N. Vlasic (passe L. Modric) 85' ↑↓ Remplacement - K. Sibo (remplace C. Yirenkyi) 88' ↑↓ Remplacement - M. Baturina (remplace M. Pasalic) 88' ↑↓ Remplacement - N. Vlasic (remplace J. Gvardiol) 90+4' Carton jaune - K. Peprah Line-ups Croatia System 4-2-3-1 Coach Zlatko Dalic Starters 11 1 Dominik Livaković Goalkeeper 2 Josip Stanišić Defender 6 Josip Šutalo Defender 3 Marin Pongračić Defender 14 Ivan Perišić Defender 10 Luka Modrić Midfielder 8 Mateo Kovačić Midfielder 17 Petar Sučić Midfielder 13 Nikola Vlašić Midfielder 16 Martin Baturina Midfielder 11 Ante Budimir Forward Substitutes 15 23 Dominik Kotarski

12 Ivor Pandur

5 Duje Ćaleta-Car

4 Joško Gvardiol

22 Luka Vušković

25 Martin Erlić

18 Kristijan Jakić

21 Luka Sučić

24 Marco Pašalić

15 Mario Pašalić

7 Nikola Moro

19 Toni Fruk

9 Andrej Kramarić

20 Igor Matanović

26 Petar Musa Ghana System 4-1-4-1 Coach Carlos Queiroz Starters 11 16 Benjamin Asare Goalkeeper 26 Marvin Senaya Defender 4 Jonas Adjei Adjetey Defender 23 Derrick Luckassen Defender 14 Gideon Mensah Defender 5 Thomas Partey Midfielder 11 Antoine Semenyo Midfielder 15 Elisha Owusu Midfielder 8 Kwasi Sibo Midfielder 22 Kamaldeen Sulemana Midfielder 9 Jordan Ayew Forward Substitutes 15 1 Lawrence Ati Zigi

12 Joseph Anang

2 Alidu Seidu

6 Abdul Mumin

17 Rahman Baba

18 Jerome Opoku

21 Kojo Peprah Oppong

3 Caleb Yirenkyi

7 Abdul Fatawu Issahaku

13 Christopher Baah

19 Iñaki Williams

20 Augustine Boakye

10 Brandon Thomas-Asante

24 Ernest Nuamah

25 Prince Kwabena Adu Match stats Tirs cadres : Croatia 4 / Ghana 1

: Croatia 4 / Ghana 1 Tirs : Croatia 8 / Ghana 5

: Croatia 8 / Ghana 5 Possession : Croatia 54% / Ghana 46%

: Croatia 54% / Ghana 46% Corners : Croatia 3 / Ghana 2

: Croatia 3 / Ghana 2 Fautes : Croatia 9 / Ghana 13

: Croatia 9 / Ghana 13 Cartons jaunes : Croatia 1 / Ghana 1

: Croatia 1 / Ghana 1 Passes : Croatia 517 / Ghana 444

: Croatia 517 / Ghana 444 Precision des passes : Croatia 92% / Ghana 89%

: Croatia 92% / Ghana 89% xG : Croatia 0.46 / Ghana 0.71 Key players Petar Sučić (Croatia) : note 8.7, 1 but(s)

(Croatia) : note 8.7, 1 but(s) Nikola Vlašić (Croatia) : note 7.3, 1 but(s)

(Croatia) : note 7.3, 1 but(s) Derrick Luckassen (Ghana) : note 7.2, 1 but(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 but(s) Luka Modrić (Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatia) : note 7.9, 1 passe(s) decisive(s) Ernest Nuamah (Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s)

(Ghana) : note 7.2, 1 passe(s) decisive(s) Mateo Kovačić (Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s)

(Croatia) : note 6.9, 1 passe(s) decisive(s) Josip Šutalo (Croatia) : note 7.2

(Croatia) : note 7.2 Ivan Perišić (Croatia) : note 6.7, 1 carton(s) jaune(s) Absences & injuries No confirmed absence yet. Head-to-head 27/06/2026 Croatia 2-1 Ghana (World Cup) Group L Croatia Finished 2-1 Lincoln Financial Field Ghana Ghana